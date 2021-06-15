iHerb запланировала инвестировать 1,5 млрд рублей в регистрацию БАДов в России Статьи редакции
Приложения компании уже заблокированы в России, а регистрация позволит избежать новых рисков блокировки.
- Компания намерена инвестировать 1,5 млрд рублей в регистрацию продукции в России, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя компании.
- В маркетплейсе не рассказали, за какой период они готовы вложить такие средства. Сейчас товары iHerb можно заказать из-за рубежа, а регистрация позволит компании продавать свои товары в российских аптеках. Компания планирует зарегистрировать 10 000 наименований.
- По словам гендиректора DSM Group Сергея Шуляка, регистрация только одного наименования БАДов занимает около 2–3 месяцев. И при одновременной регистрации всех 10 000 наименований на рынке может случиться коллапс, так как система не рассчитана на такой объём.
- Кроме этого, 1,5 млрд рублей для регистрации такого количества наименований может быть недостаточно, так как получение свидетельства стоит 250 000–350 000 рублей в зависимости от состава продукта. Шуляк также отметил, что iHerb хочет получить государственную регистрацию, чтобы избежать рисков блокировки в России.
В январе 2020 года Ульяновский областной суд обязал владельца интернет-магазина удалить мобильное приложение для российских пользователей. Решения добилась прокуратура, которая заявила, что на iHerb публиковалась информация о небезопасных БАДах. В марте решение подтвердил кассационный суд.
- 28 апреля 2020 года Роскомнадзор внёс IP-адреса мобильного приложения iHerb в реестр информации, запрещённой к распространению в России. В мае 2020 года iHerb предупредил пользователей о приостановке работы своих приложений в России.
- Маркетплейс iHerb — один из крупнейших в мире интернет-продавцов БАДов и уходовой косметики. «Ведомости» приводят данные «Infoline—аналитики», что общемировые продажи iHerb превышают $500 млн в год. В России по итогам 2019 года они составляли свыше 7 млрд рублей.
Молодцы давно пора. Учитывая нашу системы здравоохранения и экономику iherb помогает сглаживать их недостатки. И поставлять иногда жизненно важные БАДы.
Да он любитель витаминов 10000% от рекомендуемой дозы пить. Главное что в пересчёте на рубли эти проценты были дешевле, чем у нас в аптеках.
А ты любитель купить 2 таблетки с дозировкой 10% от суточной дозы и заплатить в 3 раза дороже? Так на таком говне рус фарма и держится.
Тогда каким образом человек принимает решение пить условный витамин в таких диких дозах?
Не зря же даже на самом iherb висит упоминание, что употребление витаминок должно быть согласовано со специалистом.
Сдаёте специальные анализы по всем группам витаминов? Я даже рад, что такое не так просто купить. Аптечными витаминами человек точно себе не навредит.
Бады назначает нутрициолог или любой другой врач, смотря какие цели/задачи. Да, проценты часто зашкаливают, но это неспроста. Чаще всего организм просто не может все усвоить, проблемы с жкт у каждого первого, отсюда и дозировки, чтобы хоть что-то «осело». И отсюда часто «мне ничего не помогает». Не помогает, потому что не усваивается, и поэтому же нужен врач, чтобы он сначала оценил функциональность жкт и прочих жизненно важных систем, а уже потом что-то назначал. В любом случае любые добавки назначает врач, контроль до и после приёма, тогда будет понятно, работает препарат или нет. Ну а производитель уже не важен, у нас есть много российских хороших добавок, но не всегда они доступнее, чаще дороже, вот народ и бежит на айхерб. Тот же эвалар часто очень дорогой. Но опять же, везде есть исключения. тут нет правых или неправых, просто широкий выбор на любой вкус и кошелёк. На айхербе тоже не все так радужно, это по сути просто большой гипермаркет, там много фигни, но есть и профессиональные рабочие марки. Всем мир)
Откуда ты знаешь что я люблю. Не пытайся подумывать. Продолжай жрать пластиковые помидоры и думать что ты .... не стану подумывать.
Найди метилфолат в российских аптеках. А потом умничай
Фолиевая кислота? Серьезно, ее где только нет, в чем проблема?
Ещё один. Фолиевая кислота это фолиевая кислота. А метилфолат это метилфолат. Есть люди. У которых есть такая вещь как " полиморфизм генов фолатного цикла" у них. Фолиевая кислота , он же витамин Б9 не усваивается. Грубо говоря гены не умеют с ней работать и преобразовывать в следующую форму-> метилфолат. Это приводит к избыточному накоплению в организме гомоцистеина, а это атеросклероз, тромбозы, Альцгеймер, а для женщин ещё и выкидыш из-за того что плода не формируется какая-то трубка.
Сама формулировка жизненно важные БАДы абсурдна по своей сути.
Если это БАД, то его польза скорее всего сомнительная и любая его польза это заслуга маркетологов, которые заставили его купить.
Любой человек, который ест 3 раза в день нормальную еду не нуждается ни в каких добавках.
Если этот препарат нужен для жизни, то есть перечень таких препаратов. И государство даже бесплатно (из наших налогов) снабжает этими препаратами больных.
:) вы в какой стране живёте? У нас молоко=пальмовое масло. В городах продукты которые дозревают в пути на прилавке. Нормальную пищу? Серьезно?
Ещё про государство которое бесплатно - смешно вы давно смски по 100рублей на операции и лекарства детям отправляли?
В городах продукты которые дозревают в пути на прилавке.
Так продуктов нет или зар платы маленькие? Переобуваетесь на ходу.
задайтесь вопросом насколько качественные продукты эти люди себе могут позволить
Довольно таки качественные. Хотя это понятие можно нагрузить чем угодно.
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Сама формулировка жизненно важные БАДы абсурдна по своей сути.
Жизненно важная гомеопатия! Звучит!
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:) Первое это тоже Бад причем с того же iherb. И второе не поленитесь зайти на iherb и сравнить цены. И да. Прошу помнить о средней ЗП в России. И что эту добавку нужно принимать на протяжении всей жизни. И ещё нужно контролировать уровень гомоцистеина. Низкие его уровни тоже не есть хорошо.
Евалар не так котируется у хипстеров, как айхеоб. Ты попробуй на фудкорте скажи, что покупаешь евалар - засмеют. Это всё равно, что в пятерочку ходить, фиу.
В 4 раза дороже чем на iherb )
Вот пиздить не надо, там одна цена, поиграйся с дозой и количеством, разница 50₽
Знаешь, как называются БАДы с доказанной медицинской эффективностью?
- Лекарства
А это к чему коммент? Вот еда она жизненно важна, но ее же не признают лекарственным препаратом?!
Бизнес на ипохондриках и шизодах всех мастей, которых в стране каждый третий. Скажите, зачем вы жрете эти витамины?
Тут больше те, кто продают, а не жрут :)
А на самом деле - если даже плацебо кому-то помогает, то БАДы вполне имеют право на жизнь. Самовнушение и вера иногда работает. Есть же книга Аллена Карра, например, по которой огромное число курильщиков бросили курить. И там ничего не надо делать, кроме как дочитать до конца. То есть просто слова, избавляют от зависимости, хоть и не всех. А тут вера в чудо-таблетку.
Про религию кстати тоже можно сказать - бизнес на шизоидах, но попробуй объясни тому "шизоиду", что его вера неправильная.
а тебя кто-то просил обьяснять, что ты это проблемой называешь?
Ну хз..заказываю у них омегу-3 (рыбий жир) и другие необходимые витамины после чек-апов. О каких шизоидах вы говорите, не понятно.
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Материальный Макс
Умрет бодрым, молодым и красивым. А не то что ты - старым и немощным)))
Нынешний шмель
Признаться, он и сейчас не то чтобы здоровым и бодрым выглядит.
Материальный
Зато горстями кидает "био-витамино-энерго-вкусняшки" и сидит на ПП.
Нынешний шмель
Инженер. Пытается выиграть гринкарту. В штатах подлечится. Там и бадов доступно больше.
Уютный Данила
Как бы и что плохого в том, чтобы доить такого лоха? Выдавил сок из редиски, размешал с мукой, накрошил в гранулы, "Пссс, чувак! Нужны БАДы? Заморские, фирмА!".
Одно не понятно, почему наши их не активно доят. Платежеспособный не-мамонт и сектант хорош всем, но не спонирующий же США на пустом месте.
Биохакер?
у биохаккеров щас самый тренд - намазать анус горчицей, даст заряд бодрости на целый день !
Врач назначает тебе витамин Д
Приходишь в обычную аптеку и видишь эту несчастную дозировку за 900 рублей
Заходишь на айхерб и понимаешь, чтл такое настоящие витамины, которые даже дешевле
Синтетический витамин D не усваиваемся, как бы нам этого не хотелось. Если есть острая нехватка, путешествие к морю или солярий на регулярной основе с диетой из продуктов богатых D3.
Хуйня какая, я восстанавливал его приемом, и сдавал анализы, восстанавливает в разы лучше, чем солнце летом.
Вы этим что хотите сказать?
Солнце и рыба хуйня, фрукты не нужны, есть таблетки?
Синтетический витамин D не усваиваемся
Рекомендую еще кишечник исключить из формулы и начать вводить капельно.
а можно ссылку на пруф? интересно.
Организм по умолчанию усваивает всегда хорошо только те вещества которые по умолчанию получал в процессе эволюции.
Синтетику не кто не умоляет, чудеса фармацевтики это благо. Но не нужно путать холодное и горячее. Синтетика поддерживающая терапия по обстоятельствам.
Меня проблемно в антипрививочники загнать.
Домыслы? Половина рекламных компаний с продуктом из D3 основана на том , что из формула лучше усевается чем у конкурента
Есть лекарственный препарат. Не БАД. АКВАДЕТРИМ он же Д3. Его польза доказана. что противоречит вашим словам.
Аквадетрин тоже БАД, БАД по умолчанию все что не имеет лечебного терапевтического эффекта, а только поддерживает.
Аквадетрин зимой хорошо, ибо север, сам пью, но то зимой
Я настаиваю. Это лекартсвееный препарат. Нигде в инструкции не видел слова -бад. А только лекарственный прерарат
Материальный Макс
Погодите, сейчас по классике жанра должны подтянуться специалисты с комментариями типа: "для активации усвоения этого, нужно съесть вот то-то, а чтоб заработало то, необходимо еще 10 банок херпоймичего". И ходят потом молодые, активные ребята с "аптечками" как бабульки 80-ти летние.
Iherb так и продает, одно хорошо усваевается с другим, там вся модель тааая
Материальный Макс
То есть надо обязательно жахнуться сразу лошадиной дозой. Отличный план. Самолекари это тоже печаль печальная
чел ты....
Чё вы все докопались до бадов. Если уж совсем грубо говорить - бады это еда. Человеку для нормальной жизнедеятельности требуется определенный рацион питания с определенным составом белков, жиров, углеводов и ещё сотни микроэлементов. Для людей с особенной жизнедеятельностью тем более - спортсмены, аллергики и т.п. У каждого человека усвояемость этих продуктов разная в виду генетики или каких-то проблем с органами, образом жизни, ограниченным рационом питания, нахождения в особенной климатической зоне. Вот народ и жрет эти бады когда чего-то не хватает или когда думает что чего-то не хватает. Короче бады это нормально для повышения качества жизни, если подходить с головой ну и есть деньги.
Поддерживаю! Жизненный пример, мои родители живут в месте, где мало солнца (зимой), и весь световой день работают. Начались проблемы со здоровьем, сдавали анализы. Одним из показателей было серьёзный недостаток витамина Д.
После приёма БАДов с витамином Д, анализ по этому показателю вошёл в норму. Ну вот пример, когда БАД действительно необходим из-за некоторых условий.
Ещё если вы пообщаетесь с некоторыми представителями спортивных дисциплин, и скажете им что БАДы бесполезны - они только посмеются. Ну не может билдер или тяжелоатлет съедать столько мяса. А эффект добавки креатина вообще доказан научно, очень огромным количеством исследований (это вам контрпример того, что ни один БАД не имеет научную доказанность).
P.S. естественно ко всему нужно подходить с умом. Если вы здоровый человек, не занимающийся очень активно спортом, у вас нет специфических отклонений по здоровью и вы едите разнообразную пищу - любые БАДы будут абсолютно бесполезны для вас.
Но не стоит в таком случае говорить, что они бесполезны для всех.
P.P.S. Да, я согласен, что на рынке БАДов подавляющее большинство мусор. Но это не значит, что мусор абсолютно всё
Как по мне это прям максимально не этичный бизнес. Людям продают иллюзию лечения/оздоровления чего то там в красивых коробочках, пользуясь доверием простых людей всякой псевдонаучной чепухе
Были небольшие проблемы со здоровьем, по результатам анализа крови выявили сильный недостаток в двух показателях. Пропила курс солгара и анализы пришли в норму, изначальная проблема не беспокоит больше. Если я заплатила 2000₽ за иллюзию, которая улучшила анализ крови и мое самочувствие, то пусть так оно и будет
Это самовнушение. Есть контингент который в восторге от этих добавок. Есть полное противоречие с другой стороны.
че вы доебались до бадов? не нравится - не покупайте. советы тоже оставьте при себе. на айхербе также нормальные специи (а не пыль), протеин, косметика
Судя по объему инвестиций, БАД-ы в РФ имеют немало поклонников, но досадно, что это дерьмо продают в аптеках. Справедливости ради, их место на полках супермаркетов или в отдельных магазинах, а не в аптеках, мимикрируя под лекарства.
Хорошо рассуждать пока ты здоров и ничто тебя не беспокоит. БАДы прописывают даже врачи. То что некоторые люди у нас верят в гадалок и в то "подруга подруги вылечилась" не значит что надо всю отрасль щемить
БАДы прописывают даже врачи.
Ещё врачи арбидол прописывают. И множество других препаратов с недоказанной эффективностью.
Ну знаете тут в ветке не понятно что людям не нравится. То ли айхерб то ли БАДы, то ли что иностранная компания.
iHerb хочет получить государственную регистрацию, чтобы избежать рисков блокировки в России. Ну так это же правильный выбор! Браво
Ага-ага, там фарм отрасль в России и позволила Хербу официально зайти) Государсивенный Э валар конечно же сразу подвинется, а в дальнейшем вообще уйдёт с рынка, и никто не будет кричать про «импортозамещение», ага-ага 😂
БАД - это когда хочет продавать лекарства, но рынок реально проверенных лекарств слишком сложен да и доказывать надо, в итоге регистрируешь бады, где эффективность не надо доказывает нормальным способом и продаешь. Профит!
Ну это как добавка к питанию. То что жизненно важно, это на самом деле не так.Без него жили и не тужили.
Ага и умерли в 40 лет
Перепись антивакцинаторов на VC прошла успешно. Пора исследовать количество адептов приёма бадов.
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Круто. Решили добить население, чтобы до пенсии точно никто не доживал )
С одной стороны ряды фуфломицинов пополнятся, с другой стороны их хоть сертифицируют по безопасности, хотя у нас сертификаты ничего не стоят.
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Отзывы там какие-то странные. За нормальными пришлось на Amazon идти. Там они хотя бы живым языком написаны. А так, неплохой магазин. Выбрал се витамины. Прекрасно подошли. Буду пить дальше.
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