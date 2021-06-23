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Торговля
TJ

Lego представила прототип детали из переработанных пластиковых бутылок Статьи редакции

Компания хочет перейти на экологически чистые материалы.

28 28 комментариев
1760 просмотров

Lego протестировала больше 250 видов пластика, прежде чем сделать прототип кирпича из выброшенных ПЭТ-бутылок. Производитель решил выпускать детали из перерабатываемых материалов в рамках программы по устойчивому развитию.

Lego

Мы хотим, чтобы наши продукты оказали положительное влияние на планету, не только вдохновляющей игрой, но и материалами, которые мы используем.

Тим Брукс
вице-президент Lego по экологической ответственности

Пластик от бутылок измельчают в гранулы, которые объединяют с укрепляющими добавками, и под воздействием температуры прессуют в нужную форму. Из одной литровой ПЭТ-бутылки можно сделать примерно десять деталей Lego 2х4.

Гранулы, из которых делают детали Lego

Прежде, чем выпустить новые кирпичи в продажу, компания протестует их и начнёт экспериментальное производство — этот этап займёт не меньше года.

Форма с кирпичиками Lego

В сентябре 2020 года Lego обещала направить около $400 млн на программы устойчивого развития в течение трёх лет. Тогда же компания заявила, что перейдёт на бумажную упаковку для кубиков в 2021 году.

#новость #lego

28 28 комментариев
29
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28 комментариев
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Тимофей Пелевин

12

Молодцы! 👏

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A V

2

А когда же начнётся переход на экологически чистые материалы?
Из дерева надо сразу делать или лучше из бамбука, он быстро растёт. Ну и на крайний случай можно из бетона лить😀

Ответить

Олег Михайлов

A
7

Зачем делать Лего из дерева? Он будет не таким долговечным и будет подвержен деформации и разрушению больше, чем пластик. Тем более, сложно добиться такой точности при обработке мелких деталей. С пластиком проще: есть форма и пресс - деталь готова. К тому же, для того чтобы делать детали из дерева, это дерево нужно спилить, что уже неэкологично. А сажать деревья ради конструктора - такая себе затея. При том что пластик от нас никуда не уйдёт.

Ответить

Temy Ar

A
3

создатель лего изначально делал игрушки из дерева и вроде как дважды его бизнес был на волоске от гибели из-за пожаров, не думаю что им стоит возвращаться к работе с деревом)

Ответить

Хозяин

A
2

Из хлебного мякиша.

Ответить

Павел Слуцкий

Хозяин
2

Я даже знаю, где им искать рабочую силу)))

Ответить

Пермский рубин

A
2

И поменять профиль и делать плитку ;)

Ответить

Gleb Tyutikov

Пермский
1

И  продавать в HomeDepot.

Ответить

Termit Development

2

Дешевле точно не станут!
Ещё один способ замутить бабла с покупателя под эгидой "эко.."! То, что несколько лет лаборатории их разрабатывали рецепт "из чего делать", теперь ещё год будут думать "как сделать". Хотя это основное их направление отработанные до мелочей десятилетиями.. Китайцы практически 1:1 лепят подделки по "Лего", единственное демпингуют качеством пластика и слегка качеством литья..
Короче, опять где-то в уши льют!

Ответить

A V

Termit
4

Это как в анекдоте про масло из говна, уже мажется, но проблему с запахом ещё не решили 🙂

Ответить

Виктория Усмаркина

2

Ну, и правильно! Кто, как ни такие крупные компании, будут подавать пример. Этого пластика на планете столько, что его перерабатывать и перерабатывать.

Ответить

Gleb Tyutikov

Виктория
1

Не правильно мыслите, места на планете ещё столько, что пластик производить и производить в Китае, где идеальные условия для его производства.

Ответить

greg chudnoff

2

Кока Кола представила прототип бутылки, сделанной из переработанных кубиков Лего.

Ответить

Artemy

1

Главное не сесть на такую

Ответить

Gleb Tyutikov

1

А где инфа о поддержке Лего ЛГБТ?

Ответить

Анон Плиз

1

 Из одной литровой ПЭТ-бутылки можно сделать примерно десять деталей Lego 2х4

Это сколько же там "укрепляющих добавок"? 🤔 90%?))

Ответить

Нина Парамонова

0

Ну, не удивительно, датчане на своих соседей шведов сильно похожи в плане защиты экологии и прочего. 

Ответить

Никита Хисматов

0

Андрей Александрович Бахметьев одобряет

Ответить

Gleb Tyutikov

0

Было Лего, будет ЛеГоБТ.

Ответить

Алёна Прокловая

0

Лего молодцы, но не каждая российская семья наверное может это позволить себе

Ответить

Ed Lee

Алёна
0

Это уже не проблема Lego

Ответить

Best Practice

0

Странно, что к этому пришли только сейчас. И в чем суть "прототипа"? Как будто происхождение пластика что-то принципиально меняет. Как будто решили пиар кампанию растянуть на этапы "лего собирается", "протототип", "лего планирует", "лего начинает выпуск") 

Ответить

Лев Щенин

–1

Отличная новость !
Какая российская компания первой объявит про использование переработанного пластика в своей продукции?
Россия, вперёд !

Ответить

Ed Lee

Лев
0

Ага, Венеру уже освоили.

Ответить

Лев Щенин

Ed
0

Какую Венеру ?

Ответить

Ed Lee

Лев
0

В космосе. У них масштабные цели, а не пластик какой-то

Ответить

Тарас Мукин

Ed
0

Вы перепутали, мы, в первую очередь — ядерная держава, которую все боятся. Наша самая главная и самая сложная задача — изо всех сил сидеть и не запускать ядерные боеголовки. Пока справляемся, но с трудом конечно.

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greg chudnoff

Лев
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Венерические болезни. Щенин, ну ты чё

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