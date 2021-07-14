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Торговля
Nazigul Jusupova

Under Armour вместе с Virgin Galactic выпустили коллекцию спортивной одежды, посвящённую суборбитальному полёту компании Статьи редакции

Коллекция включает футболки за £42, леггинсы за £90 и другие вещи.

21 21 комментарий
1114 просмотров

При создании коллекции спортивной одежды бренд использовал технологии UA Rush и Recovery, сообщили vc.ru в компании.

Вещи с технологией UA Rush созданы для интенсивных физических нагрузок. Технология позволяет ткани возвращать выработанную во время тренировок энергию и способствует улучшению спортивного результата.

Технология UA Recovery позволяет улучшить кровообращение, концентрацию кислорода и восстанавливает силы, утверждают в компании.

Under Armour
Under Armour

Капсульную коллекцию можно приобрести на сайте UA.co.uk и в фирменных магазинах в Европе. В коллекцию входят футболки стоимостью £42 (4320 рублей), леггинсы за £90 (9259 рублей) и другие вещи. В российских магазинах бренда товары недоступны.

  • Ричард Брэнсон стал первым миллиардером, который отправился в суборбитальный полёт на разработанном собственной компанией корабле.
  • Under Armour и Virgin Galactic начали сотрудничать в январе 2019 года. В октябре 2019 года они выпустили совместную коллекцию экипировки для космических туристов. Летом 2020 года компании модернизировали сидения в салоне первого космоплана серии SpaceShipTwo VSS Unity.

#новости #underarmour #virgingalactic

21 21 комментарий
4
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21 комментарий
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Женя Гагарин

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Поймал себя на том, как приятно видеть белую красивую девушку и белого парня в глобальной рекламе. 

Британцы.. на них вся надежда) 

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Женя Гагарин

Женя
0

Хотя ASOS тоже британцы. 
https://content.asos-media.com/-/media/homepages/unisex/generic-hp/june-2021/unisex_desktophero_global_1400x698.jpg

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Сергей Милосердов

Женя
0

И правда, редкость в нынешнее время. Права белых европиоидов в западной рекламе уже ущемляются.

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Airat Kafman

3

Коллекция включает футболки за 4320 рублей, леггинсы за 9259 рублей и другие вещи.

Если таким образом можно поддержать космическую программу Virgin, то не подскажите, на какой планете Supreme строят свою межгалактическую станцию для маркетологов?

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Джон Картошкин

Airat
0

Хорошо не попали в Dead Startup Toys.

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Демид Московский

Airat
0

У самого Суприма таких цен не бывает. Такая толстовка стоит в магазине около $80.

Здесь скриншот с сайта Фарфетч, так что это, наверное, лимитка, прошедшая не одни руки перекупов.

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KINCH

Airat
0

Я, например, не покупаю вещи, которые "кричат" брендом (крупный логотип), просто из жизненных ориентиров. Если хотят, чтобы я на груди носил их бренд, то пусть либо мне платят, либо бесплатно одевают.

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MEGAtraXXXer666

1

Правильно, жители страны третьего мира на сумму костюма живут целый месяц, средний класс

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Структурный меч

MEGAtraXXXer666
3

Хз откуда вы взяли такую инфу? Средний класс в Латинской америке, бедных странах ЮВА, Северной африке имеет зарплату 300-800 долларов в месяц. Это вам не путараша, в которой вся страна кроме Москвы живет на 200-300 по европейским ценам на всё, особенно продукты.  в третьих странах большие семьи, дети уже с 18-20 лет и конечно покупательная способность ниже в тех сферах где одиночки. Другое дело, что доля среднего класса невысока и остальные живут на зарплату в 200-250 баксов или занимаются земледелием

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Ed Lee

MEGAtraXXXer666
1

Это прорыв или рывок?

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Джон Картошкин

1

Я думал будет костюм как у Бронсона. А такие футболки я и сам напечатать могу.

Ответить

Балкон.Ру

Джон
2

думал будет костюм как у Бронсона

Такой хотели?

Ответить

Плотный танк88

Джон
1

Пирс Бронсона?

Ответить

Konstantin

Плотный
1

Чарльза

Ответить

Сергей Щукин

0

Чёт я не верю в такие технологии 👀
Звучит как описания от инфобиза 😆

Ткань "возвращает выработанную энергию"? 🤔
Куда она её возвращает, как?

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Структурный меч

0

удалено

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Александр Савин

0

Примерно 1.300.000 таких комплектов продать и можно в космос полететь на корабле Ричарда Бренсона 😃

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Спиридон Гаврилов

0

А если подарить эту футболку девственнику, то затраллировано получается?

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Влад Рудов

0

Что-то не впечатлило... за такие деньги. Маркетинг и все, хотя по описанию эти вещи должны буквально напитывать энергией)

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Сергей Милосердов

0

Дак вот для каких целей доп.эмиссию Ричард сделал🙃 Понятно в общем, маркетинговую чепуху и хайп нужно же поддерживать, зато что акции опять на дно летят - типа норма.

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Демид Московский

0

Уже было такое с Y-3, в 2016-м объявили, что полетят в этой одежде, но полетели в другой, конечно же.

https://www.dezeen.com/2016/01/14/y-3-adidas-spacesuits-virgin-galactic-worlds-first-commercial-space-flights-video-movie/

Y-3 creates flight suits for Virgin Galactic…
Astronauts piloting Virgin Galactic's commercial space flights will suit-up in these one-piece…
www.dezeen.com
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