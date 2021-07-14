Under Armour вместе с Virgin Galactic выпустили коллекцию спортивной одежды, посвящённую суборбитальному полёту компании Статьи редакции
Коллекция включает футболки за £42, леггинсы за £90 и другие вещи.
При создании коллекции спортивной одежды бренд использовал технологии UA Rush и Recovery, сообщили vc.ru в компании.
Вещи с технологией UA Rush созданы для интенсивных физических нагрузок. Технология позволяет ткани возвращать выработанную во время тренировок энергию и способствует улучшению спортивного результата.
Технология UA Recovery позволяет улучшить кровообращение, концентрацию кислорода и восстанавливает силы, утверждают в компании.
Капсульную коллекцию можно приобрести на сайте UA.co.uk и в фирменных магазинах в Европе. В коллекцию входят футболки стоимостью £42 (4320 рублей), леггинсы за £90 (9259 рублей) и другие вещи. В российских магазинах бренда товары недоступны.
- Ричард Брэнсон стал первым миллиардером, который отправился в суборбитальный полёт на разработанном собственной компанией корабле.
- Under Armour и Virgin Galactic начали сотрудничать в январе 2019 года. В октябре 2019 года они выпустили совместную коллекцию экипировки для космических туристов. Летом 2020 года компании модернизировали сидения в салоне первого космоплана серии SpaceShipTwo VSS Unity.
Поймал себя на том, как приятно видеть белую красивую девушку и белого парня в глобальной рекламе.
Британцы.. на них вся надежда)
И правда, редкость в нынешнее время. Права белых европиоидов в западной рекламе уже ущемляются.
Коллекция включает футболки за 4320 рублей, леггинсы за 9259 рублей и другие вещи.
Если таким образом можно поддержать космическую программу Virgin, то не подскажите, на какой планете Supreme строят свою межгалактическую станцию для маркетологов?
У самого Суприма таких цен не бывает. Такая толстовка стоит в магазине около $80.
Здесь скриншот с сайта Фарфетч, так что это, наверное, лимитка, прошедшая не одни руки перекупов.
Правильно, жители страны третьего мира на сумму костюма живут целый месяц, средний класс
Структурный меч
Хз откуда вы взяли такую инфу? Средний класс в Латинской америке, бедных странах ЮВА, Северной африке имеет зарплату 300-800 долларов в месяц. Это вам не путараша, в которой вся страна кроме Москвы живет на 200-300 по европейским ценам на всё, особенно продукты. в третьих странах большие семьи, дети уже с 18-20 лет и конечно покупательная способность ниже в тех сферах где одиночки. Другое дело, что доля среднего класса невысока и остальные живут на зарплату в 200-250 баксов или занимаются земледелием
Я думал будет костюм как у Бронсона. А такие футболки я и сам напечатать могу.
Плотный танк88
Пирс Бронсона?
Чёт я не верю в такие технологии 👀
Звучит как описания от инфобиза 😆
Ткань "возвращает выработанную энергию"? 🤔
Куда она её возвращает, как?
Примерно 1.300.000 таких комплектов продать и можно в космос полететь на корабле Ричарда Бренсона 😃
А если подарить эту футболку девственнику, то затраллировано получается?
Что-то не впечатлило... за такие деньги. Маркетинг и все, хотя по описанию эти вещи должны буквально напитывать энергией)
Дак вот для каких целей доп.эмиссию Ричард сделал🙃 Понятно в общем, маркетинговую чепуху и хайп нужно же поддерживать, зато что акции опять на дно летят - типа норма.
Уже было такое с Y-3, в 2016-м объявили, что полетят в этой одежде, но полетели в другой, конечно же.
https://www.dezeen.com/2016/01/14/y-3-adidas-spacesuits-virgin-galactic-worlds-first-commercial-space-flights-video-movie/
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