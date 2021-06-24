Таможня завела дело на IKEA в России из-за возможной неуплаты пошлин на 1 млрд рублей — Bloomberg Статьи редакции
В компании не согласны с предварительными выводами ведомства.
Федеральная таможенная служба завела дело в 2020 году, заподозрив местное подразделение IKEA в занижении суммы лицензионных сборов в декларациях с 2017 по 2020 годы. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на документы.
Другие детали издание не приводит. В ФТС оперативно не ответили на запрос о комментарии агентства.
В ООО «ИКЕА Торг», которая импортирует в России товары IKEA, подтвердили vc.ru, что получили акт камеральной таможенной проверки. В компании не согласны с предварительными выводами и подали возражение. «В настоящее время мы ожидаем, что таможенным органом будет дана полная и объективная оценка доводов ООО “ИКЕА Торг”, основанная на требованиях действующего законодательства», — добавили в компании.
Россия — один из десяти крупнейших рынков для шведской IKEA, у которой есть 17 магазинов в стране, отмечает Bloomberg.
В феврале 2021 года Bloomberg рассказало о деле на H&M в России из-за возможной неуплаты пошлин. По его данным, сеть магазинов одежды не включила в декларации часть лицензионных сборов в адрес своей шведской материнской компании при импорте товаров в 2016-2019 годах.
В ФТС говорили, что завели дело после выездной проверки в 2019 году. В результате шведскому ритейлеру доначислили и взыскали более 3 млрд рублей.
Ну начинается. Это потому что кто то задумал создать суперсбермебельмаркет?
нет, это из-за отказа от использования любых источников энергии, кроме солнечной
в предыдущем деле тоже кому-то что-то казалось, но по итогам кое-кого оттуда уволили за темные делишки.
В книге про Икеа есть отдельная глава про открытие первой МЕГИ в России, и количество предложения взяток, подковерных игр, вымогательств для согласования и всего остального затягивания с целью отжать побольше (и это единственная страна, где ИКЕА с таким столкнулась)))) это нечто, просто поражает стойкость шведов за все эти годы!
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Федеральная таможенная служба завела дело в 2020 году, заподозрив
т.е. состава преступления пока нет, но дело уже есть? хм...
УД не может быть возбуждено если нет события или состава преступления. Логично, что до УД должна была быть проверка ФТС, тем более что ИКЕЯ это не физлицо.
Расскажите, пожалуйста, в каком магазине работаете?
Впору дрючить таможню. Ведь она выпускает груз. И хрен выпустит пока не уплачены пошлина и ввозной "НДС".
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