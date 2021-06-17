«Лента» купит пермского ритейлера «Семья» за 2,35 млрд рублей Статьи редакции
После завершения сделки 75 магазинов сети будут работать под новым брендом.
Пермские супермаркеты переименуют в «Супер Ленту», а магазины у дома — в «Мини Ленту», рассказали представители компании.
Сделка увеличит долю «Ленты» на рынке продуктового ритейла Пермского края с 1,3% до 7% и позволит расширить экспресс-доставку в регионе. Стороны планируют закрыть сделку летом 2021 года после одобрения ФАС.
«Семья» принадлежала группе компаний «ЭКС» бывшего губернатора Пермского края Олега Чиркунова. 75 магазинов сети находятся в Перми и других городах края, среди них четыре гипермаркета, 27 супермаркетов, 44 магазина у дома. Выручка сети в 2020 году составила около 14 млрд рублей без НДС, это на уровне 2019 года, по данным «Ведомостей».
- В мае 2021 года «Лента» заявила, что купит сеть супермаркетов Billa в России за €215 млн. После того, как стороны закроют сделку летом 2021 года, 161 супермаркет сети перейдёт под бренд «Лента».
Семья в Пермском крае была очень хорошей сетью.
Теперь будет отстойная Лента.
Согласен. Лучшее, что можно сделать, купить Семью и не трогать бизнес-процессы. Отличная сеть. Будет печально, если вмешаются.
Надеюсь, что все-таки сохранят ассортимент и принципы его наполнения. Что-то не очень хочется видеть мини ленты)))
Хорошая сеть. У нас в Перми только в гипермаркете "Семья" можно купить нормальные продукты — мясо, сыры, вина и европейские продукты под собственным брендом. Надеюсь, ассортимент не испортится.
Семья была прямо отличным магазином — каждый раз в Перми за продуктами только туда, и вообще никакой тоски по московскому разнообразию, что случалось в других регионах
Это лучшая в РФ, а может и во всей Европе, сеть супермаркетов: чистота, красота, ассортимент не уступает, а во многом даже превосходит нашу Азбуку благодаря прямым поставкам одновременно и из Европы, и от местных фермеров. Для всех жителей Перми это означает потерю доступа к продуктам выше лоукост сегмента. И качества соответствующего
Это лучшая в РФ, а может и во всей Европе
Напомню, что РФ и Европа не ограничивается Пермской областью)
В Вологодской области это было отстойной сеткой как по ассортименту, так и ценникам, поэтому и закрылась.
Антон, скорее всего, у вас была одноименная сеть. И еще - Пермской области не существует, есть Пермский край :)
Да, это другая Семья. Но от слов про Европу и РФ не отказываюсь)
Я уже больше 5 лет живу в Москве и немножко видела мир. По РФ говорю с уверенностью, по Европе - субъективно :)
Вот когда мир и РФ увидите "множко", тогда и поговорим. А пока это действительно очень субъективно :)
Как и ваш субъективный опыт. Чего только сравнение с какой-то парашей из вологодской области стоит.
Я и не претендую на истину в последней инстанции, но и таких громких заявлений не делаю про Европу и РФ. Это обычный региональный аналог европейского Coop. Конечно, тем, кто привык с детства к вкусу родного края, это может казаться чем-то особенным, но для большинства это просто магазин.
Это могла быть другая "Семья" — в Питере тоже была такая сетка, и лого очень похожий, только сине-желтая. Была трешовой, тоже закрылась. Сам искал тоже — это разные)
Я на самом деле до последнего надеюсь, что бренд "Семья" сохранят и продолжат развивать или хотя бы не трогать то, что работает как надо. Там даже своя продукция есть, которую покупают.
Не густо со своей продукцией. Мягко скажем, на Карфур и даже не Вкусвилл)
https://semya.ru/eksklyuzivno/stm-semya/
У них еще есть Киты Еды и Фэмили Чойс, а так же вино.
Странно, что на сайте так мало.
Киты - это уже не продукты, а кухня. Фэмили тоже как-то скромно. Хотя возможно надо измерять по лекалам Пермского края и 5-ки)
https://semya.ru/eksklyuzivno/family-choice/
Был во Вкусвилле в МСК и в Азбуке. У первого СТМ даже и рядом не стоит, если визуально оценивать.
Хотя возможно надо измерять по лекалам Пермского края и 5-ки
Хз, не вижу поводов к сарказму, после Семьи только в Азбуку интересно ходить. Пятерка совсем другой сегмент.
Был в МСК в январе, Вкусвилл показался каким-то бомжатским.
Увы "«Лента» планирует интегрировать супермаркеты «Семья» и инфраструктуру цепочек поставок в свою розничную сеть. Гипермаркеты «Семья» перейдут под бренд «Ленты», супермаркеты будут переименованы в «Супер Ленту», а магазины у дома – в «Мини Ленту».
На всякий случай, потому что в комментариях путают - покупают вот эту Семью. Это сеть давно известная в Пермском крае и имеет одноимённое название самого первого гипермаркета города, который появился в 2004 году. Сама сеть появилась ещё раньше - в 2002 году и существует до сих пор.
Её путают с некой "7я", которая синяя и видимо была представлена в Москве-Питере.
Масквичи Пермь на карте-то не найдут, а уж спутать магазины святое дело
А почему тут большинство хуесосит Ленту? Как по мне, у нас, в Кырске, Лента - одна из лучших сетей. На её фоне отсасывают как местные Командоры с Красными Ярами, так и Океи с Метро (другие крупные не прижились).
Потому что у Семьи ассортимент значительно лучше, чем у Ленты. У меня рядом 2 магазина эти находятся.
Не знаю, люди зажрались наверное. У меня рядом с домом только всякие Дикси и Магниты, поэтому магазины вроде Ленты - это как оазис в жаркой безжизненной пустыне.
Все в порядке, тут всех хуесосят. Это такое признание. Если ваш бизнес не хуесосят на VC, то вы просто ничего не добились.
Купит у интерторга который накрылся?
Нет. Это другая сеть.
Возможно что-то изменилось но...
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Тратят деньги ради монополии.
ФАС как обычно только по команде хватает палку.
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Семья в Пермском крае была очень хорошей сетью.
Теперь будет отстойная Лента.
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