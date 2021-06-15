Торговля
Маша Цепелева

«В этот формат не сильно верим»: X5 Group откажется от гипермаркетов «Карусель» Статьи редакции

Магазины могут закрыть, продать или трансформировать, заявил топ-менеджер компании.

  • X5 Group откажется от гипермаркетов под брендом «Карусель» «на горизонте нескольких кварталов», заявил во время онлайн-конференции «ВТБ Мои инвестиции» начальник управления корпоративных финансов и связей с инвесторами компании Андрей Васин.
  • «В этот формат не сильно верим, он не так популярен как во всем мире, так и в России... Мы их либо трансформируем в супермаркеты, либо закрываем, либо продаем — стратегия пока такая», — передаёт слова Васина «Интерфакс».
  • В 2019 году X5 Group заявила, что сократит количество гипермаркетов «Карусель» в 2,5 раза за три года. Тогда под брендом работал 91 магазин. По данным на конец марта 2021 года, работает 49 магазинов. Часть супермаркетов трансформировали под бренд «Перекрёсток».
  • В октябре 2020 года X5 Group объявила о запуске сети дискаунтеров «Чижик». В 2021 году компания рассчитывает открыть 45-50 магазинов с низкими ценами.
  • За три года рынок гипермаркетов в России сократится на 0,3 трлн рублей, до 1,6 трлн рублей, а сегмент магазинов «у дома» вырастет на 1,5 трлн рублей, до 6,4 трлн рублей, прогнозировала X5 Group в октябре.

#новость #x5group

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Альберт Соколов

11

Всех победит EUROSPAR

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Олег Ларькин

Альберт
37

Всех победит Красное&Белое)))

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Вася Пражкин

Олег
25

Сбер купит К&Б и будет Зеленое&Белое. Возьми бухлишко в кредит. 

Ответить

Skorpyon

Вася
7

Белёное! Ахаха

Ответить

Сергей Мазур

Skorpyon
6

Палёное

Ответить

Gidevan

Вася
4

Зеленое&Жидкое

Ответить

Danila

Gidevan
0

отлично отлично!!

Ответить

Небольшой

Вася
1

Бигдата&эджайл

Ответить

Вася Пражкин

Небольш…
1

Надо выпустить вино Бигдата, водочку Аджайл и пиво Мэшинлёрнинг

Ответить

Небольшой

Вася
0

Где бухло брали, туда и идите

Ответить

Danila

Вася
0

зеленое и белое - это было бы актуально в нидерландах

Ответить

Георгий Станков

22

Не понял чем формат карусели отличается от перекрестка например? Тем что это гипермаркет, а то супермаркет?

Ответить

Даниил Рыжков

Георгий
2

Это пятёрочка, размазанная на большую площадь

Ответить

sardelkin

Даниил
6

всё равно не понятно, какой такой формат, какие-то особенные стеллажи или кассиры или что?

Ответить

Pavel Golubev

sardelk…
24

Пятёрочка - небольшой продуктовый магаз во дворе
Перекресток - побольше магаз (супермаркет) районного масштаба. Винишка побольше выбор и даже оливковое масло есть.
Карусель - огромный магаз (гипермаркет) куда приезжают люди на машинах,  затаривают еду на неделю и еще газонокосилку и кастрюлю и вооот эту футболку.

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Sergey Vlasov

Pavel
5

То есть Карусель не выдержала конкуренции с Ашаном, например?

Ответить

Soviet Pooh

Sergey
14

Карусель не выдержала конкуренции с Пятерочками – так точнее

Ответить

Alexander Star

Soviet
2

Точнее говоря, бедный российский народ настолько ограничивает своё потребление, что в гипермаркеты ходит слишком мало людей. Да и те покупают не абы что, а те же простые продукты, которые есть и в Пятёрочке.

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Орлов

Alexand…
5

Вообще нет.
Немного истории. Гипермаркеты, удаленные от жилых массивов (Ашан, Карусель и т.д.) стали популярны, когда в магазинах у дома был маленький ассортимент, плохое качество и в гиперах было тупо дешевле.
А сейчас в магазинах у дома ассортимент не сильно хуже, чем в гиперах, цены сопоставимые. При этом не надо никуда тащиться за тридевять земель. Уровень сервиса и качество продукции сейчас даже в Пяторочке на уровне гипермаркетов.
Более того многие магазины (например, тот же Перекресток) предлагает бесплатную доставку в течение дня от какой-то не сильно большой суммы (от 3000).
Соответственно, непонятно, ради чего сейчас надо куда-то ехать, когда тебе и так всё привезут, ну или на крайняк ты купишь это рядом с домом.

Ответить

Анон Плиз

Орлов
1

В каком городе Карусели располагаются вдали от жилых районов? 🤔

Ассортимент гипера сравнивать с Пятеркой, где нет ни мяса, ни рыбы, ни (зачастую) выпечки - это найс

Ответить

Орлов

Анон
0

Например, а Москве. Из кучи Каруселей только одна в жилом районе (в Отрадном). Всё остальное - таки не рядом с домом.
Ну в Пятерке ассортимент, конечно, слабоват, но Перекресток вполне себе. Ну и опять же доставка. А мясо/рыба/выпечка есть в небольших лавках.

Ответить

Tanto Mare

Орлов
0

Даже близко не такой. В гипере 10 видов хлеба, свежее мясо, рыба, куча кулинарии, хозтовары и т.д.
5ка - это молочка, заморозка, алкоголь да разная бакалея

Ответить

Орлов

Tanto
0

Ну только мало кто хочет ряди этих разносолов тащиться куда-то на машине или того хуже на общественном транспорте. В Перекрестке тоже неплохой выбор.

Ответить

Сергей

Tanto
0

Вы видно не были в моей пятерке. Как раз 10 видов хлеба собственной выпечки. 10+ видов всяких булочек. + остальной завозной хлеб. Хоз товары тоже есть. Мясо не заморозка в основном. Вот карусель что в отрадном стала плохой по выбору, так как её урезали по площади. Хоз товары как раз очень сильно урезали.

Ответить

Soviet

Alexand…
3

Ну тут ещё и онлайн роль сыграл – сейчас меньше людей хотят тариться в огромных гиперах, когда можно все с доставкой на дом заказать. Да и коронавирус...

Ответить

Александр

Pavel
1

Открою вам секрет, в Пятерочках оливковое масло тоже есть, может выбор поменьше, но засчет более низких цен его там можно очень удачно купить

Ответить

Soviet Pooh

sardelk…
9

Больше ассортимент нон-фуда – основное отличие гипера от супера

Ответить

Антон Зевякин

Даниил
0

Гипер прадается вещи техника мелко бытовая инструменты а в супер макетах такого нет там только продукты походите и площадь аренда большая гипер уже не тянет

Ответить

Jack Morositel

Даниил
0

Несравнимые магазины, жаль что закрывают

Ответить

Даниил Рыжков

9

Не уверен, что проблема в формате.
На Новорижском шоссе есть два гипермаркета такого формата недалеко друг от друга — карусель и глобус (не путать с гурме).
В каруселе мрачно, большая часть площадей пустует, второй этаж просто закрыт, тусклый и заспанный туалет с мигающими лампами, ассортимент похож на размазанную по большой площади пятерочку, людей, кажется, немного даже на выходных.
Глобус полная противоположность — все площади заняты, по выходным парковка забита и пробка на выезде. Все очень прилично и хороший выбор (иногда интересного и эксклюзивного), можно ходить со специальным сканером и быстро расплачиваться на кассе специальной автоматической кассе.
Еще есть «твой дом», но он больше про хозяйство, чем продукты.
Надо сказать, что и новые пятёрочки и перекрёстки очень приятные и озвученных проблем не имеют.
С другой стороны я почти перестал закупаться в гипермаркетах после ковида — все привозят домой, но это не отменяет того, что гипермаркет Х5 вряд ли провалился только из-за того, что люди не выкупают этот формат — расположенный неподалёку глобус живет и цветёт

Ответить

Валерий Вольнов

Даниил
2

Приходя в глобус, ты ходишь среди соразмерных твоему росту прилавков, либо стеллажей с отсылкой к дереву, деревне.

Приходя в условный Ашан(в карусели не бывал), ходишь среди стеллажей до небес, как на складе, Лента и Окей немного по-другому выглядят, но тоже не так комфортно.

Ответить

Александр Полевой

Валерий
1

Ну бред же. Стелажи до небес в Ашане только в разделе с питьевой водой. В остальных местах, вполне стандартные ничем не примечательные прилавки

Ответить

Валерий Вольнов

Алексан…
0

Ашаны в тк Город Лефортово и Нижегородская, стальные стеллажи метров 5 во всех отделах

Ответить

Вася Пражкин

Даниил
1

Уж не хотите ли Вы сказать, что менеджмент X5 виноват?

Ответить

Roman Vasilev

Вася
2

Менеджменту было пофиг на карусель ещё два года назад, когда заанонсили трансформацию в перекрёсток. 
В течении нескольких лет будет бурный передел продуктового ритейла  в пользу дарксторов и (супер)лоукостеров и все мы понимаем почему 

Ответить

Небольшой бокал

6

Вместо Карусели - Чижики. Народ нищает. И судя по статье во всем мире 😆

Ответить

Soviet Pooh

Небольшой
1

Не совсем так.
Wallmart растёт (см.график). Да и у Карфура все не так плохо

Ответить

Irina Gagina

Soviet
1

Вот именно что Wallmart растёт...

Ответить

Небольшой бокал

Soviet
0

Я взял это из статьи: 

...он не так популярен как во всем мире, так и в России...

Ответить

Soviet Pooh

Небольш…
0

Да это пиар Х5, с ним все ясно

Ответить

Andrew Muralov

Небольшой
0

Надо было назвать Жижек. 

Ответить

Папа Римский

–2

В перекрестке цены выше в 1.5 раза, неужели люди туда попрутся?

Ответить

Gidevan

Папа
5

Выше в полтора раза чем где?

Ответить

Папа Римский

Gidevan
–10

Чем в карусели, авноед

Ответить

Konstantin Mayer

2

Выручка падает, платежоспособность населения снижается, вот и закрывают, а нам сказки рассказывают.

Ответить

Black Jack

2

Народ беднеет, милорд.

Ответить

Алексей Дмитриев

0

Многие в пандемию стали пользоваться доставкой, кто-то успел хапнуть большую часть, кто-то прыгнул позже. Факт есть факт, зачем тащиться даже в "магазин у дома", если тебе все привезут бесплатно или за копейки, и то, и то по бесконечным акциям. Потому и закрываются даже Перекрёстки, люди чаще заказывают, втч Перекрёсток с бесплатной доставкой.

Ответить

Антон Волков

Алексей
2

Чтобы гулять, а не геморрой зарабатывать 

Ответить

Pretty Sober

Алексей
2

В доставке очень плохо с весовым товаром - овощами, фруктами, мясом и т.п. Катастрофически плохо

Ответить

Роскошный меч

2

В ТЦ около дома в 2019 году закрыли Карусель и вместо неё открыли Перекрёсток. Пару недель назад стало известно, что его тоже закрывают. Это вполне логично, в Перекрёстке цены заметно выше и ассортимент совсем не такой, поэтому люди стали закупаться в Ленте, в которой даже если забыл карту, то цены все равно ниже. Очень странным было решение закрыть Карусель, потому что в нашем районе из гипермаркетов была только она и Лента, из-за этого у них очень большое количество посетителей. Ну а в Перекрёсток люди почти не заходили, да и сам максимум раз в две недели там бывал.

Ответить

Oleg Nikolenko

Роскошный
0

Спб, Савушкина что ли?) Очень похоже по описанию 

Ответить

Black Jack

Роскошный
0

На Бухарестской штоле?

Ответить

Антон Волков

1

Карусель лучше перекрестка 

Ответить

Николай Орлов

1

При такой трансформации - оптимизации основного "якоря" много ТЦ "просядет" по другим арендным площадям. Трафик неизбежно понизится, так как "Пятерочка" есть и у дома.

Ответить

Daniel Morozov

1

Гипермаркеты вымирают, это факт. Люди сейчас голосуют карманом (дискаунтеры), либо ногами (магазины у дома) и это на горизонте 5 лет только будет усиливаться. В условиях монополизации рынка и закупа (тот же "Восточный союз") выдавят всех лишних.  

Ответить

Роман Аванесов

Daniel
0

Всё верно. Плюс не забываем про онлайн. Он очень активно забирает у офлайна трафик. 

Ответить

Анон Плиз

Роман
0

Пруф? В любом гипере сейчас видно, что сборщиков с тележками по залу ходит исчезающе мало, активность у зоны собранных покупок тоже низкая

Ответить

Роман Аванесов

Анон
0

Вам какой конкретно пруф? Что онлайн растет и забирает часть трафика у офлайн-формата? Мне думается, вы и сами смогли бы с этой задачей справиться. 

https://russian.rt.com/business/article/809770-rossiya-onlajn-torgovlya-rost

Эффект пандемии: за год российский рынок…
За последний год в России розничные онлайн-продажи товаров массового потребления выросли более чем…
russian.rt.com
Ответить

Григорий

1

А чего думать? Впарить Сберу или на худой конец Яндексу 

Ответить

Екатерина

Григорий
0

X5 это же альфа групп, поэтому Сберу вряд ли))

Ответить

Материальный Макс

0

Вместо "каруселей" "светофоры" маячат

Ответить

Небольшой бокал

Материальный
1

Чижики 🐦 видимо должны замаячить 

Ответить

Материальный Макс

Небольшой
0

Ну да, "чижики", и иже с ними

Ответить

Константин Арбузов

0

Воистину всё циклично.)

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Даниил Поляков

0

Один Челны Хлеб держит независимость по Татарстану

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Алекс G

0

Формат "у дома" побеждает

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Всемирный вентилятор

0

А в чем существенная разница формата сети Карусели и Перекрестка? Просто пожрали конкурента и на руинах откроют Перекрестки?

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Даниил Рыжков

Всемирный
0

Я так понимаю, они вообще откажутся от магазинов не больших площадях

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Daniel Morozov

Даниил
0

да, они сейчас вообще не рентабельны практически

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Анон Плиз

Даниил
0

Нет, они сейчас на площадях бывших Каруселей размазывают Перекрестки со скудным ассортиментом 🤪

Выглядит словно "диверсия" какая-то...

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DmitriyB

0

В карусели хорош кэшбек на группы товаров,  например порошок. Покупаешь запас на пару месяцев и тебе падает 30-40% баллами

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Александр

0

В моём городе все Пятерочки - абсолютная ерунда (цензура). Перекрёсток сам себя изжил и прекратил существование. Карусель - отличный магазин. У одного наименования десятки разных позиций. Хоть яйца, хоть мясо с морепродуктами, сырами и алкоголем, производителей десяток на каждый десяток яиц, предоставляют выбор.
Уберут, останется херовая Лента и мини-версия Окей, а также Metro, от которого только название (ассортимент ноль).
Менеджеры не всегда правильно считают, если брать отдельные случаи.

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