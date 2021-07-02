Торговля
Маша Цепелева

Moet Hennessy прекратит поставки шампанского в Россию на неопределённый срок из-за изменений закона — РБК Статьи редакции

Компания отправляет партнёрам письмо о приостановке отгрузок, подтвердили источники.

  • Прекращение поставок связано с поправками к закону «О регулировании алкогольной продукции», указано в письме. Его подлинность подтвердили РБК три источника на рынке.
  • Документ разрешает использовать понятие «шампанское» только в отношении «российского шампанского», произведенного на территории России.
  • Производители шампанских вин из региона Шампань обязаны переименовать напитки в «Игристое вино», указано в документе.
  • Проект поправок одобрил Совет Федерации 23 июня, теперь должен подписать президент.
  • Изменения потребуют от «Моет Хеннеси Дистрибьюшн Рус» (дистрибутор Moet Hennessy в России) пересертифицировать шампанские вина и изменить маркировку продукции.
  • Компания в письме сообщает, что производители шампанского «не подтвердили готовность изменить категорию шампанских для российского рынка».
  • Louis Vuitton Moet Hennessy пока не комментировали информацию РБК.

#новость #алкоголь

3442 просмотров
82 82 комментария
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Юрий

54

Цирк абсурда и Оруэлл в действии. Будем теперь российское игристое называть шампанским, а французское шампанское - игристым. 

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Павел Евграфович

Юрий
2
Ответить

alice fox

Юрий
3

Ну зачем уж сразу Оруэлл....
"Мы рождены чтоб Кафку сделать былью!" (с)

Ответить

Максим Морозов

Юрий
0

на самом деле всем наплевать...

Ответить

Pavel Zakharov

26

Предлагаю аналогичный закон для капучино

Ответить

Goddard Targarten

Pavel
4

Дальше надо по сырам пройтись, "дружба" или "российский" - сыр, а все ваши швейцарские грюеры - так... сырный продукт какой-то. 

Ответить

Максим Морозов

Goddard
0

Надо как в Белоруссии где российский "Ресторан Макдональдс" - классифицируется как "Кафе 3-й наценочной категории" 
Батька Форева !!!

Ответить

Vl Al

Pavel
0

Похоже, это столовка. Кофе-какао (мутная жидкость) из космически-стратегически передового государства СССР. 

Ответить

Арабский Даниль

22

Шампанское из Шампани не есть шампанское, а наше за 300 рублей это настоящее шампанское.

Дыааа! Больше ада! Ещё больше!!!

Ответить

Юрий Мальцев

20

Телефоны, произведенные в России, назвать IPhone, а все, что зарубежом - Смартфон

Ответить

Арабский Даниль

Юрий
4

Звонильный аппарат

Ответить

Эмиль Муратов

11

Ахахахах

Ответить

Эмиль Муратов

Эмиль
5

Я лью кристал и игристое вино

Ответить

Dmitry Popov

11

Документ разрешает использовать понятие «шампанское» только в отношении «российского шампанского», произведенного на территории России.
Производители шампанских вин из региона Шампань обязаны переименовать напитки в «Игристое вино», указано в документе.

Блять. Серьезно? Я очень редко в паблике ругаюсь матом. Но блять, серьезно????

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Mr. Z

Dmitry
–2

Никто ничего не должен переименовывать.

Ответить

alice fox

Mr.
–1

на самом деле, если я правильно понял, придется все сертифицировать заново.

Ответить

Вадим Абдульманов

10

Rossiyskoe shampanskoe - 199 rublei,
Какой-то моет шандон - 199 евро....

Ответить

Vl Al

Вадим
0

"Rossiyskoe shampanskoe - 199 rublei, " - это догестан.

Похожее пойло, только двойной ценник - обрау.

Ответить

Илья М

Vl
0

У Абрау была серия шампуня подороже, где-то баксов по 30-40 бутылка, бледная такая этикетка, годное было вроде.

Ответить

Андрей Николаев

8

Каждый раз кажется, что сильнее ебануться нельзя, но наше правительство доказывает обратное.

Ответить

Egor Tulupov

7

Всегда игристым называли то,что произведено не на территории Шампань. Какой теперь смысл?

Ответить

Dmitry Krestnikov

Egor
0

Очевидно, тайный

Ответить

Pavel Zakharov

6

как же это смешно

Ответить

Илья Михайлов

6

Война - это мир, а мир - это война...

Ответить

Sergei Olenev

5

Сейчас французы запретят нашим виноделам вообще использовать слово «шампанское» и «коньяк» для любых российских вин и напитков. Удивительно то, почему они раньше этого не сделали.

Ответить

Илья М

Sergei
0

а много ли российских шампанских вин и коньяков на французском рынке? :)

Ответить

Sergei Olenev

Илья
0

Я про французский рынок и не упоминал, я имел ввиду эти слова в наименованиях вообще.

Ответить

Goddard

Sergei
1

Вообще это как? Метод запрета какой будет - забраться на самую высокую гору в Альпах и проорать "Мы вам запрещааааеееем"?

Ответить

Илья М

Sergei
0

Вряд ли на импорт много идет шампуня и дагестанского коньяка :)
А как они повлияют на то как будут называться наши бренды на внутреннем рынке?

Ответить

Sergei Olenev

Илья
0

Я тоже думаю, что французы будут закупать и тем более пить «Российское шампанское», но разве они не могут через какое-нибудь ВТО или патентное бюро запретить использовать эти названия для любых продуктов в любых странах, кроме соответствующих регионов?

Ответить

Goddard

Sergei
0

В теории может быть. А на практике где будет проходить рассмотрение этого теоретического судебного процесса?

Ответить

Vl Al

Goddard
0

Оно кому-то зачем? Кто будет пить на "условном западе" это пойло?

Ответить

Sergei Olenev

Goddard
0

Разве нет никаких международных органов, которые могут принять такие решения? Не думаю что это делают обычные суды. Я не спец в патентных спорах, но наверняка есть организации, которые этим занимаются.

Ответить

alice fox

Sergei
0

в основном, патенты действуют в пределах страны, или региона.

Ответить

Илья М

Sergei
0

Не в курсе. Если есть такая опция, то ожидаемо в ответ надо всем запрещать водку называть водкой. Ну, может, кроме Польши/Украины/Белоруссии.
Интересная битва будет, да.

Ответить

Igor Chimbur

Илья
0

У России нет шампанского и коньяка. Есть только игристое вино и бренди.

Ответить

Vl Al

Igor
0

"Есть только игристое вино" - Эта фантастика родом из СССР. 30 лет производили консервные банки. И 30 лет газировали винный протухт. 

Ответить

Igor Chimbur

Vl
0

Сообщение удалено

Ответить

Nikita Rogatov

Sergei
0

Вообще то давно уже французы запрещают нам называть коньяк коньяком.

Ответить

Илья М

Nikita
0

Московский коньячный завод (или как его там) негодуе и борется!
А армяне сдались за смешные три миллиона евро, куда катится мир.

Ответить

Сергей Шурупов

4

Очень жду когда автомобилем можно будет называть РФ авто, а то что из-за бугра гавно на колесах

Ответить

Dmitry Yashin

3

РФ давно подписалась под обязательствами о шампанском только из Шампани, как и о коньяке из Коньяка, ващет.

Ответить

Илья М

Dmitry
1

дагестанские коньяки об этом в курсе?

Ответить

Alexander K

Илья
2

В соглашении была оговорка, что для внутреннего рынка можно именовать брэнди коньяком, а игристое шампанским в сочетании с "советское" или "российское". Аналогичные договор Франция подписала с США в 2000-ых, а много раньше и более строгие соглашения с Испанией (почему игристые оттуда продвигаются под брендом Cava) и Италией (почему появились все эти Asti, Prosseco и др). Но российский законодатель тут решил пойти против здравого смысла.

Ответить

Pavel Voronkov

2

Они в СФ явно что-то курят. Ни Италия, ни Испания, ни Новый Свет не оспаривают название Шампанское.

Ответить

Владислав Мальцев

Pavel
4

Это они хотят украсть нашу Победу

Ответить

Dmitry Krestnikov

Владислав
1

И наше ШАМПАНСКОЕ!

Ответить

Alexey Ivanov

3

Красавцы! Так победим (рывок)!

Ответить

Люц Шнайдер

2

Чем теперь мне поить эскортниц? 

Ответить

Serge Tikhonenko

Люц
1

Настойкой Боярышника.

Ответить

Люц Шнайдер

Serge
0

Ну это если эскортниц запретят и придётся  перейти на вокзальных шалав.

Ответить

Арабский Даниль

Люц
0

Коньяком. Пока им тоже не запретили так называть всё кроме дагестанского.

Ответить

Vladimir Frolov

2

Очень очевидно кто этот закон лоббировал, и для чего. Уровень бреда зашкаливает

Ответить

Андрей Николаев

Vladimir
1

Как кто? Очередной чиновник-винодел, в чью поделку тыкали пальцем и безудержно смеялись

Ответить

Арабский Даниль

Vladimir
0

"Тише будь! Не мешай работать"

Ответить

Alex Lowen

2

Где кремлеботы? Требую альтернативную точку зрения, с обоснованием полезности этого закона!

Ответить

Ed Lee

Alex
1

Не проплатили налет

Ответить

Аркадий Туманов

2

Будут через МИД возить. С Колумбией же порешали)
Не думаю что чинуша будет давиться "Советским"

Ответить

Артём Баранов

2

Автомобилями разрешено называть только продукцию Автоваза, все остальное - транспортными средствами!

Ответить

Павел Воронин

1

Бедный Моргенштерн, теперь нечего разливать будет..

Ответить

Никита Каляев

Павел
2

Кумыс

Ответить

Сергей Щукин

–3

Да и хер с ним

Ответить

Андрей Георгиев

1

Как только Бернар Арно (президент группы Louis Vuitton Moët Hennessy) вышел на первое место в Forbes , сразу начались «проблемы» со стороны РФ)
Следите за Акциями Абрау Дюрсо теперь))

Ответить

Максим Мостовой

Андрей
0

Два по цене трёх

Ответить

Igor Chimbur

Максим
0

Вам сладкое или полусладкое?

Ответить

Максим Мостовой

Igor
1

И пакетик

Ответить

Raimond Vladimirov

1

Наше исконное рязанское шампанское…

Ответить

Илья М

1

граждане кто понимает в алкогольном рынке, а какой смысл в таком хитром заходе законодательном?
Массово шампанское производят вроде у нас с десяток заводов без какого-то явного лидера - не ради одного  принимали.
Производители скинулись и занесли, но чтобы что?

Ответить

Pavel Voronkov

Илья
0

Чтобы ничего. Шампанское, это игристое вино из провинции Шампань, во Франции много именно игристого вина, но они не претендуют на Шампанское.
У нас же шампанским называют даже шмурдяк на дешёвых виноматериалах из Молдовы или Греции, с искусственной газацией.
Ещё один момент, они хотели ввести МРЦ на шампанское (аналогично водке), но что-то забуксовали. Видимо лобби хорошее.

Ответить

Вася Пражкин

1

 Производители шампанских вин из региона Шампань обязаны переименовать напитки в «Игристое вино»

К чему такие полумеры, обязать их называть «ослиная натовская моча»

Ответить

Alexandre Svergoun

1

А не пора ли дедушке в психушку? 

Ответить

Вася Пражкин

Alexandre
0

не берут

Ответить

Комментарий удален

Doppel Bock

0

Продолжение темы про кофе американо=русиано, помоему заигрались

Ответить

Максим Мостовой

0

Жду мема от Красильщика

Ответить

Vasile Miron

0

Да ладно чо вы, свой родной Титов заработает

Ответить

Комментарий удален

Serge Tikhonenko

0

Мухаха, ждем запрета для коньяка))

Ответить

Alex Choy

0

Ну теперь вместе с сыром россияне будут возить Шампанское из Европы 😂 продажи дьюти-фри вырастут в парижском аэропорту вырастут.

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Комментарий удален

Александр Вербицкий

0

АХАХАХАХА, вот это дед даёт!!! Ну и правильно, неча холопам шампанское лакать ))

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Арабский Даниль

Александр
0

Почему? Там все только за. Просто им стало жалко смотреть на то, как лакают всякий бутор, а не настоящее

Ответить

Александр Вербицкий

Арабский
0

Государственно мыслите )

Ответить

Tema Borisenko

0

Наше правительство совсем о у ело

Ответить

pwm73

0

Вот что бывает, когда в госдуме не глядя давят кнопки бывшие спортсмены, космонавты и прочие циркачи. Ни у кого не возникло вопросов, ребята, а что за фигню мы с вами принимаем? Госдума не место для дискуссий(с).

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