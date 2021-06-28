«Лента» начала тестировать распознавание товара на весах — система сама определит овощи и фрукты Статьи редакции
Больше никаких запоминаний номеров и поиска по каталогу.
- «Лента» начала тестировать несколько технологий видеораспознавания. Первая мониторит полки и уведомляет сотрудников, если где-то не хватает товаров. Точность системы — от 93% и выше, рассказали vc.ru в компании.
- Вторая технология — «умные» весы, которые определяют товар по внешнему виду и предлагают покупателю подтвердить вариант. Точность распознавания достигает 92%, зависит от упаковки. Обе технологии тестируются в магазине на улице Савушкина в Петербурге.
- Третья технология — распознавание количества покупателей у кассы. Если образовалась очередь, система уведомляет ответственного сотрудника. Технологию тестируют в магазинах Архангельска и Балашихи.
- Гипермаркет использует технологии российских разработчиков. Тесты курирует внутренний Центр инноваций компании, они будут проходить четыре месяца. Если пройдут успешно, технологии внедрят в другие гипермаркеты сети.
А как же отмена товаров без Галины?
Для определения очередей нужна отдельная система? Да покупатели сами просят открыть кассы, просто работников нет нифига же.
Определять овощи на кассе - это они про темп работы кассиров? Кто то работает, а кто то тупит как овощ? Полезно
Отряхнуть одну половину немытой моркови, положить на весы.
Пусть гадает.
За счёт этого цены в сети магазинов "Лента" поднимутся ещё на 20%.
Часть товаров уже сейчас даже по их "супер-пупер" карте всё равно выше, чем в офисных торгоматах.
Постскриптум: большой брат не дремлет, следите за тем, что пишете.
Бггг. Топ за свои деньги.
Вау точность 93% даже я автоматически на кормл юае сделаю лучше без единой строчки кода. Что за датасет-то у них такой)
Не уверен что ты сделаешь, это хороший показатель.
Тут же просто задетектить полупустую полку, товары как правило примерно одинаковых размеров, формы заранее известны почти всегда, редко бывает что-то новое. Камеры наверняка смотрят почти всегда с одного и того же ракурса, разве нет? Или они какие-то датчики сделали 🤔 Ну я реально не шарю но по сравнению с точностью фейс рекогнишена кажется смешным цифра 93+
Крутая вещь! Я такую в Перекрестке видел, стоял баловался, взвешивал помидорами))
З года назад такую начал делать. 50-100 тр пилот. Думал за свои сделать. Не нашел кому надо. Но могу повторить, в железе и софте, если кто согласится пилотировать или хотя бы как то двигать.
Сделайте
Чтобы определяла что человек пришел в магазин,и профилила его дальше пожизненно ,рекомендуя купить релевантное его прошлым покупкам,пока он до кассы не дошел.Апсейл +20 процентов.Инфа 100 процентов.
Типа зашел в магазин,а тебе пушик « знаем,пил вчера,вот тебе рассол по акции бесплатно,если возьмешь мерзавчик на поправ;)».С руками оторвут.
В Lidl такая функция есть и работает, но отмены постоянно всё равно приходиться делать, так что польза сомнительная
5 видов помидор на полках, от 50р. до 500р. за кг. Угадайте, какие помидоры система посчитает теми самыми.
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