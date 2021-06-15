В январе 2020 года Ульяновский областной суд обязал владельца интернет-магазина удалить мобильное приложение для российских пользователей. Решения добилась прокуратура, которая заявила, что на iHerb публиковалась информация о небезопасных БАДах. В марте решение подтвердил кассационный суд.