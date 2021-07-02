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Торговля
Лиана Липанова

«За два часа раскупали до тысячи устройств»: три коротких вывода о продаже вентиляторов в аномальную жару Статьи редакции

С 19 по 27 июня в центральной части Росси была аномальная жара — температура в Москве и Петербурге доходила до 35°. На фоне этого люди скупали вентиляторы, мобильные кондиционеры и сплит-системы.

6 6 комментариев
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Продажи выросли «радикально»

  • Продажи кратно выросли у всех площадок и ритейлеров, опрошенных vc.ru. Показатели разнятся: у кого-то рост составил в два раза, у кого-то — в двадцать шесть.
  • Во время жары поставку в 500-1000 вентиляторов раскупали на Ozon за два часа, рассказал vc.ru менеджер по онлайн-продажам «Северо-западной торфяной компании» Илья Гордеев. До аномальной жары в Москве и Петербурге 100 вентиляторов раскупали только за неделю-две, добавил он.
  • У магазина KYstore продажи вентиляторов выросли примерно на 600%: за две недели до жары компания продала на Ozon два вентилятора, а в следующие две недели — 1200 штук, рассказал представитель компании Юрий Лысенко. 99% продаж пришлось на Москву и Петербург.

Во сколько раз выросли продажи у крупных сетей и маркетплейсов

  • В 14 раз год к году — на Ozon.
  • В два раза в офлайне и в три раза в онлайне — в «М.Видео-Эльдорадо».
  • Продажи вентиляторов в «Ситилинке» выросли в четыре раза в штуках, мобильных кондиционеров — в пять раз, сплит-систем — в три раза.
  • Продажи кондиционеров с 14 по 20 июня выросли в два раза, а с 21 по 27 июня — более чем в 10 раз. Продажи вентиляторов 14-20 июня увеличились более чем в 4 раза, а 21-27 июня – более чем в 26 раз по сравнению с предыдущей неделей, говорят в «Яндекс.Маркет Аналитике».
  • В три раза продажи настенных вентиляторов и в четыре раза потолочных — на AliЕxpress.
  • В семь раз год к году — на Wildberries.

Спрос спровоцировал дефицит

  • «В определенный момент конкуренция почти пропала, так как вентиляторы закончились в стране», — рассказал Юрий Лысенко из KYstore. По его словам, увеличение спроса из-за аномальной жары в центральной части России привело к дефициту вентиляторов.

  • «Товар раскупали моментально. Так как вентиляторы не наша основная продукция, из-за ограничения по объёму на складе мы не могли доставить больше вентиляторов, чем хотели», — говорит представитель «Северо-Западной торфяной компании».
  • В «М.Видео-Эдьдорадо», «Ситилинке», AliЕxpress и Ozon дефицита в климатической технике не заметили. В Wildberries отметили недостаток отдельных моделей.
шувалова @shuvvalovaa
вам стоит знать, что вчера в Петербурге в dns закончились напольные вентиляторы и за последние люди подрались
20 июня погода в Петербурге достигала 31°.

Выросли цены

  • «Цены на рынке сильно выросли. Кто-то аж в четыре раза завышал цены, и спрос всё равно был», — рассказал менеджер «Северо-западной торфяной компании» Илья Гордеев.
  • Цены выросли почти в два раза за несколько дней — в том числе и на этапе закупки, заявил представитель магазина KYstore Лысенко.
  • Эксперты «Яндекс.Маркет Аналитики» утверждают, что цены изменились «не сильно».

Например, в период 21-27 июня кондиционер в среднем обходился москвичам в 22,6 тысяч рублей. Это на 20% больше, чем в предыдущую неделю, но в целом соответствует уровням прошлых двух лет.

Вентилятор в среднем обходился покупателям в 2500 рублей, что на 15% выше аналогичного периода прошлого года.

«Яндекс.Маркет Аналитика
  • В «М.Видео-Эльдорадо» и «Ситилинк» цены не изменились, говорят представители компаний. На Wildberries в июне 2021 года цены на вентиляторы выросли на 1% год к году.
6 6 комментариев
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6 комментариев
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Michael Stephenson

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Вспомнил кстати свое барыжническое детство, 2010 вроде был, слил вентилятор купленный за 1000р за 3000р, и через 2 дня жара спала. xD

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Макс Петров

1

Сенсация! Летом случилась жара, и выросли продажи кондиционеров!

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Антоха

0

Зачем покупать вентилятор, чтобы просто гонял воздух по дому. Лучше скопить на кондиционер и дольше и намного лучше.

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Гарри

0

А всё потому, что старые и мудрые советы не адаптируют к современной жизни. Никто уже не обращает внимание на "готовь сани летом", потому что санями почти никто не пользуется. Вот если бы переделать в "готовь кондиционер зимой", да вбить людям это в головы, как про сани, может, кто-то был бы поумнее. Не все, конечно, но кто-то точно.
Дома кондиционер, в машине кондиционер, в магазине кондиционер - жары особо не заметил.

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Raimond Vladimirov

0

Никто не знает, но на самом деле вероломные продукты озона украли новейшие разработки армии США по управлению погодой и создали искусственную жару, чтобы увеличить продажи вентиляторов!!!!!

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Itsoft Web-studio

–4

Из другой оперы - во время роста криптовалюты у нас хорошенько так раскупили места в стойках под майнинг. У нас это называется майнинг-отель. Дата-центр является косвенным барометром биржи. Предлагаю аналитикам изучать не только тренды биткоина, но и например показатели расхода электроэнергии на майнинговых фермах ЦОДов. Кто знает, может быть за деньги или бесплатно хостеры будут предлагать эту информацию.

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