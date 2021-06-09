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Торговля
Nazigul Jusupova

«Самокат» запустит продажи готовых блюд под собственной торговой маркой в Москве и регионах Статьи редакции

Это поможет сервису увеличить чек на 20–30%, считает эксперт.

29 29 комментариев
958 просмотров

Сервис экспресс-доставки продуктов откроет в 2021 году в Москве и регионах до 20 dark kitchen (кухни, работающие на доставку), сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя сервиса.

Помещения площадью до 35 м² будут совмещены со складами dark store. Меню будет зависеть от расположения кухни в спальном или деловом районе. В компании рассчитывают, что в районах с зоной dark kitchen доля готовой еды и кулинарии в структуре заказов составит 40%.

Сейчас в Москве в тестовом режиме работают две dark kitchen, компания планирует расширить присутствие и в других регионах. В компании не рассказали, какая площадка будет использоваться для производства ингредиентов и подробностей развития проекта в регионах.

Гендиректор агентства «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров считает, что открытие мини-склада с dark kitchen может обойтись компании примерно в 3–3,5 млн рублей и поможет сервису увеличить средний чек на 20–30% за счёт замещения кулинарии сторонних производителей собственной.

По словам гендиректора сети Greenbox Максима Яковлева, запуск dark kitсhen может негативно отразиться на скорости доставки, так как у компании возникнут дополнительные задачи, связанные с поставкой и хранением продуктов, приготовлением блюд и контролем качества.

  • Бренд «Самокат» основали в 2018 году бывшие топ-менеджеры «Почты России» и «Магнита» Вячеслав Бочаров и Родион Шишков. В 2020 году 75,6% компании выкупило совместное предприятие «Сбербанка» и Mail.ru Group «О2О холдинг».
  • «Самокат» занимается доставкой продуктов, косметики и товаров для дома и работает в 15 городах. Количество заказов по итогам 2020 года выросло в 18 раз до 18 млн.
  • 3 июня сооснователь сервиса Вячеслав Бочаров на Петербургском международном экономическом форуме сообщил, что «Самокат» выйдет на американский рынок под брендом Buyk.

#новость #самокат

29 29 комментариев
2
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Скучный кран

–2

Бренд «Самокат» основали в 2018 году бывшие топ-менеджеры «Почты России» и «Магнита» Вячеслав Бочаров и Родион Шишков. В 2020 году 75,6% компании выкупило совместное предприятие «Сбербанка» и Mail.ru Group «О2О холдинг».

- В этом абзаце прекрасно абсолютно все.

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Борис Б

Скучный
6

А что тут такого? 
В результате получился очень годный сервис, да еще и с отличным приложением брендингом.
Или работа в ПР, Магните и Мэйле - это сразу клеймо?

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Скучный кран

Борис
1

Не плохо конечно, просто концентрация зашкаливает, как в анекдоте прям:

Собрались как-то топ-менеджеры Почты России и Магнита пилить стартап по доставке , а тут пришел Сбер с Мейл и купил их.

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Антон Штадлер

2

Юнит-экономика заставляет придумывать все время новые комбайны услуг, но бухгалтерия не бьётся, средний чек не растёт, прибыли нет. Сказки о том, что без торговых залов и продавцов прибыль будет литься рекой, так и остаются сказками

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evilnw

Антон
0

Ну так главная задача пережить конкурентов, а потом можно выкручивать цены. Уже проходили с сервисами такси.

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Станислав Назаров

evilnw
1

 "продукты 24" неистребляемый вид конкурентов. И как только начинает расти цена на услуги доставки, народ начинает сам ходить в магаз. 
Продуктовый ритейл - тупиковая ветвь эволюции ритейла. 

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Борис Б

Станисл…
0

Вот только у "Продуктов 24" цены как правило выше чем у крупных сетевиков.
А качество продукции сильно ниже.

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Станислав

Борис
1

Я это и имею ввиду, что бизнес модель доставки продуктов из магазина у дома это не рентабельно. Если даже продукты 24 в плюсе а доставки не особо.

Ответить

Антон Штадлер

Борис
0

Но у Продуктов есть 2 преимущества:
1. Ты всегда знаешь время "доставки", т.к. тебе просто надо пройти 100-200 м
2. Нет такой опции, как "у нас высокий спрос, поэтому закажите ещё на 500 рублей, даже если вам надо только молоко и хлеб"
Пока эти вопросы не будут решены (а они не будут решены ещё очень долго) Продукты будут жить лучше всех этих сервисов.

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Антон Штадлер

evilnw
0

Но у сервисов такси все равно нет прибыли)
Возьмём Яндекс. У него, судя по отчётности, операционный убыток, хоть он и прикрывается положительной non-Gaap Adjusted EBIDTA

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Станислав

Антон
0

Они беспилотники ждут, у них все под контролем. 

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Антон Штадлер

Станисл…
0

Я так и понял)
- Вы когда перестанете жечь деньги?
- Вот конкурентов выдавим и перестанем
- У вас и конкурентов почти нет
- Да но...вообщем ждём беспилотников и андроидов-курьеров. Цифровой зуб даю, прибыль будет!

Ответить

Станислав

Антон
1

Ну сложно выйти и сказать
окей гайз, Яндекс директ приносит нам миллиарды прибыли, ее настолько много, что мы не знаем на что тратить. В целом сервис отлажен и тысячи сотрудников нам больше не нужны. Мы закрываем остальные направления, оставляем 50 человек, остальные все уволены. 

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Канищев Максим

evilnw
0

У сбера безграничные возможности по демпингу за счёт своих клиентов. Пока цб не начнёт контролировать банки в вопросах их инвестицих все так и будет дальше.

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Немалый

Канищев
0

А потом контролировать, сколько раз операторы ходят поссать

Ответить

Канищев Максим

Немалый
0

Вы считаете правильным что первый банк России по сбережениям населения вкладывает деньги населения безконтрольно со стороны регуляторов?

Ответить

Константин Суворов

Антон
0

Похоже, что так сейчас работает весь рынок. Никто из тех кто делает ставку на сервисы не зарабатывает, а лишь наращивает выручку за счёт накопленного кэша. Исходя из простой логики - останется только тот, у кого будет самая большая база лояльных клиентов. Остальные проиграют.

Но типа, предполагается, что если в этой гонке не участвовать, то у разбитого корыта остаёшься с гарантией. А тут есть шанс, хоть и в убыток.

Ответить

Антон Штадлер

Константин
0

Только они забывают про то, что монополистами они никогда не будут, как Газпром или Статойл.

Ответить

Даниил Романов

1

Чё все так помешались на этой еде ...... Еда, еда, везде еда. Сколько доставок еды стало за последние 2 года. Чё с людьми стало не могу понять. Везде только и слышишь доставка еды и самокаты. Чё за средневековье?

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Константин Суворов

Даниил
1

Удобно. Не дорого. Вписывается в философию - время дороже денег. На это и давят.

Я бы не сказал, что это плохо. Но в целом всё зависит от конечного потребителя. Он может потратить освободившееся время, чтобы больше зарабатывать и не забивать голову бытовухой, например.

Тут ещё важна самодисциплина - когда всё за тебя делают, быстро привыкаешь. А если работа связана с неподвижностью, то важно понимать, что у тебя забирают последний повод ходить - по магазинам и так далее (эт уже статья про здоровье). Тут конечно важен баланс, который каждый сам регулирует.

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Кирилл Дрозник

Константин
0

Добрый день, Константин.
Помню те времена, когда мы брали сумки, набирали много еды и я пер их домой как Геракл, под взгляды прохожих)) Благодаря им заработал даже спазм (или что-то вроде того) в грудной мышце. А теперь все просто привозят и это настолько удобно, что я в восторге. Не могу сказать, что скучаю по прогулкам с сумками из спара или другого магазина, сейчас все супер удобно

Ответить

Антон Штадлер

Даниил
0

Да никто не помешался. Рынок е-гросери даже в Мск на уровне статпогрешности от общего рынка продуктового ритейла (максимум 2-3 % от оборота в почти 3 трлн)

Ответить

Ivan Petrov

Даниил
0

А потому что в ситуации выживания вкусно пожрать это последнее что остается, ну и затариться барахлом на алиэкспресс.

Ответить

Роман Аванесов

1

С учётом текущей повестки государства по самокатам, я бы на их месте напрягся…

Ответить

Александр Кучеряев

Роман
0

Получается да если курьер самоката весит больше 35 кг, то ему нельзя передвигаться по тротуарам

Ответить

Кирилл Дрозник

1

Очень нравится Самокат. Доставка за 9-15 минут, просто огонь. Курьеры самоката на великах - это уже стабильный атрибут нашего двора. Ассортимент там пока не такой большой, но выбрать можно основное. Сладости у них некоторые (фирменные) норм, по типу трюфелей. Интересно наблюдать за их развитием и как будут дальше продвигаться. В сравнении с другими доставками они выиграют, если сильно расширят ассортимент, но насколько это адекватно и нужно им - не понятно. А так я за них голосую рублем

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Yury Kotov

0

Самошаурма

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Михаил Синицын

0

Отличная новость, поздравляю 🙏

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Комментарий удален

Alex Lee

0

И собственные алкогольные напитки под маркой Самогон...

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