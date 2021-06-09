«Самокат» запустит продажи готовых блюд под собственной торговой маркой в Москве и регионах Статьи редакции
Это поможет сервису увеличить чек на 20–30%, считает эксперт.
Сервис экспресс-доставки продуктов откроет в 2021 году в Москве и регионах до 20 dark kitchen (кухни, работающие на доставку), сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя сервиса.
Помещения площадью до 35 м² будут совмещены со складами dark store. Меню будет зависеть от расположения кухни в спальном или деловом районе. В компании рассчитывают, что в районах с зоной dark kitchen доля готовой еды и кулинарии в структуре заказов составит 40%.
Сейчас в Москве в тестовом режиме работают две dark kitchen, компания планирует расширить присутствие и в других регионах. В компании не рассказали, какая площадка будет использоваться для производства ингредиентов и подробностей развития проекта в регионах.
Гендиректор агентства «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров считает, что открытие мини-склада с dark kitchen может обойтись компании примерно в 3–3,5 млн рублей и поможет сервису увеличить средний чек на 20–30% за счёт замещения кулинарии сторонних производителей собственной.
По словам гендиректора сети Greenbox Максима Яковлева, запуск dark kitсhen может негативно отразиться на скорости доставки, так как у компании возникнут дополнительные задачи, связанные с поставкой и хранением продуктов, приготовлением блюд и контролем качества.
- Бренд «Самокат» основали в 2018 году бывшие топ-менеджеры «Почты России» и «Магнита» Вячеслав Бочаров и Родион Шишков. В 2020 году 75,6% компании выкупило совместное предприятие «Сбербанка» и Mail.ru Group «О2О холдинг».
- «Самокат» занимается доставкой продуктов, косметики и товаров для дома и работает в 15 городах. Количество заказов по итогам 2020 года выросло в 18 раз до 18 млн.
- 3 июня сооснователь сервиса Вячеслав Бочаров на Петербургском международном экономическом форуме сообщил, что «Самокат» выйдет на американский рынок под брендом Buyk.
Скучный кран
Не плохо конечно, просто концентрация зашкаливает, как в анекдоте прям:
Собрались как-то топ-менеджеры Почты России и Магнита пилить стартап по доставке , а тут пришел Сбер с Мейл и купил их.
Юнит-экономика заставляет придумывать все время новые комбайны услуг, но бухгалтерия не бьётся, средний чек не растёт, прибыли нет. Сказки о том, что без торговых залов и продавцов прибыль будет литься рекой, так и остаются сказками
"продукты 24" неистребляемый вид конкурентов. И как только начинает расти цена на услуги доставки, народ начинает сам ходить в магаз.
Продуктовый ритейл - тупиковая ветвь эволюции ритейла.
Но у Продуктов есть 2 преимущества:
1. Ты всегда знаешь время "доставки", т.к. тебе просто надо пройти 100-200 м
2. Нет такой опции, как "у нас высокий спрос, поэтому закажите ещё на 500 рублей, даже если вам надо только молоко и хлеб"
Пока эти вопросы не будут решены (а они не будут решены ещё очень долго) Продукты будут жить лучше всех этих сервисов.
Но у сервисов такси все равно нет прибыли)
Возьмём Яндекс. У него, судя по отчётности, операционный убыток, хоть он и прикрывается положительной non-Gaap Adjusted EBIDTA
Я так и понял)
- Вы когда перестанете жечь деньги?
- Вот конкурентов выдавим и перестанем
- У вас и конкурентов почти нет
- Да но...вообщем ждём беспилотников и андроидов-курьеров. Цифровой зуб даю, прибыль будет!
Ну сложно выйти и сказать
окей гайз, Яндекс директ приносит нам миллиарды прибыли, ее настолько много, что мы не знаем на что тратить. В целом сервис отлажен и тысячи сотрудников нам больше не нужны. Мы закрываем остальные направления, оставляем 50 человек, остальные все уволены.
У сбера безграничные возможности по демпингу за счёт своих клиентов. Пока цб не начнёт контролировать банки в вопросах их инвестицих все так и будет дальше.
Немалый
А потом контролировать, сколько раз операторы ходят поссать
Вы считаете правильным что первый банк России по сбережениям населения вкладывает деньги населения безконтрольно со стороны регуляторов?
Похоже, что так сейчас работает весь рынок. Никто из тех кто делает ставку на сервисы не зарабатывает, а лишь наращивает выручку за счёт накопленного кэша. Исходя из простой логики - останется только тот, у кого будет самая большая база лояльных клиентов. Остальные проиграют.
Но типа, предполагается, что если в этой гонке не участвовать, то у разбитого корыта остаёшься с гарантией. А тут есть шанс, хоть и в убыток.
Только они забывают про то, что монополистами они никогда не будут, как Газпром или Статойл.
Чё все так помешались на этой еде ...... Еда, еда, везде еда. Сколько доставок еды стало за последние 2 года. Чё с людьми стало не могу понять. Везде только и слышишь доставка еды и самокаты. Чё за средневековье?
Удобно. Не дорого. Вписывается в философию - время дороже денег. На это и давят.
Я бы не сказал, что это плохо. Но в целом всё зависит от конечного потребителя. Он может потратить освободившееся время, чтобы больше зарабатывать и не забивать голову бытовухой, например.
Тут ещё важна самодисциплина - когда всё за тебя делают, быстро привыкаешь. А если работа связана с неподвижностью, то важно понимать, что у тебя забирают последний повод ходить - по магазинам и так далее (эт уже статья про здоровье). Тут конечно важен баланс, который каждый сам регулирует.
Добрый день, Константин.
Помню те времена, когда мы брали сумки, набирали много еды и я пер их домой как Геракл, под взгляды прохожих)) Благодаря им заработал даже спазм (или что-то вроде того) в грудной мышце. А теперь все просто привозят и это настолько удобно, что я в восторге. Не могу сказать, что скучаю по прогулкам с сумками из спара или другого магазина, сейчас все супер удобно
Да никто не помешался. Рынок е-гросери даже в Мск на уровне статпогрешности от общего рынка продуктового ритейла (максимум 2-3 % от оборота в почти 3 трлн)
А потому что в ситуации выживания вкусно пожрать это последнее что остается, ну и затариться барахлом на алиэкспресс.
С учётом текущей повестки государства по самокатам, я бы на их месте напрягся…
Получается да если курьер самоката весит больше 35 кг, то ему нельзя передвигаться по тротуарам
Очень нравится Самокат. Доставка за 9-15 минут, просто огонь. Курьеры самоката на великах - это уже стабильный атрибут нашего двора. Ассортимент там пока не такой большой, но выбрать можно основное. Сладости у них некоторые (фирменные) норм, по типу трюфелей. Интересно наблюдать за их развитием и как будут дальше продвигаться. В сравнении с другими доставками они выиграют, если сильно расширят ассортимент, но насколько это адекватно и нужно им - не понятно. А так я за них голосую рублем
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