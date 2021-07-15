{"id":4711,"title":"\u041f\u043e\u0434\u043a\u0430\u0441\u0442 \u043e\u0442 Mercedes-Benz \u043e \u0442\u0435\u0445\u043d\u043e\u043b\u043e\u0433\u0438\u044f\u0445 \u0441 \u0410\u043d\u0442\u043e\u043d\u043e\u043c \u041a\u043e\u043c\u043e\u043b\u043e\u0432\u044b\u043c","url":"\/redirect?component=advertising&id=4711&url=https:\/\/vc.ru\/promo\/263165-korotko-podkast-o-tehnologiyah-i-innovaciyah-ot-mercedes-benz&hash=c6f93899ff5e0c658ae71a18a81977a3309accf3b2bfd459f77ec74e37ef61d4","isPaidAndBannersEnabled":false}
Торговля
DTF

«Яндекс.Маркет» запустил функцию просмотра 3D-моделей товаров в режиме дополненной реальности Статьи редакции

Чтобы ещё до покупки взглянуть, как товар будет смотреться в комнате.

8 8 комментариев
325 просмотров

Функция уже доступна в приложении «Яндекс.Маркета» для iOS, рассказали DTF в компании. В Android-версию её обещают добавить «скоро».

«Яндекс.Маркет»

На данный момент «предпросмотр» в AR-режиме работает далеко не для всех товаров. Пока что испытать его можно на нескольких видах техники и предметах мебели.

Посмотреть 3D-модель можно, нажав на специальную иконку рядом с изображением товара.

«Яндекс.Маркет»

После того, как приложение «зафиксирует» виртуальный предмет в интерьере, камеру смартфона можно перемещать и делать снимки. Также 3D-модель можно рассмотреть со всех сторон, не используя AR-режим.

В «Яндексе» отметили, что добавлять эти функции предпросмотра к своим товарам смогут все продавцы-партнёры.

#новость #яндекс #яндексмаркет

8 8 комментариев
1
{ "author_name": "DTF", "author_type": "editor", "tags": ["\u044f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441\u043c\u0430\u0440\u043a\u0435\u0442","\u044f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 8, "likes": 1, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "trade", "id": 270228, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Thu, 15 Jul 2021 13:22:59 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
8 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Павел Скрипко

3

неплохая доработка

Ответить

Alan Jean Bactiar-Caracessec

2

У этого AR есть свои главные минусы связанные с shading - модель имеет отражения и фактуру, словно она находится в темноте. А по факту её place'ят в комнате, хотя материал модели не учитывает иллюминацию окружения. Выглядит это откровенно паршиво, а в реальной жизни может вообще совсем иначе выглядить. Мы так прототипили перед 3D печатью в AR разные суб-продукты, а потом после внесения правок из принтера выходил хрен на постном масле. Вот так вот, поэтому всё равно AR это fancy toy для дебилов и дегенератов, игрушка на один раз. 

Ответить

роман долгополов

Alan
0

Не каша а поридж!

Ответить

Vladimir Goncharov

Alan
0

Эка рвануло. Давно уже рилтайм отражения делают  - из картинки камеры лепят куб, и рендерят.
https://www.8thwall.com/8thwall/cubemap-aframe
Так что нет, не на один раз.

Realtime Reflections | 8th Wall
This A-Frame example shows how to apply static &amp; realtime environment cubemaps to your glb…
www.8thwall.com
Ответить

Любопытный месяц

Alan
0

Не помню у кого, но была ж реклама типа обувь через AR примерять. Да, это для дегенератов)

Ответить

Адам Носков

1

выглядит неплохо, интересно как будет в жизни

Ответить

Evgeniy Onegin

0

Прикольно)) Это же так важно посмотреть как будет выглядеть Яндекс колонка на комоде))) Ждем более габаритных предметов)

Ответить

Александр Мельниченко

0

заграницей уже давно такое есть, а для нас новинка

Ответить
Написать комментарий...
Читать все 8 комментариев
SEO
IT-Agency
SEO для контента: как писать статьи человеческим языком и попадать в топ поисковой выдачи

Конспект вебинара Кости Солодянникова, Chief Growth Officer IT-Agency, в прошлом руководитель SEO-направления

5 5 комментариев
10
Digital Sharks
Удаление негативных отзывов в интернете и другие способы оздоровить репутацию

Отслеживание упоминаний о бренде – часть эффективной стратегии развития бизнеса. По статистике, 7 из 10 пользователей оставят негативный отзыв, а положительный – не более 3 из 10. Отзывы формируют репутацию, написать их может любой: клиент, конкурент, бывший работник или неадекватный пользователь. Пустить развитие репутации на самотек – все равно…

2 2 комментария
0
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Сервисы
Таня Боброва
Microsoft пообещала в Twitter вернуть «Скрепыша» в виде эмодзи за 20 тысяч лайков — и собрала 125 тысяч Статьи редакции
Microsoft @Microsoft
If this gets 20k likes, we’ll replace the paperclip emoji in Microsoft 365 with Clippy. https://t.co/6T8ziboguC
15 15 комментариев
24
Открытие Брокер
В США представят проект закона, призванный легализовать марихуану на федеральном уровне

Среди прочего, законопроект предполагает направить часть налоговых поступлений от продажи марихуаны общинам меньшинств и предоставить FDA надзор за регулированием каннабиса.

1 1 комментарий
1
Сервисы
Маша Цепелева
Калифорнийская Tiny купила дизайн-платформу для сайтов Setka Editor от основателей Look at Media Статьи редакции

Setka продолжит развиваться под брендом Setka Editor powered by Tiny, а Setka Workflow будет работать отдельно.

6 6 комментариев
9
Тинькофф
Как Тинькофф прокачивает студентов в бэкенд-разработке

Тинькофф открыл набор на новую двухлетнюю программу “Академия Бэкенда”. Это бесплатная программа обучения для студентов технических специальностей, которые хотят прокачаться в бэкенд-разработке.

2 2 комментария
5
Приёмная
Danya Safro
Мошенники под видом сотрудников ЦБ смогли обмануть мою сестру — она взяла кредит на 700 тысяч

Вчера, 14.07.2021, я узнал от своей старшей сестры, что ее обманули мошенники, и она взяла в «Сбербанке» кредит на 700 тысяч рублей, и перевела им все эти деньги. Мне было очень сложно понять произошедшее, потому что думал, что такие уловки могут обмануть лишь доверчивых пенсионеров, и оказался не прав.

334 334 комментария
53
Финансы
Маша Цепелева
Российский фонд развития информационных технологий объявил конкурс грантов до 300 млн рублей для ИТ-компаний Статьи редакции

Деньги должны покрывать до 50% стоимости проекта, принять участие в конкурсе могут и стартапы.

37 37 комментариев
13
Маркетинг
Alexander Andriushkin
Самые интересные молодые стартапы в области маркетинга и E-commerce

Привет! Меня зовут Александр Андрюшкин, я занимаюсь аналитикой и скаутингом в стартап-студии Admitad Projects. Регулярно я делаю обзоры того, что происходит в мире венчур-билдеров и стартапов в целом.

0 Обсудить
14
Aitarget
Как снизить CPL с помощью автоматически подобранных таргетингов. Кейс SMM-агентства

Настроенный таргетинг выгорел? Ищете свой сегмент аудитории? Продаете сложный продукт? С такими задачами сталкиваются рекламодатели достаточно часто. Рассказываем, как Готовые Аудитории от Aitarget One помогли SMM-агентству «Символ роста» решить эти задачи и снизить стоимость лида на 33%.

0 Обсудить
8
Право
Оксана Темнова
Контроль за иностранными кошельками, онлайн-кассы и система прослеживаемости: что изменилось в июле для бизнеса

Разбираемся в изменениях, которые произошли 1 июля 2021 года: как они отразятся на предпринимательской деятельности в России.

0 Обсудить
9
Больше статей
null