«Сбер» обсудил запуск сети дарксторов в партнёрстве с ритейлерами Статьи редакции
Первым партнёром может стать Metro — сотрудничество со «Сбером» поможет сети расширить географию.
- «Сбермаркет» ищет в Москве помещения на 120–200 м² «с возможностью подъезда разгрузки-погрузки, цоколь или хороший подвал, потолки не менее 3 м, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник на рынке недвижимости.
- По словам другого собеседника, компания ищет помещения на несколько тысяч м² и в других городах с населением более 500 тысяч человек. Также «Ъ» обнаружил вакансию руководителя дарксторов, магазинов-складов для онлайн-заказов, от «Сбермаркета» на портале HeadHunter.
- В компании подтвердили, что изучают запуск доставки из дарксторов, но только в сотрудничестве с ритейлерами, чей ассортимент и будет в них представлен, чтобы ускорить сборку и доставку заказов и разгрузить торговые точки офлайн-ритейлеров.
- Сейчас «Сбермаркет» доставляет из Metro, «Ашана», «Ленты», «ВкусВилла» и других. Гендиректор «Metro Cash & Carry Россия» Мартин Шумахер подтвердил, что ритейлер обсуждает проект со «Сбермаркетом». Он считает, что это расширит присутствие компании в городах и регионах России. В «Ленте» ответили, что продолжают сотрудничать со «Сбермаркетом».
- Партнёр Data Insight Борис Овчинников отметил, что существующая у «Сбермаркета» модель сборки в гипермаркетах дешевле, чем создание сети дарксторов. Но, по его словам, модель дарксторов сама по себе финансово более эффективна за счёт организации пространства внутри, выстроенного под сборку заказов, а не для покупателей.
- По данным «Ъ», оборот «Сбермаркета» по итогам первого квартала вырос более чем в шесть раз, до 9,8 млрд рублей.
Первым партнёром может стать Metro — сотрудничество со «Сбером» поможет сети расширить географию.
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