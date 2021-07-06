Торговля
Nazigul Jusupova

«Читай-город—Буквоед» подала в суд на 25 арендодателей, чтобы снизить арендную плату из-за пандемии Статьи редакции

Владельцы помещений часто отказывают, поскольку сами закредитованы, а суды по-разному толкуют положения о льготах, говорят эксперты.

  • Некоторые партнёры сети не предоставили льготы по аренде помещений, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей компании.
  • С марта по сентябрь 2020 года всем арендаторам пострадавших от пандемии отраслей, в том числе книжной розницы, правительство предложило отсрочку от оплаты.
  • В Москве, Новосибирске и Челябинске компания проиграла суд по помещениям. Так, по данным «Ъ», ООО «Глобус-Пресс ХХI», которое входит в сеть, проиграло в первой и второй инстанциях суд по помещению в московском ТЦ «Вешняки». Кассационная жалоба будет рассмотрена 8 июля.
  • Компания проиграла суд в первой инстанции с ТЦ «Атриум» в Воскресенске. Кроме этого, теперь компания должна выплатить 1,1 млн рублей арендодателю по встречному иску, так как магазин использовал помещение для хранения продукции. Апелляционная жалоба сети будет рассмотрена 16 августа.
  • Представитель сети сказал «Ъ», что суды не были готовы рассматривать такие иски, и они не понимают применение нормы, по которой законодательство впервые вмешивается в частно-правовые отношения. Из-за проигрышей компания закрыла четыре магазина, под угрозой ещё 20. «Ъ» не удалось связаться с арендодателями.
  • Опрошенные «Ъ» эксперты отмечают, что арендодатели не всегда могут предоставить скидку, так как у самих есть обязательства перед банками и другими кредиторами. Кроме этого, так как льготы «утверждались наспех», отказы могут происходить из-за неясных формулировок нормы, а также из-за трудности доказать, что компания относится к пострадавшей отрасли.

#новости #буквоед

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Сидор

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«Кто льготы давал - у тому пусть и  обращаются»- тут позиция  а ля Сбербанк очень даже подходит 

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Алексей Штейн

1

Почему книжный бизнес,будучи закредитованным, еще существует?

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Сидор

Алексей
1

Потому там есть один человек (которого тут активно пиарят месяца два с разных аккаунтов) - миллиардер, филантроп, отец всех работников и просто хороший человек - который важен определённым людям.

 

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Большой жёлтый робот

0

Ох и буквоеды

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Vee-Eight 138

–1

Государство если хотя бы 0,5-1 % от уплаченных налогов субсидировал бизнесу на расходы, то все бы компании остались на плаву... Фу

Ну и взбредит же такое...

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