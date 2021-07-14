«AliExpress Россия» впервые раскрыл число заказов в сервисе быстрой доставки продуктов «Есть!» — 440 тысяч в апреле-июне Статьи редакции
Доставка работает с августа 2020 года.
- Среднее ежедневное количество заказов с момента запуска проекта «Есть!» превысило 6,5 тысяч в июне, достигая в отдельные дни более 11 тысяч заказов, рассказали vc.ru в компании.
- За апрель-июнь AliExpress в России доставил 440 тысяч заказов, что на 132% больше, чем в прошлом квартале.
- В компании не раскрывают выручку, прибыль, средний чек и другие финансовые показатели, как и общее количество заказов с момента запуска.
- В августе 2020 года «AliExpress Россия» запустил экспресс-доставку продуктов и товаров повседневного спроса «Есть!» в партнёрстве с «Самокатом».
- Сейчас в ассортименте «Есть!» можно найти также товары из магазинов «Вкусвилл», Metro, «Ашан», «Четыре лапы» и «Все Аптеки». Доставка доступна в 28 городах России, включая Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Казань.
- У сервиса доставки продуктов и товаров «СберМаркет» (входит в экосистему «Сбера»), например, количество доставленных товаров в 2020 году выросло до 5,9 млн. В апреле 2021 года «СберМаркет» отчитался о 3,446 млн доставленных заказов за квартал.
Первый раз слышу про такой сервис, хотя активно пользую доставки продуктов. Или это они цифры самого самоката плюсанули до кучи?
У сервиса доставки продуктов и товаров «СберМаркет» (входит в экосистему «Сбера»)
Зачем вот это в скобках писать?) Типа из названия не ясно никому?
Доставляют также как и другие товары - по три месяца, а в режиме экспресс за 90 дней? )))
через постоматы Пятёрочки 😂
Нет, у них не своя доставка. И магазины не свои. Они просто встроили в своё приложение приложения других доставщиков еды (ВкусВилл, Метро, Самокат). Приложение в приложении получилось. То есть вы через Али заказываете у Самоката и т.д.
Комментарий удален
Комментарий удален
Так конечно, там промокоды только так раздают. Получается дешевле, чем в магазине. Лично я сделал 5 заказов с Самоката. Но если бы не было промокодов, то не сделал бы ни одного. Так как с "Пятёрочки.Доставка" дешевле получается.
Уберите промокоды — кол-во покупок уменьшиться многократно.
23 декабря 2020 года в период промокампании я оформил подписку на колонку «Яндекс.Мини»
Бум частных инвестиций начался не так давно, и начинающие инвесторы еще не в полной мере научились отличать полезные советы по инвестициям от мифов и заблуждений, которыми наполнено информационное пространство.
В «Тинькофф Инвестициях» есть тариф «Трейдер» — стоимость 290₽/мес. В очередной месяц должны были удержать деньги 5 июля.
Стартап берёт на себя все бумажные дела по оформлению сотрудников — вопросы зарплаты, налогов и другие.
Десять инсайтов с конференции X5Tech Future Night.
В среднем мы проводим в аэропорту не менее двух часов, существенную часть времени — в ожидании вылета. Составили подборку из практичных сайтов и приложений, которые помогут провести его с пользой.
Английский известен словами, у которых миллион значений: “get”, “run”, “take”, “go”... Но несмотря на обилие смыслов у подобных слов, в основном, они поддаются логике. Однако есть в английском слова с совершенно неожиданными, нелогичными и даже обратными по смыслу значениями. Живешь, например, думая что “colon” – это двоеточие, и тут – бац! –…
Сегодня подписаться можно не только на сериалы и музыку, но и вполне на реальные товары. Рассказываю, что предлагают получить по подписке компании и стартапы в России.
Ладно, ребята, давайте в последний раз… Меня зовут Роман, я из славного города Кострома. Мне 25 и я жестко подсел на инди-музыку и теперь не могу с неё слезть. А надо ли… Обо всем по порядку!
В финансовой сфере задачи клиентов в чате лучше всего решают в «Тинькофф», «Почта-банке» и «Сбере», в онлайн-ритейле — Ozon, «Сима-ленде» и «Утконосе».