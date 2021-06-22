На время тестов она стоит от 199 до 499 рублей в месяц.

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Некоторые клиенты X5 Group получили рассылку о запуске закрытого тестирования подписки на продукты компании, рассказал vc.ru один из получателей письма.

Подписка включает кэшбек или скидку на товары в магазинах «Пятёрочка» и «Перекрёсток», а также онлайн-сервисе доставки «Впрок». Среди других возможных бонусов — бесплатный кофе, бесплатная доставка, дополнительные баллы лояльности «Пятёрочки» на каждую доставку через 5Post и другие.

Все доступные условия клиент может увидеть в своём личном кабинете, ссылку на которую он получит по SMS. Клиенты также могут получить бонусы партнёров, говорится по ссылке при переходе из SMS: например, 10% на абонентскую плату в «Билайне», скидка 3% в «Аптеке.ру» и 7% в Joom, бесплатная подписка «Оптимальная» в Megogo и другие.

В X5 Group подтвердили vc.ru тестирование подписки: проверка MVP продлится с мая по август 2021 года и пройдёт в Москве и Московской области, Петербурге и Ленобласти, Татарстане и Краснодарском крае. В пилоте смогут принять участие около 20 тысяч пользователей.

Ритейлер будет проверять несколько моделей, которые отличаются по набору и стоимости ежемесячной подписки от 199 до 499 рублей. Пилот пройдёт под рабочим названием «Пакет» — компания посмотрит, как его оценят клиенты.

«По итогам первого этапа тестирования на основе обратной связи клиентов будет принято решение о доработке модели проекта, его названии и следующих этапах пилотирования», — добавили в компании.