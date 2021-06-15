Торговля
Nazigul Jusupova

Сервис доставки день в день Ozon Express заработал в Петербурге Статьи редакции

До этого сервис работал только в Москве.

На старте для доставки доступны около 10 тысяч видов товаров в 20 категориях, сообщили vc.ru в компании. Ассортимент будет расширяться за счёт местных производителей продуктов и поставщиков готовой еды.

Доставка стала доступна в Центральном, Невском, Адмиралтейском, Петроградском, Василеостровском, Кировском, Московском и Фрунзенском районах, а также на юго-западе по Петергофскому шоссе — в Автово и на Проспекте Ветеранов. В июле после открытия дополнительных двух dark store доставкой смогут воспользоваться все жители города.

Карта доставки Ozon Express: красным выделены зоны доставки за час, зелёным — до двух часов

Доставка будет бесплатной или стоить до 149 рублей в зависимости от статуса клиента (Premium или стандарт), а также от суммы заказа. Клиенты смогут получить товары в течение часа или в выбранные интервалы времени.

  • Ozon Express — сервис быстрой доставки из dark store, который занимается продажей повседневных товаров в Москве и в Московской области.

  • Ассортимент сервиса превышает 20 тысяч товарных наименований в 20 категориях — от свежих фруктов и овощей до техники, лекарств и товаров для автомобилистов.

#новости #ozon

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16 комментариев
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MEGAtraXXXer666

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Премиум клиенты, так полагаю, будут платить больше за доставку по аналогии с Яндекс.Плюсом…

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Денис Ананьев

MEGAtraXXXer666
7

Простите, вы ошиблись. С Яндекс.Лохом

Ответить

Дмитрий Малахов

MEGAtraXXXer666
3

Ну Озон в таком замечен не был....

Ответить

Светлана Завацкая

Дмитрий
1

Ну это нужно проверить, и дать время. Яндекс когда-то подавал надежды. Вот время прошло и мы все видим, куда скатилось это всё.

Ответить

Nikolay Ganin

MEGAtraXXXer666
1

Точная стоимость доставки зависит от цены товаров в корзине, но для подписчиков Premium она будет дешевле.
Всё прозрачно, фиксированная цена для корзины от Х до Y рублей, никакой «скачущей» цены доставки.

Ответить

Саша Александров

0

Когда озон , таки станет прибыльным? Вопрос риторический.

Ответить

Небольшой жёлтый робот

Саша
3

Щас нам споют про плановую убыточность

Ответить

Мурад Муртазалиев

Саша
3

В теории хоть сегодня. Если перестанут расти. 

Ответить

Леонид Бережной

Саша
1

Уже. https://thebell.io/chem-bolshe-kompaniya-tem-bolshe-otvetstvennost-pered-obshhestvom-aleksandr-shulgin-ob-ipo-ozon-i-ambitsiyah-stat-1-na-rynke

Ответить

Артем Павлючук

Саша
0

На акциях явно можно заработать.

Ответить

Саша Александров

Артем
1

Выхожу постепенно из Nasdaq , жду что фрс начнет сворачивать меры поддержки. По России особо не следил, думаю там индексы на хаях, цены на сырье уже на около орбиты луны, вообщем жду хорошего падения, чтобы заходить. На объективность не претендую, так мысли.

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Артем Павлючук

Саша
1

+1. Жду когда пойдет коррекция.

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Владимир Жаров

0

Поздравляю. 
Но в Москве, в плане продуктов питания озон скуден,лучше сбермаркет или самокат...а кроме продуктов питания экспрессом  ничего и не заказывал.

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Александр Якунин

Владимир
0

Ну и зря

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Александр Антипов

0

Ну это хорошая новость для СПБ. Думаю что сервис там приживется.

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Галина Гузь

–1

Ozon Express — сервис быстрой доставки из dark store, который занимается продажей повседневных товаров в Москве и в Московской области. Пользуюсь этим сервисом🤝

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