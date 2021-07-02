Торговля
Маша Цепелева

Moet Hennessy прекратит поставки шампанского в Россию на неопределённый срок из-за изменений закона Статьи редакции

Компания должна отказаться от названия «шампанское», так можно будет называть только произведённый в России напиток из-за поправок к закону.

  • Прекращение поставок связано с поправками к закону «О регулировании алкогольной продукции», указано в письме компании партнёрам. Его подлинность подтвердили РБК три источника на рынке. Представитель «Азбуки вкуса» подтвердил «Коммерсанту», что сеть получила извещение от Moet Hennessy.
  • Документ разрешает использовать понятие «шампанское» только в отношении «российского шампанского», произведенного на территории России.
  • Производители шампанских вин из региона Шампань обязаны переименовать напитки в «Игристое вино», указано в документе.
  • Проект поправок одобрил Совет Федерации 23 июня, теперь должен подписать президент.
  • Изменения потребуют от «Моет Хеннеси Дистрибьюшн Рус» (дистрибутор Moet Hennessy в России) пересертифицировать шампанские вина и изменить маркировку продукции.
  • Компания в письме сообщает, что производители шампанского «не подтвердили готовность изменить категорию шампанских для российского рынка».
  • Louis Vuitton Moet Hennessy пока не комментировали информацию РБК.
Добавлено 3 июля. Владимир Путин подписал поправки в закон.

#новость #алкоголь

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Юрий

249

Цирк абсурда и Оруэлл в действии. Будем теперь российское игристое называть шампанским, а французское шампанское - игристым. 

Ответить

Павел Евграфович

Юрий
74
Ответить

Vera

Павел
26

Забавно, но я тоже не поверила, когда прочитала новость. Первая мысль – "Нет, это не может быть правдой!"

Ответить

Лев Щенин

Vera
6

Французы слили в интернет оригинал своего заявления:

Ответить

Комментарий удален

Андрей Фурцев

Юрий
44

Ждём новых законов:
Коньяком может называться только напиток, произведенные на территории России. Всё остальное-это коньякосодержащий напиток.
Текила аналогично. 
Виски аналогично. 
Ром аналогично. 
Вермут аналогично. 
И тд

Ответить

Александр Антипов

Андрей
5

Сударь вы забыли про боярышник, куда вы его отнесете? Ведь он есть и будет есть.

Ответить

Медленный Филипп

Андрей
4

На вермуте и так уже пишут, что он не является вином :)

Ответить

Alexander Marfitsin

Андрей
2
Ответить

Андрей Фурцев

Alexand…
0

Ахахахах

Ответить

Васмерть

Alexand…
0

Ну тут и так под защитой было слово Cognac

Ответить

J S

Андрей
2

Эта новость из разряда учёный изнасиловал журналиста.
На РБК есть ссылка на закон, там вообще термин шампанское везде убрали из закона.

В предыдущей редакции было "игристые вина (шампанское)", теперь там везде просто "игристые вина".

Ответить

Louis Cyphre

Андрей
1
Ответить

Родион Галанев

Андрей
1

...все остальное — бренди

Ответить

Антон Кузьмин

Андрей
1

Не забываем про вино:
«Слово chateau в названии вина может указываться, только если оно находится на территории РФ. Неправильно: Шато Марго. Правильно: Шато Тамань»

Ответить

Комментарий удален

alice fox

Юрий
24

Ну зачем уж сразу Оруэлл....
"Мы рождены чтоб Кафку сделать былью!" (с)

Ответить

Большой жёлтый робот

alice
13

Греф-невую

Ответить

Максим Морозов

Юрий
–119

C какой  стати французские компании из своих коммерческих соображений лезут в язык другого государства ? По Русски  Шампанское  было всегда шампанским, а коньяк - коньяком, а не английским "бренди". С какой  стати из а каких то маркетологов Моёт я должен использовать вместо обрусевшего русского слова английское ? Вот это Цирк абсурда. Ещё  абсурднее что вместо того чтобы послать Моёт в пень у нас на полном серьёзе это обсуждают.

Ответить

Медленный Филипп

Максим
52

Шампанское всегда было игристым вином из провинции Шампань.

Ответить

Максим Морозов

Медленн…
–92

Это легенда французских маркетологов. 95% населения планеты не знает где Франция, и не подозревает о провинциях коньяк и шампань

Ответить

Георгий Вотинов

Максим
36

Слишком толсто, попробуйте потоньше.

Ответить

Медленный Филипп

Георгий
12

Не, ну вдруг чувак действительно не знает, что есть Кава, Асти и другие :)

Ответить

Георгий Вотинов

Медленн…
15

Возможно, конечно, но вроде в дурке телефон вечером нельзя.

Ответить

Denis

Георгий
–3

Откуда вы знаете? О_о

Ответить

Георгий

Denis
1

Читал одного человека из пятигорска, он писал пару раз ощущения:)

Ответить

Георгий Вотинов

Медленн…
0

Можно ещё его посты почитать, тогда вопрос отпадает кмк.

Ответить

Медленный

Георгий
1

Сегодня у одного такого читал о принципах полета НЛО лол

Ответить

Kirill Kulagin

Максим
4

Если ты такой тупой что не знаешь, это не означает, что все остальные такие же

Ответить

Константин Рогов

Максим
4

мама слишком часто роняла вас головой об пол, вы неизлечимы

Ответить

Павел

Максим
2

Надеюсь ветерок, от вращающейся в почине вдовы Клико, вас продует и за это высказывание у вас хотяб насморк наметится.

Ответить

Maria

Максим
2

разбираться в вопросе - это слишком сложно, проще подстроиться под тупых и продолжать жить в пещере и жрать падаль и носить шкуры собственного производства

Ответить

Blackrock

Максим
19

Уважаемый почти половина русских слов имеют происхождение из других языков. 
из вашего комментария это например "компания- соmраniа, коммерческих-commerce, маркетолог-market, цирк-circus, абсурд-absurdus"
Так что поздно вы панику подняли.

Ответить

Максим Морозов

Максим
–66

удивительные люди меня минусуют ... и очевидно считают первыми французов которые пытаются поменять наш язык.
Французов - у которых в стане нет ни одной вывески на английском.

Мудак
Данная копипаста является сборной солянкой из нескольких текстов, найденных в интернетах, которые…
lurkmore.to
Ответить

Тревожный Мурод

Максим
37

Минусуют скорее всего за так себе троллинг и актёрскую игру в упоротого кремлебота. Запишитесь в театральный кружок что ли для начала.

Ответить

Васмерть

Тревожн…
0

Меня на пикабу держат за отпетого кремлебота, но это даж для меня лютая дичь

Ответить

Evgeny Kantor

Максим
5

В Китае тоже нет вывесок на английском кроме каких-то мегаполисов типа Шанхая и Гуанжоу.  Я только не пойму, что это должно значить? Какую связь с этим дебильным законом имеют вывески на английском?  Шампанское - это защищенный товарный знак и весь этот бред говорит о том, что законодатели оторвались от реальности. Вам бы пора вывески Северной Кореи изучать, а не во Франции. 

Ответить

Балкон.Ру

Evgeny
0

Шампанское - это защищенный товарный знак

Защищённый товарный знак это Champagne, а слово шампанское фигурирует как раз таки в товарном знаке СОВЕТСКОЕ ШАМПАНСКОЕ

Ответить

Илья Попов

Максим
0

К вашему сведению - не французы а 80 процентов русской аристократии, которая считала французский язык престижным и говорили на французском.

Ответить

Павел

Илья
1

У гражданина история ограничивается его годом рождения, будьте благосклонны. 

Ответить

Методический корабль

Максим
7

По Русски Шампанское было всегда шампанским, а коньяк - коньяком

90% населения и торговых сетей России называют шампанским «газированное» вино в бутылке определенной формы, но, во-первых, есть/были договоренности об именовании, а, во-вторых, «шампанское» и «коньяк» это не настолько русские слова, чтобы всегда быть чем-то, что не имело именования на Руси. Ну и «памперс» и «ксерокс» тоже имеют права на свои названия, как бы они не ушли в народ.
Надо читать закон, но предварительно выглядит как бред, принятый впопыхах перед летними каникулами ГД.

Ответить

Алексей Андреев

Методич…
2

На глагол "ксерить" у них точно нет прав )

Ответить

Методический

Алексей
5

А это идея: французское игристое из Шампани — шампанское, игристое из других регионов — шампусик!

Ответить

Медленный Филипп

Алексей
0

А вот за зироксить они может и поборолись быть лол

Ответить

Adrian Garchuk

Максим
5

Ну да, Максимка, по твоей логике любую газировку можно назвать Боржоми, например. Не, нуачотакова?
Едем дальше: ладно, российское шампанское называем шампанским. А французам то с чего запрещаем так его называть? На каком основании?
Ну у напоследок: почитай о зашите наименования по происхождению, что ли, чтоб больше не писать всякую хуйню

Ответить

Балкон.Ру

Adrian
0

любую газировку можно назвать Боржоми

Боржоми нельзя, а как насчёт БОРЖОМСКОЕ?

Ответить

Лев Щенин

Максим
3

Правильно, Максим !
Эти тролли бросают лизлайки направо и налево, и не знают, что 
Евросоюз заплатил Армении три миллиона евро и запретил армянам
называть свой знаменитый алкогольный напиток словом "коньяк".

ЕС выплатит Армении €3 млн за отказ от бренда…
В будущем Армения будет обязана полностью отказаться от производства алкогольных напитков под…
www.rbc.ru
Ответить

Максим Сутов

Лев
0

Вот это красиво, армяне молодцы)

Ответить

Тревожный Мурод

Лев
0

И в чем тут аналогия? Думали хоть прежде, чем писать?

Ответить

Johnny Vorony

Максим
2

Ты прививку что ли сделал?

Ответить

Сергей Янзин

Johnny
1

У него врождённые антитела

Ответить

Johnny Vorony

Сергей
1

Жаль, что мозга нет с рождения )

Ответить

Vasile Miron

Максим
1

Вы не говорить по-русски. В русском языке есть только одно автохтонное слово "взбзднуть". Или я еще не нашел источников, которые бы указали не на русское происхождение слова

Ответить

Soviet Pooh

Максим
1
Ответить

Pavel Loginov

Максим
1

Какого черта друзья Путина решают как пользоваться русским языком? Почему теперь газировку будут именовать шампанским? Почему Россия должна быть вне мирового контекста?

Ответить

Иль Форов

Юрий
9

Далее: Лада теперь Мерседес, а Мерседес теперь Лада!

Ответить

new_comment

Юрий
2

Депутаты выстрелили себе в ногу? Ведь они как раз и являются потребителями Моет, а теперь им придётся пить "Советское шампанское".

Ответить

Louis Cyphre

new_comment
11

Для магазинов Берёзка сделают исключение.

Ответить

Алексей Ларин

new_comment
2

Представь, даже во Франции есть куча всего начиная с Креманов, не говоря о других странах

Ответить

Ivan Zamorev

Юрий
1

А как Моргенштерн без этого шампанского проживёт?))

Ответить

Антон Морозов

Юрий
0

при том что шампанским может называться только игристое сделанное во франции в провинции Шампань

Ответить

Максим Морозов

Юрий
–20

на самом деле всем наплевать...

Ответить

Pavel Zakharov

139

Предлагаю аналогичный закон для капучино

Ответить

Goddard Targarten

Pavel
58

Дальше надо по сырам пройтись, "дружба" или "российский" - сыр, а все ваши швейцарские грюеры - так... сырный продукт какой-то. 

Ответить

Максим Морозов

Goddard
–9

Надо как в Белоруссии где российский "Ресторан Макдональдс" - классифицируется как "Кафе 3-й наценочной категории" 
Батька Форева !!!

Ответить

Лев Щенин

Максим
8

Правильно, Максим !
До каких пор забегаловку, где на столах нет скатертей,
где нужно самому на кассе сделать заказ,
(официанты только могут принести готовое блюдо к столику)
гости едят руками без ножей и вилок,
в меню нет алкоголя
называют " рестораном " ?

Ответить

Васмерть

Лев
–2

Много в каких ресторанах есть скатерти?

Ответить

Лев Щенин

Васмерть
1

Вы хотите песен? Их есть у меня ! (с)
1. Много в каких ресторанах заказ принимает официант, стоя у столика с гостями ? Во всех?
2. Много в каких ресторанах гостям выдают ножи, вилки и ложки ? Во всех ?
3. Много в каких ресторанах есть алкогольное меню ? Во всех ?
Три-ноль в пользу ресторанов !
Макдональдс может чем-то ответить на эти три аргумента?
Что ответите Вы, уважаемый аноним ?

Ответить

Васмерть

Лев
0

Тем что придолбался именно к скатертям) я во многих работал, скатерти были только в одном а ля 90е

Ответить

Лев Щенин

Васмерть
0

А что по алкоголю, ножам-вилкам и приёму заказа у столика?

Ответить

Vl Al

Максим
3

"Батька Форева" 

Я уже несколько лафетов на своей жизни посмотрел по телевизору. Проедет и очередной.

Ответить

Vl Al

Pavel
4

Похоже, это столовка. Кофе-какао (мутная жидкость) из космически-стратегически передового государства СССР. 

Ответить

Константин Рогов

Vl
2

настоящий кофе-какао приготовлен из ячменных зерен ссср. все прочее жалкие подделки )))))

Ответить

Vl Al

Констан…
0

У меня была одна пустая пачка и одна пустая банка (кофе). На банке цена полтора рубля. На пачке - три рубля. Разница только в датах - 10 лет. 1975 и 1985, 

Ответить

Алексей Андреев

Pavel
3

"Руссиано" было уже.

Ответить

Денис Седов

Pavel
0

Какао Золотой Ярлык заставит трепетать ваши вкусовые сосочки, инфа 💯

Ответить

Юрий Мальцев

95

Телефоны, произведенные в России, назвать IPhone, а все, что зарубежом - Смартфон

Ответить

Тревожный Мурод

Юрий
58

Звонильный аппарат

Ответить

Alex Khitro

Тревожный
20

переносное портативное приспособление для совершения коммуникационных взаимодействий с иными гражданами, взаимодействия с мультимедийными материалами цифрового формата и обеспечения возможности ориентирования на местности посредством связи с телекоммуникационными спутниками и вывода полученной информации на жидкокристаллический дисплей

Ответить

Ренат Зайдуллин

Alex
16

Сокращенно: ПППДСКВСИГВСММЦФИОВОНМПССТСИВПИНЖД

Ответить

Сложный рак

Тревожный
1

Звонильный продукт

Ответить

Андрей Фурцев

Юрий
25

Электромобили, произведённые в России, это настоящая Тесла. А всё, что сделано за рубежом, автотранспортные средства на электрической тяге

Ответить

Denis Kiselev

Андрей
9

Электроповозка фирмы Тэсла, США

Ответить

Skorpyon

Denis
0

СШП

Ответить

Soviet Pooh

Юрий
6

– У тебя есть iPhone?
– Нет. И ни у кого на планете его нет.
– Но... почему?
– iPhone можно называть только телефоны, произведенные в РФ

Ответить

Yarro S

Юрий
0

«Абонентская радиостанция» официально называется 

Ответить

Тревожный Мурод

86

Шампанское из Шампани не есть шампанское, а наше за 300 рублей это настоящее шампанское.

Дыааа! Больше ада! Ещё больше!!!

Ответить

Алексей Ларин

Тревожный
–5

Наше а 300 уделает иностранное за 300.
А Тимилион будет не хуже Шампанского

Ответить

Платон Останин

Алексей
2

Только оно «Шампанским» больше от этого не становится

Ответить

Алексей Ларин

Платон
0

Зачем оно должно им быть?

Ответить

Dmitry Popov

79

Документ разрешает использовать понятие «шампанское» только в отношении «российского шампанского», произведенного на территории России.
Производители шампанских вин из региона Шампань обязаны переименовать напитки в «Игристое вино», указано в документе.

Блять. Серьезно? Я очень редко в паблике ругаюсь матом. Но блять, серьезно????

Ответить

Лев Щенин

Dmitry
3

Это вы ещё , голубчик про армян не слышали !
Евросоюз заплатил Армении три миллиона евро и
с 2024 года Армения отказывается от названия
"армянский коньяк" !

Ответить

Илья М

Лев
0

я сначала тоже подумал "за что боролся Пашинян", расстроился уже из-за того что продешевили.
Но потом прочел новость до конца - там переходный период же до тридцать-какого-то года, молодцы, но 40й+ год было б еще лучше.

Ответить

Leo Uvarov

Илья
0

если они смогут  экспортировать в Европу, то фиг с ним, с названием.

Ответить

Илья М

Leo
0

в Европе своего бренди видимо мало, ага :)

Ответить

Leo Uvarov

Илья
1

500 млн рож, наверняка кто-нибудь захочет залить зенки Араратом.

Ответить

Илья М

Leo
1

мне Арарат нра, думаю что найдутся желающие.
Но вопрос в том - а много ли дадут отгружать?
Вот много ли украинских продуктов, хотя бы той же водки, коньяка "шустовского" и пива на прилавках европы можно увидеть?

Ответить

Виктор

Илья
1

Оболонь (пиво) уже давно экспортируется. Водка Немиров, Хортица - аналогично.

Ответить

Илья М

Виктор
0

У них же Первая Частная Пивоварня во Львове - кучу сортов вкусного. Даже черниговское (местное) - норм было. Но Оболонь? ойвэй. Вообще европейца поят ерундой :)

Ответить

Виктор

Илья
1

Тут скорее всего вопрос не к Европе, а к компаниям. Нужно только и всего сертифицироваться по ISTA и начать экспорт 

Ответить

AZP

Илья
0

Первая Частная Пивоварня во Львове - кучу сортов вкусного. Мне больше по душе театр пива Правда. У них свой ресторан и производство, в бутылочки по 0.33 льют.

Ответить

Pavel

Илья
1

Наири отличный коньяк/бренди, за свою цену 🔥.
Из Франции очень понравился Frapin Domaine Chateau de Fontpinot XO

Ответить

Yarro S

Лев
0

Да, Коньяк же известная армянская провинция

Ответить

Dmitry Ryzhov

Dmitry
1

- why, but why?
- because fuck you, thats why!!

Ответить

Mr. Z

Dmitry
–7

Никто ничего не должен переименовывать.

Ответить

alice fox

Mr.
0

на самом деле, если я правильно понял, придется все сертифицировать заново.

Ответить

Mr. Z

alice
0

Это да, похоже.

Ответить

Андрей Николаев

62

Каждый раз кажется, что сильнее ебануться нельзя, но наше правительство доказывает обратное.

Ответить

Максим Морозов

Андрей
–64

на бандерлогов и законы США посмотри ...

Ответить

Андрей Николаев

Максим
40

А ты когда голоден, идешь в магазин за едой, или смотришь на африканских детей?

Ответить

N N

Андрей
10

Он их ест

Ответить

Soviet Pooh

Максим
10
Ответить

Alexander

Максим
4

Тупой ты вотэбаутист

Ответить

Вадим Абдульманов

32

Rossiyskoe shampanskoe - 199 rublei,
Какой-то моет шандон - 199 евро....

Ответить

Vl Al

Вадим
2

"Rossiyskoe shampanskoe - 199 rublei, " - это догестан.

Похожее пойло, только двойной ценник - обрау.

Ответить

Илья М

Vl
3

У Абрау была серия шампуня подороже, где-то баксов по 30-40 бутылка, бледная такая этикетка, годное было вроде.

Ответить

Максим Морозов

Илья
–13

Отличное шампанское "Новый Свет" на виноградниках Князя Голицина, НЕ путать с питерским "Князь Голицын"

Ответить

Igor Chimbur

Максим
8

Только не шампанское, а игристое вино.

Ответить

Максим Морозов

Igor
–28

по русски всегда было и будет шампанское, с какой стати я  должен менять свой родной язык из за каких то маркетологов  Моёт ? 

Ответить

Vl Al

Максим
10

"по русски всегда было и будет шампанское" - В совке это была газировка со спиртом. 

Ответить

Максим

Vl
–13

в СССР это было тоже самое шампанское из Абрау Дюрсо и виноградников Нового Сета - винзаводов которые строили французские специалисты,  - которые СССР экспортировал и которое французы на тогдашних выставках никогда не запрещали именовать шампанским т.к. качество было не хуже.

Армянский коньяк  - на самом деле Шустовский Коньяк - Армянским он стал только после оранжевой Революции 1917 года

Ответить

Vl Al

Максим
7

" которые СССР экспортировал и которое французы на тогдашних выставках никогда не запрещали именовать шампанским т.к. качество было не хуже." 

Ты же про "ссу в глаза и все это божия роса" - ВДНХ ?

Ответить

Blackrock

Максим
0

Кстати ЕС выделил Армении денег что бы они отказались от слова коньяк в названии своих алкогольных напиток

Ответить

Илья М

Igor
2

нет ужЪ! совфед нам намекает - у нас шампанское, у них там непонятная шипучка.

Ответить

Vl Al

Максим
2

"НЕ путать с питерским "Князь Голицын"" - Это вообще тройной одеколон.

Ответить

Vl Al

Илья
0

Если "там" покупать - норм. 

Ответить

Илья М

Vl
0

"там" - это где? на заводе?

Ответить

Vl Al

Илья
3

Именно.

Более того, если вы будете покупать абхазские вина именно в обхазии - удивитесь, какой это качественный продукт. Вроде бы ниггеры, но могут делать хороший продукт для сегментов.

Если вы будете покупать обрау на заводе - удивитесь, какой это качественный продукт. Но только там. В говнитики и проч. они гонят пену.

Ответить

Илья М

Vl
1

Мне прошлом году привозили типа "домашнее" из Абхазии - бормотуха какая-то, возможно, не свезло с продавцом.
Но я в целом не ценитель вин, может и не понял просто.

Ответить

Louis

Илья
3

Дома достаточно сложно сделать качественное вино. Поэтому в 99% случаев домашнее оказывается бормотухой, даже если его сам создатель употребляет.

Ответить

Vl Al

Илья
1

Именно в прошлом году мне привозили "безакцизное" в бутылках. Бутылки одинаковые, как в местных магазах, только вот вкус заметно отличается от "акцизных". Акцизное из обхазии - говно.

Ответить

Leo Uvarov

Vl
1

какие же они ниггеры? Самые что ни на есть Caucasians...

Ответить

Алексей Ларин

Вадим
0

Есть много российского игристого за цену Моэта

Ответить

Васмерть

Алексей
0

И подороже

Ответить

Алексей Ларин

Васмерть
1

Темелион лучшее российское игристое 2020 в Метро можно взять до 1000, оно не хуже Шампанского.
Вино игристое из дворца Геленджика дороже и тоже не хуже.
Esse есть ещё, тоже на уровне.
Абрау Империал, хотя там качество плавает 

Ответить

Pavel Voronkov

15

Они в СФ явно что-то курят. Ни Италия, ни Испания, ни Новый Свет не оспаривают название Шампанское.

Ответить

Владислав Мальцев

Pavel
40

Это они хотят украсть нашу Победу

Ответить

Dmitry Krestnikov

Владислав
7

И наше ШАМПАНСКОЕ!

Ответить

Вася Пражкин

26

 Производители шампанских вин из региона Шампань обязаны переименовать напитки в «Игристое вино»

К чему такие полумеры, обязать их называть «ослиная натовская моча»

Ответить

Сергей Шурупов

23

Очень жду когда автомобилем можно будет называть РФ авто, а то что из-за бугра гавно на колесах

Ответить

Alex Lowen

18

Где кремлеботы? Требую альтернативную точку зрения, с обоснованием полезности этого закона!

Ответить

Георгий Вотинов

Alex
8

Кремлеботы тут, но с обоснованием у них туго :(

Ответить

N N

Георгий
9

А во Франции террористов линчуют! 

Ответить

nost

N
–4

а ты хотел бы поцеловать их в попу?

Ответить

Ed Lee

Alex
3

Не проплатили налет

Ответить

Dmitry Ryzhov

Alex
1

да мы то чего, мы сами ахренели! но подозреваю, что поддерживают отечественного производителя!

Ответить

Васмерть

Dmitry
0

У отечественного либо качество дерьмо либо объемы мизерные. Либо дорого

Ответить

Egor Tulupov

19

Всегда игристым называли то,что произведено не на территории Шампань. Какой теперь смысл?

Ответить