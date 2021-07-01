IKEA откроет в России десять мини-магазинов — в них можно выбрать товар и оформить онлайн-покупку Статьи редакции
Магазины появятся и в регионах России, где ещё не представлен бренд.
- IKEA планирует открыть магазины площадью 30-75 м² в течение ближайших месяцев, сообщили vc.ru в компании. Так бренд хочет расширить свою географию в России.
- «Открыть такие точки продаж можно за несколько месяцев, они могут располагаться даже в небольших торговых центрах. Для нас это возможность выйти в российские города, где IKEA еще не представлена», — рассказал Понтус Эрнтелл, гендиректор розничной сети и директор по устойчивому развитию IKEA в России.
- Компания уже провела переговоры с властями Удмуртской Республики и Саратовской области, обсуждала варианты развития в этих регионах.
- В мини-магазинах сотрудники помогут оформить онлайн-покупку, но из точки продаж нельзя будет сразу забрать товар — только в пункте выдачи рядом. Также в магазинах можно будет оформить возврат.
- Первые 10 магазинов нового формата будут работать в тестовом режиме до середины 2022 года. Если тест пройдёт удачно, компания будет развивать формат в России.
- У IKEA есть несколько форматов магазинов: гипермаркеты со средней площадью 26-35 тысяч м², магазины в черте города площадью 7-11 тысяч м², и студии площадью около 300 м².
Во многих городах уже есть такие точки. Только их открыли не представители Икеи а предприимчивые "предприниматели").
почему вы взяли это слово в кавычки?
Смелый дебаркадер
Не любят у нас барыг и перекупов еще со времен СССР из-за высокой моржи.
У нас в Ярославле берут 7%, Это дешевле и удобнее, чем ехать за 260км в Москву!
Кстати, да. У знакомых гостила, видела в Оренбурге такую точку и там по факту перекупщики-воплощение доброты. Официалы за доставку берут типа 1500, а они всего около 500 накидывают на товар
IKEA в пору открывать тефтельные бары. Это точно выстрелит, потому что там все время кто-то жрет 😜
А икея против коррупции и откатов? В моей области она так и не может открыться, потому что отказывается платить откаты
Приходишь в точку икеи, а тебе говорят "ничего нет в наличии". Ладно, тефтелей, пожалуйста
Хорошая новость. А то когда нужно поехать в икею выбрать что-то мелкое, глаз начинает дергаться
Зачем проводить переговоры с властями для открытия магазина 70 м в торговом центре?
Лучше бы они развивали склады и интернет-магазин, такие хз зачем нужны..
Даже небольшие Икеа внутри Мкад намного лучше смотрятся, чем такие..
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