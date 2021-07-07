«Магнит» показал новый дизайн дискаунтеров «Моя цена» Статьи редакции
Сейчас они копируют магазины «Магнита» «у дома».
«Магнит» планирует стать крупнейшим оператором дискаунтеров среди торгующихся на бирже ритейлеров — к концу 2021 года сеть хочет увеличить количество магазинов «Моя цена» с 76 до 200.
Дискаунтеры получат собственный дизайн — сейчас они копируют оформление магазинов «Магнит» «у дома».
«Магнит» запустил первые пилотные дискаунтеры под брендом «Моя цена» в июле 2020 года.
Среди крупных федеральных ритейлеров самая большая сеть дискаунтеров у «О’Kея» — на конец марта 2021 года у него было 118 точек магазинов «Да!». Их число планируют увеличить до 200 магазинов к 2024 году.
По данным Infoline, дискаунтеры — один из самых быстрорастущих форматов на российском рынке. Ритейлеры запускают их из-за снижения доходов и изменения поведения покупателей. По оценке 2ГИС, сентября 2017 года по сентябрь 2020 года их число в России выросло на 24,7%, до 139,6 тысяч точек.
Формат также развивают X5 Group — дискаунтеры «Чижик», количество которых в 2021 году планируют увеличить до 50, и «Лента», которая тестирует магазины «365+».
Господи, какой ад. Бедные города. Что ж вы делаете.
Да, в тех масштаб, в которых работает магнит. Они могли бы потратить пару десятков лямов, нанять каких-нибудь голландцев или Лебедва и сделать хороший дизайн (дешево и красиво) для своих магазинов. Чтобы стать точками притяжения, местом куда приятно приходить. И помимо того, что их бизнес показатели бы улучшились, они бы еще и стали хорошим прецедентом на рынке. Может и сбербанк с пятерочкой бы подтянулись. Города бы стали красивее.
А так им Пятерочка напинает под зад, как обычно. Они там вроде диксон купили, неужели не понятно, что стратегия максимального убожества по минимальной цене не очень работает.
За облик города отвечает администрация города, а не коммерческая организация.
Я думал магнит это и есть дискаунтеры. Грязные магазины с немытым полом, где старухи роются в мешках с гнилой картошкой по акции - это и есть магнит.
Нищаем братцы нищаем 😭😭😭
Бананы надо есть зелёными - бананы, бананы…как в песне на-на…борщевой набор из корнеплодов, это теперь для богатых
Это просто дискаунтер второго порядка. Вот когда "моя цена" откроет свой дискаунтер, тогда осознаем, в каком премиуме мы раньше жили.
Цвета BILLA освободились, пора использовать))
О мои глаза и уши😩
Дискаунтер от дискаунтера, куда дальше то?
Очевидно — дискаунтер от дискаунтера от дискаунтера. Надо же как-то гречу продавать.
Какое убожество.. зачем эти цвета.. что КБ, что пятёрочка, магнит такую парашу делают из дешманских вентфасадов, уродуя город..
в комментах перепись клиентов ВкусВилла?
Я даже не знаю, что ждать дальше. Промышленные ангары под названием "Дискаунтер"?
Вы изобрели «Светофор»
Бля а можно вот просто без дизайна и товары пусть в коробках лежат , чем такое
Коробки для дискаунтера это роскошь. Все лежит на полу в мешках прямо с полей
Или she’ll заправка
Ну выглядит конечно плохо, но давайте вспомним про психологию и теорию цвета! Красный и жёлтый цвет вызывают аппетит и ассоциируется с едой. Макдак тому пример
Бред
Это называется маркетинговые исследования, а бред это нечто другое
Спасибо магниту за цвета, сразу отталкивает и рождает брезгливость. Не ошибусь куда не надо заходить
Им нужно к Татьянычу за лекцией🤦♀️
А можно более пастельные тона, а то этот цвет -"вырви глаз". Очень не хочется видеть ЭТО из окна дома или просто гуляя по улице.
Убитый Женя
Кассирам помимо масок придётся надевать шоры, чёп не видеть эти столбы и красную рожу.
Магниты и так дискаунтеры, что там будут продавать? ЧТМ магнита просто есть не возможно. Я понимаю форматы маяков со сфетофорами - ангар и куча паллет с товаром, но какая разница между магазином магнит у дома и вот этим вот?
М.. э... вот интересно, они урежут свои аппетиты или начнут торговать просрочкой или откровенным контрафактом (т.е. гавном но чуть дешевле нормальных товаров)?
"Цены, которые радуют" и пустые полки, которые не радуют. В Магните что-то знают и они подают нам какой-то сигнал?
"Моя цена" - бренд химозных продуктов, от которых болит желудок и страдает поджелудочная.
Стоило пару раз купить продукцию этого бренда - всегда были отравления.
Качество продукции просто отвратное
Всем добрый день! На связи Елена Богатырева, сервис trade-in техники ДамПродам.
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