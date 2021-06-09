«Ашан» потратит больше 20 млрд рублей на развитие цифровых сервисов в России Статьи редакции
Деньги направят на собственную технологическую платформу и стратегические партнёрства.
- Средства пойдут на улучшение собственной технологической платформы компании, стратегические партнёрства с другими игроками и другие решения, пишет Reuters со ссылкой на президента «Ашан Россия» Филиппа Брошара.
- Так компания планирует увеличить онлайн-продажи в стране. Брошар не уточнил период инвестиций и сколько компания уже вложила в развитие онлайн-бизнеса в стране.
- Кроме этого «Ашан» модернизирует свои гипермаркеты и начнёт больше фокусироваться на мини-маркетах.
- По словам Брошара, компания начала заниматься онлайн-бизнесом в России на фоне пандемии Covid-19 и увеличила долю от продаж в интернете в российской выручке с нуля до 6-10%. К 2024 году «Ашан» планирует повысить её до 20%.
- «Мы продолжаем развиваться, чтобы в течение двух лет достигнуть 20% онлайн-бизнеса в нашем обороте. Сейчас нам предстоит трансформация: мы по-прежнему инвестируем в физическую розницу, но и ускоряем развитие цифровых технологий», — заявил Брошар.
- Как отмечает Reuters, «Ашан» столкнулся в России с конкуренцией со стороны быстрорастущих сервисов доставки и ритейлеров, среди которых «Магнит» и «Лента».
Ашан просрал конкуренцию в РФ. и в оффлайне и в онлайне
Согласен. Хотел сначала сказать, что зато у них у почти первых были кассы бесконтактной оплаты. А потом подумал еще раз и вспомнил, что там же в начале тетка пробивала, а потом уже идешь и оплачиваешь :/
Помню как сносил несколько раз мобильное приложение. Кешбека толком нет, даже товары покупал где ценник, вам будет кешбек, я понимаю, что сотрудники просто не убирают. Но сколько я не покупал, у меня всегда 0.
Местные разводяги. Хоть бы мелочь какую то вернули, уже приятно было бы!)
И тогда можно спокойно закрыться! Были сегодня в Ашане- 3 товара со скидками - людей нет! А это Авиапарк. Чтобы такую площадь отбить- там очереди должны быть в кассы.
Зачем туда ходить, когда рядом с домом есть Пятерочки, Вкусвиллы, Магниты и тд
В будние днем, действительно нет. А по вечерам и в выходные там аншлаг.
Особенно на своё мобильное приложение 🤦🏻
Деньги направят на собственную технологическую платформу и стратегические партнёрства. Они так и пишут,что на СОБСТВЕННУЮ
Ашан, а прикольно же НЕ показывать на СВОЕМ СОБСТВЕННОМ сайте продукты СВОЕЙ ЖЕ МАРКИ "Каждый день"?!
Купить эти продукты онлайн нельзя (почему, кстати?). Но хотя бы для поиска загрузите уже! Сделайте пометку " доступно только в магазине", но в каталоге пусть будут.
А то сайт гипермаркета содержит НЕ все товары гипермаркета. Бред же
Комментарий удален
Комментарий удален
Блоги компаний
Показать еще