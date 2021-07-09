Philip Morris купит производителя медицинских товаров для ингаляций Vectura за $1,5 млрд Статьи редакции
Компания хочет получать до 50% выручки от продуктов без дыма и заработать не меньше $1 млрд на товарах без никотина к 2025 году.
- Philip Morris купит британского производителя товаров для лечения с помощью ингаляций Vectura за £1,05 млрд ($1,5 млрд).
- Табачная компания предлагает 150 пенсов наличными за каждую акцию Vectura. Это на 11% выше цены на момент закрытия Лондонской биржи. В мае 2021 года инвестиционная группа Carlyle предлагала купить Vectura за £958 млн, сообщает Bloomberg.
- После сделки Vectura останется автономной компанией, а Philip Morris будет использовать её технологии для производства ингаляционных препаратов и устройств.
- Philip Morris запланировал к 2025 году получить более 50% выручки от продуктов без дыма и не менее $1 млрд от продаж товаров без никотина. Philip Morris принадлежат бренды Marlboro, Parliament, IQOS и другие.
- В июле 2021 года Philip Morris купила за $820 млн производителя никотиновой жвачки Fertin Pharma.
- В Vectura работает более 200 ученых. Компания помогает партнёрам в разработке и запуске на рынок устройств и лекарств для ингаляций. Vectura запустила 13 продуктов на рынок, продажи принесли $11 млрд, товары помогли 10 млн пациентов в мире, по данным компании.
Новый вид потребления табака создают?
Теперь можно получить свою дозу никотина, вставив трубку в зад
Как уместно)) нужен просто потент на вставляние трубки в зад)
потент
шаблонная опечатка по фрейду при мыслях о вставлянии трубки в зад )))
Были медицинские товары - станут инструментами разрушения здоровья
Хорошая штука - капитализм 🤷♂️
Сейчас это в тренде, убивать всякими крутыми вейпами, вкусной едой, это любят, за это хорошо платят
еще можно до шприцов до2.78баться
Philip Morris купит производителя медицинских товаров для ингаляций Vectura за $1,5 млрд и закроет?
После айкоса лечиться?
После glo
Так было всегда, все направления, что касаются здоровья дают положительный эффект для увеличения доходов.
купил пару акции , как думаете , правильно?
Компания хочет получать до 50% выручки от продуктов без дыма и заработать не меньше $1 млрд на товарах без никотина к 2025 году. Круто к стати.
Всем привет! Задался как-то таким вопросом на примере родителей — есть ли работа после 60 для наших граждан?
Компания хочет получать до 50% выручки от продуктов без дыма и заработать не меньше $1 млрд на товарах без никотина к 2025 году.
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