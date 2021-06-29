Фирма в США

Интересно было читать вас. У меня вопрос к вас , если я нахожусь в США по гостевой визе, подскажите как открыть бизнес компанию и получить инд.номер и в дальнейшем счет в банке. Ну конечно с целью миграции и "остаться там же" . Штат Индиана. Как подать на фирму своими личными руками и ногами без юристов?