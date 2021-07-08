Оптовые цены на российское вино вырастут на 15-20%, в рознице — на 10% к 2022 году — исследование Статьи редакции
На цены повлияет неурожай винограда в 2020 году, ослабление рубля и рост цен на виноматериалы, считают эксперты.
- Вина будут дорожать из-за увеличившихся цен на виноматериал, нехватки российских и увеличения стоимости импортных саженцев, пишет РБК со ссылкой на данные рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР).
- Еще один фактор — ослабление рубля, в 2020 году он подешевел на 19,3%, это сказалось на стоимости бочек, шпалер и сельхозтехники, которые виноделы часто покупают за рубежом, по данным НКР.
- На расценки повлияла и засуха 2020 года — виноградники потеряли от 30 до 40% урожая, добавил вице-президент группы компаний Simple Анатолий Корнеев.
- В магазинах цены на вино могут вырасти на 10%: на 5–6% за счёт инфляции, могут добавиться еще 5% из-за подорожавшего винограда, считает президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович.
Когда-нибудь будет новость про то, что в России что-то подешевело. Но не сегодня.
Если пить подешевевшее российское вино, то в следующий раз ценник можно и не увидеть
Надо начинать с малого и подавать пример бизнесу. Например пусть VC снизит цену подписки с 75руб до 45
Э... это я на 75 рублей в месяц тут плюсов набираю? :)
Тогда получается хорошо, если будет дорожать всё! значит курс плюсов поднимается и становится лучше!
Срочно в номер!!!
Это заработная плата среднего класса по классификации Путина
Российские вина? Подскажите, какие вообще можно из них пить? Что ни брал из нашего - ничего. Только домашнее из проверенных мест в Астрахани.
Любителям домашнего шмурдяка пожалуй да, пить нечего. Такое в магазины не поставляют.
Ну, знаете, видел я видос где делают домашние вина и, по уровню антисанитарии я лучше покупные бы купил.
Антисанитария - это еще полбеды. Производство минимально приличного вина предполагает наличие определенных технологий на всех этапах, большая часть которых "домашникам" и прочим обладателям тазиков и бочонков недоступна. Есть небольшое кол-во "гаражистов"-интузиастов, делающих хорошие вещи, но это совсем не та братия с югов, предлагающих своей пойло направо и налево, да и ценник на выходе такого качественного продукта огого.
как же древние греки делали вино? У них технологий наверняка не было.
То, что делали и пили древние греки, римляне итд по органолептике с современным вином имело очень мало общего. Банально то, что получалось на выходе приходилось сильно разбавлять водой, чтобы нивелировать повышенную и неконтролируемую при производстве крепость, густоту, с которой вино того времени больше походило на соус, соленый вкус (соль использовалась как консервант) итд.
ногами виноград давят?
В том и дело, что в магазине до 1000 рублей за бутылку даже взять нечего. В Греции - 3 евро за литр.
То, что за 3 евро - обычное столовое вино. За 1000 российских вин вариантов масса, включая reserve. Что Вы пробовали за 1000 рублей из российских вариантов, что так не понравилось против аналогичного варианта за 3 евро?
Там диагноз сразу "домашнее из проверенных мест в Астрахани". Дальше можно не спрашивать.
За тысячу рублей лучше взять европейское вино, а не кормить и поддерживать наших виноделов, лоббирующих парашные законы.
Вина мы научились делать так же, как и сыры, то есть никак.
В кустарных условиях хорошего вина не сделать. Шмурдяк, что вырубит,как молотом по башке - да. Вино - нет.
Как в домашних условиях поддерживают нужную температуру брожения, например?
Даже элементарно где домашник возьмет под рукой качественный правильно выращенный технический сорт винограда? Это в лучшем случае какая-нибудь изабелла из собственного сада.
Погреб, не? ) Температура плюс-минус одинакова.
Температура брожения должна быть около 20 градусов, а для красного еще выше, причем не выше 30. При это нужна стабильность температуры, не только помещения, но и самого сусла.
в пятерочке брал?
Домашнее? Самовывозом от своих. )
а, просто есть наливайки, где вина называются "домашние", как бренд, а не факт
Не, тут из своих бутылей льют, что сами для себя заготавливают. )
Дурной диод
Из относительно недорогих Гай-кодзор и Голубицкое норм
Из последнего - Собер Баш Красностоп Резерв 2017 - достойно. Но как-бы 2.5 тыс.
Краснопольское по моему было крутое прямо / не могу найти в google
Правильно, ведь в россиюшке самые лучшие в мире вина! При дворце Самого виноградники есть, Он угощает товарища Си, и других друзей, иногда и пюреру с дондоном наливает, если настроение хорошее.
Так и шампанское, глядишь, догонят
Там ещё и у французов какие-то проблемы. Не знают как что называется. Вот ведь совпадение
заморозки в этом году были. но на цене вин это обычно не сказывается. бордо и медок как стоили свои 5-10 евро, так и будут стоить
Оптовые цены на российское вино вырастут на 15-20%
Ну хоть тетрапаки не подорожают.
Вино подорожает в 2022 году ?
Отличная новость для членов "Клуба любителей бесплатной еды и выпивки" !
(стартуем в сентябре 2021 года)
Надо пользоваться ситуацией на рынке - всё строго по учебникам маркетинга !
Знание - сила !
У меня бутыль стоит в тёмном месте с 2011 года. Всё никак не доберусь. )))
Вот ведь анекдот - виноматериалы!
Суровая правда состоит в том, что российские (крымские), а также абхазские вина производятся в количествах, сильно превышающих количество выращиваемого винограда.
Из европейских виноматериалов :)
Дурной диод
Справедливости ради замечу, что виноматериал, читай требующее доработки вино (никаких порошков, как многие думают), может быть вполне себе годным. Если производитель конечного продукта не рукожоп, то из такого полуфабриката часто получается отличное бюджетное вино.
Да, но по новому абсурдному закону вино, разлитое внутри РФ из импортного виноматериала вином не считается. При этом аналогичное завезенное считаться вином будет.
Это в основном тетрапаки, псевдоабхазские и псевдокрымские ноунейм вина - там да, в основном испанский или молдавский балк.
В России разве есть вина которые можно пить? Я в сравнении с теми же испанскими или чилийскими.
"Испанское" и "чилийское" - это очень широкое понятие. Вино вообще не делится по странам - это очень неопределенное понятие. Например, то, что стоит в коробках - это с большой вероятностью испанский виноматериал и после розлива на территории России он испанским вином быть не перестает. Нравится такое испанское вино? Чтобы оценить то, что можно и нельзя пить расскажите что Вы пили. Ну желательно что-то из приличных российских виноделен, а не Массандру и Абрау сотоварищи.
Любые вина даже из номинально одного сорта винограда в разных регионах будут отличаться в силу терруарности. Это абсолютная норма.
Повторюсь, непонятно что с чем Вы сравниваете. Во-первых, сомневаюсь что какой-нибудь российский каберне совиньон будет "водянистее" какого-нибудь чилийского пино нуара, а во вторых, более легкое тело - не есть недостаток вина, а вопрос вкуса.
Хотелось бы вина вкусного, полезного и занедорого. Водки вкусной почему-то купить не проблема.
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