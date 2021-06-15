Торговля
Nazigul Jusupova

iHerb запланировала инвестировать 1,5 млрд рублей в регистрацию БАДов в России Статьи редакции

Приложения компании уже заблокированы в России, а регистрация позволит избежать новых рисков блокировки.

  • Компания намерена инвестировать 1,5 млрд рублей в регистрацию продукции в России, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя компании.
  • В маркетплейсе не рассказали, за какой период они готовы вложить такие средства. Сейчас товары iHerb можно заказать из-за рубежа, а регистрация позволит компании продавать свои товары в российских аптеках. Компания планирует зарегистрировать 10 000 наименований.
  • По словам гендиректора DSM Group Сергея Шуляка, регистрация только одного наименования БАДов занимает около 2–3 месяцев. И при одновременной регистрации всех 10 000 наименований на рынке может случиться коллапс, так как система не рассчитана на такой объём.
  • Кроме этого, 1,5 млрд рублей для регистрации такого количества наименований может быть недостаточно, так как получение свидетельства стоит 250 000–350 000 рублей в зависимости от состава продукта. Шуляк также отметил, что iHerb хочет получить государственную регистрацию, чтобы избежать рисков блокировки в России.

  • В январе 2020 года Ульяновский областной суд обязал владельца интернет-магазина удалить мобильное приложение для российских пользователей. Решения добилась прокуратура, которая заявила, что на iHerb публиковалась информация о небезопасных БАДах. В марте решение подтвердил кассационный суд.

  • 28 апреля 2020 года Роскомнадзор внёс IP-адреса мобильного приложения iHerb в реестр информации, запрещённой к распространению в России. В мае 2020 года iHerb предупредил пользователей о приостановке работы своих приложений в России.
  • Маркетплейс iHerb — один из крупнейших в мире интернет-продавцов БАДов и уходовой косметики. «Ведомости» приводят данные «Infoline—аналитики», что общемировые продажи iHerb превышают $500 млн в год. В России по итогам 2019 года они составляли свыше 7 млрд рублей.

#новость #iherb

3872 просмотров
96 96 комментариев
23
{ "author_name": "Nazigul Jusupova", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","iherb"], "comments": 96, "likes": 23, "favorites": 14, "is_advertisement": false, "subsite_label": "trade", "id": 258628, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Tue, 15 Jun 2021 10:41:41 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
96 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Александр Еремин

–6

Молодцы давно пора. Учитывая нашу системы здравоохранения и экономику iherb помогает сглаживать их недостатки. И поставлять иногда жизненно важные БАДы.

Ответить

Nikolai O

Александр
40

Жизненно важные бад? Смешно.

Ответить

Виктор Якунин

Nikolai
6

Да он любитель витаминов 10000% от рекомендуемой дозы пить. Главное что в пересчёте на рубли эти проценты были дешевле, чем у нас в аптеках.

Ответить

Алексей Пашутин

Виктор
27

А ты любитель купить 2 таблетки с дозировкой 10% от суточной дозы и заплатить в 3 раза дороже? Так на таком говне рус фарма и держится.

Ответить

Виктор Якунин

Алексей
–1

Тогда каким образом человек принимает решение пить условный витамин в таких диких дозах?

Не зря же даже на самом iherb висит упоминание, что употребление витаминок должно быть согласовано со специалистом.

Сдаёте специальные анализы по всем группам витаминов? Я даже рад, что такое не так просто купить. Аптечными витаминами человек точно себе не навредит.

Ответить

Alexandra

Виктор
1

Бады назначает нутрициолог или любой другой врач, смотря какие цели/задачи. Да, проценты часто зашкаливают, но это неспроста. Чаще всего организм просто не может все усвоить, проблемы с жкт у каждого первого, отсюда и дозировки, чтобы хоть что-то «осело». И отсюда часто «мне ничего не помогает». Не помогает, потому что не усваивается, и поэтому же нужен врач, чтобы он сначала оценил функциональность жкт и прочих жизненно важных систем, а уже потом что-то назначал. В любом случае любые добавки назначает врач, контроль до и после приёма, тогда будет понятно, работает препарат или нет. Ну а производитель уже не важен, у нас есть много российских хороших добавок, но не всегда они доступнее, чаще дороже, вот народ и бежит на айхерб. Тот же эвалар часто очень дорогой. Но опять же, везде есть исключения. тут нет правых или неправых, просто широкий выбор на любой вкус и кошелёк. На айхербе тоже не все так радужно, это по сути просто большой гипермаркет, там много фигни, но есть и профессиональные рабочие марки. Всем мир)

Ответить

Александр Еремин

Виктор
0

Откуда ты знаешь что я люблю. Не пытайся подумывать. Продолжай жрать пластиковые помидоры и думать что ты .... не стану подумывать.

Ответить

Дмитрий Шусов

Виктор
0

Это теперь так называется?

Ответить

Александр Еремин

Nikolai
–1

Найди метилфолат в российских аптеках. А потом умничай

Ответить

Александр Якунин

Алексан…
1

Фолиевая кислота? Серьезно, ее где только нет, в чем проблема?

Ответить

Александр Еремин

Алексан…
3

Ещё один. Фолиевая кислота это фолиевая кислота. А метилфолат это метилфолат. Есть люди. У которых есть такая вещь как " полиморфизм генов фолатного цикла" у них. Фолиевая кислота , он же витамин Б9 не усваивается. Грубо говоря гены не умеют с ней работать и преобразовывать в следующую форму-> метилфолат. Это приводит к избыточному накоплению в организме гомоцистеина, а это атеросклероз, тромбозы, Альцгеймер, а для женщин ещё и выкидыш из-за того что плода не формируется какая-то трубка.

Ответить

Виктор Якунин

Алексан…
7

Сама формулировка жизненно важные БАДы абсурдна по своей сути.

Если это БАД, то его польза скорее всего сомнительная и любая его польза это заслуга маркетологов, которые заставили его купить.
Любой человек, который ест 3 раза в день нормальную еду не нуждается ни в каких добавках.

Если этот препарат нужен для жизни, то есть перечень таких препаратов. И государство даже бесплатно (из наших налогов) снабжает этими препаратами больных.

Ответить

Александр Еремин

Виктор
–8

:) вы в какой стране живёте? У нас молоко=пальмовое масло. В городах продукты которые дозревают в пути на прилавке. Нормальную пищу? Серьезно?
Ещё про государство которое бесплатно - смешно вы давно смски по 100рублей на операции и лекарства детям отправляли?

Ответить

Лёха

Алексан…
1

По-моему вы правы только в одном - у вас точно ""полиморфизм генов фолатного цикла"" причем последней стадии.

Ответить

Александр

Лёха
–1

Что ты такое несёшь.

Ответить

Mika

Алексан…
0

Да не гоните, в городах продукты на любой кошелек есть. В тех, что покрупнее даже квадратные арбузы найти не сложно. 

Ответить

Александр

Mika
1

Ещё раз вспомните о средней зарплате в России и задайтесь вопросом насколько качественные продукты эти люди себе могут позволить

Ответить

Mika

Алексан…
4

В городах продукты которые дозревают в пути на прилавке.

Так продуктов нет или зар платы маленькие? Переобуваетесь на ходу.
 задайтесь вопросом насколько качественные продукты эти люди себе могут позволить

Довольно таки качественные. Хотя это понятие можно нагрузить чем угодно.

Ответить

Александр

Mika
–3

Пошла ловля на словах. Если они и есть то доля таких продуктов очень мала и доступна не всем.

Ответить

Mika

Алексан…
0

Не юлите, вы сперва написали, что продуктов нет. Потом написали, что денег мало. 
Нормальные у нас в магазинах продукты. Хотя тут смотря с чем сравнивать. Если с вашими нафантазированными эталонами, то возможно и не очень. 

Ответить

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Дмитрий

Алексан…
0

Так надо на фермерские ярмарки ходить просто))

Ответить

Александр

Дмитрий
0

Дорогой мой человек. Я же разве против.

Ответить

Дмитрий

Алексан…
0

Не знаю

Ответить

Sergei Timofeyev

Виктор
2

 Сама формулировка жизненно важные БАДы абсурдна по своей сути.

Жизненно важная гомеопатия! Звучит!

Ответить

Комментарий удален

Комментарий удален

Александр

Виктор
0

Ну в наше время такое понятие как нормальная еда, размыто. Сейчас реально с этим проблемы. Еще в 1964 году Луи Де Фюнес сыграл в фильме Крылышко или ножка. Вся суть.

Ответить

Виталий Л

Виктор
0

Наука о питании предусматривает соответствие химического состава рациона физиологическим потребностям человека, в пищевых веществах, макро-, микроэлементах, витаминах и биологически активных минорных. И из трёх разового питания, вы не получите. Не говорите ерунду.

Ответить

Александр Якунин

Алексан…
1

Такие пойдут?

Солгар фолат метафолин таблетки 400мкг 50 шт…
Солгар фолат метафолин таблетки 400мкг 50 шт. от производителя по приятной цене. На asna.ru…
www.asna.ru
Ответить

Александр Еремин

Алексан…
1

:) Первое это тоже Бад причем с того же iherb. И второе не поленитесь зайти на iherb и сравнить цены. И да. Прошу помнить о средней ЗП в России. И что эту добавку нужно принимать на протяжении всей жизни. И ещё нужно контролировать уровень гомоцистеина. Низкие его уровни тоже не есть хорошо.

Ответить

Александр

Алексан…
7

Вы просили найти в Российской аптеке, нашел.

Ответить

Voin Mraka

Алексан…
0

https://shop.evalar.ru/catalog/item/folat/

Ответить

Антон Сметс

Voin
9

Евалар не так котируется у хипстеров, как айхеоб. Ты попробуй на фудкорте скажи, что покупаешь евалар - засмеют. Это всё равно, что в пятерочку ходить, фиу.

Ответить

Aleks Ander

Voin
0

В 2 раза дороже чем на iherb

Ответить

Александр Якунин

Voin
0
СОЛГАР ФОЛАТ 400МКГ МЕТАФОЛИН N50 ТАБЛ МАССОЙ…
✅ Купить СОЛГАР ФОЛАТ 400МКГ МЕТАФОЛИН N50 ТАБЛ МАССОЙ 250МГ по цене 866 руб. в интернет аптеке в…
apteka.ru
Ответить

Aleks Ander

Алексан…
0

В 4 раза дороже чем на iherb )

Ответить

Александр Якунин

Aleks
1

Вот пиздить не надо, там одна цена, поиграйся с дозой и количеством, разница 50₽

Ответить

Александр Еремин

Voin
0

Аргумент. Ещё посмотрите на слово новинка. Но все равно аргумент

Ответить

Дмитрий Шусов

Nikolai
0

Бадозависимость у человека, не смешно вообще

Ответить

Дмитрий Цветков

Александр
4

Знаешь, как называются БАДы с доказанной медицинской эффективностью?
- Лекарства 

Ответить

Александр Еремин

Дмитрий
0

А это к чему коммент? Вот еда она жизненно важна, но ее же не признают лекарственным препаратом?!

Ответить

Reborn Soul

8

Бизнес на ипохондриках и шизодах всех мастей, которых в стране каждый третий. Скажите, зачем вы жрете эти витамины?

Ответить

Silverjohn

Reborn
12

Тут больше те, кто продают, а не жрут :)
А на самом деле - если даже плацебо кому-то помогает, то БАДы вполне имеют право на жизнь. Самовнушение и вера иногда работает. Есть же книга Аллена Карра, например, по которой огромное число курильщиков бросили курить. И там ничего не надо делать, кроме как дочитать до конца. То есть просто слова, избавляют от зависимости, хоть и не всех. А тут вера в чудо-таблетку.
Про религию кстати тоже можно сказать - бизнес на шизоидах, но попробуй объясни тому "шизоиду", что его вера неправильная.

Ответить

Роман Коржнев

Silverjohn
–4

а тебя кто-то просил обьяснять, что ты это проблемой называешь? 

Ответить

Владимир Владимир

Reborn
10

Ну хз..заказываю у них омегу-3 (рыбий жир) и другие необходимые витамины после чек-апов. О каких шизоидах вы говорите, не понятно.

Ответить

Комментарий удален

Комментарий удален

Нынешний шмель

10

Есть у меня знакомый в офисе, у него этих склянок с бадами целый шкаф. Носит с собой целый набор таблеток. Пьёт по таймеру.

Ответить

Материальный Макс

Нынешний
18

Умрет бодрым, молодым и красивым. А не то что ты - старым и немощным)))

Ответить

Нынешний шмель

Материальный
12

Признаться, он и сейчас не то чтобы здоровым и бодрым выглядит.

Ответить

Материальный

Нынешний
3

Зато горстями кидает "био-витамино-энерго-вкусняшки" и сидит на ПП. 

Ответить

Нынешний шмель

Материа…
1

Инженер. Пытается выиграть гринкарту. В штатах подлечится. Там и бадов доступно больше.

Ответить

Bublikov Anton

Нынешний
2

Там и бадов доступно больше.

И жизни чёрных важны!

Ответить

Уютный Данила

Нынешний
1

Как бы и что плохого в том, чтобы доить такого лоха? Выдавил сок из редиски, размешал с мукой, накрошил в гранулы, "Пссс, чувак! Нужны БАДы? Заморские, фирмА!".

Одно не понятно, почему наши их не активно доят. Платежеспособный не-мамонт и сектант хорош всем, но не спонирующий же США на пустом месте.

Ответить

new_comment

Нынешний
0

Биохакер?

Ответить

Voin Mraka

new_comment
0

у биохаккеров щас самый тренд - намазать анус горчицей, даст заряд бодрости на целый день !

Ответить

Даниил Поляков

11

Врач назначает тебе витамин Д
Приходишь в обычную аптеку и видишь эту несчастную дозировку за 900 рублей

Заходишь на айхерб и понимаешь, чтл такое настоящие витамины, которые даже дешевле

Ответить

Александр Якунин

Даниил
–8

Синтетический витамин D не усваиваемся, как бы нам этого не хотелось. Если есть острая нехватка, путешествие к морю или солярий на регулярной основе с диетой из продуктов богатых D3.

Ответить

Владислав Пасека

Александр
18

Хуйня какая, я восстанавливал его приемом, и сдавал анализы, восстанавливает в разы лучше, чем солнце летом. 

Ответить

Александр Якунин

Владисл…
–6

Вы этим что хотите сказать?
Солнце и рыба хуйня, фрукты не нужны, есть таблетки?

Ответить

Владислав Пасека

Алексан…
2

Синтетический витамин D не усваиваемся

Ответить

Александр Якунин

Владисл…
–3

Рекомендую еще кишечник исключить из формулы и начать вводить капельно.

Ответить

Юрий Чередниченко

Александр
10

а можно ссылку на пруф? интересно.

Ответить

Александр Якунин

Юрий
–11

Организм по умолчанию усваивает всегда хорошо только те вещества которые по умолчанию получал в процессе эволюции.

Синтетику не кто не умоляет, чудеса фармацевтики это благо. Но не нужно путать холодное и горячее. Синтетика поддерживающая терапия по обстоятельствам.

Ответить

Юрий

Алексан…
7

я просил пруф, а не домысли антипрививочников. витамин д рекомендуют все врачи, особенно в нашей широте.

Ответить

Александр Якунин

Юрий
0

Меня проблемно в антипрививочники загнать.

Домыслы? Половина рекламных компаний с продуктом из D3 основана на том , что из формула лучше усевается чем у конкурента

Ответить

Александр Еремин

Алексан…
1

Есть лекарственный препарат. Не БАД. АКВАДЕТРИМ он же Д3. Его польза доказана. что противоречит вашим словам.

Ответить

Александр Якунин

Алексан…
–3

Вред курения тоже доказан, но это не на что не влияет же.

Ответить

Александр Якунин

Алексан…
–2

Аквадетрин тоже БАД, БАД по умолчанию все что не имеет лечебного терапевтического эффекта, а только поддерживает.

Аквадетрин зимой хорошо, ибо север, сам пью, но то зимой

Ответить

Александр Еремин

Алексан…
0

Я настаиваю. Это лекартсвееный препарат. Нигде в инструкции не видел слова -бад. А только лекарственный прерарат

Ответить

Александр

Алексан…
2

Согласен

Ответить

Материальный Макс

Александр
1

Погодите, сейчас по классике жанра должны подтянуться специалисты с комментариями типа: "для активации усвоения этого, нужно съесть вот то-то, а чтоб заработало то, необходимо еще 10 банок херпоймичего". И ходят потом молодые, активные ребята с "аптечками" как бабульки 80-ти летние.

Ответить

Александр Якунин

Материа…
0

Iherb так и продает, одно хорошо усваевается с другим, там вся модель тааая

Ответить

Материальный Макс

Даниил
–4

То есть надо обязательно жахнуться сразу лошадиной дозой. Отличный план. Самолекари это тоже печаль печальная

Ответить

Даниил Поляков

Материальный
1

чел ты....

Ответить

Материальный

Даниил
–4

с хуйней. давай заново

Ответить

t1r

Даниил
1

Забавно слышать о том что iherb - плохо, когда тот же Солгар, стоит на полках в аптеках РФ и стоит в 2+ раза дороже чем на iherb.
Из РФ компаний, которая хоть что-то может предложить из витаминок +/- хорошее, походу, только Эвалар.

Ответить

Aleks Ander

14

Чё вы все докопались до бадов. Если уж совсем грубо говорить - бады это еда. Человеку для нормальной жизнедеятельности требуется определенный рацион питания с определенным составом белков, жиров, углеводов и ещё сотни микроэлементов. Для людей с особенной жизнедеятельностью тем более - спортсмены, аллергики и т.п. У каждого человека усвояемость этих продуктов разная в виду генетики или каких-то проблем с органами, образом жизни, ограниченным рационом питания, нахождения в особенной климатической зоне. Вот народ и жрет эти бады когда чего-то не хватает или когда думает что чего-то не хватает. Короче бады это нормально для повышения качества жизни, если подходить с головой ну и есть деньги.

Ответить

Евгений Быков

Aleks
3

Поддерживаю! Жизненный пример, мои родители живут в месте, где мало солнца (зимой), и весь световой день работают. Начались проблемы со здоровьем, сдавали анализы. Одним из показателей было серьёзный недостаток витамина Д.
После приёма БАДов с витамином Д, анализ по этому показателю вошёл в норму. Ну вот пример, когда БАД действительно необходим из-за некоторых условий.

Ещё если вы пообщаетесь с некоторыми представителями спортивных дисциплин, и скажете им что БАДы бесполезны - они только посмеются. Ну не может билдер или тяжелоатлет съедать столько мяса. А эффект добавки креатина вообще доказан научно, очень огромным количеством исследований (это вам контрпример того, что ни один БАД не имеет научную доказанность).

P.S. естественно ко всему нужно подходить с умом. Если вы здоровый человек, не занимающийся очень активно спортом, у вас нет специфических отклонений по здоровью и вы едите разнообразную пищу - любые БАДы будут абсолютно бесполезны для вас.
Но не стоит в таком случае говорить, что они бесполезны для всех.

P.P.S. Да, я согласен, что на рынке БАДов подавляющее большинство мусор. Но это не значит, что мусор абсолютно всё

Ответить

Михаил Николаев

7

Как по мне это прям максимально не этичный бизнес. Людям продают иллюзию лечения/оздоровления чего то там в красивых коробочках, пользуясь доверием простых людей всякой псевдонаучной чепухе

Ответить

SG

Михаил
2

Были небольшие проблемы со здоровьем, по результатам анализа крови выявили сильный недостаток в двух показателях. Пропила курс солгара и анализы пришли в норму, изначальная проблема не беспокоит больше. Если я заплатила 2000₽ за иллюзию, которая улучшила анализ крови и мое самочувствие, то пусть так оно и будет

Ответить

Сергей Иванов

Михаил
–3

Это самовнушение. Есть контингент который в восторге от этих добавок. Есть полное противоречие с другой стороны.

Ответить

Роман Коржнев

6

че вы доебались до бадов? не нравится - не покупайте.  советы тоже оставьте при себе. на айхербе также нормальные специи (а не пыль), протеин, косметика

Ответить

Александр Ерёмин

4

Судя по объему инвестиций, БАД-ы в РФ имеют немало поклонников, но досадно, что это дерьмо продают в аптеках. Справедливости ради, их место на полках супермаркетов или в отдельных магазинах, а не в аптеках, мимикрируя под лекарства.

Ответить

Александр Еремин

Александр
1

Хорошо рассуждать пока ты здоров и ничто тебя не беспокоит. БАДы прописывают даже врачи. То что некоторые люди у нас верят в гадалок и в то "подруга подруги вылечилась" не значит что надо всю отрасль щемить

Ответить

Нынешний шмель

Александр
7

БАДы прописывают даже врачи.

Ещё врачи арбидол прописывают. И множество других препаратов с недоказанной эффективностью. 

Ответить

Александр Еремин

Нынешний
0

Ну знаете тут в ветке не понятно что людям не нравится. То ли айхерб то ли БАДы, то ли что иностранная компания.

Ответить

Aleks Ander

Александр
1

Так в аптеках много чего продают и не из лекарств и не бадов.

Ответить

Илья Мовчан

4

iHerb хочет получить государственную регистрацию, чтобы избежать рисков блокировки в России. Ну так это же правильный выбор! Браво 

Ответить

Андрей Антонов

2

Ага-ага, там фарм отрасль в России и позволила Хербу официально зайти) Государсивенный Э валар конечно же сразу подвинется, а в дальнейшем вообще уйдёт с рынка, и никто не будет кричать про «импортозамещение», ага-ага 😂

Ответить

badResistor

0

БАД - это когда хочет продавать лекарства, но рынок реально проверенных лекарств слишком сложен да и доказывать надо, в итоге регистрируешь бады, где эффективность не надо доказывает нормальным способом и продаешь. Профит!

Ответить

Юлия С

0

А зачем это нужно? и так же прекрасно заказываем))

Ответить

Марина Ковель

0

Ну это как добавка к питанию. То что жизненно важно, это на самом деле не так.Без него жили и не тужили.

Ответить

Александр Еремин

Марина
–3

Ага и умерли в 40 лет

Ответить

Нынешний шмель

Александр
3

Перепись антивакцинаторов на VC прошла успешно. Пора исследовать количество адептов приёма бадов. 

Ответить

Комментарий удален

Комментарий удален

Олег Скоробогатов

0

Круто. Решили добить население, чтобы до пенсии точно никто не доживал ) 

Ответить

Канищев Максим

0

С одной стороны ряды фуфломицинов пополнятся, с другой стороны их хоть сертифицируют по безопасности, хотя у нас сертификаты ничего не стоят. 

Ответить

Aleks Ander

Канищев
1

1,5 лярда пишут, а вы говорите ничего не стоят.

Ответить

Комментарий удален

Любовь Рогова

0

Чтоб не накрыло их медным тазом. Вовремя главное.

Ответить

Комментарий удален

Ivan Zenkov

0

Отзывы там какие-то странные. За нормальными пришлось на Amazon идти. Там они хотя бы живым языком написаны. А так, неплохой магазин. Выбрал се витамины. Прекрасно подошли. Буду пить дальше.

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Блоги компаний

Точка
Подписан
Отписаться
Банк Точка и S7 запускают закрытую распродажу на корпоративные перелеты по России
S7 Airlines и банк Точка запускают закрытую совместную распродажу со скидками до 50% от тарифа билета на деловые поездк…
Учи.ру
Подписан
Отписаться
Почему среди архитекторов мало женщин и сколько зарабатывают разработчики?
В новом курсе Учи.ру и Учи.Дома специалисты из разных областей отвечают на вопросы школьников о своей работе и помогают…
Spotify
Подписан
Отписаться
Улучшенный поиск в Spotify
На Spotify много отличной музыки. Очень много! Мы говорим о более чем 70 миллионах треков и 4 миллиардах плейлистов. А…

Показать еще

Лучшие комментарии
Madina Djalilova
за день
Прекрасно! Ввели по 2 теста на пцр по приезду и в большинстве нужен ещё 1 тест на вылет в страну прибытия. Большая часть курортов мировых для нас закрыта.  Вакцину Спутник не признают. Дурацкий указ о запрете на выезд…
Авиакомпании России предупредили о возможном росте цен на 25-30% из-за повышения сборов в аэропортах в четырёх регионах
Виктор Раенко
за неделю
Я считаю, что раз задавили человека на самокате, нужно запретить самокаты. Недавно около дома задавили человека на велосипеде, поэтому и велосипеды нужно запретить. А сколько людей разбилось на автомобиле, их тоже…
В Петербурге перестали работать все сервисы аренды электросамокатов
Комментарии

Sht_Anton

Сервис автоматизации…

БАБКА В ЗАСАДЕ

FAQ тем, кто решил открыть свою…

Ajax

РЖД представил макет нового…

Илья Иванов

«Сбербанк» ограничивает…

Николай

Магазин-ателье Levelsuit…

Артур Кожевников

Причины, по которым сервисы…

Николай

Магазин-ателье Levelsuit…

Shooting Star

«Сотрудники говорили спасибо…

Pavel Maltsev

Создатель WWW Тим Бернерс-Ли…

Константин Арбузов

Каршеринг «Ситидрайв…

Dmitriy

«Мегафон» урезал скорость…

Ольга Леонтьева

Магазин-ателье Levelsuit…

Борис Хмелев

Создатель WWW Тим Бернерс-Ли…

Николай

Магазин-ателье Levelsuit…

Ar AbduRashid

Создатель WWW Тим Бернерс-Ли…

Артур Кожевников

Причины, по которым сервисы…

Алина Евсенкова

Стартап NightWatch придумал шар…

Алина Евсенкова

Razer выпустит «умные» защитные…

Леонид Белоус

Исследование: за январь-март…

Денис Демидов

РЖД представил макет нового…
null