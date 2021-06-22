Сооснователь «Самоката» — о первых деньгах, армейском опыте, конкуренции между сервисами и транспорте курьеров

Вячеслав Бочаров окончил военно-финансовое училище, два года отслужил по контракту в Чечне, а потом ушел в ритейл и логистику — работать с «Магнитом» и «Почтой России». Теперь он развивает свой стартап, оборот которого за прошлый год — 9,7 млрд рублей.