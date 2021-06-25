«Яндекс.Маркет» запланировал получить лицензию для продажи лекарств Статьи редакции
Компания рассматривает возможность открыть собственные аптеки.
- Лицензия нужна, чтобы легитимизировать работу на фармакологическом рынке и «открыть собственные аптеки, из которых компания могла бы доставлять препараты», рассказал директор GR проектов «Яндекса» Максим Агарев на сессии дискуссионного клуба «PROекции будущего».
- «Не факт, что "Яндекс" будет этим заниматься, но право такое появится. В теории это могли бы быть точки, откуда курьер доставляет лекарства. Этот вариант мы изучаем», — дополнил Агаев про открытие аптек.
- Также компания планирует подать заявку на участие в экспериментально-правовом режиме и доставлять рецептурные лекарства при заказе на «Яндекс.Маркете».
- В июне 2021 года «Яндекс.Маркет» запустил доставку безрецептурных лекарств в Москве, Петербурге и Нижнем Новогороде.
- В июле 2020 года «Яндекс» добавил поиск и бронирование лекарств в аптеках в «Карты» и «Здоровье».
- Провести эксперимент по онлайн-продаже рецептурных лекарств предложил Ozon. Маркетплейс станет первой площадкой для аптек в трёх регионах.
Всюду свои загребущие ручки тянут. Скоро ни одной отрасли не останется, где их нет.
В похоронной их нет
Наркотики с доставкой на дом ))) бегунки теперь официально трудоустроены
В Яндексе никто никого официально не трудоустраивает... Пффф, ещё налоги как положено Яндекс по-вашему должен платить??? Они на одном месте вертят, что трудовой, что налоговый кодекс РФ.
Армия курьеров и таксистов официально не устроены, ага
Я знаю про что говорю
Ребята платят налоги, как смз
Раньше было намного хуже
Понятно, что это УКРФ, но и таксишка стоит вам не в полтора-два раза дороже, как и заказ еды
По нашим правилам, если курьер не смог до вас дозвониться, то должен уничтожить ваш заказ, путём поедания таблеток.
Не смог на этаж поднять
Блть, на что они еще захотят лицензию? Пусть запросят на экспорт нефтепродуктов, интересно через какое время тщ. Майор придет с Доктором в офис? )))
Передвижной Яндекс.Маркет-Пункт выдачи-Аптека-Лавка-Такси-Каршеринг в одной фуре
Всем запретили, чтобы в итоге разрешить Яндексу? Благими намерениями....
Яндекс уничтожает нормальное функционирование всех отраслей, к которым прикасается. С этой будет так же
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