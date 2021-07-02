Moet Hennessy прекратит поставки шампанского в Россию на неопределённый срок из-за изменений закона Статьи редакции
Компания должна отказаться от названия «шампанское», так можно будет называть только произведённый в России напиток из-за поправок к закону.
- Прекращение поставок связано с поправками к закону «О регулировании алкогольной продукции», указано в письме компании партнёрам. Его подлинность подтвердили РБК три источника на рынке. Представитель «Азбуки вкуса» подтвердил «Коммерсанту», что сеть получила извещение от Moet Hennessy.
- Документ разрешает использовать понятие «шампанское» только в отношении «российского шампанского», произведенного на территории России.
- Производители шампанских вин из региона Шампань обязаны переименовать напитки в «Игристое вино», указано в документе.
- Проект поправок одобрил Совет Федерации 23 июня, теперь должен подписать президент.
- Изменения потребуют от «Моет Хеннеси Дистрибьюшн Рус» (дистрибутор Moet Hennessy в России) пересертифицировать шампанские вина и изменить маркировку продукции.
- Компания в письме сообщает, что производители шампанского «не подтвердили готовность изменить категорию шампанских для российского рынка».
- Louis Vuitton Moet Hennessy пока не комментировали информацию РБК.
Цирк абсурда и Оруэлл в действии. Будем теперь российское игристое называть шампанским, а французское шампанское - игристым.
Ждём новых законов:
Коньяком может называться только напиток, произведенные на территории России. Всё остальное-это коньякосодержащий напиток.
Текила аналогично.
Виски аналогично.
Ром аналогично.
Вермут аналогично.
И тд
Сударь вы забыли про боярышник, куда вы его отнесете? Ведь он есть и будет есть.
Не забываем про вино:
«Слово chateau в названии вина может указываться, только если оно находится на территории РФ. Неправильно: Шато Марго. Правильно: Шато Тамань»
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C какой стати французские компании из своих коммерческих соображений лезут в язык другого государства ? По Русски Шампанское было всегда шампанским, а коньяк - коньяком, а не английским "бренди". С какой стати из а каких то маркетологов Моёт я должен использовать вместо обрусевшего русского слова английское ? Вот это Цирк абсурда. Ещё абсурднее что вместо того чтобы послать Моёт в пень у нас на полном серьёзе это обсуждают.
Медленный Филипп
Шампанское всегда было игристым вином из провинции Шампань.
Это легенда французских маркетологов. 95% населения планеты не знает где Франция, и не подозревает о провинциях коньяк и шампань
Слишком толсто, попробуйте потоньше.
Медленный Филипп
Не, ну вдруг чувак действительно не знает, что есть Кава, Асти и другие :)
Возможно, конечно, но вроде в дурке телефон вечером нельзя.
Можно ещё его посты почитать, тогда вопрос отпадает кмк.
Если ты такой тупой что не знаешь, это не означает, что все остальные такие же
удивительные люди меня минусуют ... и очевидно считают первыми французов которые пытаются поменять наш язык.
Французов - у которых в стане нет ни одной вывески на английском.
Тревожный Мурод
Минусуют скорее всего за так себе троллинг и актёрскую игру в упоротого кремлебота. Запишитесь в театральный кружок что ли для начала.
В Китае тоже нет вывесок на английском кроме каких-то мегаполисов типа Шанхая и Гуанжоу. Я только не пойму, что это должно значить? Какую связь с этим дебильным законом имеют вывески на английском? Шампанское - это защищенный товарный знак и весь этот бред говорит о том, что законодатели оторвались от реальности. Вам бы пора вывески Северной Кореи изучать, а не во Франции.
К вашему сведению - не французы а 80 процентов русской аристократии, которая считала французский язык престижным и говорили на французском.
Методический корабль
По Русски Шампанское было всегда шампанским, а коньяк - коньяком
90% населения и торговых сетей России называют шампанским «газированное» вино в бутылке определенной формы, но, во-первых, есть/были договоренности об именовании, а, во-вторых, «шампанское» и «коньяк» это не настолько русские слова, чтобы всегда быть чем-то, что не имело именования на Руси. Ну и «памперс» и «ксерокс» тоже имеют права на свои названия, как бы они не ушли в народ.
Надо читать закон, но предварительно выглядит как бред, принятый впопыхах перед летними каникулами ГД.
На глагол "ксерить" у них точно нет прав )
Ну да, Максимка, по твоей логике любую газировку можно назвать Боржоми, например. Не, нуачотакова?
Едем дальше: ладно, российское шампанское называем шампанским. А французам то с чего запрещаем так его называть? На каком основании?
Ну у напоследок: почитай о зашите наименования по происхождению, что ли, чтоб больше не писать всякую хуйню
Правильно, Максим !
Эти тролли бросают лизлайки направо и налево, и не знают, что
Евросоюз заплатил Армении три миллиона евро и запретил армянам
называть свой знаменитый алкогольный напиток словом "коньяк".
Ты прививку что ли сделал?
У него врождённые антитела
Вы не говорить по-русски. В русском языке есть только одно автохтонное слово "взбзднуть". Или я еще не нашел источников, которые бы указали не на русское происхождение слова
Какого черта друзья Путина решают как пользоваться русским языком? Почему теперь газировку будут именовать шампанским? Почему Россия должна быть вне мирового контекста?
Депутаты выстрелили себе в ногу? Ведь они как раз и являются потребителями Моет, а теперь им придётся пить "Советское шампанское".
Представь, даже во Франции есть куча всего начиная с Креманов, не говоря о других странах
при том что шампанским может называться только игристое сделанное во франции в провинции Шампань
Предлагаю аналогичный закон для капучино
Дальше надо по сырам пройтись, "дружба" или "российский" - сыр, а все ваши швейцарские грюеры - так... сырный продукт какой-то.
Надо как в Белоруссии где российский "Ресторан Макдональдс" - классифицируется как "Кафе 3-й наценочной категории"
Батька Форева !!!
Вы хотите песен? Их есть у меня ! (с)
1. Много в каких ресторанах заказ принимает официант, стоя у столика с гостями ? Во всех?
2. Много в каких ресторанах гостям выдают ножи, вилки и ложки ? Во всех ?
3. Много в каких ресторанах есть алкогольное меню ? Во всех ?
Три-ноль в пользу ресторанов !
Макдональдс может чем-то ответить на эти три аргумента?
Что ответите Вы, уважаемый аноним ?
настоящий кофе-какао приготовлен из ячменных зерен ссср. все прочее жалкие подделки )))))
Телефоны, произведенные в России, назвать IPhone, а все, что зарубежом - Смартфон
Тревожный Мурод
Звонильный аппарат
переносное портативное приспособление для совершения коммуникационных взаимодействий с иными гражданами, взаимодействия с мультимедийными материалами цифрового формата и обеспечения возможности ориентирования на местности посредством связи с телекоммуникационными спутниками и вывода полученной информации на жидкокристаллический дисплей
Электромобили, произведённые в России, это настоящая Тесла. А всё, что сделано за рубежом, автотранспортные средства на электрической тяге
– У тебя есть iPhone?
– Нет. И ни у кого на планете его нет.
– Но... почему?
– iPhone можно называть только телефоны, произведенные в РФ
Наше а 300 уделает иностранное за 300.
А Тимилион будет не хуже Шампанского
Только оно «Шампанским» больше от этого не становится
Документ разрешает использовать понятие «шампанское» только в отношении «российского шампанского», произведенного на территории России.
Производители шампанских вин из региона Шампань обязаны переименовать напитки в «Игристое вино», указано в документе.
Блять. Серьезно? Я очень редко в паблике ругаюсь матом. Но блять, серьезно????
если они смогут экспортировать в Европу, то фиг с ним, с названием.
500 млн рож, наверняка кто-нибудь захочет залить зенки Араратом.
Каждый раз кажется, что сильнее ебануться нельзя, но наше правительство доказывает обратное.
на бандерлогов и законы США посмотри ...
А ты когда голоден, идешь в магазин за едой, или смотришь на африканских детей?
Rossiyskoe shampanskoe - 199 rublei,
Какой-то моет шандон - 199 евро....
Отличное шампанское "Новый Свет" на виноградниках Князя Голицина, НЕ путать с питерским "Князь Голицын"
Только не шампанское, а игристое вино.
по русски всегда было и будет шампанское, с какой стати я должен менять свой родной язык из за каких то маркетологов Моёт ?
в СССР это было тоже самое шампанское из Абрау Дюрсо и виноградников Нового Сета - винзаводов которые строили французские специалисты, - которые СССР экспортировал и которое французы на тогдашних выставках никогда не запрещали именовать шампанским т.к. качество было не хуже.
Армянский коньяк - на самом деле Шустовский Коньяк - Армянским он стал только после оранжевой Революции 1917 года
Именно.
Более того, если вы будете покупать абхазские вина именно в обхазии - удивитесь, какой это качественный продукт. Вроде бы ниггеры, но могут делать хороший продукт для сегментов.
Если вы будете покупать обрау на заводе - удивитесь, какой это качественный продукт. Но только там. В говнитики и проч. они гонят пену.
Есть много российского игристого за цену Моэта
Темелион лучшее российское игристое 2020 в Метро можно взять до 1000, оно не хуже Шампанского.
Вино игристое из дворца Геленджика дороже и тоже не хуже.
Esse есть ещё, тоже на уровне.
Абрау Империал, хотя там качество плавает
Они в СФ явно что-то курят. Ни Италия, ни Испания, ни Новый Свет не оспаривают название Шампанское.
Это они хотят украсть нашу Победу
Производители шампанских вин из региона Шампань обязаны переименовать напитки в «Игристое вино»
К чему такие полумеры, обязать их называть «ослиная натовская моча»
Очень жду когда автомобилем можно будет называть РФ авто, а то что из-за бугра гавно на колесах
Где кремлеботы? Требую альтернативную точку зрения, с обоснованием полезности этого закона!
Кремлеботы тут, но с обоснованием у них туго :(
да мы то чего, мы сами ахренели! но подозреваю, что поддерживают отечественного производителя!
Всегда игристым называли то,что произведено не на территории Шампань. Какой теперь смысл?