Поставщики продуктов пожаловались на массовые штрафы от «Ашана» вопреки действовавшему в пандемию мораторию на санкции Статьи редакции
«Руспродсоюз» не исключает подачи коллективного иска контрагентов ритейлера.
- «Руспродсоюз» попросил российское отделение «Ашана» вмешаться в ситуацию со штрафами, которые были начислены поставщикам в 2020 году, несмотря на действовавший в первый год пандемии мораторий на санкции, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо организации.
- Поставщики получили штрафы на миллионы рублей за ошибочные заказы сети, согласованные с ритейлером отмены заказов, закрытые поставщиком позиции и так далее, отметили в «Руспродсоюзе». При этом все ситуации, по которым поставщики получили штрафы, согласованы с сотрудниками «Ашана».
- В «Ашане» заявили, что в письме нет никаких деталей. «Мы сейчас разбираемся в ситуации и надеемся на более конкретную информацию от "Руспродсоюза" по поставщикам, которых коснулась эта проблема», — сообщил ритейлер. Все ранние договоренности и мораторий на штрафы остаются в силе.
- Источник «Ъ» на рынке ритейла считает, что подобные действия торговой сети могут быть связаны со сменой руководства в феврале и перестройкой бизнес-процессов.
Ашан решил уйти с рынка громко хлопнув дверью
Да нет, когда меняется руководство, да еще в сочетании со сменой буизнесс-процессов :-), это всегда трэш и угар...
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