АКИТ предложила регистрировать самозанятых на маркетплейсах Статьи редакции
Минпромторг хочет упростить регистрацию самозанятых для работы на маркетплейсах — АКИТ предлагает делать это через Госуслуги.
- Правительство готовит новые правила регистрации самозанятых для упрощения их работы на маркетплейсах и агрегаторах услуг, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо АКИТ в Минпромторг. В ведомстве подтвердили «Ъ», что запросили мнения о работе маркетплейсов у представителей отрасли.
- Сейчас зарегистрироваться в статусе самозанятого можно, например, через официальное приложение «Мой налог» от ФНС. АКИТ предлагает регистрировать самозанятых на торговой площадке через учётную запись на Госуслугах.
- По мнению президента АКИТ Артёма Соколова, при регистрации на маркетплейсах самозанятым приходится проходить проверку службы безопасности и аккредитацию, а упрощённый порядок ускорит выход продавцов на площадки.
- По данным Минэконразвития, на 1 июня в России было около 2,4 млн зарегистрированных самозанятых. На маркетплейсах они могут торговать только товарами собственного производства не более чем на 2,4 млн руб. в год.
- Идею АКИТ поддерживают в Wildberries — на платформе торгуют около 40 тысяч самозанятых. На «AliExpress Россия» самозанятых около 4 тысяч, и большинство регистрируется в налоговой до выхода на маркетплейс.
- Источник «Ъ» на рынке онлайн-ритейла считает, что новая возможность не сделает маркетплейсы сильно привлекательнее для продавцов, так как сейчас регистрация самозанятого «занимает считанные минуты».
А ничего что самозанятые не имеют прав заниматься перепродажей товара?) в законе это явно прописано.
Акит и минпромторг там от реальности оторваны?))
Вот для налоговой инфа 40 тысяч самозанятых которые торгуют с садовода - используют налоговый режим для перепродажи товаров))))
С учётом того что в РФ нет давности по налогам это прекрасная возможность для налоговой спустя окончания 10 летнего срока эксперимента предъявить, взяв у Бокальчук инфу и отминусовав те товары, что были произведены самостоятельно самозанятым)
А ничего, что можно не только перепродавать, но и продавать сделанное своими руками?
Сделаное своими руками да. Это факт. Тут никто не спорит)
Но перепродажа запрещёна)
Э-э-э… А я что написал? И что мешает продавать сделанное своими руками на маркетплейсе?
Да, коряво я сформулировал, конечно. Мои извинения. Имел в виду, что в принципе можно не только перепродавать, а продавать сделанное самому, а это можно делать и самозанятым. Сорри, если запутал
Что значит никто не отвечает за качество товара? Я продаю товары как самозанятый на WB или как ИП почти на всех маркетплейсах. Везде отвечаю за качество товара.
Маркетплэйсам хорошо, много товара, ответственности никакой. Самозанятым классно, нет ни расчетных счетов, не бухгалтерии, ни отчетности. Покупателям не совсем хорошо, никто не отвечает за качество товара.
Посмотрите на это с другой стороны.
Продавцом может быть ООО Ромашка с уставным капиталом и лимитом ответственности 10 т.р. регнутое на бомжа, который если что заявит "я тут ни при чем, сведения недостоверны". А может быть конкретный самозанятый — физлицо или ИП. Тоже не сильно лучше, но тут физлицо хотябы светится напрямую.
PS видится как ещё один офигенный способ маскировать обналичку)
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