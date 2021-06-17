Торговля
Маша Цепелева

«Лента» купит пермского ритейлера «Семья» за 2,35 млрд рублей Статьи редакции

После завершения сделки 75 магазинов сети будут работать под новым брендом.

Пермские супермаркеты переименуют в «Супер Ленту», а магазины у дома — в «Мини Ленту», рассказали представители компании.

Сделка увеличит долю «Ленты» на рынке продуктового ритейла Пермского края с 1,3% до 7% и позволит расширить экспресс-доставку в регионе. Стороны планируют закрыть сделку летом 2021 года после одобрения ФАС.

«Семья» принадлежала группе компаний «ЭКС» бывшего губернатора Пермского края Олега Чиркунова. 75 магазинов сети находятся в Перми и других городах края, среди них четыре гипермаркета, 27 супермаркетов, 44 магазина у дома. Выручка сети в 2020 году составила около 14 млрд рублей без НДС, это на уровне 2019 года, по данным «Ведомостей».

Магазин сети «Семья» в Перми Wineretail
  • В мае 2021 года «Лента» заявила, что купит сеть супермаркетов Billa в России за €215 млн. После того, как стороны закроют сделку летом 2021 года, 161 супермаркет сети перейдёт под бренд «Лента».

#новость #лента

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Данила PRM

9

Семья в Пермском крае была очень хорошей сетью.
Теперь будет отстойная Лента.

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Константин Суворов

Данила
9

Согласен. Лучшее, что можно сделать, купить Семью и не трогать бизнес-процессы. Отличная сеть. Будет печально, если вмешаются.

Ответить

Сергей Поршуков

Данила
6

Надеюсь, что все-таки сохранят ассортимент и принципы его наполнения. Что-то не очень хочется видеть мини ленты)))

Ответить

Sergey Luchin

Сергей
1

Увы, в тексте сказано, что цепочки поставок тоже будут Ленты

Ответить

Igor Chimbur

6

Хорошая сеть. У нас в Перми только в гипермаркете "Семья" можно купить нормальные продукты — мясо, сыры, вина и европейские продукты под собственным брендом. Надеюсь, ассортимент не испортится.

Ответить

Sergey Luchin

4

Семья была прямо отличным магазином — каждый раз в Перми за продуктами только туда, и вообще никакой тоски по московскому разнообразию, что случалось в других регионах

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Olga Sedunova

3

Это лучшая в РФ, а может и во всей Европе, сеть супермаркетов: чистота, красота, ассортимент не уступает, а во многом даже превосходит нашу Азбуку благодаря прямым поставкам одновременно и из Европы, и от местных фермеров. Для всех жителей Перми это означает потерю доступа к продуктам выше лоукост сегмента. И качества соответствующего

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Антон Штадлер

Olga
0

Это лучшая в РФ, а может и во всей Европе

Напомню, что РФ и Европа не ограничивается Пермской областью)
В Вологодской области это было отстойной сеткой как по ассортименту, так и ценникам, поэтому и закрылась.

Ответить

Olga Sedunova

Антон
3

Антон, скорее всего, у вас была одноименная сеть. И еще - Пермской области не существует, есть Пермский край :)

Ответить

Антон Штадлер

Olga
0

Да, это другая Семья. Но от слов про Европу и РФ не отказываюсь)

Ответить

Olga Sedunova

Антон
1

Я уже больше 5 лет живу в Москве и немножко видела мир. По РФ говорю с уверенностью, по Европе - субъективно :)

Ответить

Антон Штадлер

Olga
0

Вот когда мир и РФ увидите "множко", тогда и поговорим. А пока это действительно очень субъективно :)

Ответить

Igor Chimbur

Антон
3

Как и ваш субъективный опыт. Чего только сравнение с какой-то парашей из вологодской области стоит.

Ответить

Антон

Igor
0

Я и не претендую на истину в последней инстанции, но и таких громких заявлений не делаю про Европу и РФ. Это обычный региональный аналог европейского Coop. Конечно, тем, кто привык с детства к вкусу родного края, это может казаться чем-то особенным, но для большинства это просто магазин.

Ответить

Igor

Антон
1

У нас есть Семья, Лента, Ашан, Х5 (Перекресток, Пятерка) и Метро. По наполнению и в целом обустройству Семья выше всех. Отличный магазин, после которого только Азбука интересна. Так что позитивные эмоции людей объяснимы.

Ответить

Алексей Кравцов

Антон
1

Сетей "Семья" около 5 штук разных было по России на 2017 г.

Ответить

Sergey Luchin

Антон
2

Это могла быть другая "Семья" — в Питере тоже была такая сетка, и лого очень похожий, только сине-желтая. Была трешовой, тоже закрылась. Сам искал тоже — это разные)

Ответить

Daniil Volkov

Sergey
0

del.

Ответить

Константин Суворов

Olga
1

Я на самом деле до последнего надеюсь, что бренд "Семья" сохранят и продолжат развивать или хотя бы не трогать то, что работает как надо. Там даже своя продукция есть, которую покупают.

Ответить

Sht_Anton

Константин
0

Не густо со своей продукцией. Мягко скажем, на Карфур и даже не Вкусвилл)
https://semya.ru/eksklyuzivno/stm-semya/

СТМ «Семья» | Сеть магазинов «Семья»
Новшество от сети магазинов «Семья» – на прилавках появились продукты собственной марки «Семья…
semya.ru
Ответить

Igor Chimbur

Sht_Ant…
1

У них еще есть Киты Еды и Фэмили Чойс, а так же вино.
Странно, что на сайте так мало.

Ответить

Sht_Anton

Igor
0

Киты - это уже не продукты, а кухня. Фэмили тоже как-то скромно. Хотя возможно надо измерять по лекалам Пермского края и 5-ки)
https://semya.ru/eksklyuzivno/family-choice/

Family Choice, торговая марка | Сеть магазинов…
Family Choice – собственный бренд сети магазинов «Семья». Это товары из традиционных для них…
semya.ru
Ответить

Igor Chimbur

Sht_Ant…
0

Был во Вкусвилле в МСК и в Азбуке. У первого СТМ даже и рядом не стоит, если визуально оценивать.
 Хотя возможно надо измерять по лекалам Пермского края и 5-ки

Хз, не вижу поводов к сарказму, после Семьи только в Азбуку интересно ходить. Пятерка совсем другой сегмент.
Был в МСК в январе, Вкусвилл показался каким-то бомжатским.

Ответить

Sht_Anton

Igor
0

У первого СТМ даже и рядом не стоит, если визуально оценивать

у ВВ 90 % - СТМ. У этого пермского магазина, судя по инфе на сайте, и 10 % не превышает, если убрать свою кухню

Ответить

Igor

Sht_Ant…
0

Только общий каталог у Семьи больше. Так что всё еще непонятны придирки — после неё остальные магазины кажутся грустными с т.з ассортимента и я сейчас не только про Пермский край.

Ответить

Olga Sedunova

Константин
0

да, СТМ у них просто отличная

Ответить

Sergey Luchin

Константин
0

Увы "«Лента» планирует интегрировать супермаркеты «Семья» и инфраструктуру цепочек поставок в свою розничную сеть. Гипермаркеты «Семья» перейдут под бренд «Ленты», супермаркеты будут переименованы в «Супер Ленту», а магазины у дома – в «Мини Ленту». 

Ответить

Константин Суворов

2

На всякий случай, потому что в комментариях путают - покупают вот эту Семью. Это сеть давно известная в Пермском крае и имеет одноимённое название самого первого гипермаркета города, который появился в 2004 году. Сама сеть появилась ещё раньше - в 2002 году и существует до сих пор.

Её путают с некой "7я", которая синяя и видимо была представлена в Москве-Питере.

Ответить

Капитал Калыч

Константин
1

Масквичи Пермь на карте-то не найдут, а уж спутать магазины святое дело

Ответить

Дарья Чурилова

2

Ребята, поправьте в тг - Пермской области не существует 

Ответить

Амбиент Музыкантов

0

А почему тут большинство хуесосит Ленту? Как по мне, у нас, в Кырске, Лента - одна из лучших сетей. На её фоне отсасывают как местные Командоры с Красными Ярами, так и Океи с Метро (другие крупные не прижились).

Ответить

Igor Chimbur

Амбиент
1

Потому что у Семьи ассортимент значительно лучше, чем у Ленты. У меня рядом 2 магазина эти находятся.

Ответить

Елизавета Дроздова

Амбиент
0

Не знаю, люди зажрались наверное. У меня рядом с домом только всякие Дикси и Магниты, поэтому магазины вроде Ленты - это как оазис в жаркой безжизненной пустыне. 

Ответить

Alexander Ivanov

Амбиент
0

Все в порядке, тут всех хуесосят. Это такое признание. Если ваш бизнес не хуесосят на VC, то вы просто ничего не добились.

Ответить

Руслан Абушаев

0

Купит у интерторга который накрылся?

Ответить

Альберт Хабибрахимов

Руслан
0

Нет. Это другая сеть.

Ответить

Руслан Абушаев

Альберт
0

Возможно что-то изменилось но...

Ответить

Альберт

Руслан
2

Вы про «Семью», которая работала в Петербурге. Она и правда схлопнулась. Пермская «Семья» с ней никак не связана, у неё другие владельцы. А название — совпадение.

Ответить

Руслан Абушаев

Альберт
0

Вот оно как)) 👍

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Igor Chimbur

Руслан
0

Это никак не связанные сети.

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Nick Name

0

Хороший ценник

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Роман Дегтярев

0

Хммм, я раньше мимо одного продуктового проезжал с таким названием. 

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Для Сохранения

0

Тратят деньги ради монополии.
ФАС как обычно только по команде хватает палку.

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Raimond Vladimirov

0

Говорят семью не продают...

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nijam uddin

0

Семья в Пермском крае была очень хорошей сетью.
Теперь будет отстойная Лента.

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nijam uddin

0

 Как по мне, у нас, в Кырске, Лента - одна из лучших сетей.

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Владимир Карулин

0

А откуда столько денежек, если не секрет?

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