Продавцам не нужно заново заключать договоры, но карточки товаров временно придётся редактировать только через службу поддержки.

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С осени 2020 года в разделе «Покупки» находился маркетплейс «Беру» , который стал частью «Яндекс.Маркета». Но теперь на основной витрине сервиса есть все возможности размещения и продвижения товаров, что и в «Покупках», поэтому компания готова их закрыть. «Маркет» продолжит развиваться как маркетплейс и рекламная платформа.

Раздел «Покупки» перестанет существовать на «Маркете» в течение одной-двух недель: маркетплейс скроет название, фильтр в строке поиска и ссылку, ведущую в раздел из каталога.

«Яндекс.Маркет»

В веб-версии маркетплейс начнёт перенаправлять посетителей «Покупок» на «Маркет», в приложении сервиса и приложении «Яндекс.Цены» ничего не поменяется.

Предложения магазинов на «Маркете» будут показываться на карточке товара, в поиске и каталоге. Сейчас на сервисе и в «Покупках» отдельные карточки товаров — их объединят. Вид карточки на «Маркете» изменится — она станет больше похожа на карточку из «Покупок». В переходный период часть партнёров не сможет самостоятельно отредактировать карточки, им нужно будет обратиться в службу поддержки.

Тарифы, порядок работы с витриной, заказами, складами и сортировочными центрами, а также личный кабинет и мобильное приложение не изменятся. Для производителей компания поменяет только названия услуг продвижения на «Маркете» и маркетплейсе — сами услуги останутся прежними.