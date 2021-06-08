«Яндекс.Маркет» закроет раздел «Покупки» и станет единой площадкой для выбора и покупки товаров Статьи редакции
Продавцам не нужно заново заключать договоры, но карточки товаров временно придётся редактировать только через службу поддержки.
С осени 2020 года в разделе «Покупки» находился маркетплейс «Беру» , который стал частью «Яндекс.Маркета». Но теперь на основной витрине сервиса есть все возможности размещения и продвижения товаров, что и в «Покупках», поэтому компания готова их закрыть. «Маркет» продолжит развиваться как маркетплейс и рекламная платформа.
Раздел «Покупки» перестанет существовать на «Маркете» в течение одной-двух недель: маркетплейс скроет название, фильтр в строке поиска и ссылку, ведущую в раздел из каталога.
В веб-версии маркетплейс начнёт перенаправлять посетителей «Покупок» на «Маркет», в приложении сервиса и приложении «Яндекс.Цены» ничего не поменяется.
Предложения магазинов на «Маркете» будут показываться на карточке товара, в поиске и каталоге. Сейчас на сервисе и в «Покупках» отдельные карточки товаров — их объединят. Вид карточки на «Маркете» изменится — она станет больше похожа на карточку из «Покупок». В переходный период часть партнёров не сможет самостоятельно отредактировать карточки, им нужно будет обратиться в службу поддержки.
Тарифы, порядок работы с витриной, заказами, складами и сортировочными центрами, а также личный кабинет и мобильное приложение не изменятся. Для производителей компания поменяет только названия услуг продвижения на «Маркете» и маркетплейсе — сами услуги останутся прежними.
Продавцам не нужно заново заключать договоры: компания изменит текст оферты, договоров на оказание услуг по моделям FBY, FBY+, FBS и DBS, а также договоры на продвижение. В них не будет упоминания раздела «Покупки», а также поменяются ссылки, в которых есть домен pokupki.market.yandex.ru.
Поняли что проебались и проебали аудиторию
Хорошо что есть e-katalog, там и магазинов больше
Зашёл на екаталог, искал камеру Сони за 260000₽
Позвонил в магазин, оператор сидел на зоне, камера была в наличии
Больше не заходил
Что?
Каталог фильтрует скам магазины? Пол года назад как-то ради интереса там гуглил айфоны и после сортировки по цене первые несколько магазинов были явно скамом.
Наконец-то больше не будет этого «да бля», когда в поиске не выбрал Покупки и начал искать интересующий товар.
Мне кажется, на Беру там офицалы были. Я там часто заказывал, и мак и другие товары. Проверял постоянно, на всякий случай.
После обновления, я захожу на Маркет и там как на Али, и сам найди. И все ништяки, которые у меня были, обнулили.
В валдибрис превращается, там бренды и компании есть, тоже иногда пользуюсь. А всякие ИП продают Китай Китай дешёвый.
Как помню. Продавец Анастасия, комментарий к фото, Fila оригинал, и на фоне тапки Кельвин Кляйн. Но зачем писать комментарий))
Красовки супер, ну лучше взять на два размера больше. И там отзыв от Анастасии))
Даа. Раньше заходил на «Беру» и заказывал нужный товар.
А сейчас Маркет превратился в Вайлдберриз, где сначало надо промониторить продавца, отличить что из продуктов поделка и потом уже заказывать.
Озон тоже стал этим грешить.
Грустно
На Маркете будут все теже самые продавцы, что и на Беру. Плюс куча новых из старой модели Яндекс.Маркет
Меня вот что в этом деле беспокоит: сейчас если попал на "Покупки" и хочешь прочитать отзывы, то с горем пополам заходишь на Маркет и смотришь их там. А с закрытием Маркета придется верить им на слово, как это сейчас в Я.Еде реализовано?
Они не закрывают Покупки, просто объединяют их с Маркетом. И есть подозрение что Маркет в том виде в котором мы знали его ещё год назад перестанет существовать.
Это "временно" - с 2019 года, по поводу каждого чиха приходилось названивать и написывать. Заполненные яндексом анкеты были большой печалью. А уж когда маркет начал лагать на прошке 15 года, я воспринял это как знак и пользуюсь екаталогом.
Да осталось программу лояльности НОРМАЛЬНУЮ сделать и цены как в нормальных магазинах без "умных алгоритмов"
Правильно ли понимать, что теперь ЯМаркет это магазин Яндекса, которому компании сливают товар?
Уже скоро...
И будет очередной Wildberries с элеметами Яндекса (вот вам адрес поставщика, сами разбирайтесь)
Продолжит развиваться как маркетплейс и рекламная платформа, это как ?
Необыкновенный паркур
Это значит что в одном месте будет микс предложений, доступных к покупке на маркете и карточек-объявлений, уводящих для покупки на сторонние площадки.
А кто будет в приоритете? Как будет ранжироваться выдача по поиску и листингу?
Это значит всратый плеерру будет продавать на маркете за нал.
Но можно же не покупать ничего у всратого плеерру =)
Если б все так поступили, мир стал бы немного лучше)
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Интересен портрет пользователя так называемых маркетплейсов, когда на прямую можно спокойно за час найти нормальных продавцов и выйдет процентов на 20-30% дешевле, так как не нужно всякие прослойки кормить
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