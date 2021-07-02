X5 Group и PickPoint создадут сеть из постаматов — она станет одним из крупнейших логистических операторов России Статьи редакции
Совместная сеть станет крупнейшей среди логистических компаний после «Почты России» и по числу точек, и по географии, считает эксперт.
- Помимо постаматов и пунктов выдачи компании смогут пользоваться транспортом и сортировочными центрами друг друга, сообщили vc.ru в X5 Group. Теперь у партнёров 12 400 постаматов и 14 300 общих пунктов выдачи заказов.
- Клиенты интернет-магазинов выбирают нужную точку для самовывоза, затем заказ обрабатывается в сортировочном центре компании, с которой у магазина заключён договор. После его доставляют в пункт выдачи. Партнёрство позволит расширить географию присутствия обоих сервисов и увеличить число пунктов выдачи, сообщили в компаниях.
- 5Post — дочерняя компания Х5 Group, которая занимается доставкой из интернет-магазинов и маркетплейсов. Среди её партнёров есть AliExpress, iHerb, Joom, «Сбермегамаркет», «Бук 24» и другие. Как следует из данных «Контур.Фокус», выручка ООО «5 ПОСТ» в 2020 году составила 492,9 млн рублей при убытке в 546 млн рублей.
- Как сообщают «Ведомости», в мае 2021 года PickPoint занимал второе место по числу постаматов. По данным базы «Контур.Фокус», выручка ООО «Сеть автоматизированных пунктов выдачи» составила 3,5 млрд рублей при чистой прибыли в 29,7 млн рублей.
- Эксперты, опрошенные «Ведомостями», называют партнёрство удачным для обеих сторон. Оно позволит сократить сроки доставки. Партнёр Data Insight Фёдор Вирин сообщил, что совместная сеть станет крупнейшей среди логистических компаний после «Почты России» и по числу точек, и по географии.
- X5 Group в 2018 году начал сотрудничать с «Совкомбанком» по развитию постаматов «Халва». Осенью 2020 году они прекратили сотрудничество: 1112 объектов достались X5 Group, остальное – «Совкомбанку».
А толку? Заказал 5 посылок в постамат, в итоге 4 из них пришлось получать на кассе.
Постаматы - великая вещь. Но в них мало смысла пока крупные маркетплейсы не работают с ними нормально.
Wildberries, например, в 2020 году тестировал постаматы и было очень удобно забирать из ближайшей Пятёрочки, теперь же убрали доставку и приходится ходить в пункт выдачи. Вчера хотел заказать на Озоне и он тоже не даёт заказать в постамат Пятёрочки, Яндекс.Маркет тоже. Хотя заказывал простой чехол для телефона. Хотя Пятёрочка сама говорит, что работает с Яндекс.Маркетом и другими.
Интересно от чего бы это зависело…тоже раздражает когда, казалось бы Постамат перед носом но Яндекс Маркет, не хочет его видеть. Даже Постамат от Яндекса, только пункт выдачи…
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