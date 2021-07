В этом материале Head of Product Marketing в OTUS — Рон Маркосян поделился своими принципами построения эффективной работы в команде.

{"items":[{"comment_id":3013829,"subsite_id":199124,"user_id":453150,"type":"comment_add","id":3013829,"hash":"37a684be4d03ee9bb58a75121cb4aa88","date":1625820682,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/267986-tinkoff-investicii-s-brokerskogo-scheta-propali-dengi?comment=3013829","text":"\u0422\u043e\u0440\u0433\u0443\u044e \u043d\u0430 \u041e\u0442\u043a\u0440\u044b\u0442\u0438\u0438, \u0432\u0441\u0435 \u043d\u043e\u0440\u043c. \u041d\u043e \u044f \u043e\u0447\u0435\u043d\u044c \u043f\u043e \u0441\u0442\u0430\u0440\u043f\u0435\u0440\u0441\u043a\u0438: \u0447\u0435\u0440\u0435\u0437 \u043b\u0438\u0447\u043d\u044b\u0439 \u043a\u0430\u0431\u0438\u043d\u0435\u0442 \u043d\u0430 \u0441\u0430\u0439\u0442\u0435, \u043d\u0438\u043a\u0430\u043a\u0438\u0445 \u043f\u0440\u0438\u043b\u043e\u0436\u0435\u043d\u0438\u0439. \u0411\u0435\u0437 \u0437\u0430\u0435\u043c\u043d\u044b\u0445 \u0441\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0432, \u043f\u043e\u043a\u0443\u043f\u0430\u044e \u0438 \u0434\u0435\u0440\u0436\u0443 \u0434\u043b\u044f \u0434\u0438\u0432\u0438\u0434\u0435\u043d\u0434\u043e\u0432 \u0438\u043b\u0438 \u043f\u043e\u043a\u0430 \u0432\u044b\u0440\u0430\u0441\u0442\u0443\u0442 \u043d\u0430 10-30% \u0430\u043a\u0446\u0438\u0438. \u041f\u0440\u043e\u0431\u043b\u0435\u043c \u043d\u0435 \u0431\u044b\u043b\u043e. \u041a\u043e\u043c\u0438\u0441\u0441\u0438\u044f \u043d\u0438\u0436\u0435 \u0422\u0438\u043d\u044c\u043a\u043e\u0432\u0441\u043a\u043e\u0439","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":453150,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/453150-silverjohn","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/d8ed355c-3ac8-17bb-223b-5a1a38e80096\/","name":"Silverjohn","isVerified":false},"content":{"id":267986,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/267986-tinkoff-investicii-s-brokerskogo-scheta-propali-dengi","title":"\u00ab\u0422\u0438\u043d\u044c\u043a\u043e\u0444\u0444 \u0418\u043d\u0432\u0435\u0441\u0442\u0438\u0446\u0438\u0438\u00bb: \u0441 \u0431\u0440\u043e\u043a\u0435\u0440\u0441\u043a\u043e\u0433\u043e \u0441\u0447\u0451\u0442\u0430 \u043f\u0440\u043e\u043f\u0430\u043b\u0438 \u0434\u0435\u043d\u044c\u0433\u0438"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3013831,"subsite_id":199122,"user_id":757068,"type":"comment_add","id":3013831,"hash":"2d3737a28a2a5d0b43a6db0dc9beecea","date":1625820697,"url":"https:\/\/vc.ru\/trade\/267993-ashan-raspolozhit-vnutri-gipermarketov-storonnie-magaziny-odezhdy-produktov-i-darkstory?comment=3013831","text":"\u0412 \u043b\u0435\u043d\u0442\u0435 \u0431\u044b\u043b\u0430 \u043d\u0435\u0441\u043a \u043b\u0435\u0442 \u043d\u0430\u0437\u0430\u0434, \u043d\u043e \u0443\u0436\u0435 \u0431\u044b\u043b\u0438 \u043a\u0430\u0441\u0441\u044b \u0441\u0430\u043c\u043e\u043e\u0431\u0441\u043b\u0443\u0436\u0438\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":757068,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/757068-masha","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/b02ec9c6-63c5-311c-6433-a0b0ceb50484\/","name":"\u041c\u0430\u0448\u0430","isVerified":false},"content":{"id":267993,"url":"https:\/\/vc.ru\/trade\/267993-ashan-raspolozhit-vnutri-gipermarketov-storonnie-magaziny-odezhdy-produktov-i-darkstory","title":"\u00ab\u0410\u0448\u0430\u043d\u00bb \u0440\u0430\u0441\u043f\u043e\u043b\u043e\u0436\u0438\u0442 \u0432\u043d\u0443\u0442\u0440\u0438 \u0433\u0438\u043f\u0435\u0440\u043c\u0430\u0440\u043a\u0435\u0442\u043e\u0432 \u0441\u0442\u043e\u0440\u043e\u043d\u043d\u0438\u0435 \u043c\u0430\u0433\u0430\u0437\u0438\u043d\u044b \u043e\u0434\u0435\u0436\u0434\u044b, \u043f\u0440\u043e\u0434\u0443\u043a\u0442\u043e\u0432 \u0438 \u0434\u0430\u0440\u043a\u0441\u0442\u043e\u0440\u044b"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3013832,"subsite_id":199124,"user_id":751365,"type":"comment_add","id":3013832,"hash":"ad1c88b6463469116dae4994ed2fe5c1","date":1625820706,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/267986-tinkoff-investicii-s-brokerskogo-scheta-propali-dengi?comment=3013832","text":"\u0417\u0430\u0447\u0435\u043c \u0432\u044b \u0438\u0441\u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u0443\u0435\u0442\u0435 \u0442\u0438\u043d\u044c-\u0438\u043d\u0432\u0435\u0441\u0442\u0438\u0446\u0438\u0438? \u0421\u043a\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0443\u0436\u0435 \u043d\u0435\u0433\u0430\u0442\u0438\u0432\u0430 \u0431\u044b\u043b\u043e \u0432\u044b\u043b\u0438\u0442\u043e \u043d\u0430 vc. \u041f\u043e\u043b\u044c\u0437\u0443\u0439\u0442\u0435\u0441\u044c \u0434\u0440\u0443\u0433\u0438\u043c\u0438 \u0431\u0440\u043e\u043a\u0435\u0440\u0430\u043c\u0438, \u043d\u043e \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u043d\u0435 \u044d\u0442\u0438\u043c","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":751365,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/751365-pavel","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/c6fca977-50ed-5186-933e-409f04c6fceb\/","name":"Pavel","isVerified":false},"content":{"id":267986,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/267986-tinkoff-investicii-s-brokerskogo-scheta-propali-dengi","title":"\u00ab\u0422\u0438\u043d\u044c\u043a\u043e\u0444\u0444 \u0418\u043d\u0432\u0435\u0441\u0442\u0438\u0446\u0438\u0438\u00bb: \u0441 \u0431\u0440\u043e\u043a\u0435\u0440\u0441\u043a\u043e\u0433\u043e \u0441\u0447\u0451\u0442\u0430 \u043f\u0440\u043e\u043f\u0430\u043b\u0438 \u0434\u0435\u043d\u044c\u0433\u0438"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3013833,"subsite_id":199130,"user_id":1730,"type":"comment_add","id":3013833,"hash":"8c113c00c90ef6c06a2de1e947582710","date":1625820736,"url":"https:\/\/vc.ru\/media\/267862-ilya-varlamov-ushel-s-zhzh-na-servis-teletype-posle-15-let-publikaciy?comment=3013833","text":"\u0414\u0430, \u0431\u044b\u0432\u0430\u0435\u0442 \u043f\u043e-\u0434\u0440\u0443\u0433\u043e\u043c\u0443. \u0423\u0434\u0438\u0432\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e \u0443\u0437\u043d\u0430\u0442\u044c, \u043a\u0430\u043a\u043e\u0435 \u0448\u0438\u043a\u0430\u0440\u043d\u043e\u0435 \u0436\u0438\u043b\u044c\u0451 \u0441\u0442\u0440\u043e\u044f\u0442 \u0432 \u0441\u043e\u0441\u0435\u0434\u043d\u0435\u0439 \u0424\u0438\u043d\u043b\u044f\u043d\u0434\u0438\u0438. \u041f\u043e\u0441\u043c\u043e\u0442\u0440\u0438\u0448\u044c \u043d\u0430 \u0442\u0430\u043a\u043e\u0435 \u0438 \u043d\u0435 \u0437\u0430\u0445\u043e\u0447\u0435\u0442\u0441\u044f \u043f\u043e\u043a\u0443\u043f\u0430\u0442\u044c \u0441\u0442\u0443\u0434\u0438\u044e \u0431\u0438\u0437\u043d\u0435\u0441-\u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u0430 \u043f\u043b\u043e\u0449\u0430\u0434\u044c\u044e 20 \u043a\u0432 \u043c\u0435\u0442\u0440\u043e\u0432 \u043d\u0430 42 \u044d\u0442\u0430\u0436\u0435.

\u0422\u044b \u043d\u0430\u0447\u0438\u043d\u0430\u0435\u0448\u044c \u043f\u043e\u043d\u0438\u043c\u0430\u0442\u044c, \u0447\u0442\u043e \u044d\u0442\u043e \u043d\u0435 \"\u0431\u0438\u0437\u043d\u0435\u0441-\u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\", \u043d\u0435 \"\u043a\u043e\u043c\u0444\u043e\u0440\u0442\" \u0438 \u0434\u0430\u0436\u0435 \u043d\u0435 \"\u044d\u043a\u043e\u043d\u043e\u043c\". \u042d\u0442\u043e \u0433\u043e\u0432\u043d\u043e-\u043a\u043b\u0430\u0441\u0441 \u0438 \u0438\u043c\u0435\u043d\u043d\u043e \u0442\u0430\u043a \u0435\u0433\u043e \u043d\u0443\u0436\u043d\u043e \u043d\u0430\u0437\u044b\u0432\u0430\u0442\u044c!","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":1730,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/1730-new-comment","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/f0b52dc3-f43d-e2a4-7cfe-ec46897be9de\/","name":"new_comment","isVerified":false},"content":{"id":267862,"url":"https:\/\/vc.ru\/media\/267862-ilya-varlamov-ushel-s-zhzh-na-servis-teletype-posle-15-let-publikaciy","title":"\u0418\u043b\u044c\u044f \u0412\u0430\u0440\u043b\u0430\u043c\u043e\u0432 \u0443\u0448\u0451\u043b \u0441 \u0416\u0416 \u043d\u0430 \u0441\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441 Teletype \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435 15 \u043b\u0435\u0442 \u043f\u0443\u0431\u043b\u0438\u043a\u0430\u0446\u0438\u0439"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3013834,"subsite_id":199123,"user_id":336821,"type":"comment_add","id":3013834,"hash":"535e23d27fed7d31eb2f47a35a3c4b31","date":1625820743,"url":"https:\/\/vc.ru\/life\/266777-tenevoy-biznes-trudoustroystvo-lyudey-v-yuzhnuyu-koreyu-zhadnost-pod-maskoy-blagorodstva?comment=3013834","text":"\u041c\u0435\u043d\u044c\u0448\u0435 \u0442\u0432 \u0441\u043c\u043e\u0442\u0440\u0438\u0442\u0435, \u044f \u0432\u043e\u0437\u0438\u043b \u0433\u0443\u043c\u0430\u043d\u0438\u0442\u0430\u0440\u043d\u044b\u0439 \u0433\u0440\u0443\u0437 \u0432 \u0413\u0440\u0443\u0437\u0438\u044e \u0432 2008 , \u0447\u0435\u0440\u0435\u0437 \u043c\u0435\u0441\u044f\u0446 \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435 \u0432\u043e\u0439\u043d\u044b \u0438 \u043b\u044e\u0434\u0438 \u043e\u0442\u043b\u0438\u0447\u043d\u043e \u043e\u0442\u043d\u043e\u0441\u0438\u043b\u0438\u0441\u044c \u043a \u0440\u0443\u0441\u0441\u043a\u0438\u043c , \u0432 \u043a\u0430\u0444\u0435 \u0443\u0433\u043e\u0449\u0430\u043b\u0438 . \u0412 2019 \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435\u0434\u043d\u0438\u0439 \u0440\u0430\u0437 \u043e\u0442\u0434\u044b\u0445\u0430\u043b -\u0441\u0438\u0442\u0443\u0430\u0446\u0438\u044f \u043d\u0435 \u0438\u0437\u043c\u0435\u043d\u0438\u043b\u0430\u0441\u044c .\u043b\u044e\u0434\u0438 \u043f\u043e\u0442\u0440\u044f\u0441\u0430\u044e\u0449\u0438\u0435 , \u0433\u043e\u0441\u0442\u0435\u043f\u0440\u0438\u0438\u043c\u043d\u044b\u0435 , \u044d\u0442\u043e \u0432\u0430\u043c \u043d\u0435 \u043d\u0430\u0448 \u044e\u0433 \u0441 \u0443\u0442\u044b\u0440\u043a\u0430\u043c\u0438 \u0438 \u0432\u0435\u0447\u043d\u044b\u043c \u043d\u0430\u0435\u2026\u043e\u043c . \u043f\u0440\u0438\u0440\u043e\u0434\u0430 , \u043a\u0443\u0445\u043d\u044f \u2026 \u0432\u0441\u0435 \u0434\u043b\u044f \u0434\u0443\u0448\u0438","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":336821,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/336821-denis-denisov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/5080e3df-720b-3e90-24ee-67d43064a108\/","name":"\u0414\u0435\u043d\u0438\u0441 \u0414\u0435\u043d\u0438\u0441\u043e\u0432","isVerified":false},"content":{"id":266777,"url":"https:\/\/vc.ru\/life\/266777-tenevoy-biznes-trudoustroystvo-lyudey-v-yuzhnuyu-koreyu-zhadnost-pod-maskoy-blagorodstva","title":"\u0422\u0435\u043d\u0435\u0432\u043e\u0439 \u0431\u0438\u0437\u043d\u0435\u0441: \u0442\u0440\u0443\u0434\u043e\u0443\u0441\u0442\u0440\u043e\u0439\u0441\u0442\u0432\u043e \u043b\u044e\u0434\u0435\u0439 \u0432 \u042e\u0436\u043d\u0443\u044e \u041a\u043e\u0440\u0435\u044e-\u0436\u0430\u0434\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c \u043f\u043e\u0434 \u043c\u0430\u0441\u043a\u043e\u0439 \u0431\u043b\u0430\u0433\u043e\u0440\u043e\u0434\u0441\u0442\u0432\u0430"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3013835,"subsite_id":199134,"user_id":199767,"type":"comment_add","id":3013835,"hash":"2b9cc977c120fbdb551bd4ff358ff584","date":1625820746,"url":"https:\/\/vc.ru\/promo\/257524-tinkoff-black?comment=3013835","text":"\u0427\u0435\u0440\u0435\u0437 6 \u043c\u0435\u0441\u044f\u0446\u0435\u0432 \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435 \u0442\u043e\u0433\u043e \u043a\u0430\u043a \u043e\u0442\u043a\u0440\u043e\u0435\u043c \u0441\u0447\u0435\u0442, \u0435\u0441\u043b\u0438 \u0432\u044b \u0442\u0430\u043a \u0438 \u043d\u0435 \u0432\u0441\u0442\u0440\u0435\u0442\u0438\u043b\u0438\u0441\u044c \u0441 \u043d\u0430\u0448\u0438\u043c \u043f\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0430\u0432\u0438\u0442\u0435\u043b\u0435\u043c, \u043c\u044b \u0432\u043f\u0440\u0430\u0432\u0435 \u0437\u0430\u043a\u0440\u044b\u0442\u044c \u0435\u0433\u043e. \u041f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u0442\u044c \u043a\u0430\u0440\u0442\u0443 \u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u043d\u0430 \u0442\u0435\u0440\u0440\u0438\u0442\u043e\u0440\u0438\u0438 \u0420\u0424, \u0432\u044b \u043f\u0440\u0430\u0432\u044b.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":199767,"url":"https:\/\/vc.ru\/tinkoff","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/0249a3f2-7af4-5f8c-8da5-b7dc2bf804c9\/","name":"\u0422\u0438\u043d\u044c\u043a\u043e\u0444\u0444","isVerified":true},"content":{"id":257524,"url":"https:\/\/vc.ru\/promo\/257524-tinkoff-black","title":"\u041e\u0444\u043e\u0440\u043c\u0438\u0442\u044c \u043a\u0430\u0440\u0442\u0443 \u0434\u043e 30 \u0438\u044e\u043d\u044f \u0438 \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0435 \u043d\u0438\u043a\u043e\u0433\u0434\u0430 \u043d\u0435 \u043f\u043b\u0430\u0442\u0438\u0442\u044c \u0437\u0430 \u043e\u0431\u0441\u043b\u0443\u0436\u0438\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3013836,"subsite_id":199116,"user_id":10061,"type":"comment_add","id":3013836,"hash":"30d948105f0597f5764ebfc4eb1d9600","date":1625820748,"url":"https:\/\/vc.ru\/tribuna\/267973-zhizn-posle-60-ili-potencial-letyashchiy-v-korzinu?comment=3013836","text":"\u0422\u0440\u0443\u0434\u043d\u0435\u0435 \u0440\u0443\u043b\u0438\u0442\u044c \u043f\u0440\u0438 \u043e\u0447\u0435\u043d\u044c \u043b\u0438\u043d\u0435\u0439\u043d\u043e\u0439 \u0441\u0442\u0440\u0443\u043a\u0442\u0443\u0440\u0435 \u0443\u043f\u0440\u0430\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u044f \u0441 \u0447\u0440\u0435\u0437\u043c\u0435\u0440\u043d\u043e \u0434\u0438\u0440\u0435\u043a\u0442\u0438\u0432\u043d\u044b\u043c \u043f\u043e\u0434\u0445\u043e\u0434\u043e\u043c.



\u0410 \u0432\u0435\u0434\u044c \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435 \u0441\u043e\u0433\u043b\u0430\u0441\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f \u043d\u0430 \u0432\u0435\u0440\u0445\u043d\u0435\u043c \u0443\u0440\u043e\u0432\u043d\u0435 \u0441\u0442\u0440\u0430\u0442\u0435\u0433\u0438\u0438, \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435 \u0430\u0434\u0430\u043f\u0442\u0430\u0446\u0438\u0438 \u0441\u043e\u0442\u0440\u0443\u0434\u043d\u0438\u043a\u0430 \u0441 \u043d\u0443\u0436\u043d\u044b\u043c \u0443\u0440\u043e\u0432\u043d\u0435\u043c \u043a\u043e\u043c\u043f\u0435\u0442\u0435\u043d\u0446\u0438\u0438 - \u043a\u0430\u043a \u0440\u0430\u0437 \u043e\u043d \u0441\u0430\u043c \u043c\u043e\u0436\u0435\u0442 \u0432 \u0434\u0435\u0442\u0430\u043b\u044f\u0445 \u0440\u0430\u0441\u0441\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u044c \u043f\u0440\u043e \u0442\u043e, \u043a\u0430\u043a \u043d\u0443\u0436\u043d\u043e \u043a\u0430\u043a\u043e\u0439 \u0442\u043e \u0431\u043b\u043e\u043a \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u044b \u0434\u0435\u043b\u0430\u0442\u044c, \u0430 \u043d\u0435 \u0442\u044b \u0435\u043c\u0443 \u0431\u0443\u0434\u0435\u0448\u044c \u0440\u0435\u0433\u043b\u0430\u043c\u0435\u043d\u0442\u044b \u043f\u0438\u0441\u0430\u0442\u044c.



\u0412 \u044d\u0442\u043e \u0441\u043c\u044b\u0441\u043b\u0435 \u043b\u044e\u0434\u0438 \u0437\u0430 60 \u043a\u0430\u043a \u0440\u0430\u0437 \u043c\u043e\u0433\u0443\u0442 \u043e\u0431\u043b\u0430\u0434\u0430\u0442\u044c \u043e\u0433\u0440\u043e\u043c\u043d\u044b\u043c \u043f\u043b\u0430\u0441\u0442\u043e\u043c \u043a\u043e\u043c\u043f\u0435\u0442\u0435\u043d\u0446\u0438\u0439 \u0438 \u043e\u043f\u044b\u0442\u0430! \u041f\u043e\u044d\u0442\u043e\u043c\u0443, \u043d\u0430\u043f\u0440\u0438\u043c\u0435\u0440, \u0443 \u043d\u0430\u0441 \u0431\u044b\u043b \u0442\u0430\u043a\u043e\u0439 \u0431\u0438\u0437\u043d\u0435\u0441 \u043a\u0430\u043a \u043f\u0440\u043e\u0435\u043a\u0442\u043d\u044b\u0439 \u0438\u043d\u0441\u0442\u0438\u0442\u0443\u0442 - \u0442\u0430\u043c \u0413\u0418\u041f\u044b \u0431\u044b\u043b\u0438 \u0432 \u043e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u043e\u043c 60+","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":10061,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/10061-denis-kiselev","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/2ea13d22-3041-3592-605f-91242906d897\/","name":"Denis Kiselev","isVerified":false},"content":{"id":267973,"url":"https:\/\/vc.ru\/tribuna\/267973-zhizn-posle-60-ili-potencial-letyashchiy-v-korzinu","title":"\u0416\u0438\u0437\u043d\u044c \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435 60, \u0438\u043b\u0438 \u043f\u043e\u0442\u0435\u043d\u0446\u0438\u0430\u043b, \u043b\u0435\u0442\u044f\u0449\u0438\u0439 \u0432 \u043a\u043e\u0440\u0437\u0438\u043d\u0443"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3013837,"subsite_id":199123,"user_id":83347,"type":"comment_add","id":3013837,"hash":"a22e69d9c6b36ef5bfd578dae628fbc7","date":1625820770,"url":"https:\/\/vc.ru\/life\/267961-tinder-i-produktovyy-podhod?comment=3013837","text":"\u0412 badoo \u043e\u0434\u043d\u0438 \u0433\u043e\u043f\u043e\u0442\u0451\u043b\u043a\u0438 \u0438\u0437 \u041f\u0422\u0423. \u041d\u0430\u0444\u0438\u0433 \u043d\u0430\u0434\u043e.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":83347,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/83347-alex-ondre","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/2f9a463d-d9d6-07fa-0d68-e366c75ea80e\/","name":"Alex Ondre","isVerified":false},"content":{"id":267961,"url":"https:\/\/vc.ru\/life\/267961-tinder-i-produktovyy-podhod","title":"\u00ab\u0422\u0438\u043d\u0434\u0435\u0440\u00bb \u0438 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0443\u043a\u0442\u043e\u0432\u044b\u0439 \u043f\u043e\u0434\u0445\u043e\u0434"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3013838,"subsite_id":199113,"user_id":231379,"type":"comment_add","id":3013838,"hash":"f3d4992ea6c88d4fcb375d1164f4053e","date":1625820787,"url":"https:\/\/vc.ru\/marketing\/267682-evro-2020-o-tom-kak-prodavat-smysl?comment=3013838","text":"\u043d\u043e \u0432 \u0444\u0443\u0442\u0431\u043e\u043b\u0435 \u043d\u0435\u0442 \u0441\u043c\u044b\u0441\u043b\u0430","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":231379,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/231379-andrew-freez","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/e865b0d2-71fe-8db0-15d1-1d9d7844d376\/","name":"Andrew Freez","isVerified":false},"content":{"id":267682,"url":"https:\/\/vc.ru\/marketing\/267682-evro-2020-o-tom-kak-prodavat-smysl","title":"\u0415\u0412\u0420\u041e-2020: \u043e \u0442\u043e\u043c, \u043a\u0430\u043a \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0432\u0430\u0442\u044c \u0441\u043c\u044b\u0441\u043b"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3013840,"subsite_id":199124,"user_id":140973,"type":"comment_add","id":3013840,"hash":"c1e2a48af431be47bb126e46bf660fa8","date":1625820795,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/267986-tinkoff-investicii-s-brokerskogo-scheta-propali-dengi?comment=3013840","text":"\u043a\u0441\u0442\u0430\u0442\u0438 \u043d\u0430 \u0445\u0430\u0431\u0440\u0435 \u0435\u0441\u0442\u044c \u0438\u043d\u0442\u0435\u0440\u0435\u0441\u043d\u0430\u044f \u0441\u0442\u0430\u0442\u044c\u044f, \u0438\u0437 \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u043e\u0439 \u0432\u044b \u0443\u0437\u043d\u0430\u0435\u0442\u0435 \u043c\u043d\u043e\u0433\u043e \u0438\u043d\u0442\u0435\u0440\u0435\u0441\u043d\u043e\u0433\u043e \u043f\u0440\u043e \u0422.\u0438\u043d\u0432\u0435\u0441\u0442\u0438\u0446\u0438\u0438","media":[{"type":"link","value":"habr.com"}],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":140973,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/140973-alex-sedoff","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/4e7b76a3-353d-6eca-a40f-361a2fdc1bd3\/","name":"Alex Sedoff","isVerified":false},"content":{"id":267986,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/267986-tinkoff-investicii-s-brokerskogo-scheta-propali-dengi","title":"\u00ab\u0422\u0438\u043d\u044c\u043a\u043e\u0444\u0444 \u0418\u043d\u0432\u0435\u0441\u0442\u0438\u0446\u0438\u0438\u00bb: \u0441 \u0431\u0440\u043e\u043a\u0435\u0440\u0441\u043a\u043e\u0433\u043e \u0441\u0447\u0451\u0442\u0430 \u043f\u0440\u043e\u043f\u0430\u043b\u0438 \u0434\u0435\u043d\u044c\u0433\u0438"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3013841,"subsite_id":199116,"user_id":2161,"type":"comment_add","id":3013841,"hash":"ec4f6bbf660bff864e5e0f2c2747bc6a","date":1625820892,"url":"https:\/\/vc.ru\/tribuna\/265524-samoobrazovanie-s-kuratorom-novaya-model-obucheniya-v-dizayne-web-ui-ux?comment=3013841","text":"\u044f \u0442\u043e\u0447\u043d\u043e \u043d\u0435 \u0441\u043f\u0440\u0430\u0448\u0438\u0432\u0430\u043b, \u0442.\u043a. \u0441\u0435\u0439\u0447\u0430\u0441 \u044d\u0442\u043e \u043d\u0435 \u043c\u043e\u0439 \u0440\u044b\u043d\u043e\u043a","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":2161,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/2161-denis-beskov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/f249f862-fb6f-9a23-4d7d-f533ac9ab33f\/","name":"Denis Beskov","isVerified":false},"content":{"id":265524,"url":"https:\/\/vc.ru\/tribuna\/265524-samoobrazovanie-s-kuratorom-novaya-model-obucheniya-v-dizayne-web-ui-ux","title":"\u0421\u0430\u043c\u043e\u043e\u0431\u0440\u0430\u0437\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435 \u0441 \u043a\u0443\u0440\u0430\u0442\u043e\u0440\u043e\u043c \u2014 \u043d\u043e\u0432\u0430\u044f \u043c\u043e\u0434\u0435\u043b\u044c \u043e\u0431\u0443\u0447\u0435\u043d\u0438\u044f \u0432 \u0434\u0438\u0437\u0430\u0439\u043d\u0435 (WEB, UI\/UX)"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3013842,"subsite_id":199113,"user_id":486211,"type":"comment_add","id":3013842,"hash":"54642cdf81acfc749a23e26dacaad2d6","date":1625820932,"url":"https:\/\/vc.ru\/marketing\/267386-my-porabotali-s-3-agentstvami-i-7-specialistami-za-3-goda-a-facebook-prodolzhaet-vydavat-nam-uzhasnyy-targeting?comment=3013842","text":"\u0424\u0440\u0430\u0437\u0430: \"\u043c\u044b \u043f\u0440\u043e\u0442\u0435\u0441\u0442\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043b\u0438 \u0432\u0441\u0435\" \u043e\u0431\u0435\u0437\u043e\u0440\u0443\u0436\u0438\u0432\u0430\u0435\u0442. \u0422\u043e \u0435\u0441\u0442\u044c \u043f\u0440\u0435\u0434\u043b\u0430\u0433\u0430\u0442\u044c \u0447\u0442\u043e-\u0442\u043e +- \u043e\u0447\u0435\u0432\u0438\u0434\u043d\u043e\u0435 \u0442\u043e\u0447\u043d\u043e \u043d\u0435\u0442 \u0441\u043c\u044b\u0441\u043b\u0430. \u0411\u044b\u043b\u043e \u0431\u044b \u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u043d\u043e \u043f\u043e\u0441\u043c\u043e\u0442\u0440\u0435\u0442\u044c \u0432\u0441\u044e \u043f\u0440\u043e\u0434\u0435\u043b\u0430\u043d\u043d\u0443\u044e \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0443, \u0447\u0442\u043e\u0431\u044b \u0438\u0437\u0443\u0447\u0438\u0442\u044c \u0433\u0440\u0430\u0444\u0438\u043a\u0438 \u0438 \u0432\u044b\u0432\u0435\u0441\u0442\u0438 \u0445\u043e\u0442\u044c \u043a\u0430\u043a\u0443\u044e-\u043d\u0438\u0431\u0443\u0434\u044c \u0437\u0430\u043a\u043e\u043d\u043e\u043c\u0435\u0440\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c.



\u041e\u043f\u044f\u0442\u044c \u0436\u0435 \u043d\u0435 \u043f\u043e\u043d\u044f\u0442\u043d\u043e, \u0434\u0430\u0432\u0430\u043b\u0438 \u043b\u0438 \u043d\u043e\u0440\u043c\u0430\u043b\u044c\u043d\u0443\u044e \u0432\u043e\u0437\u043c\u043e\u0436\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c \u0430\u043b\u0433\u043e\u0440\u0438\u0442\u043c\u0443 \u043e\u0431\u0443\u0447\u0438\u0442\u044c\u0441\u044f \u0438 \u0440\u0435\u0447\u044c \u043d\u0435 \u043f\u0440\u043e 50 \u043a\u043e\u043d\u0432\u0435\u0440\u0441\u0438\u0439 \u0432 \u043d\u0435\u0434\u0435\u043b\u044e, \u044d\u0442\u043e\u0433\u043e \u043c\u043e\u0436\u0435\u0442 \u0431\u044b\u0442\u044c \u043c\u0430\u043b\u043e \u043f\u0440\u0438 \u0440\u0430\u0437\u043d\u043e\u0440\u043e\u0434\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438 \u0442\u0435\u0445, \u043a\u0442\u043e \u0441\u043e\u0432\u0435\u0440\u0448\u0430\u0435\u0442 \u043a\u043e\u043d\u0432\u0435\u0440\u0441\u0438\u044e. \u0422\u0430\u043a \u0436\u0435 \u0432\u043e\u0437\u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u043f\u0440\u043e\u0431\u043b\u0435\u043c\u044b \u0435\u0441\u0442\u044c \u0441 \u043e\u043f\u0442\u0438\u043c\u0438\u0437\u0430\u0446\u0438\u043e\u043d\u043d\u044b\u043c \u044f\u0434\u0440\u043e\u043c, \u043d\u0430 \u0430\u0443\u0434\u0438\u0442\u043e\u0440\u0438\u0438 1\u043c\u043b\u043d+ \u043f\u0440\u0438 \u043e\u043f\u0440\u0435\u0434\u0435\u043b\u0435\u043d\u043d\u044b\u0445 \u0441\u0432\u044f\u0437\u043a\u0430\u0445 \"\u0430\u0443\u0434\u0438\u0442\u043e\u0440\u0438\u044f + \u0446\u0435\u043b\u044c\" \u041e\u042f \u043c\u043e\u0436\u0435\u0442 \u0431\u044b\u0442\u044c \u0432\u0441\u0435\u0433\u043e 20-30\u043a \u043e\u0442\u0441\u044e\u0434\u0430 \u0432\u044b\u0441\u043e\u043a\u0438\u0439 \u043e\u0445\u0432\u0430\u0442 \u0438 \u043e\u0442\u0441\u0443\u0442\u0441\u0442\u0432\u0438\u0435 \u0434\u0430\u043d\u043d\u044b\u0445 \u0434\u043b\u044f \u043e\u043f\u0442\u0438\u043c\u0438\u0437\u0430\u0446\u0438\u0438.



\u041f\u043e \u043f\u043e\u0432\u043e\u0434\u0443 \u0442\u043e\u0433\u043e, \u0447\u0442\u043e \u043f\u043e\u043a\u0430\u0437\u044b\u0432\u0430\u0435\u0442\u0435 \u0432 \u041c\u0421\u041a, \u043d\u0430\u043f\u0440\u0438\u043c\u0435\u0440, \u0430 \u043b\u0438\u0434\u044b \u043f\u0440\u0438\u0445\u043e\u0434\u044f\u0442 \u0438\u0437 \u0421\u0430\u043c\u0430\u0440\u044b, \u0432\u044b \u0432\u044b\u0441\u0442\u0430\u0432\u043b\u044f\u043b\u0438 \u043d\u0430\u0441\u0442\u0440\u043e\u0439\u043a\u0443 \"\u041b\u044e\u0434\u0438, \u0436\u0438\u0432\u0443\u0449\u0438\u0435 \u0437\u0434\u0435\u0441\u044c\"?\u00a0



\u041f\u043e\u0434\u0434\u0435\u0440\u0436\u043a\u0430 \u0444\u0431 \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u0435\u0442 \u043a\u043e\u0433\u0434\u0430 \u043a\u0430\u043a, \u0437\u0430\u0432\u0438\u0441\u0438\u0442 \u043d\u0430 \u043a\u0430\u043a\u043e\u0433\u043e \u0441\u0430\u043f\u043f\u043e\u0440\u0442\u0430 \u043f\u043e\u043f\u0430\u0434\u0435\u0448\u044c, \u043f\u043e\u044d\u0442\u043e\u043c\u0443 \u0441\u043e\u0432\u0435\u0442\u0443\u044e \u043f\u0438\u0441\u0430\u0442\u044c \u043c\u043d\u043e\u0433\u043e. \u041e\u0434\u0438\u043d \u043e\u0442\u0432\u0435\u0442\u0438\u043b \u043d\u0435 \u0442\u0430\u043a, \u043a\u0430\u043a \u0432\u0430\u043c \u043d\u0443\u0436\u043d\u043e \u0431\u044b\u043b\u043e, \u0437\u0430\u043a\u0440\u044b\u0432\u0430\u0435\u0442\u0435 \u0447\u0430\u0442, \u043f\u0438\u0448\u0438\u0442\u0435 \u0441\u043d\u043e\u0432\u0430 \u0438 \u0442.\u0434.



\u0422\u0440\u0430\u0444\u0438\u043a \u043d\u0430 \u0441\u0430\u0439\u0442, \u0432\u0438\u0434\u0435\u043b \u043e\u043f\u0442\u0438\u043c\u0438\u0437\u0430\u0446\u0438\u044e \u043f\u043e\u0434 \"\u041f\u043e\u043a\u0443\u043f\u043a\u0438 \u043d\u0430 \u0441\u0430\u0439\u0442\u0435\", \u043a\u0442\u043e \u0438\u0445 \u0441\u0442\u0430\u0432\u0438\u043b, \u0441\u0430\u043c\u0438 \u043d\u0430\u0441\u0442\u0440\u0430\u0438\u0432\u0430\u043b\u0438 \u0447\u0435\u0440\u0435\u0437 \u0413\u0422\u041c \u0438 \u043a\u043e\u0434 - \u043e\u043a. \u0415\u0441\u043b\u0438 \u044d\u0442\u043e \u0434\u0435\u0444\u043e\u043b\u0442\u043d\u044b\u0435 \u043a\u043e\u043d\u0432\u0435\u0440\u0441\u0438\u0438 \u0444\u0431 - \u043f\u043b\u043e\u0445\u043e, \u043e\u043d \u043c\u043e\u0436\u0435\u0442 \u043d\u0435 \u0434\u043e \u043a\u043e\u043d\u0446\u0430 \u043f\u043e\u043d\u0438\u043c\u0430\u0442\u044c, \u043f\u043e\u0434 \u0447\u0442\u043e \u043a\u043e\u043d\u043a\u0440\u0435\u0442\u043d\u043e \u043e\u043f\u0442\u0438\u043c\u0438\u0437\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c\u0441\u044f. \u0412\u043e\u043e\u0431\u0449\u0435 \u0431\u044b\u043b\u043e \u0431\u044b \u0438 \u0438\u043d\u0442\u0435\u0440\u0435\u0441\u043d\u043e \u043f\u043e\u0441\u043c\u043e\u0442\u0440\u0435\u0442\u044c \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0435 \u043e \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0435 \u043d\u0430 \u0441\u0430\u0439\u0442\u0435, \u0442\u0430\u043c \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0435 \u0432\u043e\u0437\u043c\u043e\u0436\u043d\u043e\u0441\u0442\u0435\u0439 \u0434\u043b\u044f \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u044b.



\u0413\u0438\u043f\u043e\u0442\u0435\u0437\u0430 \u043e \u0442\u043e\u043c, \u0447\u0442\u043e \u0434\u043e\u043b\u0436\u043d\u044b \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0432\u0430\u0442\u044c\/\u043f\u043e\u043a\u0443\u043f\u0430\u0442\u044c c \u043f\u0435\u0440\u0432\u043e\u0433\u043e \u043a\u0430\u0441\u0430\u043d\u0438\u044f, \u043d\u0443 \u0435\u0441\u043b\u0438 \u043e\u043d\u0430 \u0443 \u0432\u0430\u0441 \u043d\u0435 \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u0435\u0442 \u043d\u0430 \u044d\u0442\u043e\u043c \u043a\u0430\u043d\u0430\u043b\u0435 \u0432 \u0442\u0435\u0447\u0435\u043d\u0438\u0435 3\u0445 \u043b\u0435\u0442, \u043f\u043e\u043f\u0440\u043e\u0431\u0443\u0439\u0442\u0435 \u043f\u043e\u043c\u0435\u043d\u044f\u0442\u044c \u0435\u0435. \u0412 \u043a\u0430\u0447\u0435\u0441\u0442\u0432\u0435 \u043a\u043e\u043d\u0432\u0435\u0440\u0441\u0438\u0438 \u0441\u0434\u0435\u043b\u0430\u0442\u044c \u0448\u0430\u0433 \u043d\u0430\u0437\u0430\u0434, \u043d\u0430\u043f\u0440\u0438\u043c\u0435\u0440 \u043d\u0435 \u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u0438\u043b\u0438 \u0437\u0430\u044f\u0432\u043a\u0443, \u0430 \u043f\u0440\u043e\u0441\u043a\u0440\u043e\u043b\u0438\u043b\u0438 75% \u043b\u0435\u043d\u0434\u0438\u043d\u0433\u0430 \u0438 \u0442.\u0434.



\u0411\u044e\u0434\u0436\u0435\u0442\u044b \u0442\u043e\u0436\u0435 \u043d\u0435 \u043f\u043e\u043d\u044f\u0442\u043d\u044b, \u0432\u043e\u0437\u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u0435\u0441\u0442\u044c \u043f\u0440\u043e\u0431\u043b\u0435\u043c\u0430 \u0441 \u0442\u0435\u043c, \u0447\u0442\u043e \u0431\u044e\u0434\u0436\u0435\u0442 \u0432\u0440\u043e\u0434\u0435 \u043e\u043a, \u043d\u043e \u043a\u043e\u0433\u0434\u0430 \u043d\u0430\u0447\u0438\u043d\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f \u0434\u0440\u043e\u0431\u043b\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043d\u0430 \u0430\u0434\u0441\u0435\u0442\u044b, \u0435\u0433\u043e \u043d\u0435 \u0445\u0432\u0430\u0442\u0430\u0435\u0442 \u0434\u043b\u044f \u043a\u0430\u0447\u0435\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u043e\u0433\u043e \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0435\u043d\u0438\u044f \u0434\u0430\u043d\u043d\u044b\u0445, \u0447\u0442\u043e\u0431\u044b \u0430\u043b\u0433\u043e\u0440\u0438\u0442\u043c \u043e\u0431\u0443\u0447\u0438\u043b\u0441\u044f.



\u0412 \u0446\u0435\u043b\u043e\u043c \u043e\u0449\u0443\u0449\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0442\u0430\u043a\u043e\u0435, \u0447\u0442\u043e \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u0438\u043b\u0438 \u0434\u0435\u0439\u0441\u0442\u0432\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e \u043c\u043d\u043e\u0433\u043e \u0432\u0441\u0435\u0433\u043e, \u043d\u043e \u043e\u0441\u0442\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f \u0432\u043e\u043f\u0440\u043e\u0441 \u0432 \u043a\u0430\u0447\u0435\u0441\u0442\u0432\u0435 \u044d\u0442\u0438\u0445 \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u043e\u043a. \u041a\u0430\u0436\u0435\u0442\u0441\u044f, \u0447\u0442\u043e \u0435\u0441\u043b\u0438 \u043f\u043e\u0433\u0440\u0443\u0437\u0438\u0442\u044c\u0441\u044f \u0432 \u0434\u0430\u043d\u043d\u044b\u0435 \u043e \u043f\u0440\u043e\u0434\u0435\u043b\u0430\u043d\u043d\u043e\u0439 \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0435 \u043d\u0430 \u043d\u0435\u0434\u0435\u043b\u044c\u043a\u0443, \u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u043d\u0430\u0439\u0442\u0438 \u043c\u043d\u043e\u0433\u043e \u043d\u0435\u0434\u043e\u0447\u0435\u0442\u043e\u0432, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0435 \u043e\u0431\u043d\u0443\u043b\u044f\u0442 \u0446\u0435\u043d\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u043a\u0438 \u0440\u044f\u0434\u0430 \u0433\u0438\u043f\u043e\u0442\u0435\u0437.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":486211,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/486211-roman-nuta","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/0b2b1b98-6192-1598-c957-7c440e276cc0\/","name":"Roman Nuta","isVerified":false},"content":{"id":267386,"url":"https:\/\/vc.ru\/marketing\/267386-my-porabotali-s-3-agentstvami-i-7-specialistami-za-3-goda-a-facebook-prodolzhaet-vydavat-nam-uzhasnyy-targeting","title":"\u041c\u044b \u043f\u043e\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u043b\u0438 \u0441 3 \u0430\u0433\u0435\u043d\u0442\u0441\u0442\u0432\u0430\u043c\u0438 \u0438 7 \u0441\u043f\u0435\u0446\u0438\u0430\u043b\u0438\u0441\u0442\u0430\u043c\u0438 \u0437\u0430 3 \u0433\u043e\u0434\u0430, \u0430 Facebook \u043f\u0440\u043e\u0434\u043e\u043b\u0436\u0430\u0435\u0442 \u0432\u044b\u0434\u0430\u0432\u0430\u0442\u044c \u043d\u0430\u043c \u0443\u0436\u0430\u0441\u043d\u044b\u0439 \u0442\u0430\u0440\u0433\u0435\u0442\u0438\u043d\u0433"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3013844,"subsite_id":199116,"user_id":164869,"type":"comment_add","id":3013844,"hash":"8e8352347bad9b1b699a552c93596470","date":1625820960,"url":"https:\/\/vc.ru\/tribuna\/267973-zhizn-posle-60-ili-potencial-letyashchiy-v-korzinu?comment=3013844","text":"60+ \u043b\u0435\u0442 never too late","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":164869,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/164869-denis-kolesnikov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/bf3c5f17-d81e-62d1-1315-f13a65e03c94\/","name":"Denis Kolesnikov","isVerified":false},"content":{"id":267973,"url":"https:\/\/vc.ru\/tribuna\/267973-zhizn-posle-60-ili-potencial-letyashchiy-v-korzinu","title":"\u0416\u0438\u0437\u043d\u044c \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435 60, \u0438\u043b\u0438 \u043f\u043e\u0442\u0435\u043d\u0446\u0438\u0430\u043b, \u043b\u0435\u0442\u044f\u0449\u0438\u0439 \u0432 \u043a\u043e\u0440\u0437\u0438\u043d\u0443"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3013846,"subsite_id":199123,"user_id":83347,"type":"comment_add","id":3013846,"hash":"a3466afc4dda2e9dbaa1e4259fa69043","date":1625820984,"url":"https:\/\/vc.ru\/life\/267961-tinder-i-produktovyy-podhod?comment=3013846","text":"\u0417\u0430\u0446\u0435\u043f\u0438\u043b\u0438 \u0433\u043b\u0430\u0437\u0430 \u043d\u0430 \u0444\u043e\u0442\u043e \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u043e\u0435 \u0431\u044b\u043b\u043e \u0441\u0434\u0435\u043b\u0430\u043d\u043e \u0432 \u043f\u0440\u043e\u0444\u0435\u0441\u0441\u0438\u0410\u043d\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0439 \u0444\u043e\u0442\u043e\u0441\u0442\u0443\u0434\u0438\u0438 \u0437\u0430 20\u043a \u0437\u0430 \u0444\u043e\u0442\u043e\u0433\u0440\u0430\u0444\u0438\u044e. \u0417\u043d\u0430\u044e\u0442 \u0431\u0430\u0431\u044b \u043a\u043e\u0433\u043e \u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u0440\u0430\u0437\u0432\u043e\u0434\u0438\u0442\u044c \u043d\u0430 \u0431\u0430\u0431\u043b\u043e. \u0424\u043e\u0442\u043e\u0433\u0440\u0430\u0444 \u0440\u0430\u0437\u0451\u043b \u043c\u0443\u0436\u0438\u043a\u0430, \u043f\u043e\u0442\u043e\u043c \u0431\u0443\u0434\u0443\u0449\u0430\u044f \u0436\u0435\u043d\u0430 \u0440\u0430\u0437\u0432\u0435\u043b\u0430 \u043d\u0430 \u043a\u0430\u0444\u0435, \u0438 \u0442\u0435\u043f\u0435\u0440\u044c \u0440\u0430\u0437\u0432\u043e\u0434\u0438\u0442 \u0432 \u0431\u0440\u0430\u043a\u0435, \u0430 \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435 \u0440\u0430\u0437\u0432\u043e\u0434\u0430 \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442 \u0440\u0430\u0437\u0432\u043e\u0434\u0438\u0442\u044c \u043d\u0430 \u0430\u043b\u0438\u043c\u0435\u043d\u0442\u044b.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":83347,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/83347-alex-ondre","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/2f9a463d-d9d6-07fa-0d68-e366c75ea80e\/","name":"Alex Ondre","isVerified":false},"content":{"id":267961,"url":"https:\/\/vc.ru\/life\/267961-tinder-i-produktovyy-podhod","title":"\u00ab\u0422\u0438\u043d\u0434\u0435\u0440\u00bb \u0438 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0443\u043a\u0442\u043e\u0432\u044b\u0439 \u043f\u043e\u0434\u0445\u043e\u0434"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3013847,"subsite_id":199122,"user_id":574686,"type":"comment_add","id":3013847,"hash":"6c86ed9abcfeddb32235adc769641991","date":1625821039,"url":"https:\/\/vc.ru\/trade\/267993-ashan-raspolozhit-vnutri-gipermarketov-storonnie-magaziny-odezhdy-produktov-i-darkstory?comment=3013847","text":"\u0412 \u00ab\u041b\u0435\u043d\u0442\u0435\u00bb \u043a\u0430\u043a \u0432 \u00ab\u041b\u0435\u0440\u0443\u0430\u00bb, \u043f\u043e-\u043c\u043e\u0435\u043c\u0443, \u0440\u0443\u0447\u043d\u043e\u0435 \u0432\u043d\u0435\u0441\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0432\u043e\u0437\u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435 \u0432\u0445\u043e\u0434\u0430 \u0432 \u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c\u0443 \u043f\u043e \u043f\u0430\u0440\u043e\u043b\u044e \u043e\u043f\u0435\u0440\u0430\u0442\u043e\u0440\u0430","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":574686,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/574686-misha-zakarin","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/8805a214-1397-59d0-8e82-b183c6ad079f\/","name":"Misha Zakarin","isVerified":false},"content":{"id":267993,"url":"https:\/\/vc.ru\/trade\/267993-ashan-raspolozhit-vnutri-gipermarketov-storonnie-magaziny-odezhdy-produktov-i-darkstory","title":"\u00ab\u0410\u0448\u0430\u043d\u00bb \u0440\u0430\u0441\u043f\u043e\u043b\u043e\u0436\u0438\u0442 \u0432\u043d\u0443\u0442\u0440\u0438 \u0433\u0438\u043f\u0435\u0440\u043c\u0430\u0440\u043a\u0435\u0442\u043e\u0432 \u0441\u0442\u043e\u0440\u043e\u043d\u043d\u0438\u0435 \u043c\u0430\u0433\u0430\u0437\u0438\u043d\u044b \u043e\u0434\u0435\u0436\u0434\u044b, \u043f\u0440\u043e\u0434\u0443\u043a\u0442\u043e\u0432 \u0438 \u0434\u0430\u0440\u043a\u0441\u0442\u043e\u0440\u044b"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3013848,"subsite_id":199122,"user_id":757068,"type":"comment_add","id":3013848,"hash":"ad4fa7024fdec65a2934229877d29e7f","date":1625821045,"url":"https:\/\/vc.ru\/trade\/267993-ashan-raspolozhit-vnutri-gipermarketov-storonnie-magaziny-odezhdy-produktov-i-darkstory?comment=3013848","text":"\u041c\u043d\u0435 \u043d\u0440\u0430\u0432\u044f\u0442\u0441\u044f \u043a\u0430\u0441\u0441\u044b \u0441\u0430\u043c\u043e\u043e\u0431\u0441\u043b\u0443\u0436\u0438\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f \u0432 \"\u043c\u0435\u0442\u0440\u043e\", \u0442\u0430\u043c \u0432\u0441\u0435\u0433\u0434\u0430 \u0435\u0441\u0442\u044c \u0441\u043e\u0442\u0440\u0443\u0434\u043d\u0438\u043a, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0439 \u043f\u043e\u043c\u043e\u0433\u0430\u0435\u0442 \u0438 \u043d\u0435 \u0434\u0430\u0435\u0442 \u043e\u0441\u0442\u0430\u0442\u044c\u0441\u044f \u043d\u0430\u0435\u0434\u0438\u043d\u0435 \u0441\u00a0\u043d\u0435\u043f\u0440\u0435\u0434\u0441\u043a\u0430\u0437\u0443\u0435\u043c\u043e\u0439 \u0442\u0435\u0445\u043d\u0438\u043a\u043e\u0439 ))","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":757068,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/757068-masha","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/b02ec9c6-63c5-311c-6433-a0b0ceb50484\/","name":"\u041c\u0430\u0448\u0430","isVerified":false},"content":{"id":267993,"url":"https:\/\/vc.ru\/trade\/267993-ashan-raspolozhit-vnutri-gipermarketov-storonnie-magaziny-odezhdy-produktov-i-darkstory","title":"\u00ab\u0410\u0448\u0430\u043d\u00bb \u0440\u0430\u0441\u043f\u043e\u043b\u043e\u0436\u0438\u0442 \u0432\u043d\u0443\u0442\u0440\u0438 \u0433\u0438\u043f\u0435\u0440\u043c\u0430\u0440\u043a\u0435\u0442\u043e\u0432 \u0441\u0442\u043e\u0440\u043e\u043d\u043d\u0438\u0435 \u043c\u0430\u0433\u0430\u0437\u0438\u043d\u044b \u043e\u0434\u0435\u0436\u0434\u044b, \u043f\u0440\u043e\u0434\u0443\u043a\u0442\u043e\u0432 \u0438 \u0434\u0430\u0440\u043a\u0441\u0442\u043e\u0440\u044b"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3013850,"subsite_id":199124,"user_id":478172,"type":"comment_add","id":3013850,"hash":"7701bd75de850680a9258db8e8c0704d","date":1625821071,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/267986-tinkoff-investicii-s-brokerskogo-scheta-propali-dengi?comment=3013850","text":"\u0442\u0430\u043a \u043a \u0441\u043b\u043e\u0432\u0443, \u0432\u0447\u0435\u0440\u0430 \u0438\u043d\u0442\u0435\u0440\u0430\u043a\u0442\u0438\u0432 \u0431\u0440\u043e\u043a\u0435\u0440\u0441 \u043e\u0442\u043c\u0435\u043d\u0438\u043b \u0435\u0436\u0435\u043c\u0435\u0441\u044f\u0447\u043d\u0443\u044e \u043f\u043b\u0430\u0442\u0443 \u0432 10 \u0431\u0430\u043a\u0441\u043e\u0432.



ps. \u043f\u0440\u0430\u0432\u0434\u0430 \u0441\u0430\u0439\u0442 \u0443 \u043d\u0438\u0445 \u0443\u0431\u043e\u0433\u0438\u0439, \u043d\u0438 \u0432 \u043a\u0430\u043a\u043e\u0435 \u0441\u0440\u0430\u0432\u043d\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0441 \u0442\u0438\u043d\u044c\u043a\u043e\u0444\u0444 \u0438\u043d\u0432\u0435\u0441\u0442\u0438\u0446\u0438\u0438","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":478172,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/478172-christofor","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/ad285ec5-3d04-5ca4-97d4-57013c99ffdd\/","name":"Christofor","isVerified":false},"content":{"id":267986,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/267986-tinkoff-investicii-s-brokerskogo-scheta-propali-dengi","title":"\u00ab\u0422\u0438\u043d\u044c\u043a\u043e\u0444\u0444 \u0418\u043d\u0432\u0435\u0441\u0442\u0438\u0446\u0438\u0438\u00bb: \u0441 \u0431\u0440\u043e\u043a\u0435\u0440\u0441\u043a\u043e\u0433\u043e \u0441\u0447\u0451\u0442\u0430 \u043f\u0440\u043e\u043f\u0430\u043b\u0438 \u0434\u0435\u043d\u044c\u0433\u0438"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3013851,"subsite_id":199123,"user_id":5825,"type":"comment_add","id":3013851,"hash":"1e35af31ea09561fe452d816bb585674","date":1625821086,"url":"https:\/\/vc.ru\/life\/267961-tinder-i-produktovyy-podhod?comment=3013851","text":"\u0422\u0430\u043a \u0438 \u0441\u043a\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0440\u0430\u0437 \u043f\u043e\u0433\u043e\u0434\u0430 \u0434\u0430\u043b\u0430, \u0437\u0430 \u0432\u0441\u0451 \u0432\u0440\u0435\u043c\u044f \u0441\u0438\u0434\u0435\u043d\u0438\u044f \u0432 \u0422\u0438\u043d\u0434\u0435\u0440\u0435?","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":5825,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/5825-sergey-furtaev","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/a2e3325a-4456-5670-a981-ab0be2f9d3df\/","name":"Sergey Furtaev","isVerified":false},"content":{"id":267961,"url":"https:\/\/vc.ru\/life\/267961-tinder-i-produktovyy-podhod","title":"\u00ab\u0422\u0438\u043d\u0434\u0435\u0440\u00bb \u0438 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0443\u043a\u0442\u043e\u0432\u044b\u0439 \u043f\u043e\u0434\u0445\u043e\u0434"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3013852,"subsite_id":199113,"user_id":593820,"type":"comment_add","id":3013852,"hash":"9524af5774e0a7ff5fc3e9872956ba6b","date":1625821099,"url":"https:\/\/vc.ru\/marketing\/267905-skillbox-otkryl-v-torgovyh-centrah-tochki-dlya-prodazhi-kursov?comment=3013852","text":"\u0412\u043e\u0442 \u0431\u043b\u0430\u0433\u043e\u0434\u0430\u0440\u044f \u0442\u0430\u043a\u0438\u043c \u0432\u043e\u0442 \u0438\u043d\u0444\u043e\u0446\u044b\u0433\u0430\u043d\u0430\u043c \u0438 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u044f\u043c, \u043a\u0430\u043a skillbox \u0438 \u0442.\u0434. \u0443 \u0447\u0435\u043b\u043e\u0432\u0435\u043a\u0430 \u0431\u0443\u0434\u0443\u0442 \u043f\u0440\u043e\u0431\u043b\u0435\u043c\u044b \u0441 \u043e\u0436\u0438\u0434\u0430\u043d\u0438\u0435\u043c \u0438 \u0440\u0435\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c\u044e \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435 \u0438\u0445 \u043a\u0443\u0440\u0441\u043e\u0432,

\u0432\u043e\u043e\u0431\u0449\u0435 \u043d\u0435\u043f\u0440\u0438\u044f\u0442\u043d\u043e \u0432\u0441\u0451 \u044d\u0442\u043e, \u043a\u0430\u043a \u0433\u0440\u0438\u0431\u044b \u043f\u043e\u044f\u0432\u043b\u044f\u044e\u0442\u0441\u044f \u0438 \u0441\u043e\u0437\u0434\u0430\u044e\u0442 \u043d\u0435\u0433\u0430\u0442\u0438\u0432\u043d\u044b\u0439 \u0444\u043e\u043d \u043a \u043f\u043e-\u043d\u0430\u0441\u0442\u043e\u044f\u0449\u0435\u043c\u0443 \u043e\u0431\u0440\u0430\u0437\u043e\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u044b\u043c \u043a\u0443\u0440\u0441\u0430\u043c","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":593820,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/593820-in-x","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/760e4c8d-3ff9-0bcd-7680-b8a436fd81b2\/","name":"IN X","isVerified":false},"content":{"id":267905,"url":"https:\/\/vc.ru\/marketing\/267905-skillbox-otkryl-v-torgovyh-centrah-tochki-dlya-prodazhi-kursov","title":"Skillbox \u043e\u0442\u043a\u0440\u044b\u043b \u0432 \u0442\u043e\u0440\u0433\u043e\u0432\u044b\u0445 \u0446\u0435\u043d\u0442\u0440\u0430\u0445 \u0442\u043e\u0447\u043a\u0438 \u0434\u043b\u044f \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0436\u0438 \u043a\u0443\u0440\u0441\u043e\u0432"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3013853,"subsite_id":199124,"user_id":244292,"type":"comment_add","id":3013853,"hash":"0faeaa5470a84b59c948694a49fde820","date":1625821156,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/267641-m-video-otkazyvaet-v-zamene-t-k-garantiynyy-tovar-podorozhal-a-alfabank-uvelichivaet-obyazatelnye-traty-dlya-kb?comment=3013853","text":"\u00a0\u0414\u0430, 20 \u043c\u0430\u0440\u0442\u0430. \u041c\u0430\u0433\u0430\u0437\u0438\u043d \u0432 \u0420\u0435\u0443\u0442\u043e\u0432\u0435","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":244292,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/244292-vadim-aptrakhmanov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/efbf9b5b-6877-282e-46c4-7feb7b4a3a62\/","name":"Vadim Aptrakhmanov","isVerified":false},"content":{"id":267641,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/267641-m-video-otkazyvaet-v-zamene-t-k-garantiynyy-tovar-podorozhal-a-alfabank-uvelichivaet-obyazatelnye-traty-dlya-kb","title":"\u00ab\u041c.\u0412\u0438\u0434\u0435\u043e\u00bb \u043e\u0442\u043a\u0430\u0437\u044b\u0432\u0430\u0435\u0442 \u0432 \u0437\u0430\u043c\u0435\u043d\u0435, \u0442.\u043a. \u0433\u0430\u0440\u0430\u043d\u0442\u0438\u0439\u043d\u044b\u0439 \u0442\u043e\u0432\u0430\u0440 \u043f\u043e\u0434\u043e\u0440\u043e\u0436\u0430\u043b, \u0430 \u00ab\u0410\u043b\u044c\u0444\u0430\u0431\u0430\u043d\u043a\u00bb \u0443\u0432\u0435\u043b\u0438\u0447\u0438\u0432\u0430\u0435\u0442 \u043e\u0431\u044f\u0437\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u044b\u0435 \u0442\u0440\u0430\u0442\u044b \u0434\u043b\u044f \u041a\u0411"},"isAnonymous":false}]}