Сервис «доставки за час» Ozon Express начал продавать товары под собственной маркой Статьи редакции
Это выгодное направление для агрегатора, считают эксперты.
- До конца лета планируется запустить в продажу порядка 40 видов товаров, сообщили vc.ru в компании.
- Вначале сервис будет продавать несколько сортов кофе, затем молочные продукты, воду, снеки, лимонады и прочее. Компания хочет расширить ассортимент за счёт бакалеи, свежих продуктов с коротким сроком годности, товаров для дома, гигиены и здорового образа жизни.
- Такая категория товаров пользуется высоким спросом и есть возможность контроля качества, отмечает директор Ozon Express Елена Шульгина. Она считает, что наличие собственной марки повысит лояльность к сервису и привлечёт новых клиентов.
- В компании не указали сумму инвестиций в это направление и кто будет заниматься производством продуктов. Также они не назвали цифры о том, какую долю товары собственной марки будут составлять от всего ассортимента.
- По данным компании, совокупный ассортимент Ozon Express во всех регионах составляет около 20 тысяч видов товаров и на долю собственной марки придётся всего 0,2%, пишут «Ведомости».
- По словам опрошенных изданием экспертов, собственная торговая марка выгодное направление для агрегаторов. Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров считает, что покупатели привыкнут заказывать ниже по цене товары, но которые не уступают по качеству другим брендам.
- Участники рынка согласны с экспертным мнением. По словам представителя «Яндекс.Лавки», за полгода доля в продажах у сервиса выросла вдвое (абсолютные цифры компания не раскрывает), а товары собственной марки составляют 80% продаж в своих категориях. В «Самокате» динамика роста собственной торговой марки по выручке в 2020 году составила 650%.
А ну нормально
Т.е поставщики раскручивали товар, продавали, зарабатывали, а теперь озон такой Ой а давайте как мы их пошлем куда подальше и сами будем это продавать! Мы же видим всю их статистику и дела у них идут очень даже не плохо! Так чтотпоставщики подвиньтесь!
амазон стайл
Да, странно было ожидать другого от маркетплейса с названием «Озон». Степ бай степ по следам безволосого бати. Ничего плохого в этом не вижу, нормальная потребность бизнеса извлечь больше прибыли, глупо их за это винить, тем более, когда овнерам нужны +% для обоснования новых инвестиций. Хочется, чтобы как Амазон побыстрее начали пресекать «самовыкупы» и другие накрутки, теперь всегда чекаю отзывы и стараюсь найти реальные, а не накрученные, а это становится сложновато.
Поставщики тоже «молодцы», ставят ценник например 4500, потом по доброй душе делают скидку до 2900, когда как на всех остальных площадках этот же товар стоит примерно 1000. Закупаю сейчас разное снаряжение в поход, заметил это на массе товаров. Пускай озон двигает таких поставщиков, я только за.
Так это не наша вина!
Так у них по еб..му построена система
У вб также. Носки! Мы не можем поставить цену при поставке меньше 500р за 1 пару, т.к тогда нужно отправить товар монопаллетой, а это дохх... (много)
Поэтому поставщики вынуждены ставить высокую цену и сразу же делать скидки.
Я извиняюсь, но эти алгоритмы какие-то бараны изобретают.
Рынок сам должен расставлять все по местам!
Для экспресс доставки по всей России нужен компактный ассортимент, собственная ТМ оптимальный вариант.
Собственные марки все ритейлеры развивают пользуясь данными продаж других марок.
Думаю, общее волнение связано с тем, насколько это расширится (как СТМ-ки, так и разделы, в которых есть товары от поставщкиов, которые закупаете вы).
Чем больше расширяется ассортимент экспресса, тем больше он может конкурировать с продавцами, которые зависят от площадки: грубо говоря, "крафтовые" обжарочные цеха у вас размещают на FBO/FBS свой кофе и тот доставляется 2-3 дня, а теперь им придётся конкурировать и с крупными поставщиками и с вашей СТМ, которая будет доставляться день-в-день.
И большой вопрос - на сколько категорий (уходовая косметика, бакалея, акссесуары для телефонов и т.п.) это распространится.
"запанировал" 🤦
Это что то среднее между паникой и планированием 😂 официальное слово малого и среднего бизнеса в РФ
Озон запланировал делать то, что делает Амазон, вот так поворот.
Херово. А на Амазон можно подать в суд на такое?
Можно, конечно, и они такие: ну всё честно, вы победили, мы вам даже рейтинг не скрутим.
можно ещё про это почитать подробнее
https://habr.com/ru/news/t/506554/
Изготовлено эксклюзивно для Ozon Express! По вопросам качества : support-stm @Ozon.ru
У меня ozon express за время пандемии заняли наверное 90% всех покупок в холодильник, причём в начале пандемии это был жутко непредсказуемый сервис, который с вероятностью 50% тебе мог доставить продукты, то сейчас сервис действительно хорош.
Но реально подбешивает, когда молока нет в наличии у них и смотришь что рядышком есть, хуже дела с питьевой водой - там неделями нет позиции. Надеюсь в этом плане их собственная продукция всегда будет в наличии.
А я сегодня посрал и дальше что?
.
Мы здесь обсуждаем новость, а не твой личный опыт. На твой успешный личный опыт я могу привести 10 неуспешных и дальше что?
и что дальше, что можешь привести?
любой так может
Поэтому обсуждать нужно тему статьи, а не личный опыт
Давайте по порядку:
1. Непосредственно вы обсуждаете мой комментарий. Хотите высказать свое мнение - пишите комментарий сразу под статьей.
2. Если вы умеете внимательно читать, то в статье говорится "ozon выпускает продукты под своим брендом" и я со стороны использования сервисом говорю "у ребят проблемы с наличием ассортимента и надеюсь с собственным ассортиментом такого не будет"
3. Ну и привыкайте не тыкать незнакомым людям, причем после вашего "я посрал". Возможно в вашем окружении это норм, но отвыкайте от такого
Крайне неудобный сервис, цены иногда настолько космические на один и тот же товар, что вызывает недоумение. Логистика отличная, но зачем она нужна если товара по нормальной цене просто нет. Очень жаль, что и конкуренция сейчас нулевая, на рынке тройка недоделанных крупных игроков, в результате проще в магазин сходить. Кофе от озона - этим барахлом весь ритейл завален, а до европейского качества они никогда не дотянут, молочные продукты - еще один вкусаилл, в котором только не знающие вкуса настоящего молока городские инфантилы покупать могут. В чем прорыв??
что неудобного? пример цен в студию, выставил москву, увидел нормальные цены даже для регионов.
Самокат тоже запустил товары под собственной ТМ, но некоторые их этих товаров в разы дороже аналогичных.
а некоторые в разы дешевле. пользуюсь самокатом иногда по несколько раз в день, цены вполне нормальные
Вообще Озон выбрал правильный путь. Озон это бренд, у него полно лояльных клиентов. Контрактное производство, клиенты уже есть. Ну а поставщики, которые раскручивали товары, должны были изначально это понимать
Мы в Repina Branding создали бренд инновационной клиники, формирующей культуру превентивной медицины. Рассказываем, как шел поиск концепции и что у нас получилось.
Какой он, идеальный интервал для работы и отдыха, кому техника вряд ли подойдёт и в каких приложениях-планировщиках есть встроенные помидорные таймеры.
Это выгодное направление для агрегатора, считают эксперты.
Она основана на Wear OS и придёт на смену Tizen.
В 2019 г. мы запустили первый корпоративный акселератор для сотрудничества со стартапами. Зачем это нужно нам и нашим подрядчикам, какие интересные технологии взяла на вооружение Почта, как компаниям работать со стартапами — обо всём по порядку.
Рассказываю на примере Фейсбука и ещё шести стартапов, которые недавно получили крупные инвестиции.
История произошла сегодня (28 июня 2021г.) все будет с пруфами, уверен моя ситуация не единична.