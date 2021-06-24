В компании не согласны с предварительными выводами ведомства.

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Федеральная таможенная служба завела дело в 2020 году, заподозрив местное подразделение IKEA в занижении суммы лицензионных сборов в декларациях с 2017 по 2020 годы. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на документы.

Другие детали издание не приводит. В ФТС оперативно не ответили на запрос о комментарии агентства.

В ООО «ИКЕА Торг», которая импортирует в России товары IKEA, подтвердили vc.ru, что получили акт камеральной таможенной проверки. В компании не согласны с предварительными выводами и подали возражение. «В настоящее время мы ожидаем, что таможенным органом будет дана полная и объективная оценка доводов ООО “ИКЕА Торг”, основанная на требованиях действующего законодательства», — добавили в компании.

Россия — один из десяти крупнейших рынков для шведской IKEA, у которой есть 17 магазинов в стране, отмечает Bloomberg.

В феврале 2021 года Bloomberg рассказало о деле на H&M в России из-за возможной неуплаты пошлин. По его данным, сеть магазинов одежды не включила в декларации часть лицензионных сборов в адрес своей шведской материнской компании при импорте товаров в 2016-2019 годах.