Moet Hennessy прекратит поставки шампанского в Россию на неопределённый срок из-за изменений закона — РБК Статьи редакции
Компания отправляет партнёрам письмо о приостановке отгрузок, подтвердили источники.
- Прекращение поставок связано с поправками к закону «О регулировании алкогольной продукции», указано в письме. Его подлинность подтвердили РБК три источника на рынке.
- Документ разрешает использовать понятие «шампанское» только в отношении «российского шампанского», произведенного на территории России.
- Производители шампанских вин из региона Шампань обязаны переименовать напитки в «Игристое вино», указано в документе.
- Проект поправок одобрил Совет Федерации 23 июня, теперь должен подписать президент.
- Изменения потребуют от «Моет Хеннеси Дистрибьюшн Рус» (дистрибутор Moet Hennessy в России) пересертифицировать шампанские вина и изменить маркировку продукции.
- Компания в письме сообщает, что производители шампанского «не подтвердили готовность изменить категорию шампанских для российского рынка».
- Louis Vuitton Moet Hennessy пока не комментировали информацию РБК.
Цирк абсурда и Оруэлл в действии. Будем теперь российское игристое называть шампанским, а французское шампанское - игристым.
Предлагаю аналогичный закон для капучино
Дальше надо по сырам пройтись, "дружба" или "российский" - сыр, а все ваши швейцарские грюеры - так... сырный продукт какой-то.
Надо как в Белоруссии где российский "Ресторан Макдональдс" - классифицируется как "Кафе 3-й наценочной категории"
Батька Форева !!!
Телефоны, произведенные в России, назвать IPhone, а все, что зарубежом - Смартфон
Ахахахах
Документ разрешает использовать понятие «шампанское» только в отношении «российского шампанского», произведенного на территории России.
Производители шампанских вин из региона Шампань обязаны переименовать напитки в «Игристое вино», указано в документе.
Блять. Серьезно? Я очень редко в паблике ругаюсь матом. Но блять, серьезно????
Rossiyskoe shampanskoe - 199 rublei,
Какой-то моет шандон - 199 евро....
Каждый раз кажется, что сильнее ебануться нельзя, но наше правительство доказывает обратное.
Всегда игристым называли то,что произведено не на территории Шампань. Какой теперь смысл?
Сейчас французы запретят нашим виноделам вообще использовать слово «шампанское» и «коньяк» для любых российских вин и напитков. Удивительно то, почему они раньше этого не сделали.
Я про французский рынок и не упоминал, я имел ввиду эти слова в наименованиях вообще.
Я тоже думаю, что французы будут закупать и тем более пить «Российское шампанское», но разве они не могут через какое-нибудь ВТО или патентное бюро запретить использовать эти названия для любых продуктов в любых странах, кроме соответствующих регионов?
Разве нет никаких международных органов, которые могут принять такие решения? Не думаю что это делают обычные суды. Я не спец в патентных спорах, но наверняка есть организации, которые этим занимаются.
У России нет шампанского и коньяка. Есть только игристое вино и бренди.
Вообще то давно уже французы запрещают нам называть коньяк коньяком.
Очень жду когда автомобилем можно будет называть РФ авто, а то что из-за бугра гавно на колесах
РФ давно подписалась под обязательствами о шампанском только из Шампани, как и о коньяке из Коньяка, ващет.
В соглашении была оговорка, что для внутреннего рынка можно именовать брэнди коньяком, а игристое шампанским в сочетании с "советское" или "российское". Аналогичные договор Франция подписала с США в 2000-ых, а много раньше и более строгие соглашения с Испанией (почему игристые оттуда продвигаются под брендом Cava) и Италией (почему появились все эти Asti, Prosseco и др). Но российский законодатель тут решил пойти против здравого смысла.
Они в СФ явно что-то курят. Ни Италия, ни Испания, ни Новый Свет не оспаривают название Шампанское.
Это они хотят украсть нашу Победу
Чем теперь мне поить эскортниц?
Настойкой Боярышника.
Арабский Даниль
Коньяком. Пока им тоже не запретили так называть всё кроме дагестанского.
Очень очевидно кто этот закон лоббировал, и для чего. Уровень бреда зашкаливает
Как кто? Очередной чиновник-винодел, в чью поделку тыкали пальцем и безудержно смеялись
Где кремлеботы? Требую альтернативную точку зрения, с обоснованием полезности этого закона!
Будут через МИД возить. С Колумбией же порешали)
Не думаю что чинуша будет давиться "Советским"
Автомобилями разрешено называть только продукцию Автоваза, все остальное - транспортными средствами!
Бедный Моргенштерн, теперь нечего разливать будет..
Как только Бернар Арно (президент группы Louis Vuitton Moët Hennessy) вышел на первое место в Forbes , сразу начались «проблемы» со стороны РФ)
Следите за Акциями Абрау Дюрсо теперь))
Два по цене трёх
Вам сладкое или полусладкое?
граждане кто понимает в алкогольном рынке, а какой смысл в таком хитром заходе законодательном?
Массово шампанское производят вроде у нас с десяток заводов без какого-то явного лидера - не ради одного принимали.
Производители скинулись и занесли, но чтобы что?
Чтобы ничего. Шампанское, это игристое вино из провинции Шампань, во Франции много именно игристого вина, но они не претендуют на Шампанское.
У нас же шампанским называют даже шмурдяк на дешёвых виноматериалах из Молдовы или Греции, с искусственной газацией.
Ещё один момент, они хотели ввести МРЦ на шампанское (аналогично водке), но что-то забуксовали. Видимо лобби хорошее.
Производители шампанских вин из региона Шампань обязаны переименовать напитки в «Игристое вино»
К чему такие полумеры, обязать их называть «ослиная натовская моча»
А не пора ли дедушке в психушку?
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Ну теперь вместе с сыром россияне будут возить Шампанское из Европы 😂 продажи дьюти-фри вырастут в парижском аэропорту вырастут.
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АХАХАХАХА, вот это дед даёт!!! Ну и правильно, неча холопам шампанское лакать ))
Арабский Даниль
Почему? Там все только за. Просто им стало жалко смотреть на то, как лакают всякий бутор, а не настоящее
Вот что бывает, когда в госдуме не глядя давят кнопки бывшие спортсмены, космонавты и прочие циркачи. Ни у кого не возникло вопросов, ребята, а что за фигню мы с вами принимаем? Госдума не место для дискуссий(с).
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Компания отправляет партнёрам письмо о приостановке отгрузок, подтвердили источники.
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