«В этот формат не сильно верим»: X5 Group откажется от гипермаркетов «Карусель» Статьи редакции
Магазины могут закрыть, продать или трансформировать, заявил топ-менеджер компании.
- X5 Group откажется от гипермаркетов под брендом «Карусель» «на горизонте нескольких кварталов», заявил во время онлайн-конференции «ВТБ Мои инвестиции» начальник управления корпоративных финансов и связей с инвесторами компании Андрей Васин.
- «В этот формат не сильно верим, он не так популярен как во всем мире, так и в России... Мы их либо трансформируем в супермаркеты, либо закрываем, либо продаем — стратегия пока такая», — передаёт слова Васина «Интерфакс».
- В 2019 году X5 Group заявила, что сократит количество гипермаркетов «Карусель» в 2,5 раза за три года. Тогда под брендом работал 91 магазин. По данным на конец марта 2021 года, работает 49 магазинов. Часть супермаркетов трансформировали под бренд «Перекрёсток».
- В октябре 2020 года X5 Group объявила о запуске сети дискаунтеров «Чижик». В 2021 году компания рассчитывает открыть 45-50 магазинов с низкими ценами.
- За три года рынок гипермаркетов в России сократится на 0,3 трлн рублей, до 1,6 трлн рублей, а сегмент магазинов «у дома» вырастет на 1,5 трлн рублей, до 6,4 трлн рублей, прогнозировала X5 Group в октябре.
Всех победит EUROSPAR
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Надо выпустить вино Бигдата, водочку Аджайл и пиво Мэшинлёрнинг
Не понял чем формат карусели отличается от перекрестка например? Тем что это гипермаркет, а то супермаркет?
Это пятёрочка, размазанная на большую площадь
Пятёрочка - небольшой продуктовый магаз во дворе
Перекресток - побольше магаз (супермаркет) районного масштаба. Винишка побольше выбор и даже оливковое масло есть.
Карусель - огромный магаз (гипермаркет) куда приезжают люди на машинах, затаривают еду на неделю и еще газонокосилку и кастрюлю и вооот эту футболку.
То есть Карусель не выдержала конкуренции с Ашаном, например?
Карусель не выдержала конкуренции с Пятерочками – так точнее
Точнее говоря, бедный российский народ настолько ограничивает своё потребление, что в гипермаркеты ходит слишком мало людей. Да и те покупают не абы что, а те же простые продукты, которые есть и в Пятёрочке.
Вообще нет.
Немного истории. Гипермаркеты, удаленные от жилых массивов (Ашан, Карусель и т.д.) стали популярны, когда в магазинах у дома был маленький ассортимент, плохое качество и в гиперах было тупо дешевле.
А сейчас в магазинах у дома ассортимент не сильно хуже, чем в гиперах, цены сопоставимые. При этом не надо никуда тащиться за тридевять земель. Уровень сервиса и качество продукции сейчас даже в Пяторочке на уровне гипермаркетов.
Более того многие магазины (например, тот же Перекресток) предлагает бесплатную доставку в течение дня от какой-то не сильно большой суммы (от 3000).
Соответственно, непонятно, ради чего сейчас надо куда-то ехать, когда тебе и так всё привезут, ну или на крайняк ты купишь это рядом с домом.
Даже близко не такой. В гипере 10 видов хлеба, свежее мясо, рыба, куча кулинарии, хозтовары и т.д.
5ка - это молочка, заморозка, алкоголь да разная бакалея
Вы видно не были в моей пятерке. Как раз 10 видов хлеба собственной выпечки. 10+ видов всяких булочек. + остальной завозной хлеб. Хоз товары тоже есть. Мясо не заморозка в основном. Вот карусель что в отрадном стала плохой по выбору, так как её урезали по площади. Хоз товары как раз очень сильно урезали.
Гипер прадается вещи техника мелко бытовая инструменты а в супер макетах такого нет там только продукты походите и площадь аренда большая гипер уже не тянет
Не уверен, что проблема в формате.
На Новорижском шоссе есть два гипермаркета такого формата недалеко друг от друга — карусель и глобус (не путать с гурме).
В каруселе мрачно, большая часть площадей пустует, второй этаж просто закрыт, тусклый и заспанный туалет с мигающими лампами, ассортимент похож на размазанную по большой площади пятерочку, людей, кажется, немного даже на выходных.
Глобус полная противоположность — все площади заняты, по выходным парковка забита и пробка на выезде. Все очень прилично и хороший выбор (иногда интересного и эксклюзивного), можно ходить со специальным сканером и быстро расплачиваться на кассе специальной автоматической кассе.
Еще есть «твой дом», но он больше про хозяйство, чем продукты.
Надо сказать, что и новые пятёрочки и перекрёстки очень приятные и озвученных проблем не имеют.
С другой стороны я почти перестал закупаться в гипермаркетах после ковида — все привозят домой, но это не отменяет того, что гипермаркет Х5 вряд ли провалился только из-за того, что люди не выкупают этот формат — расположенный неподалёку глобус живет и цветёт
Приходя в глобус, ты ходишь среди соразмерных твоему росту прилавков, либо стеллажей с отсылкой к дереву, деревне.
Приходя в условный Ашан(в карусели не бывал), ходишь среди стеллажей до небес, как на складе, Лента и Окей немного по-другому выглядят, но тоже не так комфортно.
Ну бред же. Стелажи до небес в Ашане только в разделе с питьевой водой. В остальных местах, вполне стандартные ничем не примечательные прилавки
Ашаны в тк Город Лефортово и Нижегородская, стальные стеллажи метров 5 во всех отделах
Уж не хотите ли Вы сказать, что менеджмент X5 виноват?
Менеджменту было пофиг на карусель ещё два года назад, когда заанонсили трансформацию в перекрёсток.
В течении нескольких лет будет бурный передел продуктового ритейла в пользу дарксторов и (супер)лоукостеров и все мы понимаем почему
Не совсем так.
Wallmart растёт (см.график). Да и у Карфура все не так плохо
Небольшой бокал
Я взял это из статьи:
...он не так популярен как во всем мире, так и в России...
В перекрестке цены выше в 1.5 раза, неужели люди туда попрутся?
Выручка падает, платежоспособность населения снижается, вот и закрывают, а нам сказки рассказывают.
Многие в пандемию стали пользоваться доставкой, кто-то успел хапнуть большую часть, кто-то прыгнул позже. Факт есть факт, зачем тащиться даже в "магазин у дома", если тебе все привезут бесплатно или за копейки, и то, и то по бесконечным акциям. Потому и закрываются даже Перекрёстки, люди чаще заказывают, втч Перекрёсток с бесплатной доставкой.
В доставке очень плохо с весовым товаром - овощами, фруктами, мясом и т.п. Катастрофически плохо
В ТЦ около дома в 2019 году закрыли Карусель и вместо неё открыли Перекрёсток. Пару недель назад стало известно, что его тоже закрывают. Это вполне логично, в Перекрёстке цены заметно выше и ассортимент совсем не такой, поэтому люди стали закупаться в Ленте, в которой даже если забыл карту, то цены все равно ниже. Очень странным было решение закрыть Карусель, потому что в нашем районе из гипермаркетов была только она и Лента, из-за этого у них очень большое количество посетителей. Ну а в Перекрёсток люди почти не заходили, да и сам максимум раз в две недели там бывал.
При такой трансформации - оптимизации основного "якоря" много ТЦ "просядет" по другим арендным площадям. Трафик неизбежно понизится, так как "Пятерочка" есть и у дома.
Гипермаркеты вымирают, это факт. Люди сейчас голосуют карманом (дискаунтеры), либо ногами (магазины у дома) и это на горизонте 5 лет только будет усиливаться. В условиях монополизации рынка и закупа (тот же "Восточный союз") выдавят всех лишних.
Всё верно. Плюс не забываем про онлайн. Он очень активно забирает у офлайна трафик.
Вам какой конкретно пруф? Что онлайн растет и забирает часть трафика у офлайн-формата? Мне думается, вы и сами смогли бы с этой задачей справиться.
https://russian.rt.com/business/article/809770-rossiya-onlajn-torgovlya-rost
А чего думать? Впарить Сберу или на худой конец Яндексу
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Чижики 🐦 видимо должны замаячить
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Я так понимаю, они вообще откажутся от магазинов не больших площадях
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В карусели хорош кэшбек на группы товаров, например порошок. Покупаешь запас на пару месяцев и тебе падает 30-40% баллами
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В моём городе все Пятерочки - абсолютная ерунда (цензура). Перекрёсток сам себя изжил и прекратил существование. Карусель - отличный магазин. У одного наименования десятки разных позиций. Хоть яйца, хоть мясо с морепродуктами, сырами и алкоголем, производителей десяток на каждый десяток яиц, предоставляют выбор.
Уберут, останется херовая Лента и мини-версия Окей, а также Metro, от которого только название (ассортимент ноль).
Менеджеры не всегда правильно считают, если брать отдельные случаи.
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