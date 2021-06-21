Торговля
Nazigul Jusupova

«Сбермаркет» запланировал запуск сети дарксторов в партнёрстве с ритейлерами Статьи редакции

Первым партнёром может стать Metro — сотрудничество со «Сбермаркетом» поможет сети расширить географию.

  • «Сбермаркет» ищет в Москве помещения на 120–200 м² «с возможностью подъезда разгрузки-погрузки, цоколь или хороший подвал, потолки не менее 3 м, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник на рынке недвижимости.
  • По словам другого собеседника, компания ищет помещения на несколько тысяч м² и в других городах с населением более 500 тысяч человек. Также «Ъ» обнаружил вакансию руководителя дарксторов, магазинов-складов для онлайн-заказов, от «Сбермаркета» на портале HeadHunter.
  • В компании подтвердили, что изучают запуск доставки из дарксторов, но только в сотрудничестве с ритейлерами, чей ассортимент и будет в них представлен, чтобы ускорить сборку и доставку заказов и разгрузить торговые точки офлайн-ритейлеров.
  • «Офлайн-ритейлеры будут создавать дарксторы через “Сбермаркет“. В этом случае в дарксторах будет представлен продуктовый и товарный ассортимент ритейлера, а “Сбермаркет“ выступает партнёром, отвечает за технологии, сборку и доставку», — рассказали vc.ru в компании.
  • Сейчас «Сбермаркет» доставляет из Metro, «Ашана», «Ленты», «ВкусВилла» и других. Гендиректор «Metro Cash & Carry Россия» Мартин Шумахер подтвердил, что ритейлер обсуждает проект со «Сбермаркетом». Он считает, что это расширит присутствие компании в городах и регионах России. В «Ленте» ответили, что продолжают сотрудничать со «Сбермаркетом».
  • Партнёр Data Insight Борис Овчинников отметил, что существующая у «Сбермаркета» модель сборки в гипермаркетах дешевле, чем создание сети дарксторов. Но, по его словам, модель дарксторов сама по себе финансово более эффективна за счёт организации пространства внутри, выстроенного под сборку заказов, а не для покупателей.
  • По данным «Ъ», оборот «Сбермаркета» по итогам первого квартала вырос более чем в шесть раз, до 9,8 млрд рублей.

#новости #сбермаркет

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16 комментариев
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Superposition

16

Даркстор в даркнете.
Звучит.

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From Siberia to London

Superposition
1

С доставкой за 15 минут.

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Роман Александров

Superposition
0

Даркстор драгстора в даркнете

Ответить

Voin Mraka

Роман
0

драгдиллер на драгстаре из даркстора привез посылку из даркнета %)

Ответить

Амбиент Музыкантов

7

Понятными словами поясните, что такое даркстор. Просто склад что ли?

Ответить

Ivan Susanin

Амбиент
3

Ну или магазин без покупателей. Визуально больше похоже на магазин, чем на склад, т.к. выкладка штучного товара, а не складирование коробок и паллет

Ответить

Raimond Vladimirov

Амбиент
1

Как я понимаю, склад, который работает на онлайн-доставку продуктов.
 

Dark store
The term dark store, dark supermarket or dotcom centre refers to a retail outlet or distribution…
en.wikipedia.org
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Лёша

3

Самокат, в котором у сбера (пока что?) доля: 

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Yan Purvenes

0

Видать попытка сэкономить. И так понятно было провальность доставки из ритейлов. С не большим ассортиментом

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Dennis Gooddeni

Yan
3

Этот ажиотаж на доставку товаров повседневного спроса скоро захлебнётся от разнообразия предложений ...

Ответить

Sasha Tsereteli

1

Походу самокат остаётся у мэйла

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Джон Картошкин

0
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Андрей Пилпанов

0

Даркстор ассоциируется с "черным рынком" :)

Ответить

Автоматический файл

0

Запуск вайтшопов, краймаркетов и силкроадов, как я понимаю, в планах

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pontlesslizard

0

дарксторов

Тоже сперва подумал про Сбер.Закладки и Сбер.Пробив.

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ilia

0

Видимо, и правда развод Сбера и Mail.ru не за горами раз Сбер лезет на рынок совместного "Самоката"...

Вот только для "доставки от нескольких ритейлеров" не маловаты ли помещения, которые Сбер ищет?

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Читать все 16 комментариев
Торговля
Nazigul Jusupova
«Сбермаркет» запланировал запуск сети дарксторов в партнёрстве с ритейлерами Статьи редакции

Первым партнёром может стать Metro — сотрудничество со «Сбермаркетом» поможет сети расширить географию.

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