Spotify запустил в России мини-плеер для прослушивания музыки в приложении Facebook

У каждого есть тот самый друг, который в курсе новых жанров, артистов и интересных треков! И готов пошерить эти знания в социальных сетях. Мы любим открывать новую музыку и делиться любимыми треками со всеми и теперь это можно сделать на Facebook.