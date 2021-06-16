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Торговля
Евгения Евсеева

Разработчик ПО для доставки последней мили Bringg увеличил оценку в четыре раза за год и стал «единорогом» Статьи редакции

Компания привлекла $100 млн при оценке в $1 млрд — на оценку повлиял рост клиентской базы в пандемию.

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Американская компания Bringg создала ПО для помощи розничным продавцам с логистикой последней мили — в том числе для управления курьерами, пишет TechCrunch.

Компания привлекла $100 млн при оценке в $1 млрд — это почти в четыре раза превышает предыдущую оценку, пишет издание. В 2020 году компания привлекла $30 млн — тогда оценка не раскрывалась, но по данным PitchBook, она составляла больше $215 млн.

Причиной роста оценки стало увеличение количества новых клиентов компании — оно выросло на 180% за год. Платформой уже пользуются Walmart, Albertsons, Coca-Cola и Panera. Точное количество клиентов компания не раскрывает.

Лид-инвестором выступил Insight Partners, к нему присоединились предыдущие инвесторы Salesforce Ventures, Viola Growth, Next 47, Pereg Ventures, Harlap, GLP и Cambridge Capital.

Инвестиции направят на увеличение роста клиентской базы, а также на приобретения для укрепления логистической цепочки.

Bringg сосредоточилась на последней миле — важной области для ритейлеров, на которую обычно приходится 30-40% общей стоимости доставки товара, — но гендиректор компании Гай Блох считает, что стартап может сосредоточиться и на других этапах доставки.

По данным Crunchbase, с момента основания в 2013 году компания привлекла $84,5 млн.

#новость

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Тот самый партизан

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А как там дела у Российского аналога - Чекбокса? В том году писали, что они подняли 90 миллионов и тишина. Насколько я понимаю, это прямая адаптация Bringg.

Сервис доставки для бизнеса «Чекбокс» привлек 90…
Доставка от компании стоит меньше для покупателя, потому что курьер везет сразу несколько заказов…
vc.ru
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олег Загинциев

0

Я если честно я так и не понял зачем нужен этот сайт(

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Oleg Arkhangelsky

олег
1

Ну не будь таким токсичным в 2021 году! Понятно же написано:

Smarter Logistics.

Faster Delivery.

Happier People

Какие еще могут быть вопросы?

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