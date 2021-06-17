«Утконос» прекратит работу в Петербурге и передаст доставку продуктов и склад «Ленте» Статьи редакции
Обе компании принадлежат «Севергрупп» Алексея Мордашова.
«Наша команда приняла важное решение с 18 июня 2021 года сосредоточиться на развитии "Лента Онлайн". Сеть "Лента" — наши друзья и партнеры. Мы уверены в качестве их сервиса», — сообщила компания.
Склад «Утконоса» в Петербурге компания будет использовать для развития «онлайн-предложения "Ленты"». В своём сообщении «Утконос» предлагает покупателям воспользоваться доставкой «Лента Онлайн» и даёт промокод на заказ.
«Знания, полученные нами во время этого эксперимента, позволят укрепить позиции на региональном рынке электронной коммерции и усилить базу для роста в онлайн-сегменте по всей стране в соответствии со стратегическими приоритетами компании», — рассказал «Интерфаксу» глава «Ленты» Владимир Сорокин.
Сервис «Утконос» работает в Москве, Московской области, Туле, Твери, Калуге и Завидном. Доставка в Петербурге работала с октября 2020 года. На момент написания заметки в компании не ответили на вопросы vc.ru об изменении в работе других региональных отделений и других совместных проектах «Ленты» и «Утконоса».
- У «Ленты» и «Утконоса» общий акционер — в апреле 2019 года «Севергрупп» Алексея Мордашова договорилась о покупке 41,9% акций «Ленты» за $730 млн.
- По данным компаний за 2020 год, «Утконос» — на втором месте по обороту и на первом месте по среднему чеку среди сервисов доставки в России.
Понятно, теперь я знаю, что был такой сервис)
Утконос был ещё до того, как доставки начали называть сервисами)
Почему доставки работают в минус? Ну вытеснят они конкурентов поработав лет 10 в минус, а что помешает потом придти другим и получается доставка никогда не будет в плюсе? Или я чего то не понимаю
Утконос - хороший и качественный магазин, но работает с Калугой, Тулой и другими из Подмосковья.
И поэтому интервалы доставки - мрак. Хочешь продукты? Сиди дома 5 часов.
В выходные можешь заказать на понедельник.
Чем больше я общаюсь с площадками, тем чаще обращаю внимание,
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что отношение к видео рекламе поменялось за последние годы. Раньше многие сайты были категорически против размещения видео, а сейчас все больше площадок интегрируют видео блоки
пользовались утконосом в начале пандемии. Сейчас в городе появилась доставка продуктов от яндекса, делайвери, пятерочки, перекрестка, сбермаркета и тд. Часто предлагают промокоды, бесплатные доставки и время ожидания бывает меньше часа. Утконос тут проигрывает с ценами и интервалами в несколько дней.
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