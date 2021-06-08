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Торговля
Таня Боброва

«Яндекс.Маркет» закроет раздел «Покупки» и станет единой площадкой для выбора и покупки товаров Статьи редакции

Продавцам не нужно заново заключать договоры, но карточки товаров временно придётся редактировать только через службу поддержки.

35 35 комментариев
3472 просмотров

С осени 2020 года в разделе «Покупки» находился маркетплейс «Беру» , который стал частью «Яндекс.Маркета». Но теперь на основной витрине сервиса есть все возможности размещения и продвижения товаров, что и в «Покупках», поэтому компания готова их закрыть. «Маркет» продолжит развиваться как маркетплейс и рекламная платформа.

Раздел «Покупки» перестанет существовать на «Маркете» в течение одной-двух недель: маркетплейс скроет название, фильтр в строке поиска и ссылку, ведущую в раздел из каталога.

«Яндекс.Маркет»

В веб-версии маркетплейс начнёт перенаправлять посетителей «Покупок» на «Маркет», в приложении сервиса и приложении «Яндекс.Цены» ничего не поменяется.

Предложения магазинов на «Маркете» будут показываться на карточке товара, в поиске и каталоге. Сейчас на сервисе и в «Покупках» отдельные карточки товаров — их объединят. Вид карточки на «Маркете» изменится — она станет больше похожа на карточку из «Покупок». В переходный период часть партнёров не сможет самостоятельно отредактировать карточки, им нужно будет обратиться в службу поддержки.

Тарифы, порядок работы с витриной, заказами, складами и сортировочными центрами, а также личный кабинет и мобильное приложение не изменятся. Для производителей компания поменяет только названия услуг продвижения на «Маркете» и маркетплейсе — сами услуги останутся прежними.

Продавцам не нужно заново заключать договоры: компания изменит текст оферты, договоров на оказание услуг по моделям FBY, FBY+, FBS и DBS, а также договоры на продвижение. В них не будет упоминания раздела «Покупки», а также поменяются ссылки, в которых есть домен pokupki.market.yandex.ru.

#новость #яндексмаркет

35 35 комментариев
2
12
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35 комментариев
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MEGAtraXXXer666

23

Поняли что проебались и проебали аудиторию
Хорошо что есть e-katalog, там и магазинов больше

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Максим Митин

MEGAtraXXXer666
18

Зашёл на екаталог, искал камеру Сони за 260000₽
Позвонил в магазин, оператор сидел на зоне, камера была в наличии
Больше не заходил

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Кигхриль Vselensky

Максим
2

Что?

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evgvasi

Кигхриль
2

Что?

Ответить

Егор Какой-то

evgvasi
0

Где?

Ответить

Странный

MEGAtraXXXer666
7

Каталог фильтрует скам магазины? Пол года назад как-то ради интереса там гуглил айфоны и после сортировки по цене первые несколько магазинов были явно скамом.

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Максим Митин

Странный
0

Посмотрите мой коммент ниже)

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Дмитрий Немов

16

Наконец-то больше не будет этого «да бля», когда в поиске не выбрал Покупки и начал искать интересующий товар. 

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Поддержка Сайта

4

Хоть что-то хорошее за сегодня. :)

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Kuper Bad

2

Мне кажется, на Беру там офицалы были. Я там часто заказывал, и мак и другие товары. Проверял постоянно, на всякий случай.
После обновления, я захожу на Маркет и там как на Али, и сам найди. И все ништяки, которые у меня были, обнулили.
В валдибрис превращается, там бренды и компании есть, тоже иногда пользуюсь. А всякие ИП продают Китай Китай дешёвый.
Как помню. Продавец Анастасия, комментарий к фото, Fila оригинал, и на фоне тапки Кельвин Кляйн. Но зачем писать комментарий))
Красовки супер, ну лучше взять на два размера больше. И там отзыв от Анастасии))

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Cody Jepsen

Kuper
2

Даа. Раньше заходил на «Беру» и заказывал нужный товар.
А сейчас Маркет превратился в Вайлдберриз, где сначало надо промониторить продавца, отличить что из продуктов поделка и потом уже заказывать.
Озон тоже стал этим грешить.
Грустно

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Vlad Semushin

Cody
1

Это и есть дивный новый мир маркетрлейсов, енжой

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Кир Alperium

Kuper
0

На Маркете будут все теже самые продавцы, что и на Беру. Плюс куча новых из старой модели Яндекс.Маркет

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Никита Зимин

0

Меня вот что в этом деле беспокоит: сейчас если попал на "Покупки" и хочешь прочитать отзывы, то с горем пополам заходишь на Маркет и смотришь их там. А с закрытием Маркета придется верить им на слово, как это сейчас в Я.Еде реализовано?

Ответить

Mika

Никита
0

Они не Маркет закрывают, а Покупки, которые раньше были Беру. 

Ответить

Vladimir Kudryavcev

Mika
4

Они не закрывают Покупки, просто объединяют  их с Маркетом. И есть подозрение что Маркет в том виде в котором мы знали его ещё год назад перестанет существовать.

Ответить

Mika

Vladimir
0

Ну объединяют, суть одно и тоже. Останется только Маркет. 
 подозрение что Маркет в том виде в котором мы знали его ещё год назад перестанет существовать.

Почему? Покупки ничем в общем то от Маркета не отличались. Ну кроме ограничено количества продавцов. 

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Vladimir

Mika
0

Покупки это маркетплейс.
Маркет это каталог товаров и отзывы.
Это разные сервисы, и если раньше Маркету можно было доверять то теперь понятно что приоритет будет отдаваться тому что у них продаётся.

Ответить

Kizitron3000

1

Это "временно" - с 2019 года, по поводу каждого чиха приходилось названивать и написывать. Заполненные яндексом анкеты были большой печалью.  А уж когда маркет начал лагать на прошке 15 года, я воспринял это как знак и пользуюсь екаталогом.

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Влад Берг

1

Да осталось программу лояльности НОРМАЛЬНУЮ сделать и цены как в нормальных магазинах без "умных алгоритмов"

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Sergei Timofeyev

0

Правильно ли понимать, что теперь ЯМаркет это магазин Яндекса, которому компании сливают товар?

Ответить

Stanislav Kuligin

Sergei
0

Уже скоро...

Ответить

Sergei Timofeyev

Stanislav
0

И будет очередной Wildberries с элеметами Яндекса (вот вам адрес поставщика, сами разбирайтесь)

Ответить

Dennis Gooddeni

0

Продолжит развиваться как маркетплейс и рекламная платформа, это как ?

Ответить

Необыкновенный паркур

Dennis
0

Это значит что в одном месте будет микс предложений, доступных к покупке на маркете и карточек-объявлений, уводящих для покупки на сторонние площадки.

Ответить

Dennis Gooddeni

Необыкновенный
3

А кто будет в приоритете? Как будет ранжироваться выдача по поиску и листингу?

Ответить

Необыкновенный

Dennis
0

Ой, эт уже не ко мне, я в Яндексе не работаю)

Ответить

Alex Belousov

Dennis
0

в приоритете предложения доступные на маркете

Ответить

Mike Kosulin

Dennis
0

Это значит всратый плеерру будет продавать на маркете за нал.

Ответить

Павел Егоров

Mike
0

Но можно же не покупать ничего у всратого плеерру =)

Ответить

Mike Kosulin

Павел
0

Если б все так поступили, мир стал бы немного лучше)

Ответить

Павел Егоров

Mike
0

Здесь так и просится какая-нибудь картиночка про РЫНОЧЕК)

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Mark Shagal

0

«фильтр в строке поика» исправьте.

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Комментарий удален

Трейдер мамкин

0

Интересен портрет пользователя так называемых маркетплейсов, когда на прямую можно спокойно за час найти нормальных продавцов и выйдет процентов на 20-30% дешевле, так как не нужно всякие прослойки кормить

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Timur

Трейдер
0

Каждые две недели заказываю себе коробку всех нужных товаров (соки детям, корм коту, мешки для мусора и т.п.). Удобно. За пределами маркетплейса мне это как решать? Ходить по разным магазам и самому выбирать? Более того, у мелких магазов еще и наценка на всё это выше. 

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