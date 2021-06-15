До этого сервис работал только в Москве.

На старте для доставки доступны около 10 тысяч видов товаров в 20 категориях, сообщили vc.ru в компании. Ассортимент будет расширяться за счёт местных производителей продуктов и поставщиков готовой еды.

Доставка стала доступна в Центральном, Невском, Адмиралтейском, Петроградском, Василеостровском, Кировском, Московском и Фрунзенском районах, а также на юго-западе по Петергофскому шоссе — в Автово и на Проспекте Ветеранов. В июле после открытия дополнительных двух dark store доставкой смогут воспользоваться все жители города.

Карта доставки Ozon Express: красным выделены зоны доставки за час, зелёным — до двух часов

Доставка будет бесплатной или стоить до 149 рублей в зависимости от статуса клиента (Premium или стандарт), а также от суммы заказа. Клиенты смогут получить товары в течение часа или в выбранные интервалы времени.

Ozon Express — сервис быстрой доставки из dark store, который занимается продажей повседневных товаров в Москве и в Московской области.

Ассортимент сервиса превышает 20 тысяч товарных наименований в 20 категориях — от свежих фруктов и овощей до техники, лекарств и товаров для автомобилистов.