Торговля
Таня Боброва

Baring Vostok купил 12% в российском бренде одежды 12Storeez Статьи редакции

Такая доля могла обойтись фонду примерно в 330 млн рублей, считает эксперт.

  • Фонд выкупил часть доли соосновательницы бренда Марины Голомаздиной, рассказали vc.ru в компании. Сумму сделки и другие её детали партнёры не раскрывают.
  • 12Storeez решила привлечь стратегического партнёра для поддержки экспансии, рассказали в компании: до конца 2021 года бренд планирует открыть до 26 магазинов в России. Сейчас у него 35 розничных точек в 11 российских городах и городе в Казахстане.
  • По словам близкого к компании источника «Коммерсанта», 12Storeez также планирует экспансию на европейские рынки. В Baring Vostok добавили, что речь идет о cashout сделке.
  • Проект 12Storeez появился в начале 2014 года как аккаунт в Instagram. Его создали Иван Хохлов вместе с будущей супругой Ириной Голомаздиной и её сестрой Мариной в Екатеринбурге. На старте проекта партнёры вложили 2 млн рублей.
  • По данным «Контур.Фокуса», сейчас около 38,3% ООО «12 историй» принадлежит Хохлову, 30,8% его супруге Ирине и столько же — Марине Нуретдиновой. Выручка компании на конец 2020 года составила 3 млрд рублей (+55% год к году), чистая прибыль — 440 млн рублей, следует из данных системы.
  • Исполнительный директор Peregrine Capital Дмитрий Габышев в разговоре с «Ъ» оценил стоимость 12Storeez исходя из финансовых показателей в 2,7 млрд рублей. То есть 12% могли обойтись Baring Vostok примерно в 330 млн рублей.

#новость #baringvostok

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Nikolay Kapustin

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Ты их в дверь, а они в окно.

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Fedor Ivashkin

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15% рентабельность по чистой прибыли - это супер круто, многие ритейлеры могут только мечтать о таких цифрах, особенно по итогам 2020 года)

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Project News

Fedor
0

Откуда данные ?

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Sergey Nikolaevich Gerasimov

0

Сильно!!! 👍

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