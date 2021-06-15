Сервис доставки день в день Ozon Express заработал в Петербурге Статьи редакции
До этого сервис работал только в Москве.
На старте для доставки доступны около 10 тысяч видов товаров в 20 категориях, сообщили vc.ru в компании. Ассортимент будет расширяться за счёт местных производителей продуктов и поставщиков готовой еды.
Доставка стала доступна в Центральном, Невском, Адмиралтейском, Петроградском, Василеостровском, Кировском, Московском и Фрунзенском районах, а также на юго-западе по Петергофскому шоссе — в Автово и на Проспекте Ветеранов. В июле после открытия дополнительных двух dark store доставкой смогут воспользоваться все жители города.
Доставка будет бесплатной или стоить до 149 рублей в зависимости от статуса клиента (Premium или стандарт), а также от суммы заказа. Клиенты смогут получить товары в течение часа или в выбранные интервалы времени.
Ozon Express — сервис быстрой доставки из dark store, который занимается продажей повседневных товаров в Москве и в Московской области.
- Ассортимент сервиса превышает 20 тысяч товарных наименований в 20 категориях — от свежих фруктов и овощей до техники, лекарств и товаров для автомобилистов.
Премиум клиенты, так полагаю, будут платить больше за доставку по аналогии с Яндекс.Плюсом…
Ну Озон в таком замечен не был....
Ну это нужно проверить, и дать время. Яндекс когда-то подавал надежды. Вот время прошло и мы все видим, куда скатилось это всё.
Точная стоимость доставки зависит от цены товаров в корзине, но для подписчиков Premium она будет дешевле.
Всё прозрачно, фиксированная цена для корзины от Х до Y рублей, никакой «скачущей» цены доставки.
Когда озон , таки станет прибыльным? Вопрос риторический.
На акциях явно можно заработать.
Выхожу постепенно из Nasdaq , жду что фрс начнет сворачивать меры поддержки. По России особо не следил, думаю там индексы на хаях, цены на сырье уже на около орбиты луны, вообщем жду хорошего падения, чтобы заходить. На объективность не претендую, так мысли.
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Поздравляю.
Но в Москве, в плане продуктов питания озон скуден,лучше сбермаркет или самокат...а кроме продуктов питания экспрессом ничего и не заказывал.
Ozon Express — сервис быстрой доставки из dark store, который занимается продажей повседневных товаров в Москве и в Московской области. Пользуюсь этим сервисом🤝
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