В сделку «Магнита» по покупке «Дикси» не войдут около 150 магазинов — «Ъ» Статьи редакции
Причина — антимонопольные ограничения, но ситуация не сильно повлияет на стоимость покупки.
Около 150 магазинов останутся в собственности владеющей «Дикси» Mercury Retail Group Limited, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на отраслевую группу и источник, участвующий в сделке. Причина — антимонопольные ограничения.
- По словам источника издания, речь идёт о магазинах в Мурманской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ярославской областей и Карелии. Это не окажет заметного влияния на конечную стоимость покупки, так как эти регионы не являются для «Магнита» стратегическими.
- Точки уже сменили название и отошли входящей в группу Mercury Retail Group сети дискаунтеров «Дёшево». Позже владельцы рассчитывают распродать стоки и найти покупателя уже на эти торговые точки.
- «Магнит» договорился о покупке «Дикси» в мае 2021 года. В рамках сделки ритейлер купит 2612 магазинов «Дикси» формата «у дома» и 39 «суперсторов» под брендом «Мегамарт».
- Предварительная стоимость «Дикси» оценивается в 92,4 млрд рублей. Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров оценил операционную стоимость магазинов, которые не вошли в сделку, в 1,5 млрд рублей.
- В «Магните» отказались от комментариев, в ФАС и «Дикси» не ответили на запросы издания.
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