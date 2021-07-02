Самообразование с куратором — новая модель обучения в дизайне (WEB, UI/UX)

Возможно, самое ценное при обучении в школах дизайна — это обратная связь от крутых экспертов на практические работы. Если так, то почему бы не сделать из этого отдельный Убер-продукт? Я хочу запустить такой проект. В статье делюсь планом и приглашаю к партнерству