Торговля
Евгения Евсеева

«Ашан» потратит больше 20 млрд рублей на развитие цифровых сервисов в России Статьи редакции

Деньги направят на собственную технологическую платформу и стратегические партнёрства.

  • Средства пойдут на улучшение собственной технологической платформы компании, стратегические партнёрства с другими игроками и другие решения, пишет Reuters со ссылкой на президента «Ашан Россия» Филиппа Брошара.
  • Так компания планирует увеличить онлайн-продажи в стране. Брошар не уточнил период инвестиций и сколько компания уже вложила в развитие онлайн-бизнеса в стране.
  • Кроме этого «Ашан» модернизирует свои гипермаркеты и начнёт больше фокусироваться на мини-маркетах.
  • По словам Брошара, компания начала заниматься онлайн-бизнесом в России на фоне пандемии Covid-19 и увеличила долю от продаж в интернете в российской выручке с нуля до 6-10%. К 2024 году «Ашан» планирует повысить её до 20%.
  • «Мы продолжаем развиваться, чтобы в течение двух лет достигнуть 20% онлайн-бизнеса в нашем обороте. Сейчас нам предстоит трансформация: мы по-прежнему инвестируем в физическую розницу, но и ускоряем развитие цифровых технологий», — заявил Брошар.
  • Как отмечает Reuters, «Ашан» столкнулся в России с конкуренцией со стороны быстрорастущих сервисов доставки и ритейлеров, среди которых «Магнит» и «Лента».

#новость #ашан

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Alexey Ivanov

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Ашан просрал конкуренцию в РФ. и в оффлайне и в онлайне

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Леонид Цветков

Alexey
0

Согласен. Хотел сначала сказать, что зато у них у почти первых были кассы бесконтактной оплаты. А потом подумал еще раз и вспомнил, что там же в начале тетка пробивала, а потом уже идешь и оплачиваешь :/

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Алина Евсенкова

Леонид
0

Ну а разве ему эти кассы помогли?

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Павел -

2

Ашан онлайн? Как в нем конфеты и орехи хавать прямо в торговом зале без оплаты?

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Kuper Bad

1

Помню как сносил несколько раз мобильное приложение. Кешбека толком нет, даже товары покупал где ценник, вам будет кешбек, я понимаю, что сотрудники просто не убирают. Но сколько я не покупал, у меня всегда 0.

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Сергей Иванов

Kuper
0

Местные разводяги. Хоть бы мелочь какую то вернули, уже приятно было бы!)

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Игорь Кайнов

0

И тогда можно спокойно закрыться! Были сегодня в Ашане- 3 товара со скидками - людей нет! А это Авиапарк. Чтобы такую площадь отбить- там очереди должны быть в кассы.

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Alexey Ivanov

Игорь
0

Зачем туда ходить, когда рядом с домом есть Пятерочки, Вкусвиллы, Магниты и тд

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Skorpyon

Alexey
1

Выбор. Я езжу на выходных скупиться на неделю. Лучшие овощи и фрукты в ашане.

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Павел -

Skorpyon
0

Так вот кто обеспечивает бабушек товаром на продажу: "сынок, прямо с грядки, свое, домашнее". )

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Александр Полевой

Игорь
0

В будние днем, действительно нет. А по вечерам и в выходные там аншлаг.

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Владислав

0

Особенно на своё мобильное приложение 🤦🏻

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Vadim

Владислав
0

Именно. Почему не называют вещи своими именами.

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Тимофей Айрих

0

Деньги направят на собственную технологическую платформу и стратегические партнёрства. Они так и пишут,что на СОБСТВЕННУЮ

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Сидор

0

Ашан, а прикольно же  НЕ показывать на СВОЕМ СОБСТВЕННОМ сайте продукты СВОЕЙ ЖЕ МАРКИ "Каждый день"?!
Купить эти продукты онлайн нельзя (почему, кстати?). Но хотя бы для поиска загрузите уже!  Сделайте пометку " доступно только в магазине", но в каталоге пусть будут. 
А то сайт гипермаркета содержит НЕ все товары гипермаркета. Бред же

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