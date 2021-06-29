Торговля
Nazigul Jusupova

Сервис «доставки за час» Ozon Express начал продавать товары собственной марки Статьи редакции

Это выгодное направление для агрегатора, считают эксперты.

  • До конца лета планируется запустить в продажу порядка 40 видов товаров, сообщили vc.ru в компании.
  • Вначале сервис будет продавать несколько сортов кофе, затем молочные продукты, воду, снеки, лимонады и прочее. Компания хочет расширить ассортимент за счёт бакалеи, свежих продуктов с коротким сроком годности, товаров для дома, гигиены и здорового образа жизни.
  • Такая категория товаров пользуется высоким спросом и есть возможность контроля качества, отмечает директор Ozon Express Елена Шульгина. Она считает, что наличие собственной марки повысит лояльность к сервису и привлечёт новых клиентов.
  • В компании не указали сумму инвестиций в это направление и кто будет заниматься производством продуктов. Также они не назвали цифры о том, какую долю товары собственной марки будут составлять от всего ассортимента.
  • По данным компании, совокупный ассортимент Ozon Express во всех регионах составляет около 20 тысяч видов товаров и на долю собственной марки придётся всего 0,2%, пишут «Ведомости».
  • По словам опрошенных изданием экспертов, собственная торговая марка выгодное направление для агрегаторов. Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров считает, что покупатели привыкнут заказывать ниже по цене товары, но которые не уступают по качеству другим брендам.
  • Участники рынка согласны с экспертным мнением. По словам представителя «Яндекс.Лавки», за полгода доля в продажах у сервиса выросла вдвое (абсолютные цифры компания не раскрывает), а товары собственной марки составляют 80% продаж в своих категориях. В «Самокате» динамика роста собственной торговой марки по выручке в 2020 году составила 650%.

#новости #ozon

1281 просмотров
15 15 комментариев
6
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Максим Костюков

5

"запанировал" 🤦

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Nazigul Jusupova

Максим
2

спасибо)

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Джон Картошкин

Максим
2

Озон запанировал партнёров, обжарит их и подаст с пюрешкой

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Виталий Морозов

Максим
1
Ответить

Небольшой жёлтый робот

Максим
0

пан или пропал

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Nikolay Kenig

3

А ну нормально
Т.е поставщики раскручивали товар, продавали, зарабатывали, а теперь озон такой Ой а давайте как мы их пошлем куда подальше и сами будем это продавать! Мы же видим всю их статистику и дела у них идут очень даже не плохо! Так чтотпоставщики подвиньтесь!  

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Небольшой жёлтый робот

Nikolay
0

амазон стайл

Ответить

MyTxtWebPage

1

По аналогии:
Воздушная цена, ozon продукты, кофеzon, экспресс-молоко...

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Джон Картошкин

1
Ответить

Dzmitry Karotchik

0

Озон запланировал делать то, что делает Амазон, вот так поворот.

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Kirill

0

Озон так успокаивает подрядчиков прогнозируемой долей в 0.2%?!

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Солидный Женя

0

Ну СТМ давно уже на коне, так что чему тут удивляться:)

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Даниил Марсов

0

Ждем озон экспресс в Украине

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Alex Konin

0

У меня ozon express за время пандемии заняли наверное 90% всех покупок в холодильник, причём в начале пандемии это был жутко непредсказуемый сервис, который с вероятностью 50% тебе мог доставить продукты, то сейчас сервис действительно хорош.
Но реально подбешивает, когда молока нет в наличии у них и смотришь что рядышком есть, хуже дела с питьевой водой - там неделями нет позиции. Надеюсь в этом плане их собственная продукция всегда будет в наличии.

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Рустам Соболев

0

Самокат тоже запустил товары под собственной ТМ, но некоторые их этих товаров в разы дороже аналогичных.

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