Неожиданные значения английских слов, или почему “ass” и “rape” – не всегда то, что вы думаете

Английский известен словами, у которых миллион значений: “get”, “run”, “take”, “go”... Но несмотря на обилие смыслов у подобных слов, в основном, они поддаются логике. Однако есть в английском слова с совершенно неожиданными, нелогичными и даже обратными по смыслу значениями. Живешь, например, думая что “colon” – это двоеточие, и тут – бац! –…