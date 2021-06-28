Гайд для подкастеров: как запускать рекламные интеграции для брендов

Каждый четвертый пользователь из России слушает подкасты раз в месяц и чаще. Рынок подкастов растет, поэтому бренды все чаще обращаются к ним за рекламой. Однако ожидания от сотрудничества у клиентов и подрядчиков могут не совпадать. Go Mobile подготовило гайд для подкастов, которые хотят запускать рекламные интеграции, но не знают, с чего начать.