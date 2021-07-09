Торговля
Евгения Евсеева

«Яндекс» отказался от покупки интернет-магазина одежды KupiVIP Статьи редакции

Сделка могла позволить «Маркету» выйти на рынок продажи брендовых вещей, но компания будет искать другие возможности.

Компания рассматривает «альтернативные варианты для выхода в fashion-сегмент», пишет ТАСС со ссылкой на «Яндекс». «Яндекс.Маркет» не будет использовать свое право на реализацию опциона на покупку группы KupiVIP.

Как пишет Forbes со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров, опцион не обязывал компанию заключать сделку. После его получения «Яндекс» изучил все возможные риски и решил отказаться от покупки.

Сделка могла позволить «Яндексу» выйти на рынок продажи одежды и заняться продажами брендовых вещей.

31 мая «Яндекс.Маркет» сообщил, что купит интернет-магазин одежды KupiVIP, а затем добавит в маркетплейс. Также к компании должны были перейти интернет-магазин Mamsy, пять магазинов в ТЦ и распределительный центр на 20 тысяч м² в Подмосковье. На момент написания заметки в «Маркете» не уточнили vc.ru, отказалась ли компания и от других активов.

KupiVIP создан в 2008 году — он специализируется на продаже брендовых вещей с большой скидкой за счёт закупок остатков модных марок по сниженным ценам. Сейчас у компании больше 3 тысяч российских и зарубежных поставщиков. По данным Fashion Consulting Group, оборот сервиса по итогам 2020 года сократился на 10% до 4,5 млрд рублей.

#новость #яндекс #kupivip

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11 11 комментариев
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Green Base

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Kupivip убыточный маркетплейс

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Radna

Green
0

У неё есть открытая финансовая отчетность?

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Andrey Zykov

1

Хотел пошутить, что Яндекс не купил их, потому что оказалось, что они уже давно не существуют, а потом, с удивлением, узнал, что еще трепыхаются.

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Sergei Timofeyev

0

Готов купить яндекс за 1 рубль в преддверии отчётности. 

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умный человек

Sergei
0

можешь попробовать уговорить какого-нить инвестора продать бумагу за 1р
только вряд ли кто даст такое подаяние

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Sergei Timofeyev

умный
0

Пока до них далеко ехать, как будет офис ближе, на Воробьевых горах, обсудим

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Sergey Naumovich

0

KupiVIP это век мамонтов

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Sergey Vlasov

Sergey
0

Почему?

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Alexey Ivanov

0

Сбер приготовился?

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Sergei Timofeyev

Alexey
0

Напрягся

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Джон Картошкин

–1

НеКупилVIP

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