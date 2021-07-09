Торговля
Маша Цепелева

«Ашан» расположит внутри гипермаркетов сторонние магазины одежды, продуктов и дарксторы Статьи редакции

Изменение формата гипермаркетов «повысит эффективность использования торговых площадей», объяснил президент компании.

  • «Ашан» сократит торговую площадь гипермаркетов и предложит часть в аренду сторонним магазинам, рассказал «Ведомостям» президент «Auchan Retail Россия» Филипп Брошар. Например, корнер французского бренда одежды Kiabi уже работает в гипермаркете в торговом центре «Авиапарк» в Москве.
  • Часть торговой площади компания хочет использовать под дарксторы — склады для сбора заказов на собственную и партнёрскую доставку. «Ашан» сотрудничает с «Яндекс.Едой» и «Сбермаркетом».
  • По данным базы «Контур.Фокус», выручка OOO «Ашан» за год сократилась на 13% и в 2020 году составила 223 млрд рублей, впервые компания закончила год с чистым убытком — 4,8 млрд рублей.
  • Убытки могут быть связаны с потерей трафика в гипермаркетах, проблемами в ассортименте доставки и с её организацией, считает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров.
  • Другие компании тоже начали отказываться от формата гипермаркетов. В июне 2021 года представитель X5 Group заявил, что компания прекратит развивать бренд «Карусель»: гипермаркеты либо заменят на супермаркеты, либо продадут, либо закроют.

#новость #ашан

1576 просмотров
32 32 комментария
1
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Большой жёлтый робот

27

Дарксторы теперь не только в даркнете

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Антон Ковойцев

Большой
1

хотел пошутить про драгсторы, но не получилось

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Maxim Medvedev

5

Главное, чтобы гипермаркеты ее начали сотрудничать с девелоперами: в противном случае может оказаться, что купленная студия или однушка будет где-то внутри очередного гипермаркета, как в икее:)

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Эдуард Лиринг

Maxim
7

Спальня в отделе кроватей

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Valeratal Val

Maxim
0

удобно же, вышел в трениках и тапках, купил что надо 

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Sergey Takzhanov

5

Целые штабы топ менеджмента не в курсе, что очередь на кассу 20 минут, это доуя, это наверное главная причина моего отказа от гиперов. При этом магнит семейный в состоянии поставить кассу самообслуживания, а ашан и лента нет. 

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Krem-brule

Sergey
0

В перекрестке 10 автоматов. Все толпятся у одной кассы)

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Misha Zakarin

Krem-brule
0

Налик 🤷

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Антон Ковойцев

Misha
0

скорее привычка 

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Misha Zakarin

Антон
1

Возможно. Но тех, кто вообще отказался от налика, по-моему, интуитивно потянет к этим автоматам.

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Krem-brule

Misha
0

Не факт) Автоматы пока еще неудобные. Это просто один из примеров, что суть проблемы не в автоматах)

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Misha Zakarin

Krem-br…
0

У меня проблемы с ними за сотни раз использования возникли только однажды, в «Ленте» — невозможно было уловить штрихкод ни зеркальцами этими, ни лазерным пистолетом. Кстати, после этого я в «Ленту» и не ходил, такой вот технопривереда)

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Timur Adygea

Sergey
0

“Убытки могут быть связаны с потерей трафика в гипермаркетах, проблемами в ассортименте доставки и с её организацией, считает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров."

Директор или глупый, или просто не хочет видеть явное, интересно он не считает что убытки связанны с нехваткой денег у населения страны.

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Sergei Timofeyev

Sergey
0

Экспресс-кассы в Марфине исчезли как класс. Теперь есть кассы самообслуживания. Кстати, бонус получил. Один проводок не заметил, что выпал у меня, не пробившись )

Ответить

Valeratal Val

Sergei
0

давно исчезли? был там месяц назад, все еще было. В центре касс

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Sergei Timofeyev

Valerat…
0

В Марфине? 2 недели назад был и не нашёл там для покупателей с 1 корзинкой.

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Valeratal Val

Sergei
0

в Марфино да, но да, я не был там достаточно давно

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Sergei Timofeyev

Valerat…
0

Ну вот так. Может, конечно, оставили слева (туда не хожу), но по центру уже нет 100%. Хотя самостоятельно пробивать самому себе - тоже ок-ок. Вышел быстрее, чем через кассы. И пологичнее интерфейс, чем в Леруа или в Метро.

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Valeratal Val

Sergei
0

Ну мне кажется самому пробивать это делать работу за кассира. В чем моя выгода? Выгода магазина понятна, а моя? :)
ладно, когда пару веще пробить несложно, но когда целая корзина мелочевки...

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Sergei

Valerat…
0

Шнурок USB

Ответить

Valeratal

Sergei
0

ну это мелкий криминал. Не буду же я каждый раз шнурок забывать пробить :)

Ответить

Sergei

Valerat…
0

В следующий раз - телевизор.

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Андрей Кириллов

Sergey
0

В Ленте есть кассы самообслуживания.

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Алексей Лысенко

1

А навести порядок в отделах с рыбой и мясом они прежде не хотят? Вечно пройти мимо этих лотков невозможно. Вонь знатная стоит... Магазин хороший, но этот нюанс портит ему репутацию

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Yan Purvenes

0

Для начала лучше бы сделал вентиляции с кондиционированием.

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Evgeniy Onegin

Yan
1

у нас кондей и вентиляция работают на ура. А вот из 50 касс, работает от силы 3-4 и это прям бесит, поэтому все реже заезжаю к ним 

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Антон

0

Дарксторы это что-то из даркнета?

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Misha Zakarin

Антон
1

Магазины без присутствия покупателей — покупатели собирают корзину в приложении или на сайте, а товары с полок для них выбирают дежурные сборщики, после чего сразу передают их в доставку. То есть покупатель как бы посещает тот же магазин, но не присутствует там физически, не ходит по рядам и не стоит на кассе.

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hakhagmon

Антон
0

Закладки можно будет оставлять

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Марк К

Антон
0

Самокат или Яндекс лавка, например)

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Юлия

0

Интересно какие сети магазинов или бренды будут представлены на площадке Ашана.

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Ivan Zenkov

0

METRO мне кажется удачней запрыгнули на этот поезд с дарксторами, но посмотрим

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