«Яндекс.Маркет» запустил функцию просмотра 3D-моделей товаров в режиме дополненной реальности Статьи редакции
Чтобы ещё до покупки взглянуть, как товар будет смотреться в комнате.
Функция уже доступна в приложении «Яндекс.Маркета» для iOS, рассказали DTF в компании. В Android-версию её обещают добавить «скоро».
На данный момент «предпросмотр» в AR-режиме работает далеко не для всех товаров. Пока что испытать его можно на нескольких видах техники и предметах мебели.
Посмотреть 3D-модель можно, нажав на специальную иконку рядом с изображением товара.
После того, как приложение «зафиксирует» виртуальный предмет в интерьере, камеру смартфона можно перемещать и делать снимки. Также 3D-модель можно рассмотреть со всех сторон, не используя AR-режим.
В «Яндексе» отметили, что добавлять эти функции предпросмотра к своим товарам смогут все продавцы-партнёры.
У этого AR есть свои главные минусы связанные с shading - модель имеет отражения и фактуру, словно она находится в темноте. А по факту её place'ят в комнате, хотя материал модели не учитывает иллюминацию окружения. Выглядит это откровенно паршиво, а в реальной жизни может вообще совсем иначе выглядить. Мы так прототипили перед 3D печатью в AR разные суб-продукты, а потом после внесения правок из принтера выходил хрен на постном масле. Вот так вот, поэтому всё равно AR это fancy toy для дебилов и дегенератов, игрушка на один раз.
Эка рвануло. Давно уже рилтайм отражения делают - из картинки камеры лепят куб, и рендерят.
https://www.8thwall.com/8thwall/cubemap-aframe
Так что нет, не на один раз.
Любопытный месяц
Не помню у кого, но была ж реклама типа обувь через AR примерять. Да, это для дегенератов)
Прикольно)) Это же так важно посмотреть как будет выглядеть Яндекс колонка на комоде))) Ждем более габаритных предметов)
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