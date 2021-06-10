«Яндекс» ведёт переговоры о покупке сети супермаркетов «Азбука вкуса» — The Bell Статьи редакции
Смысл сделки — в синергии с сервисом доставки продуктов «Яндекс.Лавка», говорит источник.
О переговорах рассказали The Bell два источника на розничном рынке. О них слышал и один из крупных финансистов.
Смысл сделки — в синергии «Азбуки Вкуса» с «Яндекс.Лавкой», пояснил один из собеседников The Bell. Обе компании ориентируются на премиальную аудиторию, «Лавка» активно развивает сегмент продажи готовой еды, в котором сильна «Азбука Вкуса».
За счёт сделки «Лавка» сможет быстро нарастить направление, также объединение закупок с крупным ритейлером поможет снизить закупочные цены для «Лавки».
Один из источников привёл изданию в пример сделку по покупке Amazon премиальной сети супермаркетов Whole Foods, которая сохранила магазины и бренд ритейлера после покупки. Другие источники также вспоминали эту сделку.
Представитель «Яндекс» заявил, что компания не комментирует слухи. От комментариев также отказались представители «Азбуки вкуса» — как и её акционеры: основатель компании Максим Кощеенко, который вместе с партнёром Олегом Лыткиным владеют 42,6% акций сети, и Millhouse Романа Абрамовича — 41,1% акций.
«Азбука вкуса» — один из ключевых партнёров «Яндекс.Лавки», отмечает The Bell. В июне ритейлер объявил, что «Азбука вкуса» будет доставлять экспресс-заказы только через «Яндекс.Еду» и откажется от других служб доставки еды.
«Приличные российские ритейлеры сейчас торгуются с мультипликаторами 5-6 к EBITDA», — рассказал The Bell управляющий директор Prosperity Capital Management Алексей Кривошапко.
По данным самой «Азбуки вкуса» из отчёта эмитента облигаций, EBITDA компании в 2020 году составила 3,27 млрд рублей. В таком случае компанию могут оценить в сумму до 20 млрд рублей без учёта долга.
Крупные компании в России разрушают рынок и убивают конкуренцию. Куда смотрит ФАС… все уже хотят купить, ладно бы покупатели и создавали здравую конкуренцию. А тут все просто у них нет конкурентов и чем хотят , тем и занимаются … по миру конечно много таких примеров. Обычно крупные компании локально покупают более средние компании (скупают активы и Акции), но и страны там другие (с другим ВВП на душу населения). Кто согласен ? 👍👎
А че тут не соглашаться яд и мыло худшее что случилось с рунетом
А что лучшее?
Нет.
Крупные компании не у нас разрушают конкуренцию, а - везде. Посмотрите на широко известные антимонопольные дела против того же Гугла.
Но в данном случае Яндекс хочет поконкурировать в ритейле против Магнита и Пятёрочки, с Лентой, Метро и Ашаном. Это - монстры. Ещё есть куча сеток помельче. Азбука Вкуса - небольшой региональный нишевый игрок. Ничего вредного для потребителей в этой сделке я не вижу.
Небольшой игрок который входит всего лишь в рейтинг RAEX-600 и на первом месте по товарообороту на квадратный метр 🤷🏻♂️
По хорошему к Яндексу пора применять Акт Шермана
Внешний томагавк_два
пора применять Акт Шермана
Очень эффективная мера. Заставили Рокфеллера на новые вывески потратиться.
Неведомый лолипоп
Да куда смотрит... Была ж вон новость что ФАС начала Яндекс плющить, я аж обрадовался, что у нас этот орган таки работает, а не только всякой бабуйней занимается. Даже написал коммент, что возможно изменю свое мнение о ФАС. И чего? 2 месяца вот прошло и ничего.
Яндекс покупает сеть продуктовых магазинов
Дебики с VC: ДОКОЛЕ, МОНОПОЛИЯ, СПАСИ НАС ФАС. УЖЕ МАГНИТЫ И ПЯТЁРОЧКИ ЗАКРЫВАЮТСЯ ИЗ-ЗА ЯНДЕКС.АЗБУКИ.
Какие ты видишь проблемы конкуренции на рынке бананов по 500 рублей, где работает Азбука?
Средняя компания - это Whole Foods?
"Обе компании ориентируются на премиальную аудиторию". Это Яндекс.Лавка ориентируется на премиальную аудиторию???))) Это в премиуме курьеры непонятного происхождения могут вам бутылочку с мочой доставить с заказом?))
назовите хотя бы ещё один сервис экспресс-доставки мочи на дом. их нету! это не просто премиальный - это эксклюзивный продукт!!!
Ждем "аналитиков" с VC
В очереди за диванами стоят.
Да как же заебали эти монополии.
Когда они уже скупят всю Россию и нажрутся (риторический вопрос, никогда не нажрутся)?
Вот прям отчетливо уже вижу будущее мира как в антиутопиях, корпоратократии с частными многоуровневыми городами, с подписками на все что только можно. Вход в парк по подписке, вход в аптеку платный и т.д.
И на что же у яндекса монополия?
на доступ к государственному уху
Я думал к гос уху доступ имеют усмановы, абрамовичи и прочие роттенберги-пригожины.
К сожалению или к счастью, так и есть —будущее за монополиями и за моногородами.
Офигенная монополия при покупке сервиса, которого нет в 95% городов страны
Только не это. Они не могут испортить ещё и это.
А что они испортили? Лавка прекрасный сервис
Самокат лучше
Я не так часто пользовался Самокатом, но это не мешает Лавке быть прекрасным сервисом
Яндекс претендует на роль локальной "Корпорации Зла", которая демонстративно за счёт своего поисковика лезет в абсолютно все ниши.
Интересно, если бы Гугл в каждой стране (где у него есть значительная доля в поиске) скупал все вкусные бизнесы и потом на 1 место в выдаче вставлял, какой был бы сюжет для постапокалиптического фильма.
Нет. Все познаётся в сравнении. Например, со Сбером, Мэйлом или тем же ВТБ
В принципе в АВ схема с наценкой за баллы с плюсом для покупателей даже незаметна будет, так что вполне ок.
Лишь бы Сбер ВкусВилл после этого не купил
Язбука.Вкуса! (ц)
А чего не ВкусВил?
Ну так - премиальнее!) Там нынче все ещё продают знаменитые квадратные арбузы?)
Вообще негде станет нормальных продуктов купить.
Когда уже Яндекс запилит свой город? Люди могли бы там жить бесплатно (не платить за аренду жилья, например), в обмен на данные о себе. Можно было бы тестировать там всякие поведенческие гипотезы.
Рядом с городом ДНС.
ДНС может только в лужу пукать (надеюсь, что не оскорбил чьих-либо чувств). Т.е. я вообще ни секунды не рассматривал серьёзно их проект. Я не эксперт, конечно, но это просто какие-то словесные интервенции для лошков.
Денег хватит?
~20 ярдов рублей стоит Азбука
На 15% поднимут проезд в такси на год - делов-то.
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