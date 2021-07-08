Торговля
Маша Цепелева

Оптовые цены на российское вино вырастут на 15-20%, в рознице — на 10% к 2022 году — исследование Статьи редакции

На цены повлияет неурожай винограда в 2020 году, ослабление рубля и рост цен на виноматериалы, считают эксперты.

  • Вина будут дорожать из-за увеличившихся цен на виноматериал, нехватки российских и увеличения стоимости импортных саженцев, пишет РБК со ссылкой на данные рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР).
  • Еще один фактор — ослабление рубля, в 2020 году он подешевел на 19,3%, это сказалось на стоимости бочек, шпалер и сельхозтехники, которые виноделы часто покупают за рубежом, по данным НКР.
  • На расценки повлияла и засуха 2020 года — виноградники потеряли от 30 до 40% урожая, добавил вице-президент группы компаний Simple Анатолий Корнеев.
  • В магазинах цены на вино могут вырасти на 10%: на 5–6% за счёт инфляции, могут добавиться еще 5% из-за подорожавшего винограда, считает президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович.
Изменения цен на вина с 2017 года РБК
Изменения цен на игристые вина, цены в рублях за один литр РБК

#новость #алкоголь

1148 просмотров
63 63 комментария
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63 комментария
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Дмитрий Стрельцов

9

Когда-нибудь будет новость про то, что в России что-то подешевело. Но не сегодня.

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Михаил Анюков

Дмитрий
26

Конечно будет, например рубль

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ivan krapivin

Дмитрий
5

Если пить подешевевшее российское вино, то в следующий раз ценник можно и не увидеть

Ответить

Михаил Анюков

ivan
0

Звучит как угроза

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Алексей Штейн

Дмитрий
0

Надо начинать с малого и подавать пример бизнесу. Например пусть VC снизит цену подписки с 75руб до 45

Ответить

Sergei Timofeyev

Алексей
1

Э... это я на 75 рублей в месяц тут плюсов набираю? :)

Ответить

Алексей Штейн

Sergei
0

Тогда получается хорошо, если будет дорожать всё! значит курс плюсов поднимается и становится лучше!

Ответить

Sergei Timofeyev

Алексей
1

Об этом я не подумал!

Ответить

Pavel Loginov

Дмитрий
0

Рубль дешевеет ведь, вам этого мало?

Ответить

Leo Uvarov

Дмитрий
0

руболь дешевеет

Ответить

Alexander Goubin

Дмитрий
0

Срочно в номер!!!
Это заработная плата среднего класса по классификации Путина

Ответить

EvoMedia

3

Рост цен - это стабильность. Это наши скрепы
Зато войны нет и пенсии платят

Ответить

Sergei Timofeyev

–9

Российские вина? Подскажите, какие вообще можно из них пить? Что ни брал из нашего - ничего. Только домашнее из проверенных мест в Астрахани.

Ответить

Arseniy Kirsanov

Sergei
4

Любителям домашнего шмурдяка пожалуй да, пить нечего. Такое в магазины не поставляют.

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Михаил Анюков

Arseniy
3

Ну, знаете, видел я видос где делают домашние вина и, по уровню антисанитарии я лучше покупные бы купил. 

Ответить

Arseniy Kirsanov

Михаил
5

Антисанитария - это еще полбеды. Производство минимально приличного вина предполагает наличие определенных технологий на всех этапах, большая часть которых "домашникам" и прочим обладателям тазиков и бочонков недоступна. Есть небольшое кол-во "гаражистов"-интузиастов, делающих хорошие вещи, но это совсем не та братия с югов, предлагающих своей пойло направо и налево, да и ценник на выходе такого качественного продукта огого.

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Leo Uvarov

Arseniy
0

как же древние греки делали вино? У них технологий наверняка не было.

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Arseniy Kirsanov

Leo
2

То, что делали и пили древние греки, римляне итд по органолептике с современным вином имело очень мало общего. Банально то, что получалось на выходе приходилось сильно разбавлять водой, чтобы нивелировать повышенную и неконтролируемую при производстве крепость, густоту, с которой вино того времени больше походило на соус, соленый вкус (соль использовалась как консервант) итд.

Ответить

Михаил Анюков

Leo
0

Видимо вот так)))

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Олег Ивахнов

Leo
0

 как же древние греки делали вино?

Херово скорее всего.

Ответить

Leo Uvarov

Михаил
0

ногами виноград давят?

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Михаил Анюков

Leo
0
Ответить

Sergei Timofeyev

Arseniy
–2

В том и дело, что в магазине до 1000 рублей за бутылку даже взять нечего. В Греции - 3 евро за литр. 

Ответить

Arseniy Kirsanov

Sergei
4

То, что за 3 евро - обычное столовое вино. За 1000 российских вин вариантов масса, включая reserve. Что Вы пробовали за 1000 рублей из российских вариантов, что так не понравилось против аналогичного варианта за 3 евро?

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Alexey Ivanov

Arseniy
1

Там диагноз сразу "домашнее из проверенных мест в Астрахани". Дальше можно не спрашивать.

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Igor Chimbur

Arseniy
0

За тысячу рублей лучше взять европейское вино, а не кормить и поддерживать наших виноделов, лоббирующих парашные законы.
Вина мы научились делать так же, как и сыры, то есть никак.

Ответить

Андрей Крамарь

Sergei
0

В кустарных условиях хорошего вина не сделать. Шмурдяк, что вырубит,как молотом по башке - да. Вино - нет.
Как в домашних условиях поддерживают нужную температуру брожения, например?

Ответить

Arseniy Kirsanov

Андрей
3

Даже элементарно где домашник возьмет под рукой качественный правильно выращенный технический сорт винограда? Это в лучшем случае какая-нибудь изабелла из собственного сада.

Ответить

Sergei Timofeyev

Андрей
0

Погреб, не? ) Температура плюс-минус одинакова.

Ответить

Arseniy Kirsanov

Sergei
2

Температура брожения должна быть около 20 градусов, а для красного еще выше, причем не выше 30. При это нужна стабильность температуры, не только помещения, но и самого сусла.

Ответить

Алексей Штейн

Sergei
0

в пятерочке брал?

Ответить

Sergei Timofeyev

Алексей
0

Домашнее? Самовывозом от своих. )

Ответить

Алексей Штейн

Sergei
1

а, просто есть наливайки, где вина называются "домашние", как бренд, а не  факт

Ответить

Sergei Timofeyev

Алексей
0

Не, тут из своих бутылей льют, что сами для себя заготавливают. )

Ответить

Дурной диод

Sergei
0

Из относительно недорогих Гай-кодзор и Голубицкое норм

Ответить

semen matrasov

Дурной
0

В белуге, Корп клиентам Голубицкая -50%.
Почти каждый месяц спамят

Ответить

Sergey Sorokin

Sergei
0

Из последнего - Собер Баш Красностоп Резерв 2017 - достойно. Но как-бы 2.5 тыс.

Ответить

Alexey Ivanov

Sergei
0

Сейчас второй эксперт из авто джиэсм расскажет

Ответить

Muslim Shortanov

Sergei
0

Краснопольское по моему было крутое прямо / не могу найти в google

Ответить

Андрей Крамарь

1

Правильно, ведь в россиюшке самые лучшие в мире вина! При дворце Самого виноградники есть, Он угощает товарища Си, и других друзей, иногда и пюреру с дондоном наливает, если настроение хорошее.

Ответить

Мария Беслер

1

мне кажется сейчас вряд ли можно кого-то удивить, с каждым днем растут цены

Ответить

Artemy

0

Так и шампанское, глядишь, догонят

Ответить

Sergei Timofeyev

Artemy
1

До 40 градусов

Ответить

Ivan Zenkov

0

Там ещё и у французов какие-то проблемы. Не знают как что называется. Вот ведь совпадение

Ответить

Shlomo Goldenberg

Ivan
0

заморозки в этом году были. но на цене вин это обычно не сказывается. бордо и медок как стоили свои 5-10 евро, так и будут стоить

Ответить

Вася Пражкин

0

 Оптовые цены на российское вино вырастут на 15-20%

Ну хоть тетрапаки не подорожают.

Ответить

Лев Щенин

0

Вино подорожает в 2022 году ?
Отличная новость для членов "Клуба любителей бесплатной еды и выпивки" !
(стартуем в сентябре 2021 года)
Надо пользоваться ситуацией на рынке - всё строго по учебникам маркетинга !
Знание - сила !

Ответить

Sergei Timofeyev

Лев
0

У меня бутыль стоит в тёмном месте с 2011 года. Всё никак не доберусь. )))

Ответить

Александр А.

0

Вот ведь анекдот - виноматериалы!

Суровая правда состоит в том, что российские (крымские), а также абхазские вина производятся в количествах, сильно превышающих количество выращиваемого винограда.

Из европейских виноматериалов :)

Ответить

Алексей Штейн

Александр
0

Сплошные плюсы! Европейское качество материалов!

Ответить

Дурной диод

Александр
0

Справедливости ради замечу, что виноматериал, читай требующее доработки вино (никаких порошков, как многие думают), может быть вполне себе годным. Если производитель конечного продукта не рукожоп, то из такого полуфабриката часто получается отличное бюджетное вино.

Ответить

Arseniy Kirsanov

Дурной
0

Да, но по новому абсурдному закону вино, разлитое внутри РФ из импортного виноматериала вином не считается. При этом аналогичное завезенное считаться вином будет.

Ответить

Arseniy Kirsanov

Александр
0

Это в основном тетрапаки, псевдоабхазские и псевдокрымские ноунейм вина - там да, в основном испанский или молдавский балк.

Ответить

semen matrasov

0
Ответить

cepera

0

В России разве есть вина которые можно пить? Я в сравнении с теми же испанскими или чилийскими.

Ответить

Arseniy Kirsanov

cepera
0

"Испанское" и "чилийское" - это очень широкое понятие. Вино вообще не делится по странам - это очень неопределенное понятие. Например, то, что стоит в коробках - это с большой вероятностью испанский виноматериал и после розлива на территории России он испанским вином быть не перестает. Нравится такое испанское вино? Чтобы оценить то,  что можно и нельзя пить расскажите что Вы пили. Ну желательно что-то из приличных российских виноделен, а не Массандру и Абрау сотоварищи.

Ответить

cepera

Arseniy
0

Чилийские и российское вина на вкус различаются и по послевкусию тоже.

Ответить

Arseniy Kirsanov

cepera
0

Любые вина даже из номинально одного сорта винограда в разных регионах будут отличаться в силу терруарности. Это абсолютная норма.

Ответить

cepera

Arseniy
0

Тем не менее, чилийский и испанские вина не такие водянистые как российские.

Ответить

Arseniy Kirsanov

cepera
0

Повторюсь, непонятно что с чем Вы сравниваете. Во-первых, сомневаюсь что какой-нибудь российский каберне совиньон будет "водянистее" какого-нибудь чилийского пино нуара, а во вторых, более легкое тело - не есть недостаток вина, а вопрос вкуса.

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Дмитрий Евсеев

0

Исследование будущего

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Сергей Че

0

Хотелось бы вина вкусного, полезного и занедорого. Водки вкусной почему-то купить не проблема.

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Ivan Shmelev

0

Когда вино дороже водки выбор очевиден

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