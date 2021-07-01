Торговля
Маша Цепелева

IKEA откроет в России десять мини-магазинов — в них можно выбрать товар и оформить онлайн-покупку Статьи редакции

Магазины появятся и в регионах России, где ещё не представлен бренд.

  • IKEA планирует открыть магазины площадью 30-75 м² в течение ближайших месяцев, сообщили vc.ru в компании. Так бренд хочет расширить свою географию в России.
  • «Открыть такие точки продаж можно за несколько месяцев, они могут располагаться даже в небольших торговых центрах. Для нас это возможность выйти в российские города, где IKEA еще не представлена», — рассказал Понтус Эрнтелл, гендиректор розничной сети и директор по устойчивому развитию IKEA в России.
  • Компания уже провела переговоры с властями Удмуртской Республики и Саратовской области, обсуждала варианты развития в этих регионах.
  • В мини-магазинах сотрудники помогут оформить онлайн-покупку, но из точки продаж нельзя будет сразу забрать товар — только в пункте выдачи рядом. Также в магазинах можно будет оформить возврат.
  • Первые 10 магазинов нового формата будут работать в тестовом режиме до середины 2022 года. Если тест пройдёт удачно, компания будет развивать формат в России.
  • У IKEA есть несколько форматов магазинов: гипермаркеты со средней площадью 26-35 тысяч м², магазины в черте города площадью 7-11 тысяч м², и студии площадью около 300 м².

#новость #ikea

1683 просмотров
22 22 комментария
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Алексей Лысенко

16

Во многих городах уже есть такие точки. Только их открыли не представители Икеи а предприимчивые "предприниматели").

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Игорь Маренков

Алексей
4

почему вы взяли это слово в кавычки?

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Смелый дебаркадер

Игорь
0

Не любят у нас барыг и перекупов еще со времен СССР из-за высокой моржи.

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Александр У

Смелый
4

У нас в Ярославле берут 7%, Это дешевле и удобнее, чем ехать за 260км в Москву!

Ответить

Lena *

Алексан…
1

Хорошо живётся в Ярославле)) в Южно-Сахалинске берут до 200%, бывает и больше.

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Алина Евсенкова

Алексей
0

Кстати, да. У знакомых гостила, видела в Оренбурге такую точку и там по факту перекупщики-воплощение доброты. Официалы за доставку берут типа 1500, а они всего около 500 накидывают на товар 

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Ilya Brin

8

IKEA в пору открывать тефтельные бары. Это точно выстрелит, потому что там все время кто-то жрет 😜

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Влад

Ilya
2

кстати оч клевая идея, к примеру рядом с макдоналдс (как конкурент) открыть ресторанчик икеа с картошкой или овощами, супом и тефтельками я бы выбрал Икеа , вместо макадака. Намного вкуснее и полезнее выходит

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Для закладок

3

А икея против коррупции и откатов? В моей области она так и не может открыться, потому что отказывается платить откаты

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Dimaloss

Для
0

В моей тоже🤣

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Denis Kosov

Для
0

И да, в моей тоже

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Anton Vlasov

Для
0

это натурально миф, икеа достаточно коррумпирована :)

Ответить

Для закладок

3

Приходишь в точку икеи, а тебе говорят "ничего нет в наличии". Ладно, тефтелей, пожалуйста

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Sergei Timofeyev

Для
0

Тоже нет.

Ответить

Raimond Vladimirov

0

Микроикеа

Ответить

Igor Chitz

0

Хорошая новость. А то когда нужно поехать в икею выбрать что-то мелкое, глаз начинает дергаться

Ответить

Sergei Timofeyev

Igor
0

Да, так можно будет съездить из Москвы в Саратов за мелочёвкой.

Ответить

Алексей Соловьёв

0

Зачем проводить переговоры с властями для открытия магазина 70 м в торговом центре?

Ответить

Влад

Алексей
0

думаю они говорили насчет инвестиций по развитию в регионах в будущем

Ответить

Влад

0

Лучше бы они развивали склады и интернет-магазин, такие хз зачем нужны..
Даже небольшие Икеа внутри Мкад намного лучше смотрятся, чем такие..

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Artem Lisak

0

Сначала в Сочи, Икея, пожалуйста

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Andy Ch

0

Давно пора

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