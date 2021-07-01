«Опора России» попросила ФАС обязать сервисы-посредники раскрывать алгоритмы ранжирования и ценообразования Статьи редакции
Госрегулирование маркетплейсов может ограничить конкуренцию и сказаться на качестве услуг и условий для компаний, считают эксперты.
- «Опора России» направила в ФАС концепцию правил недискриминационного доступа к онлайн-платформам — посредникам, пишет «Ъ» со ссылкой на её копию. Среди требований — раскрытие ранжирования продавцов и товаров, идентификация поставщиков, запрет необоснованного отказа в доступе, запрет паритета цен и другие.
- При заключении договоров для контрагентов должны быть единые условия, если они предоставляют сопоставимые услуги или товары. В ФАС ответили, что предложения будут рассмотрены экспертным советом по развитию конкуренции в ИТ.
- Поводом для разработки концепции послужил конфликт российских отельеров с Booking.com, когда сервис обвиняли в навязывании невыгодных условий, что позволяло компании гарантировать лучшее предложение. В конце 2020 года ФАС потребовала от компании исключить из договоров условия о паритете цен, но сервис оспаривает решение в суде. В Booking.com не предоставили комментарий «Ъ».
- Также в «Опору России» поступила жалоба о злоупотреблении со стороны Wildberries. По данным «Ъ», летом 2020 года Wildberries сообщила поставщикам, что может менять цены продавца и устанавливать скидки. В Wildberries ответили, что продавцы сами устанавливают цены и участвуют в акциях.
- Источник «Ъ» на рынке электронной коммерции рассказал, что «крупный российский маркетплейс» «насильно меняет» условия работы с малым бизнесом, что и становится поводом для ужесточения контроля.
- Эксперты, опрошенные «Ъ», считают, что преждевременное госрегулирование может ограничить конкуренцию и сказаться на качестве условий и услуг. В «AliExpress Россия» признали необходимость медиатора между маркетплейсами и малым бизнесом, в Ozon назвали оптимальным саморегулирование, а в Baon ответили, что могут быть прописаны базовые вещи, но не регулирование.
В 99% случаях , все государственное - неэффективно и настроено на улучшения жизни элиты, а не простых граждан.
Давайте и поисковые алгоритмы Яндекса и гугла обязуем раскрыть ?
Предлагаю всем нытикам отрастить яйца и работать, а не в фас писать
Давайте и поисковые алгоритмы Яндекса и гугла обязуем раскрыть ?
А почему нет?
Почему названия разных Организация, прямо противоположны их действиям???
Вроде бы и здравая инициатива, но с учетом заявленных сторон будет примерно следующее, если что-то примут:
мечты розовых пони - прозрачные цены, минимальные комиссии, идеальная конкурентная среда;
реалии - штрафы крупным игрокам, скрытые комиссии и страховки, перекладывание еще больше ответственности на покупателя, повышение стоимости товаров на маркетплейсе, 100500 неявных, но обязательных платежей при бронировании.
Ну про WB уже сотни раз писали, что они творят, что хотят. Но предложение больше похоже на закручивание гаек для продавцов.
Интересно на список компаний посмотреть, теоретически под понятие «сервис-посредник» может практически любая крупная онлайн-платформа попасть.
Не занёс денег - рассказывай как ранжирование работает.
ФАС не понравилось как ранжирование работает - плати штрафы.
Круговорот денег в природе.
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