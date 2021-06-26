Американский сервис доставки продуктов Buyk от основателей «Самоката» привлёк $46 млн Статьи редакции
Запуск сервиса планируется летом 2021 года.
- Buyk — сервис доставки продуктов и товаров для дома в США, который создали основатели «Самоката» Вячеслав Бочаров и Родион Шишков. Третий сооснователь — Сергей Сульгин, бывший гендиректор Arrival, рассказали vc.ru фонды в совместном релизе.
- По словам представителя CM Ventures, фонд выделил $15 млн, столько же — Fort Ross, а Citius и неназванные бизнес-ангелы — оставшиеся $16 млн. Среди них Мартин Аветисян, директор по развитию Farfetch.
- Доставка в сервисе всегда бесплатна, минимальная сумма заказа отсутствует, а цены «как в магазине у дома». Запуск проекта в Нью-Йорке запланирован на лето 2021 года. Bloomberg со ссылкой на Бочарова пишет, что Buyk запустится в августе.
- Новый раунд инвестиций случится ещё до конца этого года, а привлечённая сумма будет в четыре-пять раз больше seed-раунда, считает сооснователь CM Ventures Ваган Хранян.
- Бренд «Самокат» основали в 2018 году бывшие топ-менеджеры «Почты России» и «Магнита» Вячеслав Бочаров и Родион Шишков. В 2020 году 75,6% компании выкупило совместное предприятие «Сбербанка» и Mail.ru Group «О2О холдинг». В июне «Самокат» объявил, что выйдет на рынок США под брендом Buyk.
Понятно, что сравнивать рынки РФ и США бессмысленно, но размер раунда ещё на pre-seed поражает. Здорово, что решились выходить туда
Там экономика продаем доллар за 95 центов, поэтому без серьезного раунда не вытянуть
Помимо того что они заходят с такой моделью, так они еще и ВСЕ разом активизировались в один момент.
Что тут здорового? Деньги Сбера тратятся на промокоды для американцев.
Я не понял почему все эти доставщики так активизировались прямо сейчас?
Все метро завалено рекламой 1520min, Fridge No More пытается выйти из Бруклина на Манхэттен, сейчас вот эти ребята.
Выгоду (как пользователь) я тут вижу одну, настало время поживиться бесплатной доставкой с 10 разных приложений.
в омерике походу с бизнес моделями можно не заморачиваться
- копируешь существующее (доставок там как грязи)
- демпингуешь (как всем известный зум просто в 2 раза дешевле gotowebinar , ну или тут убрали порог мин чека и доставка тип бесплатная)
- привлекаешь инвестиции и раздуваешь капитализацию/оценку
ну это не умоляет конечно труда в целом по созданию бизнеса- прям каждый встречный тоже его не создаст
Санкции-с, а карманные деньги в США всегда нужны. Теперь там таких экономически не обоснованных предприятий открывается много с русскими корнями и инвесторами "Доставка в сервисе всегда бесплатна, минимальная сумма заказа отсутствует, а цены «как в магазине у дома»"
Опять обслуживаем клиентов за деньги инвесторов.. продукта нет а 46 лямов уже подняли..
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lotarry
Доставка в сервисе всегда бесплатна, минимальная сумма заказа отсутствует, а цены «как в магазине у дома»
Правильно ли я понимаю, что эту компанию можно быстро уничтожить, сделав всего лишь тыщ сто заказов по чупа-чупсу в каждом?
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