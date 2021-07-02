Например, в период 21-27 июня кондиционер в среднем обходился москвичам в 22,6 тысяч рублей. Это на 20% больше, чем в предыдущую неделю, но в целом соответствует уровням прошлых двух лет.

Вентилятор в среднем обходился покупателям в 2500 рублей, что на 15% выше аналогичного периода прошлого года.