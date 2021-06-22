Торговля
Евгения Евсеева

Эксперимент с онлайн-продажей рецептурных лекарств проведут в Москве и двух областях — площадкой от аптек станет Ozon Статьи редакции

Ozon и предложил провести эксперимент.

  • Минэкономики разработало поправки в закон «Об обращении лекарственных средств», которые разрешают онлайн-продажу рецептурных препаратов — кроме наркотических, психотропных и сильнодействующих лекарств, а также препаратов, содержащих более 25% этилового спирта.
  • Участники аптечного рынка рассказали «Ъ», что первыми пилотные проекты по продаже рецептурных препаратов запустят Москва, Московская и Белгородская области — но сроки не уточняют. В этих регионах уже отработали онлайн-продажу безрецептурных лекарств и механизм взаимодействия продавцов и покупателей.
  • По мнению Минэкономики, это сделает рецептурные препараты более доступными для россиян, особенно во время пандемии, а также поддержит малый и средний аптечный бизнес.
  • Участником пилотов со стороны аптек выступит Ozon — именно он и предложил ввести экспериментальный правовой режим продажи лекарств. В компании сообщили, что технологически готовы обеспечить «прозрачный безопасный процесс продажи по электронному рецепту и доставку».

#новость #лекарства #ozon

238 просмотров
2 2 комментария
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