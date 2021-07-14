Торговля
Евгения Евсеева

«AliExpress Россия» впервые раскрыл число заказов в сервисе быстрой доставки продуктов «Есть!» — 440 тысяч в апреле-июне Статьи редакции

Доставка работает с августа 2020 года.

  • Среднее ежедневное количество заказов с момента запуска проекта «Есть!» превысило 6,5 тысяч в июне, достигая в отдельные дни более 11 тысяч заказов, рассказали vc.ru в компании.
  • За апрель-июнь AliExpress в России доставил 440 тысяч заказов, что на 132% больше, чем в прошлом квартале.
  • В компании не раскрывают выручку, прибыль, средний чек и другие финансовые показатели, как и общее количество заказов с момента запуска.
  • В августе 2020 года «AliExpress Россия» запустил экспресс-доставку продуктов и товаров повседневного спроса «Есть!» в партнёрстве с «Самокатом».
  • Сейчас в ассортименте «Есть!» можно найти также товары из магазинов «Вкусвилл», Metro, «Ашан», «Четыре лапы» и «Все Аптеки». Доставка доступна в 28 городах России, включая Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Казань.
  • У сервиса доставки продуктов и товаров «СберМаркет» (входит в экосистему «Сбера»), например, количество доставленных товаров в 2020 году выросло до 5,9 млн. В апреле 2021 года «СберМаркет» отчитался о 3,446 млн доставленных заказов за квартал.

#новость #aliexpress #есть

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14 14 комментариев
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Андрей Епанчинцев

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Первый раз слышу про такой сервис, хотя активно пользую доставки продуктов. Или это они цифры самого самоката плюсанули до кучи?

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sergjjj

Андрей
0

Это заказы из за купонов типа 500р от 1000 на первый заказ.

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Макс Петров

Андрей
–1

Так и есть, добавили данные по Самокату, чтобы не позориться

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Марк К

3

Первый раз слышу про этот сервис 🤔

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Sergey Ontime

1

У сервиса доставки продуктов и товаров «СберМаркет» (входит в экосистему «Сбера»)

Зачем вот это в скобках писать?) Типа из названия не ясно никому?

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Макс Петров

Sergey
0

Для объема текста, так как цифр нет нормальных

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Galiya Khalikova

Sergey
0

ну да, может тут есть папуса из Африки, им подсказочку дали)

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Maksim V.

0

Доставляют также как и другие товары - по три месяца, а в режиме экспресс за 90 дней? )))

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shestov.me

Maksim
0

через постоматы Пятёрочки 😂

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Maksim V.

shestov.me
0

Бля, ну вот это уже  похоже на стартап 😂

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Илья Волочков

Maksim
0

Нет, у них не своя доставка. И магазины не свои. Они просто встроили в своё приложение приложения других доставщиков еды (ВкусВилл, Метро, Самокат). Приложение в приложении получилось. То есть вы через Али заказываете у Самоката и т.д.

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Анастасия Титова

0

не особо то и много для доставок

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Артём Прокопенко

0

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Илья Волочков

0

Так конечно, там промокоды только так раздают. Получается дешевле, чем в магазине. Лично я сделал 5 заказов с Самоката. Но если бы не было промокодов, то не сделал бы ни одного. Так как с "Пятёрочки.Доставка" дешевле получается.

Уберите промокоды — кол-во покупок уменьшиться многократно.

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