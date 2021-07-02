«За два часа раскупали до тысячи устройств»: три коротких вывода о продаже вентиляторов в аномальную жару Статьи редакции
С 19 по 27 июня в центральной части Росси была аномальная жара — температура в Москве и Петербурге доходила до 35°. На фоне этого люди скупали вентиляторы, мобильные кондиционеры и сплит-системы.
Продажи выросли «радикально»
- Продажи кратно выросли у всех площадок и ритейлеров, опрошенных vc.ru. Показатели разнятся: у кого-то рост составил в два раза, у кого-то — в двадцать шесть.
- Во время жары поставку в 500-1000 вентиляторов раскупали на Ozon за два часа, рассказал vc.ru менеджер по онлайн-продажам «Северо-западной торфяной компании» Илья Гордеев. До аномальной жары в Москве и Петербурге 100 вентиляторов раскупали только за неделю-две, добавил он.
- У магазина KYstore продажи вентиляторов выросли примерно на 600%: за две недели до жары компания продала на Ozon два вентилятора, а в следующие две недели — 1200 штук, рассказал представитель компании Юрий Лысенко. 99% продаж пришлось на Москву и Петербург.
Во сколько раз выросли продажи у крупных сетей и маркетплейсов
- В 14 раз год к году — на Ozon.
- В два раза в офлайне и в три раза в онлайне — в «М.Видео-Эльдорадо».
- Продажи вентиляторов в «Ситилинке» выросли в четыре раза в штуках, мобильных кондиционеров — в пять раз, сплит-систем — в три раза.
- Продажи кондиционеров с 14 по 20 июня выросли в два раза, а с 21 по 27 июня — более чем в 10 раз. Продажи вентиляторов 14-20 июня увеличились более чем в 4 раза, а 21-27 июня – более чем в 26 раз по сравнению с предыдущей неделей, говорят в «Яндекс.Маркет Аналитике».
- В три раза продажи настенных вентиляторов и в четыре раза потолочных — на AliЕxpress.
- В семь раз год к году — на Wildberries.
Спрос спровоцировал дефицит
«В определенный момент конкуренция почти пропала, так как вентиляторы закончились в стране», — рассказал Юрий Лысенко из KYstore. По его словам, увеличение спроса из-за аномальной жары в центральной части России привело к дефициту вентиляторов.
- «Товар раскупали моментально. Так как вентиляторы не наша основная продукция, из-за ограничения по объёму на складе мы не могли доставить больше вентиляторов, чем хотели», — говорит представитель «Северо-Западной торфяной компании».
- В «М.Видео-Эдьдорадо», «Ситилинке», AliЕxpress и Ozon дефицита в климатической технике не заметили. В Wildberries отметили недостаток отдельных моделей.
Выросли цены
- «Цены на рынке сильно выросли. Кто-то аж в четыре раза завышал цены, и спрос всё равно был», — рассказал менеджер «Северо-западной торфяной компании» Илья Гордеев.
- Цены выросли почти в два раза за несколько дней — в том числе и на этапе закупки, заявил представитель магазина KYstore Лысенко.
- Эксперты «Яндекс.Маркет Аналитики» утверждают, что цены изменились «не сильно».
- В «М.Видео-Эльдорадо» и «Ситилинк» цены не изменились, говорят представители компаний. На Wildberries в июне 2021 года цены на вентиляторы выросли на 1% год к году.
Вспомнил кстати свое барыжническое детство, 2010 вроде был, слил вентилятор купленный за 1000р за 3000р, и через 2 дня жара спала. xD
Зачем покупать вентилятор, чтобы просто гонял воздух по дому. Лучше скопить на кондиционер и дольше и намного лучше.
А всё потому, что старые и мудрые советы не адаптируют к современной жизни. Никто уже не обращает внимание на "готовь сани летом", потому что санями почти никто не пользуется. Вот если бы переделать в "готовь кондиционер зимой", да вбить людям это в головы, как про сани, может, кто-то был бы поумнее. Не все, конечно, но кто-то точно.
Дома кондиционер, в машине кондиционер, в магазине кондиционер - жары особо не заметил.
Никто не знает, но на самом деле вероломные продукты озона украли новейшие разработки армии США по управлению погодой и создали искусственную жару, чтобы увеличить продажи вентиляторов!!!!!
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