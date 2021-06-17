Торговля
Nazigul Jusupova

Wildberries запустил доставку продуктов «за 2 часа» Статьи редакции

Пока услуга доступна только для жителей Москвы в пределах МКАД и в нескольких посёлках.

  • На Wildberries в мае началась продажа фруктов, овощей, зелени, рыбы, мяса, птицы, морепродуктов, а также готовых блюд и цветов, сообщили vc.ru в компании.
  • Первыми партнерами компании стали ритейлер «Цветочный ряд» и «Фуд сити», входящий в структуры «Киевской площади» Года Нисаноа и Зараха Илиева.
  • На первом этапе доставка возможна только в пределах МКАД и в посёлках Мосрентген, Московский и Коммунарка. Время доставки — 2 часа. При заказе от 2000 рублей она бесплатная, в остальных случаях — 199 рублей.
  • Как сообщили в компании, торговая комиссия для продавцов данной категории составит 5% вне зависимости от масштабов бизнеса.
  • Эксперты, опрошенные изданием «Коммерсантъ», считают, что Wildberries будет трудно масштабировать выбранную модель и конкурировать с другими по уровню сервиса: срокам исполнения заказов, точности сборки и качества товаров.
  • В Delivery Club сообщили, что время доставки можно контролировать с помощью автоматизированного сравнения заявленного срока и фактического исполнения заказов, а качество продуктов — анализом отзывов и оценок. Представители сети «Вкусвилл» и сервиса «Яндекс.Маркет» отметили, что при работе по этой модели нет технических сложностей и популярность этой категории продаж динамично растёт.

#новости #wildberries

2524 просмотров
38 38 комментариев
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38 комментариев
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Johnny Vorony

2

Запустить то запустили, но вы посмотрите ценники за килограмм сезонных продуктов…
Кто там покупает?

Ответить

xxx xxx

Johnny
19

Потом добавят кнопку - купить в кредит.

Ответить

useless uS

Johnny
6

Так это чтобы вам было проще получить бесплатную доставку.

Ответить

Стройный Никита

Johnny
3

Что за шизоидные цены? Вы к нам случайно не из будущего?

Купить томаты оптом и в розницу на ФУД СИТИ…
Продажа томатов оптом и в розницу на ФУД СИТИ
foodcity.ru
Ответить

Evgeniy Nesterov

Johnny
2

Причём фактический ценник там в 7-10 раз ниже…

Ответить

Макс Петров

Evgeniy
0

А можно пруфы - помидоры по 65 руб и картошку по 30 руб

Ответить

Mariya

Макс
0

Ну сезонные помидоры стоят 200-300₽ никак не 600₽

Ответить

Andrew Muralov

Johnny
0

По мере появления других продавцов цена будет снижаться.
Да и сомнительно, что комиссия на продуктах 5%. Скорее 15.

Ответить

Стройный Никита

9

Заказать помидоры по 600 рэ за 2 часа или по 100 за 15 минут? Хм... Надо подумать, не могу вот так сразу решиться.

Ответить

Алексей Штейн

7

Мертворожденный проект, как они собираются конкурировать с Самокатом - не понятно

Ответить

evilnw

Алексей
2

WB похоже решили сразу работать в плюс. Рано или поздно самокат и Ко тоже выкрутят цены, когда закончатся деньги инвесторов или последние попросят показывать прибыль.

Ответить

Алексей Штейн

evilnw
3

В таком случае их место займет другой сервис, у которого еще есть деньги инвесторов, так и живем

Ответить

Стройный Никита

evilnw
0

Выручка компании за 2020 год составила 9,7 млрд рублей.

За три года Самокат так и не рассчитался с инвесторами и до сих пор работает в минус?

Ответить

evilnw

Стройный
2

О чистой прибыли в отчете конечно же ничего не сказано? Информация о среднем чеке тоже нигде не фигурирует?

Ответить

Стройный Никита

evilnw
0

Нет. Вот и прошуи просветить, откуда инфа о том, что они до сих пор инвестиционные деньги прожигают.

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Виктор Якунин

Стройный
0

Ну что-то мне подсказывает, что заказывают там в основном зумеры чипсы и шоколадку со средним чеком 200р.

Учитывая аренду помещений и армию персонала, то сложно на одной только марже заложенной в цену продуктов получать прям огромную прибыль.

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Макс Петров

Виктор
0

Самокат, Яндекс и пр. сервисы доставок работают в большой убыток

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Стройный

Макс
0

Зачем им работать в убыток? Они же не госкомпании..

Ответить

Виктор

Стройный
1

У яндекса то денег дохрена. Как и у сбермаркета. В магазине Billa возле дома в выходные дни я вижу десяток людей в зелёной форме сбера, которые просто стоят.

Яндекс скорее всего работает на будущее. Приручает людей к подобному формату покупок, убивает конкурентов заранее. Потом введёт минимальную корзину, сервисный сбор.

Ответить

Michael

Виктор
1

А если сбер Прайм подключить, так вообще сбер маркет доставку обещают ноль руб

Ответить

Макс

Michael
0

А СберПрайм сколько стоит?

Ответить

Джон

Стройный
0

Фокус на LTV, но то, что Самокат работает в большой убыток - это голословно.

Ответить

Макс

Джон
0

ЯНДЕКС.ЕДА
Убыток в 2020 году: 1,5 млрд руб.
Убыток в 2019году: 1,7 млрд руб.

САМОКАТ
Убыток в 2020 году: 3,5 млрд руб.

УТКОНОС
Убыток в 2020 году: 3,9 млрд руб.
Убыток в 2019 году: 2,9 млрд руб.

Ответить

Джон

Макс
0

Ну да, у Самоката же план завоевать и удержать аудиторию, в моменте это априори убыточно.

Если я запущу рекламу на 100 человек, то в продажи сконвертируется от 0 до 6 человек в зависимости от сегмента. Пройдёт время от момента, когда будет отправлен платёж с расчётного счёта в рекламный кабинет до момента, когда оплаты от клиентов поступят на расчётный счёт.

Если же фокус будет на LTV, то надо привлечь покупателя, это будет стоить условно 700 рублей затрат, а средний чек у Самоката 500 рублей. Чтобы отбить затраты, нужно сделать так, чтобы клиент возвращался к ним снова и снова, и период возврата инвестиций намного больше, чем в моём примере про 100 человек. У Самоката есть все шансы на хорошую прибыльность, поскольку у них лучшие (вроде бы) на рынке показатели времени и наличия, а это ключевые показатели.

К тому же они тратят деньги на привлечение новых покупателей, полагаю, что всю маржу реинвестируют в расширение, и ещё деньги инвесторов привлекают, так и получается убыток.

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Макс

Стройный
0

На трафик

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Андрей Деревянко

Алексей
1

Никогда не видел литр этого молока (да и любого другого) дороже 70 рублей.
Беру коробками по 10 пачек в сбермаркете, обычно оно рублей 60 стоит. Значит конкурировать можно

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Виктор Якунин

Андрей
0

Типа так)

Ответить

Виктор Якунин

2

Как же ковидный мир перевернул весь мир. Доставка стала обязательной частью любого бизнеса, тысячи стартапов по доставке чего угодно за 2 минуты.

Лет пять назад вообще доставка была только в избранных магазинах, при покупке на пару тысяч рублей и платной доставкой сверху. А сейчас только ленивые не доставляют продукты за считанные минуты по ценам магазина. Кто бы мог подумать, что курьеры будут привозить бесплатно еду на сотню рублей.

А особо тугие в плане ведения бизнеса пытаются войти на горячий рынок по старым правилам. Ну удачи им с такой корзиной и платной доставкой.

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Алексей Штейн

Виктор
2

Они еще, судя по видосам на ютубе, экономят на сотрудниках склада, там относятся к сборке заказов из рук вон, даже мед.книжки не просят, страшно представить таких людей с продуктами

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Володя Родионов

Виктор
1

Когда открылась яндекс лавка у нас в городе и у них были супер акции в начале и можно было пригнать курьера под дверь за 50 рублей.. мне даже как-то не ловко стало от такой возможности))

Ответить

Michael Shramko

Володя
1

По комменту я понял, что ты настоящий человек 💪

Ответить

Pavel Natalia Selivanovi

1

Фудсити? Если видишь белый солярис или рио разбитый в хлам, поцарапанный даже на крыше - знай он едет с фудсити или на фудсити

Ответить

Sergey

1

О, да ладно, на ФудСити первый раз можно будет получить чек? И купить не только за наличные.

Ответить

Михаил Костриков

0

В Фудсити покупал вчера за - 100р.кг. В дикси, 50 метров от дома - 340р.кг.
Т.е. заплати в 8 раз дороже за доставку)))

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Ed M

Михаил
0

Где вы там (в фудсити) находите такие цены? Или вы по 5 ящиков берёте?

Ответить

Михаил Костриков

Ed
0

Взял один ящик. Да....были по 150, 170, 130 и т.д. У кого было за 120, сторговался за 100.

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Макс Петров

Михаил
0

На рынках черешня в Подмосковье, Сочи - от 600-700 руб за кг

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Michael Shramko

Михаил
–1

Капец, тоже мне узкоглазая азбука вкуса )

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