Торговля
Маша Цепелева

Wildberries стал первым среди онлайн-продавцов одежды и обуви в России в 2020 году по объёму продаж — он занял 54% рынка Статьи редакции

Общий объём продаж вырос за год на 35% и составил 382 млрд рублей.

  • На втором месте — Lamoda, на третьем — Ozon, посчитали аналитики Data Insight. Также в десятку вошли: Adidas, Bonprix, H&M, KupiVIP, Rendez-Vouz, ЦУМ и Zara.

  • В интернет-магазинах одежды и обуви, входящих в топ-1000, покупатели оформили 215 млн заказов. Среднии чек составил 1770 рублей, это на 3% меньше, чем год назад. При этом количество заказов увеличилось на 40%, а объём продаж вырос на 35%.

  • На 100 посещений сайтов приходится в среднем 4,5 заказа одежды или обуви. Например, в парфюмерных магазинах этот показатель — 5,1, при покупке товаров для животных — 12.
  • 93% интернет-магазинов используют курьерскую доставку, 92% — пункты самовывоза, 75% — «Почту России», 58% — постаматы.
  • Самым популярным приложением для покупки одежды и обуви в 2020 году стала Lamoda — более 10 млн установок в Google Play.
  • В 2021 году четыре компании из списка вошли в топ-30 самых дорогих компаний России по версии Forbes: на втором месте Wildberries — $14,52 млрд, на третьем месте Ozon — $10,58 млрд, на седьмом месте Lamoda — $2,27 млрд, на 19-м месте KupiVip — $318 млн.
  • В мае 2021 года стало известно, что «Яндекс.Маркет» купит интернет-магазины одежды KupiVIP.
Процент заказов на 100 посещений сайта по разным категориям товаров  Data Insight
Структура рынка онлайн-ритейлеров, в топ-1000 вошло 109 интернет-магазинов одежды и обуви Data Insight
Самые популярные соцсети среди онлайн-магазинов одежды и обуви Data Insight
Использование маркетинговых сервисов Data Insight

#новость #wildberries #ozon #kupivip #data_insight

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From Siberia to London

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Средний чек - меньше 2К рублей🤦🏻‍♂️
И это по всему рынку, у Вайлдбериз наверное ещё меньше. Привет, вьетнамская барахолка, не сразу узнал тебя в новом онлайн-виде!

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Канищев Максим

From
3

У нас стабильность. Стабильно падающие доходы населения. 

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Денис Семенов

From
2

И? У них настолько отличная логистика,  что я заказываю всякую мелочь по 200-400 рублей и забираю из пункта выдачи по пути. Это просто привычка потреблять изменилась. 

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From Siberia to London

Денис
2

Вопрос, наверное, в том, может ли эта отличная логистика быть настолько дешёвой
Или она как у «Самоката» - убыточная?

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Александр Блохин

From
0

Ну 200 человек в день заказывают на ПВЗ на 400 рублей. Вот вам 80 000 рублей. Машину отправить до этого ПВЗ — 2000 рублей. Это даже если она не заезжает в другие ПВЗ.

Итого, за вычетом доставки, каждый заказ приносит 390 рублей выручки. Доставка выходит дешёвой.

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Денис Демидов

Алексан…
1

Как-то грубо у вас все вышло, время людей в ПВЗ ничего не стоит? А на складе? Аренда помещения с отдельным входом?
Полагаю, у них все как у всех, на мелочевке заработка нет, скорее убыток, но для привить привычку, познакомиться, стать своим, мелочевка подходит.

Ответить

Александр Блохин

Денис
0

Я написал, что выручка = 400, выручка за вычетом доставки 390. То, что это единственное, что нужно вычитать, я не писал.

Думаю, что у них заработка не было бы, если бы только мелочёвку бы возили. А так как возят разное, с разной комиссией, то заработок на всём есть.

Может даже одна единица одежды за 20 000 рублей всю расходную часть покрывает, а остальное всё в плюс.

Кстати, самое важное забыл сказать. Логистику на ВБ оплачивает продавец: от 30 до 150 рублей, вроде, за КАЖДЫЙ товар.

То есть, если вы заказали 10 моих блузок по 1000 рублей, я заплачу, 10*80 = 800 рублей как продавец. Мне СДЭКом дешевле вам отправить будет, чем оплачивать логистику ВБ.

Но на одной блузке экономика и моя сходится.

Ответить

From Siberia to

Алексан…
0

Люди, аренда, возвраты, скам с подменой товара.

Ответить

Денис Семенов

From
0

Вполне окупаемая, я во многих точках России заказывал и у диких ягод всегда в 4-7 раз больше интенсивность в пунктах выдачи, чем у озона. 

Ответить

Инокентий Смирнов

2

Ждём превращение торговых центров в склады

Ответить

Пора за дело

Инокентий
1

Ну да, по примеру светофора - рациональное потребление же...

Ответить

Денис Демидов

Инокентий
1

Их выгоднее в апартаменты переделать.

Ответить

Arartem

1

Че за форс этого толчка? Там реально что-ли люди покупают? Как не зайду туда, то откровенная паль за оверпрайз либо просто очень дорого.

Ответить

Sergey Vlasov

Arartem
0

Покупал там Ripcurl недавно. Цены «в рынке» этой марки.

Ответить

Best Practice

0

Народный онлайн Черкизон ))

Ответить

Андрей

Best
0

Но очень удобный - с быстрой доставкой и кучей пунктов выдачи. Ещё бы постаматы вернули, которые в том году тестировали и вообще солнышки, а то после 21:00 не забрать посылку. 

Ответить

Sergey Vlasov

Best
0

Друзья из моего родного города на Вайлберриз покупали много чего для ремонта. В местных магазинах ничего из подобного нет. Так что Черкизон не при чем.

Ответить

Алексей Штейн

0

Превратились в рынок. Мало того что нельзя заказать 100 курток бесплатно померить, так еще все в бывалом виде. в той же ламоде хоть примерочные чище, без предоплаты и и вещи не кажутся поношенными

Ответить

Александр Блохин

Алексей
1

А в Ламоде можно заказать 100 курток? Вряд ли.

Ответить

Алексей Штейн

Александр
0

никто не мешает на левые аккаунты оформить

Ответить

Александр Блохин

Алексей
0

Хорошо, что это не так просто. Думаю, никакой продавец не рад будет, если вы закажете у него десяток курток, а купите одну:
1. Дорогая логистика.
2. Испорченный вид одежды.
3. Заморозка товара.

Ответить

Канищев Максим

Алексей
0

На wb сейчас тоже без предоплаты. И тоже можете заказать вещи в нужных вам количествах. Единственное там есть ограничение по общей сумме заказа.

Ответить

Алексей Штейн

Канищев
0

странно, зашел на сайт и в разделе Способы оплаты нет оплаты при получении

Ответить

Канищев Максим

Алексей
0

Нужно привязать карту и будет оплата с неё при получении. Максимальная сумма при такой оплате 50к.

Ответить

Koxae Sun

Канищев
1

У меня карта привязана, но часть заказов, всё равно, требуют онлайн оплату. А остальные имеют лишь один вариант - оплата при получении. Во втором случае нельзя даже выбрать, если хочешь оплатить сразу. Немного дезориентирует такое непостоянство.

Ответить

Алексей Штейн

Канищев
0

РАньше было без карты, поменяли в прошлом году видимо

Ответить

Koxae Sun

Алексей
0

Для меня оплата при получении то есть, то её нет. Причём, или-или, один какой-то вариант. Закономерности не заметила вообще. Одни заказ только оплата онлайн, а следующий уже только при получении, без выбора.

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Алексей Штейн

Koxae
0

А в ламоде априори при получении .Сделал 10 заказов по 10 курток и радуйся

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Канищев Максим

0

Хорошему мп - хорошие продажи

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Василий Буров

0

54% рынка? Непорядок. Надо разделить, как когда-то Intel и AMD разделили ))

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