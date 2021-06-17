Wildberries запустил доставку продуктов «за 2 часа» Статьи редакции
Пока услуга доступна только для жителей Москвы в пределах МКАД и в нескольких посёлках.
- На Wildberries в мае началась продажа фруктов, овощей, зелени, рыбы, мяса, птицы, морепродуктов, а также готовых блюд и цветов, сообщили vc.ru в компании.
- Первыми партнерами компании стали ритейлер «Цветочный ряд» и «Фуд сити», входящий в структуры «Киевской площади» Года Нисаноа и Зараха Илиева.
- На первом этапе доставка возможна только в пределах МКАД и в посёлках Мосрентген, Московский и Коммунарка. Время доставки — 2 часа. При заказе от 2000 рублей она бесплатная, в остальных случаях — 199 рублей.
- Как сообщили в компании, торговая комиссия для продавцов данной категории составит 5% вне зависимости от масштабов бизнеса.
- Эксперты, опрошенные изданием «Коммерсантъ», считают, что Wildberries будет трудно масштабировать выбранную модель и конкурировать с другими по уровню сервиса: срокам исполнения заказов, точности сборки и качества товаров.
- В Delivery Club сообщили, что время доставки можно контролировать с помощью автоматизированного сравнения заявленного срока и фактического исполнения заказов, а качество продуктов — анализом отзывов и оценок. Представители сети «Вкусвилл» и сервиса «Яндекс.Маркет» отметили, что при работе по этой модели нет технических сложностей и популярность этой категории продаж динамично растёт.
Запустить то запустили, но вы посмотрите ценники за килограмм сезонных продуктов…
Кто там покупает?
Стройный Никита
Что за шизоидные цены? Вы к нам случайно не из будущего?
Причём фактический ценник там в 7-10 раз ниже…
А можно пруфы - помидоры по 65 руб и картошку по 30 руб
По мере появления других продавцов цена будет снижаться.
Да и сомнительно, что комиссия на продуктах 5%. Скорее 15.
Мертворожденный проект, как они собираются конкурировать с Самокатом - не понятно
В таком случае их место займет другой сервис, у которого еще есть деньги инвесторов, так и живем
Выручка компании за 2020 год составила 9,7 млрд рублей.
За три года Самокат так и не рассчитался с инвесторами и до сих пор работает в минус?
Нет. Вот и прошуи просветить, откуда инфа о том, что они до сих пор инвестиционные деньги прожигают.
Ну что-то мне подсказывает, что заказывают там в основном зумеры чипсы и шоколадку со средним чеком 200р.
Учитывая аренду помещений и армию персонала, то сложно на одной только марже заложенной в цену продуктов получать прям огромную прибыль.
Самокат, Яндекс и пр. сервисы доставок работают в большой убыток
Стройный
Зачем им работать в убыток? Они же не госкомпании..
У яндекса то денег дохрена. Как и у сбермаркета. В магазине Billa возле дома в выходные дни я вижу десяток людей в зелёной форме сбера, которые просто стоят.
Яндекс скорее всего работает на будущее. Приручает людей к подобному формату покупок, убивает конкурентов заранее. Потом введёт минимальную корзину, сервисный сбор.
Ну да, у Самоката же план завоевать и удержать аудиторию, в моменте это априори убыточно.
Если я запущу рекламу на 100 человек, то в продажи сконвертируется от 0 до 6 человек в зависимости от сегмента. Пройдёт время от момента, когда будет отправлен платёж с расчётного счёта в рекламный кабинет до момента, когда оплаты от клиентов поступят на расчётный счёт.
Если же фокус будет на LTV, то надо привлечь покупателя, это будет стоить условно 700 рублей затрат, а средний чек у Самоката 500 рублей. Чтобы отбить затраты, нужно сделать так, чтобы клиент возвращался к ним снова и снова, и период возврата инвестиций намного больше, чем в моём примере про 100 человек. У Самоката есть все шансы на хорошую прибыльность, поскольку у них лучшие (вроде бы) на рынке показатели времени и наличия, а это ключевые показатели.
К тому же они тратят деньги на привлечение новых покупателей, полагаю, что всю маржу реинвестируют в расширение, и ещё деньги инвесторов привлекают, так и получается убыток.
Никогда не видел литр этого молока (да и любого другого) дороже 70 рублей.
Беру коробками по 10 пачек в сбермаркете, обычно оно рублей 60 стоит. Значит конкурировать можно
Как же ковидный мир перевернул весь мир. Доставка стала обязательной частью любого бизнеса, тысячи стартапов по доставке чего угодно за 2 минуты.
Лет пять назад вообще доставка была только в избранных магазинах, при покупке на пару тысяч рублей и платной доставкой сверху. А сейчас только ленивые не доставляют продукты за считанные минуты по ценам магазина. Кто бы мог подумать, что курьеры будут привозить бесплатно еду на сотню рублей.
А особо тугие в плане ведения бизнеса пытаются войти на горячий рынок по старым правилам. Ну удачи им с такой корзиной и платной доставкой.
Они еще, судя по видосам на ютубе, экономят на сотрудниках склада, там относятся к сборке заказов из рук вон, даже мед.книжки не просят, страшно представить таких людей с продуктами
Когда открылась яндекс лавка у нас в городе и у них были супер акции в начале и можно было пригнать курьера под дверь за 50 рублей.. мне даже как-то не ловко стало от такой возможности))
Фудсити? Если видишь белый солярис или рио разбитый в хлам, поцарапанный даже на крыше - знай он едет с фудсити или на фудсити
О, да ладно, на ФудСити первый раз можно будет получить чек? И купить не только за наличные.
В Фудсити покупал вчера за - 100р.кг. В дикси, 50 метров от дома - 340р.кг.
Т.е. заплати в 8 раз дороже за доставку)))
Взял один ящик. Да....были по 150, 170, 130 и т.д. У кого было за 120, сторговался за 100.
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