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Торговля
Евгения Евсеева

«Яндекс» ведёт переговоры о покупке сети супермаркетов «Азбука вкуса» — The Bell Статьи редакции

Смысл сделки — в синергии с сервисом доставки продуктов «Яндекс.Лавка», говорит источник.

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О переговорах рассказали The Bell два источника на розничном рынке. О них слышал и один из крупных финансистов.

Смысл сделки — в синергии «Азбуки Вкуса» с «Яндекс.Лавкой», пояснил один из собеседников The Bell. Обе компании ориентируются на премиальную аудиторию, «Лавка» активно развивает сегмент продажи готовой еды, в котором сильна «Азбука Вкуса».

За счёт сделки «Лавка» сможет быстро нарастить направление, также объединение закупок с крупным ритейлером поможет снизить закупочные цены для «Лавки».

Один из источников привёл изданию в пример сделку по покупке Amazon премиальной сети супермаркетов Whole Foods, которая сохранила магазины и бренд ритейлера после покупки. Другие источники также вспоминали эту сделку.

Представитель «Яндекс» заявил, что компания не комментирует слухи. От комментариев также отказались представители «Азбуки вкуса» — как и её акционеры: основатель компании Максим Кощеенко, который вместе с партнёром Олегом Лыткиным владеют 42,6% акций сети, и Millhouse Романа Абрамовича — 41,1% акций.

«Азбука вкуса» — один из ключевых партнёров «Яндекс.Лавки», отмечает The Bell. В июне ритейлер объявил, что «Азбука вкуса» будет доставлять экспресс-заказы только через «Яндекс.Еду» и откажется от других служб доставки еды.

«Приличные российские ритейлеры сейчас торгуются с мультипликаторами 5-6 к EBITDA», — рассказал The Bell управляющий директор Prosperity Capital Management Алексей Кривошапко.

По данным самой «Азбуки вкуса» из отчёта эмитента облигаций, EBITDA компании в 2020 году составила 3,27 млрд рублей. В таком случае компанию могут оценить в сумму до 20 млрд рублей без учёта долга.

#новость #яндекс #яндекславка #азбукавкуса

70 70 комментариев
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Илья Быков

24

Крупные компании в России разрушают рынок и убивают конкуренцию. Куда смотрит ФАС… все уже хотят купить, ладно бы покупатели и создавали здравую конкуренцию. А тут все просто у них нет конкурентов и чем хотят , тем и занимаются … по миру конечно много таких примеров. Обычно крупные компании локально покупают более средние компании (скупают активы и Акции), но и страны там другие (с другим ВВП на душу населения). Кто согласен ? 👍👎

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Aleksey Bobkov

Илья
3

А че тут не соглашаться яд и мыло худшее что случилось с рунетом

Ответить

Виктор Гинзбург

Aleksey
3

А что лучшее?

Ответить

Mark Borisov

Виктор
2

Осталось в нулевых

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Sergei Timofeyev

Mark
2

Молодость там ((

Ответить

Denis Kiselev

Илья
7

Нет.

Крупные компании не у нас разрушают конкуренцию, а - везде. Посмотрите на широко известные антимонопольные дела против того же Гугла.

Но в данном случае Яндекс хочет поконкурировать в ритейле против Магнита и Пятёрочки, с Лентой, Метро и Ашаном. Это - монстры. Ещё есть куча сеток помельче. Азбука Вкуса - небольшой региональный нишевый игрок. Ничего вредного для потребителей в этой сделке я не вижу.

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Denis Sibukaev

Denis
0

Небольшой игрок который входит всего лишь в рейтинг RAEX-600 и на первом месте по товарообороту на квадратный метр 🤷🏻‍♂️

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Илитный Иксперт

Илья
2

По хорошему к Яндексу пора применять Акт Шермана

Ответить

Внешний томагавк_два

Илитный
1

пора применять Акт Шермана

Очень эффективная мера. Заставили Рокфеллера на новые вывески потратиться.

Ответить

Bulat Ziganshin

Илитный
0

или Man Act

Ответить

Неведомый лолипоп

Илья
1

Да куда смотрит... Была ж вон новость что ФАС начала Яндекс плющить, я аж обрадовался, что у нас этот орган таки работает, а не только всякой бабуйней занимается. Даже написал коммент, что возможно изменю свое мнение о ФАС. И чего? 2 месяца вот прошло и ничего. 

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Дэни Трэхо

Илья
0

Яндекс покупает сеть продуктовых магазинов

Дебики с VC: ДОКОЛЕ, МОНОПОЛИЯ, СПАСИ НАС ФАС. УЖЕ МАГНИТЫ И ПЯТЁРОЧКИ ЗАКРЫВАЮТСЯ ИЗ-ЗА ЯНДЕКС.АЗБУКИ.

Ответить

Кирилл Макеев

Илья
0

Какие ты видишь проблемы конкуренции на рынке бананов по 500 рублей, где работает Азбука?

Средняя компания - это Whole Foods?

Ответить

Александр Медведь

15

"Обе компании ориентируются на премиальную аудиторию". Это Яндекс.Лавка ориентируется на премиальную аудиторию???))) Это в премиуме курьеры непонятного происхождения могут вам бутылочку с мочой доставить с заказом?))

Ответить

Bulat Ziganshin

Александр
19

назовите хотя бы ещё один сервис экспресс-доставки мочи на дом. их нету! это не просто премиальный - это эксклюзивный продукт!!!

Ответить

Mr. Z

Александр
5

А на какую? Там дорого достаточно.

Ответить

Александр Медведь

Mr.
–4

Это в Азбуке Вкуса дорого, а Яндекс.Лавка тут каким боком?)))

Ответить

Max Krou

Александр
2

вы забываете что в россии средний класс начинается от 17к рублей в месяц. По такой логике и Лавка премиум

Ответить

NEFORMAT 13

10

Ждем "аналитиков" с VC

Ответить

Sergei Timofeyev

NEFORMAT
3

В очереди за диванами стоят.

Ответить

Чудовищный щит

Sergei
–1

за вами буду

Ответить

Aleksey Bobkov

10

Совсем уже ебанулись от сверхобогащения своего

Ответить

Elven Kelevra

9

Да как же заебали эти монополии.
Когда они уже скупят всю Россию и нажрутся (риторический вопрос, никогда не нажрутся)?
Вот прям отчетливо уже вижу будущее мира как в антиутопиях, корпоратократии с частными многоуровневыми городами, с подписками на все что только можно. Вход в парк по подписке, вход в аптеку платный и т.д.

Ответить

Дэни Трэхо

Elven
2

И на что же у яндекса монополия?

Ответить

Bulat Ziganshin

Дэни
0

на доступ к государственному уху

Ответить

Дэни Трэхо

Bulat
0

Я думал к гос уху доступ имеют усмановы, абрамовичи и прочие роттенберги-пригожины.

Ответить

Denis Kiselev

Bulat
0

Нет. Там другой узкий круг ограниченных лиц.

Ответить

Отродясь не было

Elven
0

К сожалению или к счастью, так и есть —будущее за монополиями и за моногородами.

Ответить

Семен Смирнов

Elven
0

Офигенная монополия при покупке сервиса, которого нет в 95% городов страны

Ответить

Marina Dv

6

Только не это. Они не могут испортить ещё и это.

Ответить

Максим Мостовой

Marina
8

А что они испортили? Лавка прекрасный сервис

Ответить

Денис Трон

Максим
0

Самокат лучше

Ответить

Максим Мостовой

Денис
4

Я не так часто пользовался Самокатом, но это не мешает Лавке быть прекрасным сервисом

Ответить

Марк Климов

4

Яндекс претендует на роль локальной "Корпорации Зла", которая демонстративно за счёт своего поисковика лезет в абсолютно все ниши.

Интересно, если бы Гугл в каждой стране (где у него есть значительная доля в поиске) скупал все вкусные бизнесы и потом на 1 место в выдаче вставлял, какой был бы сюжет для постапокалиптического фильма.

Ответить

Aleksey Bobkov

Марк
2

Их у нас три уже, как голов у гидры

Ответить

Denis Kiselev

Марк
0

Нет. Все познаётся в сравнении. Например, со Сбером, Мэйлом или тем же ВТБ

Ответить

Небольшой жёлтый робот

3

Азбука колдунщиков

Ответить

Raimond Vladimirov

3

Реклама сервисов Яндекса теперь будет даже на молоке.

Ответить

Dmitriy Gubskiy

3

Не надо. 

Ответить

Авторский пистолет

3

М-да. Хороших новостей все меньше и меньше 

Ответить

Металлургический Денис

2

Напоминает покупку Whole Foods Амазоном в США/Европе.

Ответить

Alexander Marfitsin

2

В принципе в АВ схема с наценкой за баллы с плюсом для покупателей даже незаметна будет, так что вполне ок. 

Лишь бы Сбер ВкусВилл после этого не купил

Ответить

Неведомый лолипоп

1

Лет через 30-40 без чипа от Яндекса люди даже из дома не смогут выйти, не говоря уж о том, чтобы купить хотя бы спички ) Будет Яндексовская Федерация.

Ответить

Авторский пистолет

Неведомый
0

Не, ну может ещё Сбер 

Ответить

Неведомый лолипоп

Авторский
1

А может будет как в фильме "Горец": "В конце должен остаться только один"

Ответить

Авторский

Неведом…
2

Посмотрим, всякое может быть -) 

Ответить

Denis Kiselev

1

Язбука.Вкуса! (ц)

А чего не ВкусВил?

Ответить

А. С.

Denis
1

азбука съедобней вилы

Ответить

Denis Kiselev

А.
1

Ну так - премиальнее!) Там нынче все ещё продают знаменитые квадратные арбузы?)

Ответить

Dmitry Ryzhov

1

вот это новость!

Ответить

Илья К

1

Норм, ждем систему распознавания лиц и оплату без кассы

Ответить

Roma Kopylov

1

Вообще негде станет нормальных продуктов купить.

Ответить

Sergei Timofeyev

Roma
0

Это каких таких?

Ответить

Подходящий вентилятор

1

 Обе компании ориентируются на премиальную аудиторию

Нуаче, где вам еще доставят куриный дошик до двери? B-)

Ответить

Mike Platonov

1

Ну ведёт и ведет

Ответить

Антон Волков

1

Осталось Сберу купить Яндекс и все успокоятся 

Ответить

Люц Шнайдер

1

Когда уже Яндекс запилит свой город? Люди могли бы там жить бесплатно (не платить за аренду жилья, например), в обмен на данные о себе. Можно было бы тестировать там всякие поведенческие гипотезы.

Ответить

Sergei Timofeyev

Люц
0

Рядом с городом ДНС.

Ответить

Люц Шнайдер

Sergei
0

ДНС может только в лужу пукать (надеюсь, что не оскорбил чьих-либо чувств). Т.е. я вообще ни секунды не рассматривал серьёзно их проект. Я не эксперт, конечно,  но это просто какие-то словесные интервенции для лошков.

Ответить

Sergei Timofeyev

Люц
0

Я даже не знаю... Я там покупал пару раз всего.

Ответить

Алексей Каховский

1

 Яндекс.Дзайбацу

Ответить

Serge Demichev

1

Пожалуйста, не надо…

Ответить

Ян Марков

0

Денег хватит?

Ответить

Aleksandr Matveev

Ян
0

~20 ярдов рублей стоит Азбука

Ответить

Вася Пражкин

Aleksandr
4

На 15% поднимут проезд в такси на год - делов-то.

Ответить

Max Krou

Вася
7

для подписчиков яндекс плюс можно и на 30

Ответить

Антон Волков

0

Чем меньше компаний, тем проще контролировать 

Ответить

Sergey Surganov

0

От А до Я

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Эмилия Теплова

0

Наверное хотят большую часть оплатить своими акциями.

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Andrey Kulakov

0

Надеюсь, что все-таки обойдется

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