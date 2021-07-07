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Торговля
Евгения Евсеева

«Магнит» показал новый дизайн дискаунтеров «Моя цена» Статьи редакции

Сейчас они копируют магазины «Магнита» «у дома».

51 51 комментарий
2351 просмотров

«Магнит» планирует стать крупнейшим оператором дискаунтеров среди торгующихся на бирже ритейлеров — к концу 2021 года сеть хочет увеличить количество магазинов «Моя цена» с 76 до 200.

Дискаунтеры получат собственный дизайн — сейчас они копируют оформление магазинов «Магнит» «у дома».

Новый дизайн магазинов «Магнит»

«Магнит» запустил первые пилотные дискаунтеры под брендом «Моя цена» в июле 2020 года.

Среди крупных федеральных ритейлеров самая большая сеть дискаунтеров у «О’Kея» — на конец марта 2021 года у него было 118 точек магазинов «Да!». Их число планируют увеличить до 200 магазинов к 2024 году.

По данным Infoline, дискаунтеры — один из самых быстрорастущих форматов на российском рынке. Ритейлеры запускают их из-за снижения доходов и изменения поведения покупателей. По оценке 2ГИС, сентября 2017 года по сентябрь 2020 года их число в России выросло на 24,7%, до 139,6 тысяч точек.

Формат также развивают X5 Group — дискаунтеры «Чижик», количество которых в 2021 году планируют увеличить до 50, и «Лента», которая тестирует магазины «365+».

#новость #магнит

51 51 комментарий
2
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51 комментарий
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ihovsky

37

Господи, какой ад. Бедные города. Что ж вы делаете.

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Станислав Назаров

ihovsky
6

Да, в тех масштаб, в которых работает магнит. Они могли бы потратить пару десятков лямов, нанять каких-нибудь голландцев или Лебедва и сделать хороший дизайн (дешево и красиво) для своих магазинов. Чтобы стать точками притяжения, местом куда приятно приходить. И помимо того, что их бизнес показатели бы улучшились, они бы еще и стали хорошим прецедентом на рынке. Может и сбербанк с пятерочкой бы подтянулись. Города бы стали красивее.
А так им Пятерочка напинает под зад, как обычно. Они там вроде диксон купили, неужели не понятно, что стратегия максимального убожества по минимальной цене не очень работает. 

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Igor Filippov

ihovsky
2

Альтернативы?

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Джон Картошкин

ihovsky
2

Зато цены народные. Открыть ещё не успели, а полки уже пустые.

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Иван Иванов

ihovsky
0

За облик города отвечает администрация города, а не коммерческая организация.

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Syzygy

ihovsky
–1

Пфф, таким города уже не испортишь.

Ответить

Trubin 🐜

28

Я думал магнит это и есть дискаунтеры. Грязные магазины с немытым полом, где старухи роются в мешках с гнилой картошкой по акции - это и есть магнит. 

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Denis Kolesnikov

Trubin
12

дизлайк от старух тебе

Ответить

Dennis Gooddeni

Trubin
1

Нищаем братцы нищаем 😭😭😭
Бананы надо есть зелёными - бананы, бананы…как в песне на-на…борщевой набор из корнеплодов, это теперь для богатых

Ответить

Павел Сусликов

Trubin
1

Это просто дискаунтер второго порядка. Вот когда "моя цена" откроет свой дискаунтер, тогда осознаем, в каком премиуме мы раньше жили.

Ответить

Syzygy

Trubin
1

Да не, это Дикси. Вот там совсем трэш.

Ответить

fox_rus

Trubin
0

Не ройся, закажи например через Яндекс лавка, вполне норм

Ответить

Andrey Kulakov

17

Цвета BILLA освободились, пора использовать))

Ответить

Denis Kolesnikov

Andrey
1

hahaha so good

Ответить

A V

17

О мои глаза и уши😩
Дискаунтер от дискаунтера, куда дальше то?

Ответить

Sergey Filimonov

A
1

Очевидно — дискаунтер от дискаунтера от дискаунтера. Надо же как-то гречу продавать.

Ответить

Шапка Ландквиста

8

Пиздец вырвиглаз.

Ответить

Ян Орлов

6

Какое убожество.. зачем эти цвета.. что КБ, что пятёрочка, магнит такую парашу делают из дешманских вентфасадов, уродуя город..

Ответить

fdooch

4

в комментах перепись клиентов ВкусВилла?

Ответить

Большой жёлтый робот

fdooch
1
Ответить

Semyon Efimov

4

Я даже не знаю, что ждать дальше. Промышленные ангары под названием "Дискаунтер"? 

Ответить

Eugene Krotov

Semyon
3

Вы изобрели «Светофор»

Ответить

Semyon Efimov

Eugene
0

Я не успел дописать, вы меня опередили :)

Ответить

Убитый Женя

3

Напомнило рынки образца 90-х. Каждая вывеска - кровина из глаз. Эпилептики вряд дольше 5 минут выдерживали..

Ответить

Madina Djalilova

3
Ответить

Дмитрий Пелипас

1

Раисся Вперде

Ответить

Митя Мурасов

1

Бля а можно вот просто без дизайна и товары пусть в коробках лежат , чем такое

Ответить

Константин Рогов

Митя
5

Коробки для дискаунтера это роскошь. Все лежит на полу в мешках прямо с полей

Ответить

Андрей Кириллов

Митя
1

Товары в коробках — это «Светофор».

Ответить

Nike I

2

Или she’ll заправка

Ответить

Denis Kolesnikov

Nike
1

she will?

Ответить

Nike I

Denis
0

Shell))

Ответить

Александр Пронин

1

Ну выглядит конечно плохо, но давайте вспомним про психологию и теорию цвета! Красный и жёлтый цвет вызывают аппетит и ассоциируется с едой. Макдак тому пример

Ответить

Константин Рогов

Александр
0

Бред

Ответить

Александр Пронин

Константин
1

Это называется маркетинговые исследования, а бред это нечто другое

Ответить

Антон Адамов

2

Спасибо магниту за цвета, сразу отталкивает и рождает брезгливость. Не ошибусь куда не надо заходить

Ответить

Егор

2

Ужас, руки бы оторвать дизайнеру или его квартиру в такие тона раскрасить.

Ответить

Эмилия Теплова

0

Им нужно к Татьянычу за лекцией🤦‍♀️

Ответить

Убитый Женя

Эмилия
3

Татьяныч-то ога. Научит, как надо в дизайн.

Ответить

ivan krapivin

1

Получается они с пустых полок будут торговать?

Ответить

Антоха

1

А можно более пастельные тона, а то этот цвет -"вырви глаз". Очень не хочется видеть ЭТО из окна дома или просто гуляя по улице.

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Убитый Женя

Антоха
0

Кассирам помимо масок придётся надевать шоры, чёп не видеть эти столбы и красную рожу. 

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Канищев Максим

1

Магниты и так дискаунтеры, что там будут продавать? ЧТМ магнита просто есть не возможно. Я понимаю форматы маяков со сфетофорами - ангар и куча паллет с товаром, но какая разница между магазином магнит у дома и вот этим вот? 

Ответить

eugene gusev

0

М.. э... вот интересно, они урежут свои аппетиты или начнут торговать просрочкой или откровенным контрафактом (т.е. гавном но чуть дешевле нормальных товаров)?

Ответить

Вася Пражкин

0

"Цены, которые радуют" и пустые полки, которые не радуют. В Магните что-то знают и они подают нам какой-то сигнал?

Ответить

Алексей Горячев

0

Цена == качество

Ответить

Константин Рогов

0

Кислотно желто-красная гамма это дурной вкус

Ответить

S 3.14

0

Магнит, прекрати! Меня уже начало тянуть :)

Ответить

Аркадий Величковский

0

От такого дизайна не только глаза болят, но и душа немного...

Ответить

LolKekNet

0

"Моя цена" - бренд химозных продуктов, от которых болит желудок и страдает поджелудочная.

Стоило пару раз купить продукцию этого бренда - всегда были отравления. 
Качество продукции просто отвратное

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Pepe Smoke

0

nice colors dude

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