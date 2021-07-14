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Торговля
TJ

Coca-Cola изменит вкус и упаковку напитка Coca-Cola Zero Sugar Статьи редакции

В компании считают, что это поможет привлечь покупателей и увеличить прибыль от линейки.

35 35 комментариев
1886 просмотров

Упаковка продукта также будет выглядеть иначе — она станет полностью красной, а не красно-чёрной, пишет CNN.

Компания надеется, что обновлённая версия Zero Sugar привлечёт больше потребителей. Генеральный директор компании Джеймс Куинси считает, что напиток, хоть и является успешной линейкой, приносит недостаточно большой процент прибыли. По его мнению, усовершенствованный рецепт поможет исправить ситуацию.

Новая версия газировки поступит в продажу в США в июле, а в сентябре — в Канаде. Coca-Сola уже обновила продукт на некоторых международных рынка, чем возмутила некоторых потребителей. Например, в России она появилась весной.

Stephen Collins @scollins87avfc
@CocaCola what have you done to my favourite drink coke zero sugar? The new recipe is shocking. I won't be buying another can until you fix your mistake and bring back the old flavour #cokezero
Что вы сделали с моим любимым напитком Coca-Cola Zero Sugar? Новый рецепт возмутителен. Я не куплю больше ни банки, пока вы не исправите ошибку и не вернёте старый вкус
sofia. 🌷 is on a roadtrip @PaynesForever
Shoutout to coca cola for changing their coca cola zero sugar recipe bc you made me get rid of my addiction bc the new taste is so bad :))))
Передаю привет Coca-Cola из-за того, что она изменила рецепт Coca-Cola Zero Sugar и помогла избавиться от зависимости от неё — настолько ужасен вкус

Компания не уточнила, как именно изменила рецептуру в США, но отметила, что новая версия Coca-Cola Zero будет «более освежающей и вкусной». Поклонники напитка, возможно, смогут заметить разницу, но, по мнению журналиста CNN, вкус новой версии не очень отличается от старой — он немного слаще и насыщеннее. В качестве подсластителей в США и Канаде используют аспартам и ацесульфам калия, на производстве напитка в других странах могут применять другие сахарозаменители.

Coca-Cola впервые запустила Coke Zero в 2005 году. В 2017 году она изменила рецепт продукта и переименовала его в Coca-Cola Zero Sugar. Тогда некоторые потребители тоже критиковали компанию за такое решение.

#новость #cocacola

35 35 комментариев
3
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35 комментариев
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Artem Gn

2

Изменить вкус для получения большей прибыли?
Долго соображают, вон Пепси уже давно не заморачивается и продает воду бон-аква из под крана, по цене Кока-Колы. Профит.

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Vladislav Nikolaevich

Artem
14

Только вот bonaqua это бренд Coca Cola Company, шутник

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Johnny Vorony

Vladislav
0

Он имел ввиду аква минерале, наверное :)

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Николай Глущенко

Artem
0

Прикольное утверждение, потому что пепси-кола была вкуснее кока-колы примерно всегда)

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Evgeniy Bubniv

Николай
2

Не надо так говорить. Пепси всегда была на порядок остойней по вкусу.

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Николай Глущенко

Evgeniy
0

Даже не говоря о моих и твоих субъективных вкусах,  были исследования где людям давали сравнить эти напитки без этикетки, и большинство предпочитало пепси-колу.

Ответить

Bender Rodriguez

Николай
1

без виски что то гавно, что то)

Ответить

Михаил Анюков

2

Интересно, насколько масштабно поменяется вкус и придётся ли к нему перепривыкать.
Я раньше пил только с сахаром, а когда перешёл на Zero, вкус совсем не нравился и я первое время прям через силу пил, так как очень люблю колу, а большое количество сахара не очень. 
Сейчас наоборот. Обожаю без сахара и не могу пить оригинальную, кажется гадостной 

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Сергей Сергеевич

Михаил
4

Пей через силу воду и через пару месяцев не только похудеешь, но и смотреть на колу перестанешь

Ответить

Владислав Егоров

Сергей
0

Можно и воду и колу пить

Ответить

Дэни Трэхо

Михаил
0

Пить эту дрисню без сахара через силу? Совсем ебобо? Пей воду.

Ответить

Большой жёлтый робот

1

Можна нинада

Ответить

Stanislav

1

Вообще сейчас кока-кола без сахара реально уже почти как оригинальная.

Ответить

Serge Bo

Stanislav
0

С кокаином?

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Илья Шишкунов

1

Зеро лучшая версия колы, зря меняют вкус, хотя, если это возврат к старому рецепту, то отлично, он был ещё лучше 

Ответить

Антон Антонов

0

Вот если бы они сделали реально полезной и зожной без потери цены и вкуса. Вот это был бы прорыв. А так толку 0.

Ответить

Dmitry Popov

Антон
1

Нука-нука, расскажите, а чего в ней не зожного?

Ответить

Владислав Егоров

Dmitry
0

Ну красители вроде не особо здоровая тема (хоть и не знаю насколько вредная), кофеин тоже так себе в некоторых случаях

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Dmitry Kiselev

0

А от одной-двух банок обычной колы с обычным сахаром серьезно может быть такой сильный вред организму, что люди давятся этими омерзительными диетическими?  Больше пары банок в день пить вообще не вижу смысла, потому как это все-таки просто вкусняшка, а не напиток - жажду оно не утоляет вообще.

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Pavel V

Dmitry
1

Исключение сахара из рациона — самое полезное, что можно сделать для сердца, сосудов и зубов. Кроме того, никакой фитнесс не даст такого эффективного снижения лишнего веса, как полный отказ от сахара.

На вкус мне лично больше нравится Пепси Макс (а особенно - Пепси Манго), но колу тоже частенько пью. Специально делал слепой тест - я не могу отличить зеро от обычной.

Ответить

Владислав Егоров

Dmitry
1

Ну хз я привык к сахзамам теперь обычная газировка дико приторная и пить нереально, а отказ от сахара это отказ от сахара, великое благо но сложная штука, и банка колы это как бросающему наркоману ширнуться, ну пол шприца изредка ну шо такого то

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Max B

Dmitry
0

Меня раньше примерно раз в год пробивало. Правда, на Пепси, я типа "с оппозиции" ))
Покупал 1.5-2 литра, выхлестывал и на год успокаивался.
Но по банке регулярно каждый день я бы не рискнул.
Чай, квас, минералка, просто вода - этого достаточно. Кола не нужна! Мне точно.

Ответить

Даниил Лопатин

0

вряд ли особо что-то поменяется, кто раньше ее покупал тот и будет дальше, а кто фанту ту же, то понятно что нет

Ответить

andoto

0

Ждем брендированую "Cola-Cola Water"?

Ответить

Alexey Ten

andoto
0

Давно есть https://www.coca-cola.ru/brands/bonaqua

Питьевая вода BonAqua | Coca-Cola в России
Кристально чистый вкус. Подходит для ежедневного потребления.
www.coca-cola.ru
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Max B

Alexey
0

Но вот что невероятно! Я не путаю кокаколу с пепсиколой, а Бонаква и Акваминерале - все время забываю, где чья.
Так что Кокааква и Пепсиминерале не помешали бы )

Ответить

andoto

Max
0

Скорее Аквакола 🕺

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Mann Ivanov

andoto
0

Уже заняли

Ответить

andoto

Mann
0

dom.ru тоже заняли

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Никита Корниенко

Mann
0

Я раньше колу от красной цены покупал. 

Ответить

Джон Картошкин

0

В смысле изменит? Я в магните такую вчера купил уже.
UPD: Сорян, увидел что на нас уже испытали )

Ответить

Сергей Молчановский

0

 В качестве подсластителей в США и Канаде используют аспартам и ацесульфам калия, на производстве напитка в других странах могут применять другие сахарозаменители.

Еще спорно, что вреднее. В России обычно используют цикламат натрия - дешевый и очень вредный подсластитель, в США вообще запрещен.

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Evgeniy Bubniv

0

Всегда очень бесил вкус Колы Zero. Прям чувствуется этот противный заменитель сахара. И вообще не понимаю миллиона знакомых, которые говорят, что не отличаю вкуса Zero от классики с сахаром.
Надеюсь что в обновленной версии зеро вкус будет приятный!

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Никита Корниенко

0

Ну и ладно, всё равно никогда зеро не покупал. 

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Al Moore

0

Ну вот, Пепси Лайт пить невозможно, если ещё и Колу Зеро изменят, то придётся возвращаться к воде без ничего, даже без газа!.. а почему они не могут в России выпустить Колу Ванилла зеро? 

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