Торговля
Маша Цепелева

Philip Morris купит производителя медицинских товаров для ингаляций Vectura за $1,5 млрд Статьи редакции

Компания хочет получать до 50% выручки от продуктов без дыма и заработать не меньше $1 млрд на товарах без никотина к 2025 году.

  • Philip Morris купит британского производителя товаров для лечения с помощью ингаляций Vectura за £1,05 млрд ($1,5 млрд).
  • Табачная компания предлагает 150 пенсов наличными за каждую акцию Vectura. Это на 11% выше цены на момент закрытия Лондонской биржи. В мае 2021 года инвестиционная группа Carlyle предлагала купить Vectura за £958 млн, сообщает Bloomberg.
  • После сделки Vectura останется автономной компанией, а Philip Morris будет использовать её технологии для производства ингаляционных препаратов и устройств.
  • Philip Morris запланировал к 2025 году получить более 50% выручки от продуктов без дыма и не менее $1 млрд от продаж товаров без никотина. Philip Morris принадлежат бренды Marlboro, Parliament, IQOS и другие.
  • В июле 2021 года Philip Morris купила за $820 млн производителя никотиновой жвачки Fertin Pharma.
  • В Vectura работает более 200 ученых. Компания помогает партнёрам в разработке и запуске на рынок устройств и лекарств для ингаляций. Vectura запустила 13 продуктов на рынок, продажи принесли $11 млрд, товары помогли 10 млн пациентов в мире, по данным компании.

#новость #philipmorris

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19 19 комментариев
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Азиатский Таксист

14

Новый вид потребления табака создают?

Теперь можно получить свою дозу никотина, вставив трубку в зад

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Игорь Дубов

Азиатский
1

Как уместно)) нужен просто потент на вставляние трубки в зад)

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Igor Gorbenko

Игорь
2

потент

шаблонная опечатка по фрейду при мыслях о вставлянии трубки в зад )))

Ответить

Сергей Щукин

7

Были медицинские товары - станут инструментами разрушения здоровья

Хорошая штука - капитализм 🤷‍♂️

Ответить

Инокентий Смирнов

Сергей
2

Сейчас это в тренде, убивать всякими крутыми вейпами, вкусной едой, это любят, за это хорошо платят

Ответить

A. Bigkkuzin

Сергей
1

еще можно до шприцов до2.78баться

Ответить

Сергей Щукин

A.
0

Можно, наверное, но зачем?

Ответить

Антон

4

Philip Morris купит производителя медицинских товаров для ингаляций Vectura за $1,5 млрд и закроет?

Ответить

Андрей Авдеев

3

После айкоса лечиться?

Ответить

Азиатский Таксист

Андрей
0

После glo

Ответить

Александр Антонов

Азиатский
4

это пиздец какой то

Ответить

Инокентий Смирнов

1

Все по новому, вейп

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Oleg Zhuravlev

1

Когда переизобретаешь кальян в крупной компании ;))

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Wera Ferat

0

Так было всегда, все направления, что касаются здоровья дают положительный эффект для увеличения доходов. 

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Sergey Skvortsov

0

Ингаляторы из Cyberpunk 2077 не за горами

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Амур Дзарасов

0

купил пару акции , как думаете , правильно? 

Ответить

Инокентий Смирнов

Амур
0

Нет

Ответить

Амур Дзарасов

Инокентий
0

Почему? 

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Карина Авдеева

0

Компания хочет получать до 50% выручки от продуктов без дыма и заработать не меньше $1 млрд на товарах без никотина к 2025 году. Круто к стати. 

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Торговля
Маша Цепелева
Philip Morris купит производителя медицинских товаров для ингаляций Vectura за $1,5 млрд Статьи редакции

Компания хочет получать до 50% выручки от продуктов без дыма и заработать не меньше $1 млрд на товарах без никотина к 2025 году.

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