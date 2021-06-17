Обе компании принадлежат «Севергрупп» Алексея Мордашова.

«Наша команда приняла важное решение с 18 июня 2021 года сосредоточиться на развитии "Лента Онлайн". Сеть "Лента" — наши друзья и партнеры. Мы уверены в качестве их сервиса», — сообщила компания.

Склад «Утконоса» в Петербурге компания будет использовать для развития «онлайн-предложения "Ленты"». В своём сообщении «Утконос» предлагает покупателям воспользоваться доставкой «Лента Онлайн» и даёт промокод на заказ.

«Знания, полученные нами во время этого эксперимента, позволят укрепить позиции на региональном рынке электронной коммерции и усилить базу для роста в онлайн-сегменте по всей стране в соответствии со стратегическими приоритетами компании», — рассказал «Интерфаксу» глава «Ленты» Владимир Сорокин.

Сервис «Утконос» работает в Москве, Московской области, Туле, Твери, Калуге и Завидном. Доставка в Петербурге работала с октября 2020 года. На момент написания заметки в компании не ответили на вопросы vc.ru об изменении в работе других региональных отделений и других совместных проектах «Ленты» и «Утконоса».

У «Ленты» и «Утконоса» общий акционер — в апреле 2019 года «Севергрупп» Алексея Мордашова договорилась о покупке 41,9% акций «Ленты» за $730 млн.



По данным компаний за 2020 год, «Утконос» — на втором месте по обороту и на первом месте по среднему чеку среди сервисов доставки в России.