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Торговля
Таня Боброва

X5 Group начала тестировать подписку на свои сервисы под рабочим названием «Пакет» Статьи редакции

На время тестов она стоит от 199 до 499 рублей в месяц.

64 64 комментария
2353 просмотров

Некоторые клиенты X5 Group получили рассылку о запуске закрытого тестирования подписки на продукты компании, рассказал vc.ru один из получателей письма.

Подписка включает кэшбек или скидку на товары в магазинах «Пятёрочка» и «Перекрёсток», а также онлайн-сервисе доставки «Впрок». Среди других возможных бонусов — бесплатный кофе, бесплатная доставка, дополнительные баллы лояльности «Пятёрочки» на каждую доставку через 5Post и другие.

Все доступные условия клиент может увидеть в своём личном кабинете, ссылку на которую он получит по SMS. Клиенты также могут получить бонусы партнёров, говорится по ссылке при переходе из SMS: например, 10% на абонентскую плату в «Билайне», скидка 3% в «Аптеке.ру» и 7% в Joom, бесплатная подписка «Оптимальная» в Megogo и другие.

В X5 Group подтвердили vc.ru тестирование подписки: проверка MVP продлится с мая по август 2021 года и пройдёт в Москве и Московской области, Петербурге и Ленобласти, Татарстане и Краснодарском крае. В пилоте смогут принять участие около 20 тысяч пользователей.

Ритейлер будет проверять несколько моделей, которые отличаются по набору и стоимости ежемесячной подписки от 199 до 499 рублей. Пилот пройдёт под рабочим названием «Пакет» — компания посмотрит, как его оценят клиенты.

«По итогам первого этапа тестирования на основе обратной связи клиентов будет принято решение о доработке модели проекта, его названии и следующих этапах пилотирования», — добавили в компании.

  • О планах X5 Group запустить подписку на сервисы в феврале писал Forbes. В компании тогда говорили, что «Пакет» — одна из рабочих моделей, которая пока не утверждена.

#новость #x5group

64 64 комментария
8
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64 комментария
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Alexander Sergin

51

Теперь надо быть аккуратнее, когда на кассе будут спрашивать «пакет нужен». А то получишь «пакет» на 490₽)

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MyTxtWebPage

Alexander
0

-Вам нужена интернет подписка "пакет."?
- А что там?
- платные скидки на товары не СТМ X5, бесплатный кофе, доставка прдуктов.
- спасибо, обойдусь. Там даже интернет музыки нет, как у с**рпрайм или я**кс плюс
- Жаль, а я себе подписочку оформила!
- сколько стоит?
- -199руб
- Давайте!
- с вас 100 рублей
- Вы мне скидку предоставили?
- нет, я вам пакет пробила!
А вообще про подписку было ещё известно в начале 2021 года (слух утек в сеть) , тогда уже сам Тихон Смирнов (автор я.дзен канала про магазины) обсуждал об этом

Ответить

Dennis Gerasimov

8

@X5Tech , а слабо сделать так, чтобы с ваших карт лояльности можно было всегда списать баллы,а не только через Ваше оригинальное приложение/таскать карту с собой.

Итак вот вам кейс:
Есть карта покупателя пятерочки

Клиент карту с собой не носит, т.к. использует сторонний софт для хранения ВСЕХ своих дисконтных и карт лояльности

Более того, ставить в телефон ваше приложение клиент тоже не готов, ибо не хочет потом быть засыпанным пушами о "сгущенка со скидкой"

Почему он в этом случае не может на кассе списать баллы с карты?
Ведь зачислять эти баллы на кассе он может,а списать - нет?

Кстати,такая херня не только у вас

А подписка на "пакет пакетов" - ну хз, может и надо кому

Ответить

Александр Кадетов

Dennis
2

Карты "Перекресток" и "Пятерочка" вполне обычно добавляются в Google Pay.
Все начисляется и списывается без проблем (пользуюсь регулярно).
Вам кассир отказывает в списании баллов? В чем заключается кейс?

Ответить

Dennis Gerasimov

Александр
–2

А какую ещё херь вы предлагаете в гкглопец добавить? Даже у меня куча карт лояльности. Зачем мне их в систему для платежей запихивать?

Причем, во многих других магазинах достаточно номер телефона назвать, если раньше карту лояльности выдавали.

Все ж просто.

Но почему то все стремятся в очередной раз "сделать троллейбус из буханки"
Вот только зачем?

Ответить

Бесплатный Мика

Dennis
2

Ээээ... Вы боитесь добавить карту лояльности в гугллпэй, но с радостью 'сорите' своим номером телефона на половину магазина? 

Ответить

Dennis Gerasimov

Бесплат…
0

Да. Не боюсь. Две симки, вторая - как раз для всей хурмы, от привязки карт лояльности до размещения объяв на Авито, вызова шлюх и прочего.

Симка левая, из подарочных )

Ответить

Alexander

Dennis
0

карта спокойно добавляется в Apple Wallet и не нужно засорять память лишними приложениями

Ответить

Dennis Gerasimov

Alexand…
0

Мои все на Андроиде. Но дело даже не в этом.

Сценарий хранения карт следующий:
Для оплаты - аппло/гугло пей
Для дисконтов - стор карт лояльности

У кого то может и другой, хз

Ответить

Denis Sibukaev

Alexand…
0

Не катит для списания 🤷🏻‍♂️

Ответить

Pavel Voronkov

Александр
0

Через GPay начисляются баллы, но не списываются.

Ответить

Иван Николаев

Dennis
1

Клиент карту с собой не носит, т.к. использует сторонний софт для хранения ВСЕХ своих дисконтных и карт лояльности

Не хочет носить, не списывает баллы. Это же его выбор - не носить.
.
Пусть начинает носить

Ответить

Dennis Gerasimov

Иван
2

Читайте ниже. Как вариант - карта давно потерялась.

В принципе, если есть любители таскать с собой килограмм лишнего пластика дисконтных карт или же забить три экрана на смартфоне иконками приложений всех магазинов - это их выбор.

Просто я его ни понять,ни принять не могу.

Ответить

Иван Николаев

Dennis
–2

карта давно потерялась.

Перевыпустите. Это делается за 5 минут на кассе.
.
есть любители таскать с собой килограмм лишнего пластика дисконтных карт

Пусть любят. Просто не будут списывать баллы. Это их выбор.
.
Просто я его ни понять,ни принять не могу.

И дальше что? Не принимайте. Просто не будете списывать баллы.

Ответить

Sergey Klochko

Иван
3

я вам скажу что дальше. Из-за прикола "с нельзя списать баллы из стороннего приложения" пятерочка в моем конкретном случае остается в проигрыше. У меня в одинаковой доступности три сетевых продуктовых магазина, и только в одном их них нет списания баллов из стокарда. Поэтому к ним я попадаю реже других при прочих равных.
либо в остальных сетях программу лояльности запускали идиоты, либо в пятерочке что-то не так с этой программой.

Ответить

Dennis Gerasimov

Иван
1

Ага, вот человеку больше делатьтнехуй,как бегать и перевыпуском карты лояльности заниматься?

Не последний хер без соли доедают, так что им не критично, и слава б-гу.

Тем более, вы давно в пятерке были? Вот это вот "Лююююсяя! Подойди на кааассууу!" Вам надо? 

Вы, по моему, не понимаете, как работает логика клиента. А она простая - ему должно быть удобно.

Ему, клиенту! А не менегеру который придумал очередную фишку

И пока вы меня убеждает, что клиент сам дурак - у него рядом и пятерка, и магнит, и Дикси. И он просто в какой то момент сменит магазин,не потому что тот лучший. А потому что клиент так решил, из ща набора мелких и неудобных косяков

ЗЫ: вот вы тут усираетесь, а все карты лояльности работают по номеру, это же не банковские карты с чипом. Какая разница на кассе, с чего номер считывать - с карты, или с экрана смартфона? )))

Ответить

Mike Kosulin

Dennis
1

Защищаются от фрода.
Ну и побочный эффект — увеличивают инсталлы.
Можно делать с кодом подтверждения, можно разрешать списывать без подтверждения X рублей. Есть варианты и с отельным штрихкодом на списание, но он все равно не совсем удобный.

Ответить

Dennis Gerasimov

Mike
0

Да какой фрод, все на кассе ж происходит.

Инсталлы? Не, ну у кого то наверное есть кем по инсталлам, но сейчас каждое говно стремится свои поделки на смартфон пользователя воткнуть....

Ответить

Иван Николаев

Dennis
–1

А вы у нас эксперт по картам лояльности? Сколько программ лояльности вы запустили в своей жизни? Какой оборот?

Ответить

Dennis Gerasimov

Иван
1

А вы, простите, ЧЗХ?

Ответить

Иван Николаев

Dennis
2

Борец с токсичными потребителями, которые возомнили, что им все вокруг должны

Ответить

Dennis Gerasimov

Иван
1

А, понял. Ну в таком случае - есть у меня программа построения лояльных отношений с как раз таки "токсичными" клиентами.

Ну и , т.к. разбираетесь в аббревиатурах, то позволю себе предложить Вам ПНХ

Ответить

Птиц

Dennis
1

Уже была волна воровства баллов. Посадить за это сложновато, если вообще возможно, а ведь это те же деньги.

Ответить

Dennis Gerasimov

Птиц
0

А есть где почитать? Если да - буду благодарен за ссылку в личку

Ответить

Птиц

Dennis
1

Да просто введите в Гугле "украли баллы пятерочки". Полно жалоб было. Вроде сейчас поменьше жалуются.

Ответить

Mike Kosulin

Dennis
0

Штрихкод — номер карты, который генерится по шаблону.
Конечно же, по номеру карты не выяснить баланс, но если он откуда-то становится известным(например, через другую дырку, то списывать баллы не составит труда)

Ответить

Mike Kosulin

Mike
2

Конечно же, можно больше данных впихнуть, но во многих случаях используется code128, в там сильно увеличивается длина.
У крупного ритейла чаще всего pdf417, туда можно пикнуть кучу данных, но не факт, что сам шк не утечет. А суммы баллов на картах бывают достаточно существенные, чтоб давать списывать просто по ШК.

Многие программы лояльности сейчас в своих приложениях генерят ШК сессии(временный),тем самым привязывают клиентов в свои приложения, но в Google Pay, Apple Wallet, и т.д. Такие карты не запихнуть

Ответить

Dennis Gerasimov

Mike
1

Ну кстати да. Но все равно - ни разу не удобно. Ни карту с собой таскать,ни приложуху ставить

Ответить

Бесплатный Мика

Dennis
0

Вы не поверите, но с карт лояльности тоже пиздят бабло.
По моей из Магнита какой-то пидор однажды в каком-то Зажопинске сковородку купил -) 

Ответить

Dennis Gerasimov

Бесплат…
1

Гыыыы, Вы теперь меценат!
Благодаря этому, в одной из семей Зажопинска появилась сковородка )))))

Ответить

Бесплатный Мика

Dennis
0

Ага))) 

Ответить

Mikhail Batukhtin

Dennis
0

Думаю это защита от списывания баллов

Ответить

Dennis Gerasimov

Mikhail
1

Да пох. У меня у родственника уже этих баллов накопилось - месяц семью кормить можно )) а карта протерялась давно

Да и какая защита , от чего?
Клиент хотел оплатить деньгами,но списали баллы. А он эти баллы на сковородку копил? ))))

Ответить

Андрей Николаев

Dennis
1

Вот кстати да, раньше сколько по магазинам ходил, всегда поражался. Если надо списать эти баллы, то в 80% случаев надо самому об этом говорить. Только в 20% случаев спросят - надо ли списывать? Всегда поражался людям, которые отвечали: "нет, коплю". На что ты блеать копишь, все равно потратишь, не сегодня - завтра)))

Ответить

Dennis Gerasimov

Андрей
1

Ну вот мои и копят ))) один раз (!!!) когда банковская карта привязанная к гуглопецу была на перевыпуске, а кошелек с остальными картами остался дома, попросили на кассе списать баллы.

Но вот хуйц - либо карту несите, либо приложуху ставьте )))

Ответить

Mike Kosulin

Dennis
0

Баллы почти всегда списываются скидкой. Ты путаешь с фишками или прочим бредом.

Ответить

Dennis Gerasimov

Mike
0

Ненене. "Можете оплатить баллами с карты" - прямая речь на кассах

Ответить

Mike Kosulin

Dennis
1

Так ты спрашиваешь от чего защита?
Вот как раз чтоб какой-то Х не списал твои баллы.

Ответить

Dennis Gerasimov

Mike
0

Я уже понял, при каком сценарии такой фрод возможен

Но все же неудобно вообще ни разу

Ответить

Птиц

Dennis
0

Украдут/подберут штрих-код и будут списывать с чужих карт. В приложении же генерируется уникальный одноразовый штрихкод.

Ответить

Dennis Gerasimov

Птиц
0

Это в приложении. А если физическу саму карту принести? )

Ответить

Птиц

Dennis
0

Её должны считать картридером.

Ответить

Dennis Gerasimov

Птиц
0

Тем же кардридером, которым платежи снимают?

Не понял, а разве в этих картах лояльности чипы стоят? Зачем их в кардридер?
Обычный сканер штрих-кодов не катит?

Ответить

Птиц

Dennis
1

Другим, над кассой. Знаю, потому что у меня полоса на карте затерлась и иногда не читалась. Некоторые кассирши оборачивали в пакет, тогда считывалось )

Ответить

Dennis

Птиц
0

О как. Буду знать

ЗЫ: забавный лайфхак про "обернуть пакетом"

Ответить

Никита Каляев

5

Скоро на все, что есть вокруг будут подписки :)

Ответить

Птиц

Никита
3

Подписка на водку и сигареты имела бы успех.

Ответить

Шизоидная обезьяна

5

Выбрали самый популярный товар покупателей и в честь него назвали 👌

Ответить

Против Спама

2

Тинькофф обещает повышенный кешбэк по своим картам за отказ от пакетов. 

Ответить

Илья Варавин

–2

Подписка на кэшбэк и скидки у никому не нужных магазинов.. Сейчас даром никому не втюхать, а они продавать хотят? :)

Ответить

Канищев Максим

Илья
4

Пятерка ни кому не нужный магазин? Вы наверное в азбуке вкуса затавариваетесь?

Ответить

Инокентий Смирнов

1

Будут пакеты, главное не от Яровой

Ответить

Небольшой жёлтый робот

Инокентий
1
Ответить

From Siberia to London

1

«Пакет и тюбик клея», на основе обратной связи от клиентов.

Ответить

Канищев Максим

1

Надо сделать пакеты по подписке пакет.

Ответить

Dennis Gerasimov

1

Кстати, ещё можно предлагать покупателям подписку на покупку в кредит на кассе.
Мало ли, до з/п два дня осталось а денег уже хуйц )

Ответить

Raimond Vladimirov

1

Пакет по подписке «Пакет»

Ответить

Андрей Николаев

0

Дожили. Теперь чтобы была скидка в магазине, надо эту скидку купить изначально)) Идиотизм.

Ответить

Mike Kosulin

Андрей
0

Во вкусвилл осенью подписке на скидку будет год.
В каталоге на кассе самообслуживания не нет, но есть на обычных кассах. Онлайн можно попросить в комментах пробить и скидку, но пока не сделали отображение срока подписки.
А так, это значительно удобнее, чем разнообразное питание, ну и выгоднее:)

Ответить

Андрей Николаев

Mike
1

Хз. Может выгодно тем, кто берет еды тыщ на 30-50 в месяц. У нас люди делятся на 3 группы:
1) Не ходят в продуктовый магазин (я к этим отношусь)
2) Ходят, но в дешевые (с зарплатой проблемы) - таким выгоды вообще не будет, т.к. привыкли брать тупо то, что дешевле, и платить за это не будут.
3) Богатые. Берут в азбуке вкуса по максимально высоким ценам или в утконосах заказывают. Им что есть скидка, что нету - похер.

Наверное тому мизеру, который между вторым и третьим пунктом и будет выгода. Которые вроде не бедные, будут брать нужные товары, а не самые дешевые, но и не богатые, так что будут обращать внимание на цены и высчитывать, выгодно ли покупать подписку на акции или нет (блин, смешно). Но в таких тоже есть нюанс. Такие люди обычно ходят в 5-7 разных магазинов, а не в один. Потому что одно есть по акции в одном магазине, другое в другом, третье в третьем и так далее. Я раньше к таким относился, никогда не брал в одном месте все.

Ответить

Джеймс Бонд

0

АВ, Учитесь, давно пора и вам что-то подобное сделать. 

Ответить

Artemy

0

Надеюсь, пакет получится не рвотным. А то у Перекрестка так сильно ухудшились условия по Combo Mail.ru, что пришлось распрощаться.

Ответить

Andrew Lobachev

Artemy
0

Перекрестка вроде уже давно нет в комбо, но они в качестве компенсации продолжают присылать каждый месяц промокод на 10%

Ответить

Andrew Lobachev

0

Почти год пользуюсь доставкой из перекрёстка (которая обычная, не впрок) - ни разу не платил за, собственно, доставку. Не очень понимаю, что они мне смогут предложить по этой подписке

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