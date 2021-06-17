Торговля
Маша Цепелева

«Утконос» прекратит работу в Петербурге и передаст доставку продуктов и склад «Ленте» Статьи редакции

Обе компании принадлежат «Севергрупп» Алексея Мордашова.

«Наша команда приняла важное решение с 18 июня 2021 года сосредоточиться на развитии "Лента Онлайн". Сеть "Лента" — наши друзья и партнеры. Мы уверены в качестве их сервиса», — сообщила компания.

Склад «Утконоса» в Петербурге компания будет использовать для развития «онлайн-предложения "Ленты"». В своём сообщении «Утконос» предлагает покупателям воспользоваться доставкой «Лента Онлайн» и даёт промокод на заказ.

«Знания, полученные нами во время этого эксперимента, позволят укрепить позиции на региональном рынке электронной коммерции и усилить базу для роста в онлайн-сегменте по всей стране в соответствии со стратегическими приоритетами компании», — рассказал «Интерфаксу» глава «Ленты» Владимир Сорокин.

Сервис «Утконос» работает в Москве, Московской области, Туле, Твери, Калуге и Завидном. Доставка в Петербурге работала с октября 2020 года. На момент написания заметки в компании не ответили на вопросы vc.ru об изменении в работе других региональных отделений и других совместных проектах «Ленты» и «Утконоса».

  • У «Ленты» и «Утконоса» общий акционер — в апреле 2019 года «Севергрупп» Алексея Мордашова договорилась о покупке 41,9% акций «Ленты» за $730 млн.
  • По данным компаний за 2020 год, «Утконос» — на втором месте по обороту и на первом месте по среднему чеку среди сервисов доставки в России.

#новость #утконос

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Jameson Deagle

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Понятно, теперь я знаю, что был такой сервис)

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Андрей Деревянко

Jameson
7

Утконос был ещё до того, как доставки начали называть сервисами)

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Холден Колфилд

Jameson
2

Для чего ты это сказал? Сервис старше тебя

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Иван Шеметов

2

Почему доставки работают в минус? Ну вытеснят они конкурентов поработав лет 10 в минус, а что помешает потом придти другим и получается доставка никогда не будет в плюсе? Или я чего то не понимаю 

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Андрей

1

Утконос - хороший и качественный магазин, но работает с Калугой, Тулой и другими из Подмосковья.

И поэтому интервалы доставки - мрак. Хочешь продукты? Сиди дома 5 часов.
В выходные можешь заказать на понедельник.

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Святослав Гусев

0

В Питере слишком низкий чек на любой заказ.

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nathasha tanzila

0

Чем больше я общаюсь с площадками, тем чаще обращаю внимание,
https://www.oceancasinojobs.com/sot/m0q/Video-uk-v-f.html
https://www.oceancasinojobs.com/sot/m0q/Video-uk-v-m.html
что отношение к видео рекламе поменялось за последние годы. Раньше многие сайты были категорически против размещения видео, а сейчас все больше площадок интегрируют видео блоки

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Maxim Navarski

0

пользовались утконосом в начале пандемии. Сейчас в городе появилась доставка продуктов от яндекса, делайвери, пятерочки, перекрестка, сбермаркета и тд. Часто предлагают промокоды, бесплатные доставки и время ожидания бывает меньше часа. Утконос тут проигрывает с ценами и интервалами в несколько дней.

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