Торговля
Маша Цепелева

«Яндекс.Маркет» запланировал получить лицензию для продажи лекарств Статьи редакции

Компания рассматривает возможность открыть собственные аптеки.

  • Лицензия нужна, чтобы легитимизировать работу на фармакологическом рынке и «открыть собственные аптеки, из которых компания могла бы доставлять препараты», рассказал директор GR проектов «Яндекса» Максим Агарев на сессии дискуссионного клуба «PROекции будущего».
  • «Не факт, что "Яндекс" будет этим заниматься, но право такое появится. В теории это могли бы быть точки, откуда курьер доставляет лекарства. Этот вариант мы изучаем», — дополнил Агаев про открытие аптек.
  • Также компания планирует подать заявку на участие в экспериментально-правовом режиме и доставлять рецептурные лекарства при заказе на «Яндекс.Маркете».
  • В июне 2021 года «Яндекс.Маркет» запустил доставку безрецептурных лекарств в Москве, Петербурге и Нижнем Новогороде.
  • В июле 2020 года «Яндекс» добавил поиск и бронирование лекарств в аптеках в «Карты» и «Здоровье».
  • Провести эксперимент по онлайн-продаже рецептурных лекарств предложил Ozon. Маркетплейс станет первой площадкой для аптек в трёх регионах.

#новость #яндекс

786 просмотров
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Амбиент Музыкантов

5

Всюду свои загребущие ручки тянут. Скоро ни одной отрасли не останется, где их нет.

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Антон Волков

Амбиент
1

В похоронной их нет 

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Дмитрий

Антон
0

Зря ты им идеи подкидываешь)

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Костя Жажиев

4

Наркотики с доставкой на дом ))) бегунки теперь официально трудоустроены

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Резкий бас

Костя
0
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Александр Медведь

Костя
0

В Яндексе никто никого официально не трудоустраивает... Пффф, ещё налоги как положено Яндекс по-вашему должен платить??? Они на одном месте вертят, что трудовой, что налоговый кодекс РФ.

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Кирилл Загоскин

Александр
0

Армия курьеров и таксистов официально не устроены, ага

Ответить

Александр

Кирилл
0

А вы думаете эта армия таксистов и курьеров официально трудоустроены?)))) Вау, вы с Марса?

Ответить

Кирилл Загоскин

Алексан…
0

Я знаю про что говорю

Ребята платят налоги, как смз

Раньше было намного хуже

Понятно, что это УКРФ, но и таксишка стоит вам не в полтора-два раза дороже, как и заказ еды

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Sergei Timofeyev

3

По нашим правилам, если курьер не смог до вас дозвониться, то должен уничтожить ваш заказ, путём поедания таблеток.

Ответить

Небольшой жёлтый робот

Sergei
1

Не смог на этаж поднять 

Ответить

Sergei Timofeyev

Небольшой
1

Его вообще переклинило после приёма.

Ответить

Mikhail Dragunov

2

Блть, на что они еще захотят лицензию? Пусть запросят на экспорт нефтепродуктов, интересно через какое время тщ. Майор придет с Доктором в офис? )))

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Мистер Блондин

2

Передвижной Яндекс.Маркет-Пункт выдачи-Аптека-Лавка-Такси-Каршеринг в одной фуре

Ответить

Best Practice

1

Всем запретили, чтобы в итоге разрешить Яндексу? Благими намерениями....

Ответить

умный человек

Best
0

это кому запретили? аптеке.ру?

Ответить

Дмитрий

1

Яндекс уничтожает нормальное функционирование всех отраслей, к которым прикасается. С этой будет так же

Ответить

Sergei Timofeyev

Дмитрий
0

Пусть войдёт на рынок фуфломицинов 

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