Это поможет сервису увеличить чек на 20–30%, считает эксперт.

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Сервис экспресс-доставки продуктов откроет в 2021 году в Москве и регионах до 20 dark kitchen (кухни, работающие на доставку), сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя сервиса.

Помещения площадью до 35 м² будут совмещены со складами dark store. Меню будет зависеть от расположения кухни в спальном или деловом районе. В компании рассчитывают, что в районах с зоной dark kitchen доля готовой еды и кулинарии в структуре заказов составит 40%.

Сейчас в Москве в тестовом режиме работают две dark kitchen, компания планирует расширить присутствие и в других регионах. В компании не рассказали, какая площадка будет использоваться для производства ингредиентов и подробностей развития проекта в регионах.

Гендиректор агентства «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров считает, что открытие мини-склада с dark kitchen может обойтись компании примерно в 3–3,5 млн рублей и поможет сервису увеличить средний чек на 20–30% за счёт замещения кулинарии сторонних производителей собственной.

По словам гендиректора сети Greenbox Максима Яковлева, запуск dark kitсhen может негативно отразиться на скорости доставки, так как у компании возникнут дополнительные задачи, связанные с поставкой и хранением продуктов, приготовлением блюд и контролем качества.