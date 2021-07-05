«Яндекс.Маркет» начал показывать продавцам, какие товары добавить в ассортимент для увеличения продаж Статьи редакции
Сервис анализирует самые востребованные товары в интернете за неделю по категориям и брендам.
В личном кабинете продавцов появилась статистика по товарам, которые чаще всего покупают в России через интернет, но которых нет в продаже или в наличии на «Маркете», рассказали vc.ru в компании.
- Маркетплейс собирает данные о товарах через «Яндекс.Маркет Аналитика», сервис изучает рынок электронной торговли в России по 890 товарным категориям.
- Статистика отображается в личном кабинете в виде рейтингов: востребованные товары на рынке, в конкретных категориях, по брендам. Для каждой позиции рейтинга видно среднюю стоимость товара и его популярность.
Рейтинги обновляются каждую неделю по объёмам продаж товаров за последние 30 дней.
- В июне «Яндекс.Маркет» запустил расширенную аналитику для продавцов через «Метрику». Она показывает пол, возраст, интересы и другую информацию о покупателях.
Востребованные или те товары которых нету? Может их и нету потому что они на этой площадке не востребованы?
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