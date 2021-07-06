«Читай-город—Буквоед» подала в суд на 25 арендодателей, чтобы снизить арендную плату из-за пандемии Статьи редакции
Владельцы помещений часто отказывают, поскольку сами закредитованы, а суды по-разному толкуют положения о льготах, говорят эксперты.
- Некоторые партнёры сети не предоставили льготы по аренде помещений, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей компании.
- С марта по сентябрь 2020 года всем арендаторам пострадавших от пандемии отраслей, в том числе книжной розницы, правительство предложило отсрочку от оплаты.
- В Москве, Новосибирске и Челябинске компания проиграла суд по помещениям. Так, по данным «Ъ», ООО «Глобус-Пресс ХХI», которое входит в сеть, проиграло в первой и второй инстанциях суд по помещению в московском ТЦ «Вешняки». Кассационная жалоба будет рассмотрена 8 июля.
- Компания проиграла суд в первой инстанции с ТЦ «Атриум» в Воскресенске. Кроме этого, теперь компания должна выплатить 1,1 млн рублей арендодателю по встречному иску, так как магазин использовал помещение для хранения продукции. Апелляционная жалоба сети будет рассмотрена 16 августа.
- Представитель сети сказал «Ъ», что суды не были готовы рассматривать такие иски, и они не понимают применение нормы, по которой законодательство впервые вмешивается в частно-правовые отношения. Из-за проигрышей компания закрыла четыре магазина, под угрозой ещё 20. «Ъ» не удалось связаться с арендодателями.
- Опрошенные «Ъ» эксперты отмечают, что арендодатели не всегда могут предоставить скидку, так как у самих есть обязательства перед банками и другими кредиторами. Кроме этого, так как льготы «утверждались наспех», отказы могут происходить из-за неясных формулировок нормы, а также из-за трудности доказать, что компания относится к пострадавшей отрасли.
«Кто льготы давал - у тому пусть и обращаются»- тут позиция а ля Сбербанк очень даже подходит
Почему книжный бизнес,будучи закредитованным, еще существует?
Государство если хотя бы 0,5-1 % от уплаченных налогов субсидировал бизнесу на расходы, то все бы компании остались на плаву... Фу
Ну и взбредит же такое...
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