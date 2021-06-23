Lego представила прототип детали из переработанных пластиковых бутылок Статьи редакции
Компания хочет перейти на экологически чистые материалы.
Lego протестировала больше 250 видов пластика, прежде чем сделать прототип кирпича из выброшенных ПЭТ-бутылок. Производитель решил выпускать детали из перерабатываемых материалов в рамках программы по устойчивому развитию.
Пластик от бутылок измельчают в гранулы, которые объединяют с укрепляющими добавками, и под воздействием температуры прессуют в нужную форму. Из одной литровой ПЭТ-бутылки можно сделать примерно десять деталей Lego 2х4.
Прежде, чем выпустить новые кирпичи в продажу, компания протестует их и начнёт экспериментальное производство — этот этап займёт не меньше года.
В сентябре 2020 года Lego обещала направить около $400 млн на программы устойчивого развития в течение трёх лет. Тогда же компания заявила, что перейдёт на бумажную упаковку для кубиков в 2021 году.
А когда же начнётся переход на экологически чистые материалы?
Из дерева надо сразу делать или лучше из бамбука, он быстро растёт. Ну и на крайний случай можно из бетона лить😀
Зачем делать Лего из дерева? Он будет не таким долговечным и будет подвержен деформации и разрушению больше, чем пластик. Тем более, сложно добиться такой точности при обработке мелких деталей. С пластиком проще: есть форма и пресс - деталь готова. К тому же, для того чтобы делать детали из дерева, это дерево нужно спилить, что уже неэкологично. А сажать деревья ради конструктора - такая себе затея. При том что пластик от нас никуда не уйдёт.
Пермский рубин
И поменять профиль и делать плитку ;)
Дешевле точно не станут!
Ещё один способ замутить бабла с покупателя под эгидой "эко.."! То, что несколько лет лаборатории их разрабатывали рецепт "из чего делать", теперь ещё год будут думать "как сделать". Хотя это основное их направление отработанные до мелочей десятилетиями.. Китайцы практически 1:1 лепят подделки по "Лего", единственное демпингуют качеством пластика и слегка качеством литья..
Короче, опять где-то в уши льют!
Ну, и правильно! Кто, как ни такие крупные компании, будут подавать пример. Этого пластика на планете столько, что его перерабатывать и перерабатывать.
Не правильно мыслите, места на планете ещё столько, что пластик производить и производить в Китае, где идеальные условия для его производства.
Кока Кола представила прототип бутылки, сделанной из переработанных кубиков Лего.
Из одной литровой ПЭТ-бутылки можно сделать примерно десять деталей Lego 2х4
Это сколько же там "укрепляющих добавок"? 🤔 90%?))
Ну, не удивительно, датчане на своих соседей шведов сильно похожи в плане защиты экологии и прочего.
Лего молодцы, но не каждая российская семья наверное может это позволить себе
Странно, что к этому пришли только сейчас. И в чем суть "прототипа"? Как будто происхождение пластика что-то принципиально меняет. Как будто решили пиар кампанию растянуть на этапы "лего собирается", "протототип", "лего планирует", "лего начинает выпуск")
Отличная новость !
Какая российская компания первой объявит про использование переработанного пластика в своей продукции?
Россия, вперёд !
Вы перепутали, мы, в первую очередь — ядерная держава, которую все боятся. Наша самая главная и самая сложная задача — изо всех сил сидеть и не запускать ядерные боеголовки. Пока справляемся, но с трудом конечно.
Timepad обновляется. Вслед за сменой бизнес-модели и введением подписного формата работы с организаторами мы улучшаем внутренний функционал платформы. Цель последнего изменения — легкость работы по созданию событий на Timepad. Мы постоянно кастомизируем и улучшаем наши сервисы и продукты для того, чтобы организаторы получали новые опыты и…
Самый жёсткий вариант — разделить банковскую и нефинасовую деятельность.
В начале июня власти Москвы и Санкт-Петербурга ввели ограничения для кикшеринг-сервисов из-за аварий с пешеходами. За рубежом этой проблеме уже четыре года — вот как её решали.
Рассказываем о простом и классном проекте, благодаря которому METRO развивает сотрудников и генерирует инициативы по устойчивому развитию.
Учи.ру протестировал менторинг и рассказывает о совсем опыте. А заодно делимся инструкциями, памятками и рабочими материалами для ментора и менти.
Взлет спроса на доставку в пандемию коснулся и фармацевтической сферы: после легализации онлайн-торговли лекарствами стало можно заказывать на дом не только одежду, еду, технику и другие привычные товары, но и безрецептурные препараты.
Компания хочет перейти на экологически чистые материалы.
Из всей Европы IT-эмигранты обычно стремятся именно в Германию. И как правило, в Берлин — тут всегда больше всего вакансий, одни из самых высоких зарплат и не такая дорогая жизнь, как в Мюнхене или Франкфурте на Майне. Но как Берлину удалось стать таким привлекательным для иностранных разработчиков? И что вообще делает его особенным среди других…
Делать работу в срок, выполнять план, профессионально расти, а еще проводить время с семьей, заниматься спортом и заботиться о своем здоровье — сегодня модно везде успевать и процветать. Поэтому концепция баланса между работой и личной жизнью так популярна. Была, пока в 2020-м работа не пришла ко многим домой. Теперь баланс сменила интеграция.
Как удаленная работа лишает менеджеров среднего звена деятельности — в пересказе статьи гендиректора PR-компании EZPR Эда Зитрона.
Наша компания запустила сайт HR-платформы Т1 TalentForcе, которая повышает эффективность рекрутмента за счет автоматизации найма.