«Тинькофф Инвестиции»: я потерял более $1500 из-за некорректной работы приложения

Проблемы начались 17.02.2021 года. Когда я, как и тысячи клиентов «Тинькофф» из-за технических ошибок не мог зайти ни в приложение, ни в торговый терминал. Длилось это несколько часов, поддержка не отвечала на звонки. Я пытался многократно зайти в приложение, чтобы продать свои акции, но не мог этого сделать.