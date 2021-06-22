Wildberries стал первым среди онлайн-продавцов одежды и обуви в России в 2020 году по объёму продаж — он занял 54% рынка Статьи редакции
Общий объём продаж вырос за год на 35% и составил 382 млрд рублей.
- На втором месте — Lamoda, на третьем — Ozon, посчитали аналитики Data Insight. Также в десятку вошли: Adidas, Bonprix, H&M, KupiVIP, Rendez-Vouz, ЦУМ и Zara.
В интернет-магазинах одежды и обуви, входящих в топ-1000, покупатели оформили 215 млн заказов. Среднии чек составил 1770 рублей, это на 3% меньше, чем год назад. При этом количество заказов увеличилось на 40%, а объём продаж вырос на 35%.
- На 100 посещений сайтов приходится в среднем 4,5 заказа одежды или обуви. Например, в парфюмерных магазинах этот показатель — 5,1, при покупке товаров для животных — 12.
- 93% интернет-магазинов используют курьерскую доставку, 92% — пункты самовывоза, 75% — «Почту России», 58% — постаматы.
- Самым популярным приложением для покупки одежды и обуви в 2020 году стала Lamoda — более 10 млн установок в Google Play.
- В 2021 году четыре компании из списка вошли в топ-30 самых дорогих компаний России по версии Forbes: на втором месте Wildberries — $14,52 млрд, на третьем месте Ozon — $10,58 млрд, на седьмом месте Lamoda — $2,27 млрд, на 19-м месте KupiVip — $318 млн.
- В мае 2021 года стало известно, что «Яндекс.Маркет» купит интернет-магазины одежды KupiVIP.
Средний чек - меньше 2К рублей🤦🏻♂️
И это по всему рынку, у Вайлдбериз наверное ещё меньше. Привет, вьетнамская барахолка, не сразу узнал тебя в новом онлайн-виде!
И? У них настолько отличная логистика, что я заказываю всякую мелочь по 200-400 рублей и забираю из пункта выдачи по пути. Это просто привычка потреблять изменилась.
Вопрос, наверное, в том, может ли эта отличная логистика быть настолько дешёвой
Или она как у «Самоката» - убыточная?
Ну 200 человек в день заказывают на ПВЗ на 400 рублей. Вот вам 80 000 рублей. Машину отправить до этого ПВЗ — 2000 рублей. Это даже если она не заезжает в другие ПВЗ.
Итого, за вычетом доставки, каждый заказ приносит 390 рублей выручки. Доставка выходит дешёвой.
Как-то грубо у вас все вышло, время людей в ПВЗ ничего не стоит? А на складе? Аренда помещения с отдельным входом?
Полагаю, у них все как у всех, на мелочевке заработка нет, скорее убыток, но для привить привычку, познакомиться, стать своим, мелочевка подходит.
Я написал, что выручка = 400, выручка за вычетом доставки 390. То, что это единственное, что нужно вычитать, я не писал.
Думаю, что у них заработка не было бы, если бы только мелочёвку бы возили. А так как возят разное, с разной комиссией, то заработок на всём есть.
Может даже одна единица одежды за 20 000 рублей всю расходную часть покрывает, а остальное всё в плюс.
Кстати, самое важное забыл сказать. Логистику на ВБ оплачивает продавец: от 30 до 150 рублей, вроде, за КАЖДЫЙ товар.
То есть, если вы заказали 10 моих блузок по 1000 рублей, я заплачу, 10*80 = 800 рублей как продавец. Мне СДЭКом дешевле вам отправить будет, чем оплачивать логистику ВБ.
Но на одной блузке экономика и моя сходится.
Вполне окупаемая, я во многих точках России заказывал и у диких ягод всегда в 4-7 раз больше интенсивность в пунктах выдачи, чем у озона.
Ждём превращение торговых центров в склады
Че за форс этого толчка? Там реально что-ли люди покупают? Как не зайду туда, то откровенная паль за оверпрайз либо просто очень дорого.
Народный онлайн Черкизон ))
Друзья из моего родного города на Вайлберриз покупали много чего для ремонта. В местных магазинах ничего из подобного нет. Так что Черкизон не при чем.
Превратились в рынок. Мало того что нельзя заказать 100 курток бесплатно померить, так еще все в бывалом виде. в той же ламоде хоть примерочные чище, без предоплаты и и вещи не кажутся поношенными
А в Ламоде можно заказать 100 курток? Вряд ли.
никто не мешает на левые аккаунты оформить
Хорошо, что это не так просто. Думаю, никакой продавец не рад будет, если вы закажете у него десяток курток, а купите одну:
1. Дорогая логистика.
2. Испорченный вид одежды.
3. Заморозка товара.
На wb сейчас тоже без предоплаты. И тоже можете заказать вещи в нужных вам количествах. Единственное там есть ограничение по общей сумме заказа.
странно, зашел на сайт и в разделе Способы оплаты нет оплаты при получении
Нужно привязать карту и будет оплата с неё при получении. Максимальная сумма при такой оплате 50к.
А в ламоде априори при получении .Сделал 10 заказов по 10 курток и радуйся
54% рынка? Непорядок. Надо разделить, как когда-то Intel и AMD разделили ))
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