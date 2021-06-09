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Торговля
Евгения Евсеева

Lego выпустил конструктор в виде печатной машинки — с кнопками, на которые можно нажимать Статьи редакции

Поступит в продажу 1 июля.

6 6 комментариев
407 просмотров

В машинку можно заправлять бумагу, а при нажатии клавиш с буквами будет передвигаться и рычаг вдоль строчки. Единственное — в машинку нельзя заправлять чернила. Набор основан на дизайне фаната Lego Стива Гиннесса.

Всего в наборе 2079 деталей. Он поступит в продажу в России 1 июля, рекомендованная розничная цена — 18 999 рублей.

#lego

6 6 комментариев
3
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6 комментариев
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Виктор Гинзбург

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Супер подарок для программиста, я уже хочу

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Igor Viktorovich Korolyov

Виктор
0

А почему для программиста? 

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Виктор Гинзбург

Igor
0

Потому что он печатает на клавиатуре, которая является потомком пишущей машинки, только вместо бумаги используется монитор. Да и вывод для первых пк осуществлялся через пишущую машинку, результаты вычислений печатались на бумаге пишущей машинки, которая была подключена к компьютеру. Ну и вообще она у меня ассоциируется с чем-то, что являлось прародителем компьютеров

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Леонид Цветков

0

shut up and take my money

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Алексей Ткачук

0

Ну что сказать? Я точно куплю. 

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Комментарий удален

Denis Logunovich

0

Классный набор! Обожаю линейку Ideas

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