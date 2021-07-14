В компании считают, что это поможет привлечь покупателей и увеличить прибыль от линейки.

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Упаковка продукта также будет выглядеть иначе — она станет полностью красной, а не красно-чёрной, пишет CNN.

Компания надеется, что обновлённая версия Zero Sugar привлечёт больше потребителей. Генеральный директор компании Джеймс Куинси считает, что напиток, хоть и является успешной линейкой, приносит недостаточно большой процент прибыли. По его мнению, усовершенствованный рецепт поможет исправить ситуацию.

Новая версия газировки поступит в продажу в США в июле, а в сентябре — в Канаде. Coca-Сola уже обновила продукт на некоторых международных рынка, чем возмутила некоторых потребителей. Например, в России она появилась весной.

Stephen Collins @scollins87avfc @CocaCola what have you done to my favourite drink coke zero sugar? The new recipe is shocking. I won't be buying another can until you fix your mistake and bring back the old flavour #cokezero Что вы сделали с моим любимым напитком Coca-Cola Zero Sugar? Новый рецепт возмутителен. Я не куплю больше ни банки, пока вы не исправите ошибку и не вернёте старый вкус

sofia. 🌷 is on a roadtrip @PaynesForever Shoutout to coca cola for changing their coca cola zero sugar recipe bc you made me get rid of my addiction bc the new taste is so bad :)))) Передаю привет Coca-Cola из-за того, что она изменила рецепт Coca-Cola Zero Sugar и помогла избавиться от зависимости от неё — настолько ужасен вкус

Компания не уточнила, как именно изменила рецептуру в США, но отметила, что новая версия Coca-Cola Zero будет «более освежающей и вкусной». Поклонники напитка, возможно, смогут заметить разницу, но, по мнению журналиста CNN, вкус новой версии не очень отличается от старой — он немного слаще и насыщеннее. В качестве подсластителей в США и Канаде используют аспартам и ацесульфам калия, на производстве напитка в других странах могут применять другие сахарозаменители.