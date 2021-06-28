Торговля
Маша Цепелева

«Лента» начала тестировать распознавание товара на весах — система сама определит овощи и фрукты Статьи редакции

Больше никаких запоминаний номеров и поиска по каталогу.

  • «Лента» начала тестировать несколько технологий видеораспознавания. Первая мониторит полки и уведомляет сотрудников, если где-то не хватает товаров. Точность системы — от 93% и выше, рассказали vc.ru в компании.
  • Вторая технология — «умные» весы, которые определяют товар по внешнему виду и предлагают покупателю подтвердить вариант. Точность распознавания достигает 92%, зависит от упаковки. Обе технологии тестируются в магазине на улице Савушкина в Петербурге.
  • Третья технология — распознавание количества покупателей у кассы. Если образовалась очередь, система уведомляет ответственного сотрудника. Технологию тестируют в магазинах Архангельска и Балашихи.
  • Гипермаркет использует технологии российских разработчиков. Тесты курирует внутренний Центр инноваций компании, они будут проходить четыре месяца. Если пройдут успешно, технологии внедрят в другие гипермаркеты сети.

#лента #новость

1615 просмотров
26 26 комментариев
6
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26 комментариев
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Roman Off

12

А как же отмена товаров без Галины?

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Вася Пражкин

Roman
6

- Гаааля, неси кастет, тут покупатель вые.ывается.

Ответить

Владимир Толстиков

Roman
4

значит нужен ГаляAI, без него никак

Ответить

Дмитрий Дударев

Roman
1

Вот этой функции больше всего не хватает. 

Ответить

Николай Гончаров

Roman
0

Галину уберут, но, к счастью, её заменят очаровательной Зинаидой

Ответить

Valeryi Ozarnichuk

3

Для определения очередей нужна отдельная система? Да покупатели сами просят открыть кассы, просто работников нет нифига же.

Ответить

Alex Yutkin

2
Ответить

Dennis Gerasimov

2

Определять овощи на кассе - это они про темп работы кассиров? Кто то работает, а кто то тупит как овощ? Полезно

Ответить

Ivan Zamorev

Dennis
0

Нет, это про покупателей

Ответить

Андрей Волхонский

2

Отряхнуть одну половину немытой моркови, положить на весы.
Пусть гадает.

Ответить

Ivan Zamorev

Андрей
–1

Система решит что это член

Ответить

Jack Hammer

0

За счёт этого цены в сети магазинов "Лента" поднимутся ещё на 20%.

Часть товаров уже сейчас даже по их "супер-пупер" карте всё равно выше, чем в офисных торгоматах.

Ответить

Jack Hammer

Jack
1

Постскриптум: большой брат не дремлет, следите за тем, что пишете.

Ответить

Андрей Малолин

Jack
0

Бггг. Топ за свои деньги.

Ответить

Jack Hammer

Андрей
0

Но мой любимый бренд это "365", опять обделили :'(

Ответить

El'murza Alchakov

0

А проблему км очередями мы уже решили получается?

Ответить

ilia

0

Он бы хоть просто взвешивать на кассе начали, елки-палки..

Ответить

Alexander Romanov

0

Вау точность 93% даже я автоматически на кормл юае сделаю лучше без единой строчки кода. Что за датасет-то у них такой)

Ответить

Антон Семенов

Alexander
0

Не уверен что ты сделаешь, это хороший показатель.

Ответить

Alexander Romanov

Антон
0

Тут же просто задетектить полупустую полку, товары как правило примерно одинаковых размеров, формы заранее известны почти всегда, редко бывает что-то новое. Камеры наверняка смотрят почти всегда с одного и того же ракурса, разве нет? Или они какие-то датчики сделали 🤔 Ну я реально не шарю но по сравнению с точностью фейс рекогнишена кажется смешным цифра 93+

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Artemy

0

Так вот чем занимаются на Савушкина?

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Denis Faterkin

0

Крутая вещь! Я такую в Перекрестке видел, стоял баловался, взвешивал помидорами))

Ответить

Валентин Потапов

0

З года назад такую начал делать. 50-100 тр пилот. Думал за свои сделать. Не нашел кому надо. Но могу повторить, в железе и софте, если кто согласится пилотировать или хотя бы как то  двигать. 

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Балабаев вячеслав

Валентин
0

Сделайте
Чтобы определяла что человек пришел в магазин,и профилила его дальше пожизненно ,рекомендуя купить релевантное его прошлым покупкам,пока он до кассы не дошел.Апсейл +20 процентов.Инфа 100 процентов.
Типа зашел в магазин,а тебе пушик « знаем,пил вчера,вот тебе рассол по акции бесплатно,если возьмешь мерзавчик на поправ;)».С руками оторвут.

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Илья Шишкунов

0

В Lidl такая функция есть и работает, но отмены постоянно всё равно приходиться делать, так что польза сомнительная 

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Martin Holbrook

0

5 видов помидор на полках, от 50р. до 500р. за кг. Угадайте, какие помидоры система посчитает теми самыми.

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