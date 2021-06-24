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Торговля
Таня Боброва

Таможня завела дело на IKEA в России из-за возможной неуплаты пошлин на 1 млрд рублей — Bloomberg Статьи редакции

В компании не согласны с предварительными выводами ведомства.

23 23 комментария
2012 просмотров

Федеральная таможенная служба завела дело в 2020 году, заподозрив местное подразделение IKEA в занижении суммы лицензионных сборов в декларациях с 2017 по 2020 годы. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на документы.

Другие детали издание не приводит. В ФТС оперативно не ответили на запрос о комментарии агентства.

В ООО «ИКЕА Торг», которая импортирует в России товары IKEA, подтвердили vc.ru, что получили акт камеральной таможенной проверки. В компании не согласны с предварительными выводами и подали возражение. «В настоящее время мы ожидаем, что таможенным органом будет дана полная и объективная оценка доводов ООО “ИКЕА Торг”, основанная на требованиях действующего законодательства», — добавили в компании.

Россия — один из десяти крупнейших рынков для шведской IKEA, у которой есть 17 магазинов в стране, отмечает Bloomberg.

В феврале 2021 года Bloomberg рассказало о деле на H&M в России из-за возможной неуплаты пошлин. По его данным, сеть магазинов одежды не включила в декларации часть лицензионных сборов в адрес своей шведской материнской компании при импорте товаров в 2016-2019 годах.

В ФТС говорили, что завели дело после выездной проверки в 2019 году. В результате шведскому ритейлеру доначислили и взыскали более 3 млрд рублей.

#новость #ikea

23 23 комментария
2
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23 комментария
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Rownie

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Ну начинается. Это потому что кто то задумал создать суперсбермебельмаркет?

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Максим Горький

Rownie
1

нет, это из-за отказа от использования любых источников энергии, кроме солнечной

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Rownie

Максим
1

интересно, но кажется что это прям натянутый предлог . Думаю что условно какие нибудь кухни Мария не выполняют эти требования так же

Ответить

Максим Горький

Rownie
1

в предыдущем деле тоже кому-то что-то казалось, но по итогам кое-кого оттуда уволили за темные делишки.

Ответить

Федор Чеботарев

Rownie
1

А кухни "Снежана" выполняют)

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Roman Moskovskiy

23

В книге про Икеа есть отдельная глава про открытие первой МЕГИ в России, и количество предложения взяток, подковерных игр, вымогательств для согласования и всего остального затягивания с целью отжать побольше (и это единственная страна, где ИКЕА с таким столкнулась)))) это нечто, просто поражает стойкость шведов за все эти годы!

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Sergei Lomakin

Roman
0

Роман, всё что вы написали — чистая правда!

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Торговый велосипед

0

Что-то Икея хронически влипает. То тогда на дизель-генераторах вляпалась на деньги, то на таможке, то на земле. 

Ответить

MEGAtraXXXer666

Торговый
11

Недостаточно денег выделили в статью расходов «Прочее» в России

Ответить

Sergey K

MEGAtraXXXer666
3

не "Прочее", а "представительские расходы"

Ответить

common sense preacher

4

 Федеральная таможенная служба завела дело в 2020 году, заподозрив

т.е. состава преступления пока нет, но дело уже есть? хм...

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Mr. Z

common
1

А вы расследование без возбуждения дела как себе представляете?) На основании чего?)

Ответить

Дарья Смолякова

Mr.
2

УД не может быть возбуждено если нет события или состава преступления. Логично, что до УД должна была быть проверка ФТС, тем более что ИКЕЯ это не физлицо. 

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Прн

Дарья
0

Какое ещё уголовное?! Дело может быть и административным.
Услышали звон называется

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Радостный хот-дог

–14

Ни один уважающий себя торговец не упустит возможность украсть.

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Николай Шабалин

Радостный
2

Расскажите, пожалуйста, в каком магазине работаете?

Ответить

Радостный хот-дог

Николай
8

В "Пятёрочке".

Ответить

Радостный хот-дог

Радостный
0

Инфантильные любители икеевских акул минусят?

Ответить

Илифт Градпульевич

1

Если нас ещё и Икеи лишат...

Ответить

Ma Fia

0

Впору дрючить таможню. Ведь она выпускает груз. И хрен выпустит пока не уплачены пошлина и ввозной "НДС".

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Pepe Smoke

0
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Вася Пражкин

0

Все нормально, это их корова и они ее доят.

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Игорь Миронов

0

"Доначислить и взыскать!" - любимые фразы наших органов. А должны быть: "Помочь и содействовать", только тогда будем развиваться,а не бояться

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