Yota провела исследование наиболее популярных приложений для общения у разных поколений

Yota составила рейтинг приложений, популярных у разных поколений в первом полугодии. Около 40% всего объема трафика пришлось на социальные сети, при этом только 4,5% — на мессенджеры. Большую долю заняли видеосервисы. Так, один YouTube составляет 22% от общего объема трафика.