Торговля
Маша Цепелева

«Яндекс.Маркет» начал показывать продавцам, какие товары добавить в ассортимент для увеличения продаж Статьи редакции

Сервис анализирует самые востребованные товары в интернете за неделю по категориям и брендам.

  • В личном кабинете продавцов появилась статистика по товарам, которые чаще всего покупают в России через интернет, но которых нет в продаже или в наличии на «Маркете», рассказали vc.ru в компании.

  • Маркетплейс собирает данные о товарах через «Яндекс.Маркет Аналитика», сервис изучает рынок электронной торговли в России по 890 товарным категориям.
  • Статистика отображается в личном кабинете в виде рейтингов: востребованные товары на рынке, в конкретных категориях, по брендам. Для каждой позиции рейтинга видно среднюю стоимость товара и его популярность.

  • Рейтинги обновляются каждую неделю по объёмам продаж товаров за последние 30 дней.

  • В июне «Яндекс.Маркет» запустил расширенную аналитику для продавцов через «Метрику». Она показывает пол, возраст, интересы и другую информацию о покупателях.
Рейтинг недостающих товаров «Яндекс.Маркет»

#новость #яндексмаркет

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Peter Parker

2

Востребованные или те товары которых нету? Может их и нету потому что они на этой площадке не востребованы?

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alice fox

1

А регион учитываться будет? Или " пофигу, что Антарктида, лучше всего на этой неделе продаётся мороженое"

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Звенислав Николаевич

1

Аналитика уровня «продавай попыты и симпл димплы»?

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elenazazaz

1

ривизия прихадити позже

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