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Торговля
Таня Боброва

«Яндекс.Маркет» закроект раздел «Покупки» и станет единой площадкой для выбора и покупки товаров Статьи редакции

Продавцам не нужно заново заключать договоры, но карточки товаров временно придётся редактировать только через службу поддержки.

18 18 комментариев
2319 просмотров

С осени 2020 года в разделе «Покупки» находился маркетплейс «Беру» , который стал частью «Яндекс.Маркета». Но теперь на основной витрине сервиса есть все возможности размещения и продвижения товаров, что и в «Покупках», поэтому компания готова их закрыть. «Маркет» продолжит развиваться как маркетплейс и рекламная платформа.

Раздел «Покупки» перестанет существовать на «Маркете» в течение одной-двух недель: маркетплейс скроет название, фильтр в строке поиска и ссылку, ведущую в раздел из каталога.

«Яндекс.Маркет»

В веб-версии маркетплейс начнёт перенаправлять посетителей «Покупок» на «Маркет», в приложении сервиса и приложении «Яндекс.Цены» ничего не поменяется.

Предложения магазинов на «Маркете» будут показываться на карточке товара, в поиске и каталоге. Сейчас на сервисе и в «Покупках» отдельные карточки товаров — их объединят. Вид карточки на «Маркете» изменится — она станет больше похожа на карточку из «Покупок». В переходный период часть партнёров не сможет самостоятельно отредактировать карточки, им нужно будет обратиться в службу поддержки.

Тарифы, порядок работы с витриной, заказами, складами и сортировочными центрами, а также личный кабинет и мобильное приложение не изменятся. Для производителей компания поменяет только названия услуг продвижения на «Маркете» и маркетплейсе — сами услуги останутся прежними.

Продавцам не нужно заново заключать договоры: компания изменит текст оферты, договоров на оказание услуг по моделям FBY, FBY+, FBS и DBS, а также договоры на продвижение. В них не будет упоминания раздела «Покупки», а также поменяются ссылки, в которых есть домен pokupki.market.yandex.ru.

#новость #яндексмаркет

18 18 комментариев
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10
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18 комментариев
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MEGAtraXXXer666

19

Поняли что проебались и проебали аудиторию
Хорошо что есть e-katalog, там и магазинов больше

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Максим Митин

MEGAtraXXXer666
13

Зашёл на екаталог, искал камеру Сони за 260000₽
Позвонил в магазин, оператор сидел на зоне, камера была в наличии
Больше не заходил

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Кигхриль Vselensky

Максим
0

Что?

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evgvasi

Кигхриль
0

Что?

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Странный

MEGAtraXXXer666
5

Каталог фильтрует скам магазины? Пол года назад как-то ради интереса там гуглил айфоны и после сортировки по цене первые несколько магазинов были явно скамом.

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Максим Митин

Странный
0

Посмотрите мой коммент ниже)

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Дмитрий Немов

13

Наконец-то больше не будет этого «да бля», когда в поиске не выбрал Покупки и начал искать интересующий товар. 

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Поддержка Сайта

3

Хоть что-то хорошее за сегодня. :)

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Никита Зимин

0

Меня вот что в этом деле беспокоит: сейчас если попал на "Покупки" и хочешь прочитать отзывы, то с горем пополам заходишь на Маркет и смотришь их там. А с закрытием Маркета придется верить им на слово, как это сейчас в Я.Еде реализовано?

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Mika

Никита
0

Они не Маркет закрывают, а Покупки, которые раньше были Беру. 

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Vladimir Kudryavcev

Mika
0

Они не закрывают Покупки, просто объединяют  их с Маркетом. И есть подозрение что Маркет в том виде в котором мы знали его ещё год назад перестанет существовать.

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Kizitron3000

1

Это "временно" - с 2019 года, по поводу каждого чиха приходилось названивать и написывать. Заполненные яндексом анкеты были большой печалью.  А уж когда маркет начал лагать на прошке 15 года, я воспринял это как знак и пользуюсь екаталогом.

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Kuper Bad

1

Мне кажется, на Беру там офицалы были. Я там часто заказывал, и мак и другие товары. Проверял постоянно, на всякий случай.
После обновления, я захожу на Маркет и там как на Али, и сам найди. И все ништяки, которые у меня были, обнулили.
В валдибрис превращается, там бренды и компании есть, тоже иногда пользуюсь. А всякие ИП продают Китай Китай дешёвый.
Как помню. Продавец Анастасия, комментарий к фото, Fila оригинал, и на фоне тапки Кельвин Кляйн. Но зачем писать комментарий))
Красовки супер, ну лучше взять на два размера больше. И там отзыв от Анастасии))

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Dennis Gooddeni

0

Продолжит развиваться как маркетплейс и рекламная платформа, это как ?

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Необыкновенный паркур

Dennis
0

Это значит что в одном месте будет микс предложений, доступных к покупке на маркете и карточек-объявлений, уводящих для покупки на сторонние площадки.

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Dennis Gooddeni

Необыкновенный
2

А кто будет в приоритете? Как будет ранжироваться выдача по поиску и листингу?

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Mark Shagal

0

«фильтр в строке поика» исправьте.

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Комментарий удален

Sergei Timofeyev

–1

Правильно ли понимать, что теперь ЯМаркет это магазин Яндекса, которому компании сливают товар?

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