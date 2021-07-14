Coca-Cola изменит вкус и упаковку напитка Coca-Cola Zero Sugar Статьи редакции
В компании считают, что это поможет привлечь покупателей и увеличить прибыль от линейки.
Упаковка продукта также будет выглядеть иначе — она станет полностью красной, а не красно-чёрной, пишет CNN.
Компания надеется, что обновлённая версия Zero Sugar привлечёт больше потребителей. Генеральный директор компании Джеймс Куинси считает, что напиток, хоть и является успешной линейкой, приносит недостаточно большой процент прибыли. По его мнению, усовершенствованный рецепт поможет исправить ситуацию.
Новая версия газировки поступит в продажу в США в июле, а в сентябре — в Канаде. Coca-Сola уже обновила продукт на некоторых международных рынка, чем возмутила некоторых потребителей. Например, в России она появилась весной.
Компания не уточнила, как именно изменила рецептуру в США, но отметила, что новая версия Coca-Cola Zero будет «более освежающей и вкусной». Поклонники напитка, возможно, смогут заметить разницу, но, по мнению журналиста CNN, вкус новой версии не очень отличается от старой — он немного слаще и насыщеннее. В качестве подсластителей в США и Канаде используют аспартам и ацесульфам калия, на производстве напитка в других странах могут применять другие сахарозаменители.
Coca-Cola впервые запустила Coke Zero в 2005 году. В 2017 году она изменила рецепт продукта и переименовала его в Coca-Cola Zero Sugar. Тогда некоторые потребители тоже критиковали компанию за такое решение.
Изменить вкус для получения большей прибыли?
Долго соображают, вон Пепси уже давно не заморачивается и продает воду бон-аква из под крана, по цене Кока-Колы. Профит.
Только вот bonaqua это бренд Coca Cola Company, шутник
Прикольное утверждение, потому что пепси-кола была вкуснее кока-колы примерно всегда)
Не надо так говорить. Пепси всегда была на порядок остойней по вкусу.
Даже не говоря о моих и твоих субъективных вкусах, были исследования где людям давали сравнить эти напитки без этикетки, и большинство предпочитало пепси-колу.
Интересно, насколько масштабно поменяется вкус и придётся ли к нему перепривыкать.
Я раньше пил только с сахаром, а когда перешёл на Zero, вкус совсем не нравился и я первое время прям через силу пил, так как очень люблю колу, а большое количество сахара не очень.
Сейчас наоборот. Обожаю без сахара и не могу пить оригинальную, кажется гадостной
Пей через силу воду и через пару месяцев не только похудеешь, но и смотреть на колу перестанешь
Вообще сейчас кока-кола без сахара реально уже почти как оригинальная.
Зеро лучшая версия колы, зря меняют вкус, хотя, если это возврат к старому рецепту, то отлично, он был ещё лучше
Вот если бы они сделали реально полезной и зожной без потери цены и вкуса. Вот это был бы прорыв. А так толку 0.
Нука-нука, расскажите, а чего в ней не зожного?
Ну красители вроде не особо здоровая тема (хоть и не знаю насколько вредная), кофеин тоже так себе в некоторых случаях
А от одной-двух банок обычной колы с обычным сахаром серьезно может быть такой сильный вред организму, что люди давятся этими омерзительными диетическими? Больше пары банок в день пить вообще не вижу смысла, потому как это все-таки просто вкусняшка, а не напиток - жажду оно не утоляет вообще.
Исключение сахара из рациона — самое полезное, что можно сделать для сердца, сосудов и зубов. Кроме того, никакой фитнесс не даст такого эффективного снижения лишнего веса, как полный отказ от сахара.
На вкус мне лично больше нравится Пепси Макс (а особенно - Пепси Манго), но колу тоже частенько пью. Специально делал слепой тест - я не могу отличить зеро от обычной.
Ну хз я привык к сахзамам теперь обычная газировка дико приторная и пить нереально, а отказ от сахара это отказ от сахара, великое благо но сложная штука, и банка колы это как бросающему наркоману ширнуться, ну пол шприца изредка ну шо такого то
вряд ли особо что-то поменяется, кто раньше ее покупал тот и будет дальше, а кто фанту ту же, то понятно что нет
Ждем брендированую "Cola-Cola Water"?
Уже заняли
В смысле изменит? Я в магните такую вчера купил уже.
UPD: Сорян, увидел что на нас уже испытали )
В качестве подсластителей в США и Канаде используют аспартам и ацесульфам калия, на производстве напитка в других странах могут применять другие сахарозаменители.
Еще спорно, что вреднее. В России обычно используют цикламат натрия - дешевый и очень вредный подсластитель, в США вообще запрещен.
Всегда очень бесил вкус Колы Zero. Прям чувствуется этот противный заменитель сахара. И вообще не понимаю миллиона знакомых, которые говорят, что не отличаю вкуса Zero от классики с сахаром.
Надеюсь что в обновленной версии зеро вкус будет приятный!
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Ну вот, Пепси Лайт пить невозможно, если ещё и Колу Зеро изменят, то придётся возвращаться к воде без ничего, даже без газа!.. а почему они не могут в России выпустить Колу Ванилла зеро?
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