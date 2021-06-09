Lego выпустил конструктор в виде печатной машинки — с кнопками, на которые можно нажимать Статьи редакции
Поступит в продажу 1 июля.
В машинку можно заправлять бумагу, а при нажатии клавиш с буквами будет передвигаться и рычаг вдоль строчки. Единственное — в машинку нельзя заправлять чернила. Набор основан на дизайне фаната Lego Стива Гиннесса.
Всего в наборе 2079 деталей. Он поступит в продажу в России 1 июля, рекомендованная розничная цена — 18 999 рублей.
Супер подарок для программиста, я уже хочу
А почему для программиста?
Потому что он печатает на клавиатуре, которая является потомком пишущей машинки, только вместо бумаги используется монитор. Да и вывод для первых пк осуществлялся через пишущую машинку, результаты вычислений печатались на бумаге пишущей машинки, которая была подключена к компьютеру. Ну и вообще она у меня ассоциируется с чем-то, что являлось прародителем компьютеров
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