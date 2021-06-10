Смысл сделки — в синергии с сервисом доставки продуктов «Яндекс.Лавка», говорит источник.

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О переговорах рассказали The Bell два источника на розничном рынке. О них слышал и один из крупных финансистов.

Смысл сделки — в синергии «Азбуки Вкуса» с «Яндекс.Лавкой», пояснил один из собеседников The Bell. Обе компании ориентируются на премиальную аудиторию, «Лавка» активно развивает сегмент продажи готовой еды, в котором сильна «Азбука Вкуса».

За счёт сделки «Лавка» сможет быстро нарастить направление, также объединение закупок с крупным ритейлером поможет снизить закупочные цены для «Лавки».

Один из источников привёл изданию в пример сделку по покупке Amazon премиальной сети супермаркетов Whole Foods, которая сохранила магазины и бренд ритейлера после покупки. Другие источники также вспоминали эту сделку.

Представитель «Яндекс» заявил, что компания не комментирует слухи. От комментариев также отказались представители «Азбуки вкуса» — как и её акционеры: основатель компании Максим Кощеенко, который вместе с партнёром Олегом Лыткиным владеют 42,6% акций сети, и Millhouse Романа Абрамовича — 41,1% акций.

«Азбука вкуса» — один из ключевых партнёров «Яндекс.Лавки», отмечает The Bell. В июне ритейлер объявил, что «Азбука вкуса» будет доставлять экспресс-заказы только через «Яндекс.Еду» и откажется от других служб доставки еды.

«Приличные российские ритейлеры сейчас торгуются с мультипликаторами 5-6 к EBITDA», — рассказал The Bell управляющий директор Prosperity Capital Management Алексей Кривошапко.