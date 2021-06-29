Запрет на зарубежный корм для животных: чем недоволен Россельхознадзор и почему проверка поставок теперь забота бизнеса Статьи редакции
Российским импортёрам придётся уговорить европейских поставщиков подготовить нужные отчёты и зарегистрировать ГМО-компоненты, которые входят в состав продукции.
С весны 2021 года Россельхознадзор запретил импорт кормов для животных из Канады, Германии, Чехии и других стран. Официальная причина — использование генетически модифицированных компонентов при производстве.
Под запрет попали не только корма с высоким содержанием мяса или рыбы (холистики), но и лечебная и диетическая пища для кошек и собак, которую не выпускают в России. Участники рынка уже несколько раз предупредили: если поставки не возобновить, то запасов хватит на три месяца, а быстро наладить в стране производство лечебных кормов не получится.
Россельхознадзор заявляет, что дефицита не будет. Тем не менее регулятор снял часть ограничений: с 25 июня разрешил поставлять корм из Нидерландов, Германии и Испании — временно, три месяца. В этот срок ведомство ждёт отчётов о безопасности продукции из этих стран.
Россельхознадзор запретил корм из Нидерландов, Канады и других стран из-за «незарегистрированных ГМО»
Первыми под запрет попал корм из Нидерландов — ещё в июле 2020 года. Ведомство нашло в них ГМО-компоненты, которые не зарегистрированы в России. Их регистрация — обязательное требование к продукции, которая содержит ГМО.
Сначала запрет касался только кормов для продуктивных животных, которых разводят для получения мяса, яиц, молока и шерсти, а позже затронул и продукцию для домашних питомцев.
К лету 2021 года Россельхознадзор запретил поставки корма из:
- Нидерландов — бренды Trovet, Sanimed, Good Pet Food;
- Германии — Bewital, BonaVentura;
- Канады — Petcurean, Pancosma;
- Великобритании — корм для лошадей Cortaflex;
- Испании — Amity, Dibag, Royal Farm;
- Чехии — Savory, Enova, Grandin и других государств.
На ПМЭФ руководитель ведомства Сергей Данкверт сетовал, что зарубежные ветслужбы не реагируют на запросы Россельхознадзора.
Под каждым новым запретом ведомство отмечало, что отменит ограничения на импорт только после разъяснений от зарубежных ветеринарных служб по всем нарушениям производителей.
У Россельхознадзора не было другого выбора: иностранные ведомства игнорировали его запросы, поэтому пришлось стимулировать их таким образом, считает представитель отечественного производства кормов, который пожелал остаться анонимным.
Зообизнес предупредил о дефиците кормов — особенно лечебных
В мае 2021 года Союз предприятий зообизнеса (СЗП) обращался к главе Минэкономразвития Максиму Решетникову с просьбой снять ограничения Россельхознадзора на импорт кормов хотя бы для кошек и собак. В СЗП отметили, что в России производят около 85% всех кормов для питомцев, однако производств диетической и лечебной продукции в стране нет.
Гендиректор Союза Татьяна Колчанова заявила, что на их создание уйдут годы — например, в США разработкой специализированных кормов занимаются ещё с 1940-х годов, а в России нет научно-производственной базы. Поэтому зоомагазинам нечем восполнить пропажу импортных специализированных кормов.
В России действительно нет аналогов зарубежным лечебным и диетическим кормам, рассказал vc.ru один из российских производителей. По его словам, запасы поставщиков могут иссякнуть уже через три месяца.
Некоторые магазины уже столкнулись с дефицитом, они разместили на своих сайтах и в точках продаж списки товаров, которые запретили завозить в Россию.
В сети зоомагазинов «Филя» рассказали, что пока у их поставщиков есть запасы импортных кормов, но если поставки не возобновятся, через два-три месяца у них возникнут проблемы с ассортиментом. Из-за риска дефицита в Petshop продают по одному пакету импортного корма в одни руки.
В Россельхознадзоре заявили, что не ожидают дефицита кормов на российском рынке, поскольку более тысячи зарубежных предприятий по-прежнему продолжают поставки в Россию.
Хотя некоторые зарубежные бренды пропали из продажи, можно подобрать аналог от российских производителей, убеждён директор сети магазинов «ЗооОптТорг» Денис Лобков. Но только если животному не требуется определённый корм по состоянию здоровья.
Однако, уточняет он, перевести питомца на новый рацион — трудный и долгий процесс.
Владельцы домашних животных тоже требуют снять запрет на ввоз иностранной продукции — петицию на Change.org подписали более 60 тысяч человек.
Россельхознадзор не запретил ввозить, например, итальянскую продукцию, отмечает Лобков. Основные поставщики кормов для кошек и собак по объёму поставок — Франция, Италия, Китай, Чехия и Бельгия, говорят в ведомстве. Среди них запрет на импорт получила только Чехия.
По данным Еврокомиссии, корма для животных занимают второе место по объёму поставок в Россию среди прочей сельскохозяйственной продукции.
Россельхознадзор частично снял ограничения и ждёт отчёты о безопасности — просить их придётся импортёрам
Со 2 июня Россельхознадзор разрешил возобновить поставки корма от двух производителей из Нидерландов, а с 25 июня снял запрет на импорт из этой страны, а также из Испании и Германии. Но только на три месяца. За это время ветеринарные службы этих стран должны отчитаться о проверке кормов, заявили в ведомстве.
В ходе совещания представители этих стран гарантировали впредь соблюдать требования о регистрации ГМО, рассказала Колчанова из СПЗ.
По словам главы СПЗ, ответственность за эти отчёты в итоге легла на российских импортёров иностранной продукции. Они должны убедить европейских поставщиков сдать ветеринарным службам своих стран информацию о составе и условиях производства кормов.
Россельхознадзор настаивает на проверке безопасности кормов европейскими ветслужбами не только из-за ГМО. 24 июня ведомство сообщило, что в странах Евросоюза в 2021 году зарегистрированы вспышки африканской чумы свиней и птичьего гриппа.
Регулятор считает, что ветеринарные службы европейских стран «должны значительно скорректировать свои подходы к контролю».
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Ну с одной стороны забавно конечно когда крупный европейский производитель открывает производство в какой-нибудь условной Румынии и гонит товар оттуда чисто на ЕАЭС. Нигде в Европе вы продукцию с этого завода не найдёте. С другой стороны, наверное вот так вот просто в лоб запретами с этим бороться нельзя. Создавайте понятные условия для бизнеса здесь.
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Российским импортёрам придётся уговорить европейских поставщиков подготовить нужные отчёты и зарегистрировать ГМО-компоненты, которые входят в состав продукции.
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