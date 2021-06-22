Эксперимент с онлайн-продажей рецептурных лекарств проведут в Москве и двух областях — площадкой от аптек станет Ozon Статьи редакции
Ozon и предложил провести эксперимент.
- Минэкономики разработало поправки в закон «Об обращении лекарственных средств», которые разрешают онлайн-продажу рецептурных препаратов — кроме наркотических, психотропных и сильнодействующих лекарств, а также препаратов, содержащих более 25% этилового спирта.
- Участники аптечного рынка рассказали «Ъ», что первыми пилотные проекты по продаже рецептурных препаратов запустят Москва, Московская и Белгородская области — но сроки не уточняют. В этих регионах уже отработали онлайн-продажу безрецептурных лекарств и механизм взаимодействия продавцов и покупателей.
- По мнению Минэкономики, это сделает рецептурные препараты более доступными для россиян, особенно во время пандемии, а также поддержит малый и средний аптечный бизнес.
- Участником пилотов со стороны аптек выступит Ozon — именно он и предложил ввести экспериментальный правовой режим продажи лекарств. В компании сообщили, что технологически готовы обеспечить «прозрачный безопасный процесс продажи по электронному рецепту и доставку».
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