Starta VC Объявляет О Начале Приема Заявок На Участие В Программе Starta Accelerator — Batch 12!

Программа стартует в сентябре 2021, заявку можно подать до 15 июля.12-й набор будет проходить в гибком формате, включающим в себя онлайн и оффлайн блоки, и предоставляющий участникам возможность наиболее оптимально выбрать время для поездки в Нью-Йорк. Выпускники программы с лучшими показателями могут получить последующие инвестиции от фонда…