«Яндекс» отказался от покупки интернет-магазина одежды KupiVIP Статьи редакции
Сделка могла позволить «Маркету» выйти на рынок продажи брендовых вещей, но компания будет искать другие возможности.
Компания рассматривает «альтернативные варианты для выхода в fashion-сегмент», пишет ТАСС со ссылкой на «Яндекс». «Яндекс.Маркет» не будет использовать свое право на реализацию опциона на покупку группы KupiVIP.
Как пишет Forbes со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров, опцион не обязывал компанию заключать сделку. После его получения «Яндекс» изучил все возможные риски и решил отказаться от покупки.
Сделка могла позволить «Яндексу» выйти на рынок продажи одежды и заняться продажами брендовых вещей.
31 мая «Яндекс.Маркет» сообщил, что купит интернет-магазин одежды KupiVIP, а затем добавит в маркетплейс. Также к компании должны были перейти интернет-магазин Mamsy, пять магазинов в ТЦ и распределительный центр на 20 тысяч м² в Подмосковье. На момент написания заметки в «Маркете» не уточнили vc.ru, отказалась ли компания и от других активов.
KupiVIP создан в 2008 году — он специализируется на продаже брендовых вещей с большой скидкой за счёт закупок остатков модных марок по сниженным ценам. Сейчас у компании больше 3 тысяч российских и зарубежных поставщиков. По данным Fashion Consulting Group, оборот сервиса по итогам 2020 года сократился на 10% до 4,5 млрд рублей.
Kupivip убыточный маркетплейс
Хотел пошутить, что Яндекс не купил их, потому что оказалось, что они уже давно не существуют, а потом, с удивлением, узнал, что еще трепыхаются.
Готов купить яндекс за 1 рубль в преддверии отчётности.
можешь попробовать уговорить какого-нить инвестора продать бумагу за 1р
только вряд ли кто даст такое подаяние
Пока до них далеко ехать, как будет офис ближе, на Воробьевых горах, обсудим
KupiVIP это век мамонтов
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