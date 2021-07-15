Торговля
Евгения Евсеева

В сделку «Магнита» по покупке «Дикси» не войдут около 150 магазинов — «Ъ» Статьи редакции

Причина — антимонопольные ограничения, но ситуация не сильно повлияет на стоимость покупки.

  • Около 150 магазинов останутся в собственности владеющей «Дикси» Mercury Retail Group Limited, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на отраслевую группу и источник, участвующий в сделке. Причина — антимонопольные ограничения.

  • По словам источника издания, речь идёт о магазинах в Мурманской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ярославской областей и Карелии. Это не окажет заметного влияния на конечную стоимость покупки, так как эти регионы не являются для «Магнита» стратегическими.
  • Точки уже сменили название и отошли входящей в группу Mercury Retail Group сети дискаунтеров «Дёшево». Позже владельцы рассчитывают распродать стоки и найти покупателя уже на эти торговые точки.
  • «Магнит» договорился о покупке «Дикси» в мае 2021 года. В рамках сделки ритейлер купит 2612 магазинов «Дикси» формата «у дома» и 39 «суперсторов» под брендом «Мегамарт».
  • Предварительная стоимость «Дикси» оценивается в 92,4 млрд рублей. Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров оценил операционную стоимость магазинов, которые не вошли в сделку, в 1,5 млрд рублей.
  • В «Магните» отказались от комментариев, в ФАС и «Дикси» не ответили на запросы издания.

#новость #магнит #дикси

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4 комментария
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Sergey L.

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А зачем магниту Диски? Просветите, если знаете 😳😵‍💫

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Perviz Makhmudov

Sergey
1

В Москве самые интересные локации были разобраны до прихода Магнита, для этого и покупают Дикси.

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Степан Воронцов

Sergey
0

Чел…)))

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Alexander Goubin

Sergey
0

Государственная монополия на продукты питания. Плюс рынок откатов от производителей.

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