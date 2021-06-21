«Сбермаркет» запланировал запуск сети дарксторов в партнёрстве с ритейлерами Статьи редакции
Первым партнёром может стать Metro — сотрудничество со «Сбермаркетом» поможет сети расширить географию.
- «Сбермаркет» ищет в Москве помещения на 120–200 м² «с возможностью подъезда разгрузки-погрузки, цоколь или хороший подвал, потолки не менее 3 м, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник на рынке недвижимости.
- По словам другого собеседника, компания ищет помещения на несколько тысяч м² и в других городах с населением более 500 тысяч человек. Также «Ъ» обнаружил вакансию руководителя дарксторов, магазинов-складов для онлайн-заказов, от «Сбермаркета» на портале HeadHunter.
- В компании подтвердили, что изучают запуск доставки из дарксторов, но только в сотрудничестве с ритейлерами, чей ассортимент и будет в них представлен, чтобы ускорить сборку и доставку заказов и разгрузить торговые точки офлайн-ритейлеров.
- «Офлайн-ритейлеры будут создавать дарксторы через “Сбермаркет“. В этом случае в дарксторах будет представлен продуктовый и товарный ассортимент ритейлера, а “Сбермаркет“ выступает партнёром, отвечает за технологии, сборку и доставку», — рассказали vc.ru в компании.
- Сейчас «Сбермаркет» доставляет из Metro, «Ашана», «Ленты», «ВкусВилла» и других. Гендиректор «Metro Cash & Carry Россия» Мартин Шумахер подтвердил, что ритейлер обсуждает проект со «Сбермаркетом». Он считает, что это расширит присутствие компании в городах и регионах России. В «Ленте» ответили, что продолжают сотрудничать со «Сбермаркетом».
- Партнёр Data Insight Борис Овчинников отметил, что существующая у «Сбермаркета» модель сборки в гипермаркетах дешевле, чем создание сети дарксторов. Но, по его словам, модель дарксторов сама по себе финансово более эффективна за счёт организации пространства внутри, выстроенного под сборку заказов, а не для покупателей.
- По данным «Ъ», оборот «Сбермаркета» по итогам первого квартала вырос более чем в шесть раз, до 9,8 млрд рублей.
Даркстор в даркнете.
Звучит.
Даркстор драгстора в даркнете
Понятными словами поясните, что такое даркстор. Просто склад что ли?
Ну или магазин без покупателей. Визуально больше похоже на магазин, чем на склад, т.к. выкладка штучного товара, а не складирование коробок и паллет
Как я понимаю, склад, который работает на онлайн-доставку продуктов.
Видать попытка сэкономить. И так понятно было провальность доставки из ритейлов. С не большим ассортиментом
Этот ажиотаж на доставку товаров повседневного спроса скоро захлебнётся от разнообразия предложений ...
Видимо, и правда развод Сбера и Mail.ru не за горами раз Сбер лезет на рынок совместного "Самоката"...
Вот только для "доставки от нескольких ритейлеров" не маловаты ли помещения, которые Сбер ищет?
Первым партнёром может стать Metro — сотрудничество со «Сбермаркетом» поможет сети расширить географию.
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