Торговля
Евгения Евсеева

Американский сервис доставки продуктов Buyk от основателей «Самоката» привлёк $46 млн Статьи редакции

Запуск сервиса планируется летом 2021 года.

  • Buyk — сервис доставки продуктов и товаров для дома в США, который создали основатели «Самоката» Вячеслав Бочаров и Родион Шишков. Третий сооснователь — Сергей Сульгин, бывший гендиректор Arrival, рассказали vc.ru фонды в совместном релизе.
  • По словам представителя CM Ventures, фонд выделил $15 млн, столько же — Fort Ross, а Citius и неназванные бизнес-ангелы — оставшиеся $16 млн. Среди них Мартин Аветисян, директор по развитию Farfetch.
  • Доставка в сервисе всегда бесплатна, минимальная сумма заказа отсутствует, а цены «как в магазине у дома». Запуск проекта в Нью-Йорке запланирован на лето 2021 года. Bloomberg со ссылкой на Бочарова пишет, что Buyk запустится в августе.
  • Новый раунд инвестиций случится ещё до конца этого года, а привлечённая сумма будет в четыре-пять раз больше seed-раунда, считает сооснователь CM Ventures Ваган Хранян.
  • Бренд «Самокат» основали в 2018 году бывшие топ-менеджеры «Почты России» и «Магнита» Вячеслав Бочаров и Родион Шишков. В 2020 году 75,6% компании выкупило совместное предприятие «Сбербанка» и Mail.ru Group «О2О холдинг». В июне «Самокат» объявил, что выйдет на рынок США под брендом Buyk.

#новость #самокат #buyk

1193 просмотров
15 15 комментариев
14
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15 комментариев
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Maxim Sergeevich

11

Понятно, что сравнивать рынки РФ и США бессмысленно, но размер раунда ещё на pre-seed поражает. Здорово, что решились выходить туда

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Viacheslav Semenchuk

Maxim
6

Там экономика продаем доллар за 95 центов, поэтому без серьезного раунда не вытянуть

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Andrey Zaynulin

Viacheslav
1

Помимо того что они заходят с такой моделью, так они еще и ВСЕ разом активизировались в один момент.

Ответить

Антон Штадлер

Maxim
4

Что тут здорового? Деньги Сбера тратятся на промокоды для американцев.

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Глеб Лубенников

2

Красавчики 👍

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Andrey Zaynulin

2

Я не понял почему все эти доставщики так активизировались прямо сейчас?
Все метро завалено рекламой 1520min, Fridge No More пытается выйти из Бруклина на Манхэттен, сейчас вот эти ребята.

Выгоду (как пользователь) я тут вижу одну, настало время поживиться бесплатной доставкой с 10 разных приложений.

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Агнец невинный

2

в омерике походу с бизнес моделями можно не заморачиваться
- копируешь существующее (доставок там как грязи)
- демпингуешь (как всем известный зум просто  в 2 раза дешевле gotowebinar , ну или тут убрали порог мин чека и доставка тип бесплатная)
 - привлекаешь инвестиции и раздуваешь капитализацию/оценку

ну это не умоляет конечно труда в целом по созданию бизнеса- прям каждый встречный тоже его не создаст

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Erebi Iberi

1

Санкции-с, а карманные деньги в США всегда нужны. Теперь там таких экономически не обоснованных предприятий открывается много с русскими корнями и инвесторами  "Доставка в сервисе всегда бесплатна, минимальная сумма заказа отсутствует, а цены «как в магазине у дома»"

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Гриша Булыжников

1

Опять обслуживаем клиентов за деньги инвесторов.. продукта нет а 46 лямов уже подняли..

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Амбиент Музыкантов

0

Доставка в сервисе всегда бесплатна, минимальная сумма заказа отсутствует, а цены «как в магазине у дома»

Правильно ли я понимаю, что эту компанию можно быстро уничтожить, сделав всего лишь тыщ сто заказов по чупа-чупсу в каждом?

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Durgin Sherman

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