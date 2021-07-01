Торговля
Nazigul Jusupova

«Опора России» попросила ФАС обязать сервисы-посредники раскрывать алгоритмы ранжирования и ценообразования Статьи редакции

Госрегулирование маркетплейсов может ограничить конкуренцию и сказаться на качестве услуг и условий для компаний, считают эксперты.

  • «Опора России» направила в ФАС концепцию правил недискриминационного доступа к онлайн-платформам — посредникам, пишет «Ъ» со ссылкой на её копию. Среди требований — раскрытие ранжирования продавцов и товаров, идентификация поставщиков, запрет необоснованного отказа в доступе, запрет паритета цен и другие.
  • При заключении договоров для контрагентов должны быть единые условия, если они предоставляют сопоставимые услуги или товары. В ФАС ответили, что предложения будут рассмотрены экспертным советом по развитию конкуренции в ИТ.
  • Поводом для разработки концепции послужил конфликт российских отельеров с Booking.com, когда сервис обвиняли в навязывании невыгодных условий, что позволяло компании гарантировать лучшее предложение. В конце 2020 года ФАС потребовала от компании исключить из договоров условия о паритете цен, но сервис оспаривает решение в суде. В Booking.com не предоставили комментарий «Ъ».
  • Также в «Опору России» поступила жалоба о злоупотреблении со стороны Wildberries. По данным «Ъ», летом 2020 года Wildberries сообщила поставщикам, что может менять цены продавца и устанавливать скидки. В Wildberries ответили, что продавцы сами устанавливают цены и участвуют в акциях.
  • Источник «Ъ» на рынке электронной коммерции рассказал, что «крупный российский маркетплейс» «насильно меняет» условия работы с малым бизнесом, что и становится поводом для ужесточения контроля.
  • Эксперты, опрошенные «Ъ», считают, что преждевременное госрегулирование может ограничить конкуренцию и сказаться на качестве условий и услуг. В «AliExpress Россия» признали необходимость медиатора между маркетплейсами и малым бизнесом, в Ozon назвали оптимальным саморегулирование, а в Baon ответили, что могут быть прописаны базовые вещи, но не регулирование.

#новости #фас

843 просмотров
11 11 комментариев
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Дмитрий Самохвалов

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В 99% случаях , все государственное - неэффективно и настроено на улучшения жизни элиты, а не простых граждан.

Давайте и поисковые алгоритмы Яндекса и гугла обязуем раскрыть ?

Предлагаю всем нытикам отрастить яйца и работать, а не в фас писать

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Roman Trifonov

Дмитрий
0

Давайте и поисковые алгоритмы Яндекса и гугла обязуем раскрыть ?

А почему нет?

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Sergey Nikolaevich Gerasimov

3

Почему названия разных Организация, прямо противоположны их действиям???

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Неверный Валера

Sergey
1

Название неплохое. Но больше подходит Газпрому или Таджикистану.

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Небольшой жёлтый робот

Sergey
1

Всё по оруэллу

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Максим Яцковский

2

Вроде бы и здравая инициатива, но с учетом заявленных сторон будет примерно следующее, если что-то примут:
мечты розовых пони - прозрачные цены, минимальные комиссии, идеальная конкурентная среда;
реалии - штрафы крупным игрокам, скрытые комиссии и  страховки, перекладывание еще больше ответственности на покупателя, повышение стоимости товаров на маркетплейсе, 100500 неявных, но обязательных платежей при бронировании.

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Джон Картошкин

1

«насильно меняет» условия работы с малым бизнесом

всё

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Давид Еловенко

1

Ну про WB уже сотни раз писали, что они творят, что хотят. Но предложение больше похоже на закручивание гаек для продавцов.

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Иван Иванов

1

Кто то расчищает место под новый маркетплейс)

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Oleg Zhuravlev

0

Вот вам алгоритм на 25 страниц машинным кодом разбирайтесь ;))

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Артём Прокопенко

0

Интересно на список компаний посмотреть, теоретически под понятие «сервис-посредник» может практически любая крупная онлайн-платформа попасть. 

Не занёс денег - рассказывай как ранжирование работает. 
ФАС не понравилось как ранжирование работает - плати штрафы. 
Круговорот денег в природе. 

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