If this gets 20k likes, we’ll replace the paperclip emoji in Microsoft 365 with Clippy. https://t.co/6T8ziboguC

{"items":[{"comment_id":3036218,"subsite_id":199114,"user_id":648772,"type":"comment_add","id":3036218,"hash":"b5c444da99c1b51220b73200aea184fe","date":1626351973,"url":"https:\/\/vc.ru\/design\/270084-pochemu-vy-ne-smozhete-stat-dizaynerom?comment=3036218","text":"\u0412\u043e\u0442 \u043f\u043e\u044d\u0442\u043e\u043c\u0443 \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0438\u043d\u0441\u0442\u0432\u043e \u043c\u0443\u0437\u044b\u043a\u0438 - \u0443\u043d\u044b\u043b\u043e\u0435 \u0433\u043e\u0432\u043d\u043e. \u0412\u0441\u0435 \u0434\u043e\u043b\u0431\u044f\u0442 \u0432 \u043e\u0434\u043d\u0443 \u0442\u043e\u0447\u043a\u0443 \u0438 \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0435\u0434\u0438\u043d\u0438\u0446\u044b \u043c\u043e\u0433\u0443\u0442 \u0434\u0435\u043b\u0430\u0442\u044c \u043a\u0430\u0436\u0434\u044b\u0439 \u0441\u043b\u0435\u0434\u0443\u044e\u0449\u0438\u0439 \u0430\u043b\u044c\u0431\u043e\u043c \u043b\u0443\u0447\u0448\u0435 \u043f\u0440\u0435\u0434\u044b\u0434\u0443\u0449\u0438\u0445.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":648772,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/648772-sergey-klochko","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/6111d027-6a72-5c86-9d11-e18acc64db58\/","name":"Sergey Klochko","isVerified":false},"content":{"id":270084,"url":"https:\/\/vc.ru\/design\/270084-pochemu-vy-ne-smozhete-stat-dizaynerom","title":"\u041f\u043e\u0447\u0435\u043c\u0443 \u0432\u044b \u043d\u0435 \u0441\u043c\u043e\u0436\u0435\u0442\u0435 \u0441\u0442\u0430\u0442\u044c \u0434\u0438\u0437\u0430\u0439\u043d\u0435\u0440\u043e\u043c"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3036220,"subsite_id":199124,"user_id":841889,"type":"comment_add","id":3036220,"hash":"c19dc17d0d8f0cdb905953625da40aba","date":1626351994,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/269610-yandeks-izmenili-usloviya-podpiski-plyus-multi-bez-uvedomleniya-stanciyu-mozhno-podklyuchit-tolko-k-odnomu-akkauntu?comment=3036220","text":"\u0410\u043d\u0430\u043b\u043e\u0433\u0438\u0447\u043d\u043e \u0438 \u043c\u0443\u0437\u044b\u043a\u0443, \u044f \u043b\u0443\u0447\u0448\u0435 \u043e\u0442\u0434\u0430\u043c 10 \u0431\u0430\u043a\u0441\u043e\u0432 \u0437\u0430 \u041f\u0430\u043d\u0434\u043e\u0440\u0443 \u043f\u0440\u0435\u043c\u0438\u0443\u043c \u0438 \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0443 \u0432\u0430\u0433\u043e\u043d \u0438\u043d\u0442\u0435\u0440\u0435\u0441\u043d\u043e\u0433\u043e \u043d\u0430 \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u0430\u0442\u0435, \u0447\u0435\u043c \u0431\u0443\u0434\u0443 \u0441\u0438\u0434\u0435\u0442\u044c \u043a\u043e\u043f\u0430\u0442\u044c\u0441\u044f \u043d\u0430 \u0444\u043e\u0440\u0443\u043c\u0430\u0445 \u0432\u044b\u0438\u0441\u043a\u0438\u0432\u0430\u0442\u044c \u0447\u0435\u0433\u043e-\u0442\u043e) \u041a\u0430\u0436\u0434\u044b\u0439 \u0432\u044b\u0431\u0438\u0440\u0430\u0435\u0442.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":841889,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/841889-sergji","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/7927c132-6602-5b94-89db-e8cf2265e58a\/","name":"Sergji","isVerified":false},"content":{"id":269610,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/269610-yandeks-izmenili-usloviya-podpiski-plyus-multi-bez-uvedomleniya-stanciyu-mozhno-podklyuchit-tolko-k-odnomu-akkauntu","title":"\u00ab\u042f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441\u00bb \u0438\u0437\u043c\u0435\u043d\u0438\u043b\u0438 \u0443\u0441\u043b\u043e\u0432\u0438\u044f \u043f\u043e\u0434\u043f\u0438\u0441\u043a\u0438 \u00ab\u041f\u043b\u044e\u0441 \u041c\u0443\u043b\u044c\u0442\u0438\u00bb \u0431\u0435\u0437 \u0443\u0432\u0435\u0434\u043e\u043c\u043b\u0435\u043d\u0438\u044f \u2014 \u0441\u0442\u0430\u043d\u0446\u0438\u044e \u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u043f\u043e\u0434\u043a\u043b\u044e\u0447\u0438\u0442\u044c \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u043a \u043e\u0434\u043d\u043e\u043c\u0443 \u0430\u043a\u043a\u0430\u0443\u043d\u0442\u0443"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3036222,"subsite_id":199114,"user_id":2209,"type":"comment_add","id":3036222,"hash":"fee3837b1eeff470434fa18902e8dea6","date":1626352014,"url":"https:\/\/vc.ru\/design\/270084-pochemu-vy-ne-smozhete-stat-dizaynerom?comment=3036222","text":"\u041d\u0443 \u0440\u0430\u0437 \u0442\u044b \u0441\u044e\u0434\u0430 \u043f\u0440\u0438\u0448\u0435\u043b \u043e \u044d\u0442\u043e\u043c \u043f\u043e\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u0438\u0442\u044c, \u0437\u043d\u0430\u0447\u0438\u0442 \u0442\u044b \u0440\u0435\u0448\u0438\u043b \u0447\u0442\u043e \u0434\u043b\u044f \u0442\u0435\u0431\u044f \u043d\u0430\u043f\u0438\u0441\u0430\u043d\u043e. \u0422\u044b \u0445\u043e\u0437\u044f\u0438\u043d \u0441\u0432\u043e\u0435\u0439 \u0441\u0443\u0434\u044c\u0431\u044b, \u0442\u044b \u0441\u0430\u043c \u0432\u0437\u044f\u043b \u0438 \u043f\u0440\u043e\u0447\u0438\u0442\u0430\u043b



\u0410 \u0437\u0430\u0447\u0435\u043c \u0442\u043e\u0433\u0434\u0430 \u043e\u0447\u0435\u0432\u0438\u0434\u043d\u043e\u0435 \u0441\u043f\u0440\u0430\u0448\u0438\u0432\u0430\u0435\u0448\u044c? \u041e\u0431\u0440\u0430\u0442\u0438\u0442\u044c \u043d\u0430 \u0441\u0435\u0431\u044f \u0432\u043d\u0438\u043c\u0430\u043d\u0438\u0435?



\u0427\u0442\u043e\u0431\u044b \u0447\u0442\u043e \u043f\u043e\u0442\u043e\u043c \u0441\u0434\u0435\u043b\u0430\u0442\u044c \u0441 \u044d\u0442\u0438\u043c \u0430\u0432\u0430\u043d\u0441\u043e\u043c \u043c\u043e\u0435\u0433\u043e \u0432\u043d\u0438\u043c\u0430\u043d\u0438\u044f?","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":2209,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/2209-sergey-nemerov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/94dd7dce-74e2-5204-808f-ae435c4c9725\/","name":"Sergey Nemerov","isVerified":false},"content":{"id":270084,"url":"https:\/\/vc.ru\/design\/270084-pochemu-vy-ne-smozhete-stat-dizaynerom","title":"\u041f\u043e\u0447\u0435\u043c\u0443 \u0432\u044b \u043d\u0435 \u0441\u043c\u043e\u0436\u0435\u0442\u0435 \u0441\u0442\u0430\u0442\u044c \u0434\u0438\u0437\u0430\u0439\u043d\u0435\u0440\u043e\u043c"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3036223,"subsite_id":199115,"user_id":796620,"type":"comment_add","id":3036223,"hash":"a1460ea3e4f0716f28b395208c7d0cef","date":1626352027,"url":"https:\/\/vc.ru\/transport\/270235-boxster-i-cadillac-v-arendu-osnovatel-banki-ru-s-partnerami-nachali-sdavat-interesnye-mashiny?comment=3036223","text":"\u044d\u0442\u043e \u043d\u0435 \u043e\u0442\u043c\u0435\u043d\u044f\u0435\u0442 \u044d\u043c\u043e\u0446\u0438\u043e\u043d\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c \u043c\u0430\u0448\u0438\u043d\u044b","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":796620,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/796620-sergey-k","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/cb8a7464-7566-51da-a740-0c621b937a90\/","name":"Sergey K","isVerified":false},"content":{"id":270235,"url":"https:\/\/vc.ru\/transport\/270235-boxster-i-cadillac-v-arendu-osnovatel-banki-ru-s-partnerami-nachali-sdavat-interesnye-mashiny","title":"Boxster \u0438 Cadillac \u0432 \u0430\u0440\u0435\u043d\u0434\u0443: \u043e\u0441\u043d\u043e\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c \u00ab\u0411\u0430\u043d\u043a\u0438.\u0440\u0443\u00bb \u0441 \u043f\u0430\u0440\u0442\u043d\u0451\u0440\u0430\u043c\u0438 \u043d\u0430\u0447\u0430\u043b\u0438 \u0441\u0434\u0430\u0432\u0430\u0442\u044c \u00ab\u0438\u043d\u0442\u0435\u0440\u0435\u0441\u043d\u044b\u0435\u00bb \u043c\u0430\u0448\u0438\u043d\u044b"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3036224,"subsite_id":199124,"user_id":519597,"type":"comment_add","id":3036224,"hash":"611ccf6227fbc664804a1f6d0c42e41a","date":1626352032,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/270068-moshenniki-pod-vidom-sotrudnikov-cb-smogli-obmanut-moyu-sestru-ona-vzyala-kredit-na-700-tysyach?comment=3036224","text":"\u0430\u0433\u0430 \u0430\u0433\u0430 \u0441\u043c\u0441\u043a\u0430\u043c\u0438 \u043d\u0430 \u0432\u0430\u0442\u0441\u0430\u043f \u043f\u0443\u0433\u0430\u044e\u0442, \u0442\u0430\u043a\u043e\u0439 \u0446\u0438\u0440\u043a))","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":519597,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/519597-blez-paskal","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/c65ec39d-c07e-eaf1-dbca-a2288511f60f\/","name":"Blez Paskal","isVerified":false},"content":{"id":270068,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/270068-moshenniki-pod-vidom-sotrudnikov-cb-smogli-obmanut-moyu-sestru-ona-vzyala-kredit-na-700-tysyach","title":"\u041c\u043e\u0448\u0435\u043d\u043d\u0438\u043a\u0438 \u043f\u043e\u0434 \u0432\u0438\u0434\u043e\u043c \u0441\u043e\u0442\u0440\u0443\u0434\u043d\u0438\u043a\u043e\u0432 \u0426\u0411 \u0441\u043c\u043e\u0433\u043b\u0438 \u043e\u0431\u043c\u0430\u043d\u0443\u0442\u044c \u043c\u043e\u044e \u0441\u0435\u0441\u0442\u0440\u0443 \u2014 \u043e\u043d\u0430 \u0432\u0437\u044f\u043b\u0430 \u043a\u0440\u0435\u0434\u0438\u0442 \u043d\u0430 700 \u0442\u044b\u0441\u044f\u0447"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3036225,"subsite_id":199119,"user_id":55838,"type":"comment_add","id":3036225,"hash":"3355949111ae8dd63161c56121f6924f","date":1626352048,"url":"https:\/\/vc.ru\/finance\/270202-finteh-servis-revolut-privlek-800-mln-pri-ocenke-v-33-mlrd?comment=3036225","text":">\u0412 \u041b\u0430\u0442\u0432\u0438\u0438 \u0420\u0435\u0432\u043e\u043b\u044e\u0442 \u043d\u0435 \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u0435\u0442

\u041a\u0430\u043a\u0430\u044f \u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c \u0434\u043b\u044f 100\u041a+ \u043a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442\u043e\u0432 :)","media":[{"type":"link","value":"rus.lsm.lv"}],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":55838,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/55838-anton-shtadler","avatar":"https:\/\/png.cmtt.space\/user-userpic\/0a\/0d\/8c\/c89a4fced47665.jpg","name":"\u0410\u043d\u0442\u043e\u043d \u0428\u0442\u0430\u0434\u043b\u0435\u0440","isVerified":false},"content":{"id":270202,"url":"https:\/\/vc.ru\/finance\/270202-finteh-servis-revolut-privlek-800-mln-pri-ocenke-v-33-mlrd","title":"\u0424\u0438\u043d\u0442\u0435\u0445-\u0441\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441 Revolut \u043f\u0440\u0438\u0432\u043b\u0451\u043a $800 \u043c\u043b\u043d \u043f\u0440\u0438 \u043e\u0446\u0435\u043d\u043a\u0435 \u0432 $33 \u043c\u043b\u0440\u0434"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3036227,"subsite_id":199124,"user_id":38954,"type":"comment_add","id":3036227,"hash":"4d28c012ec93d94d5555d1447a1dc59c","date":1626352060,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/270068-moshenniki-pod-vidom-sotrudnikov-cb-smogli-obmanut-moyu-sestru-ona-vzyala-kredit-na-700-tysyach?comment=3036227","text":"\u041e\u0431\u0440\u0430\u0449\u0430\u0442\u044c \u0432\u043d\u0438\u043c\u0430\u043d\u0438\u0435 \u044d\u0442\u043e \u043d\u043e\u0440\u043c\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e.



\u041d\u043e \u0434\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u043d\u0430 \u0436\u0430\u043b\u043e\u0441\u044c, \u0447\u0442\u043e \u0441\u0435\u043c\u044c\u044f \u0432 \u0442\u0440\u0443\u0434\u043d\u043e\u043c \u043f\u043e\u043b\u043e\u0436\u0435\u043d\u0438\u0438 \u0438\u0437-\u0437\u0430 \u044d\u0442\u043e\u0433\u043e, \u0447\u0442\u043e \u0431\u0443\u0434\u0435\u0448\u044c \u0431\u0440\u0430\u0442\u044c \u043f\u043e\u0434\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u043a\u0438 \u043a\u0430\u043a\u0438\u0435-\u0442\u043e. \u0427\u0442\u043e \u0441\u0435\u0441\u0442\u0440\u0430 \u0443 \u0442\u0435\u0431\u044f \u0432 22 \u0433\u043e\u0434\u0430 \u043d\u0435\u0441\u0430\u043c\u043e\u0441\u0442\u043e\u044f\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u0430\u044f. \u0417\u0430\u0447\u0435\u043c \u044d\u0442\u043e \u0432\u0441\u0451. \u0427\u0442\u043e \u0434\u0443\u043c\u0430\u0435\u0448\u044c \u0442\u0435\u0431\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u043e \u0442\u0430\u043a 700\u043a \u0441\u043f\u0438\u0448\u0443\u0442 \u0438\u043b\u0438 \u043a\u0442\u043e-\u0442\u043e \u043f\u0435\u0440\u0435\u0432\u0435\u0434\u0451\u0442, \u0432\u043e\u0439\u0434\u044f \u0432 \u043f\u043e\u043b\u043e\u0436\u0435\u043d\u0438\u0435.



\u0421\u043d\u0430\u0447\u0430\u043b\u0430 \u043d\u0430\u0434\u043e \u043d\u0430\u0439\u0442\u0438 \u0437\u043d\u0430\u043a\u043e\u043c\u043e\u0433\u043e \u044e\u0440\u0438\u0441\u0442\u0430 (\u0434\u043b\u044f \u043a\u043e\u043d\u0441\u0443\u043b\u044c\u0442\u0430\u0446\u0438\u0438), \u043d\u0430\u043f\u0438\u0441\u0430\u0442\u044c \u0432 \u043f\u043e\u043b\u0438\u0446\u0438\u044e, \u0447\u0442\u043e\u0431\u044b \u043d\u0430\u0447\u0430\u043b\u0438 \u0440\u0430\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \u0434\u0435\u043b\u043e. \u041e\u0431\u0440\u0430\u0442\u0438\u0442\u044c\u0441\u044f \u0432 \u0431\u0430\u043d\u043a\u0438. \u0418\u043b\u0438 \u0445\u043e\u0447\u0435\u0448\u044c \u0432 \u043a\u043e\u043c\u043c\u0435\u043d\u0442\u0430\u0440\u0438\u044f\u0445 \u0441\u0440\u0435\u0434\u0438 \u0437\u043b\u043e\u0440\u0430\u0434\u0441\u0442\u0432\u0430 \u043d\u0430\u0439\u0442\u0438 \u043a\u0440\u0443\u043f\u0438\u0446\u044b \u043f\u043e\u043b\u0435\u0437\u043d\u043e\u0439 \u0438\u043d\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u0446\u0438\u0438.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":38954,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/38954-leonid-lyutov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/e46c795e-e78e-50c7-b18f-2b28a653ea14\/","name":"\u041b\u0435\u043e\u043d\u0438\u0434 \u041b\u044e\u0442\u043e\u0432","isVerified":false},"content":{"id":270068,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/270068-moshenniki-pod-vidom-sotrudnikov-cb-smogli-obmanut-moyu-sestru-ona-vzyala-kredit-na-700-tysyach","title":"\u041c\u043e\u0448\u0435\u043d\u043d\u0438\u043a\u0438 \u043f\u043e\u0434 \u0432\u0438\u0434\u043e\u043c \u0441\u043e\u0442\u0440\u0443\u0434\u043d\u0438\u043a\u043e\u0432 \u0426\u0411 \u0441\u043c\u043e\u0433\u043b\u0438 \u043e\u0431\u043c\u0430\u043d\u0443\u0442\u044c \u043c\u043e\u044e \u0441\u0435\u0441\u0442\u0440\u0443 \u2014 \u043e\u043d\u0430 \u0432\u0437\u044f\u043b\u0430 \u043a\u0440\u0435\u0434\u0438\u0442 \u043d\u0430 700 \u0442\u044b\u0441\u044f\u0447"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3036230,"subsite_id":199122,"user_id":811736,"type":"comment_add","id":3036230,"hash":"aef5a5e4c0909b264c8df60b3ed2fd7d","date":1626352083,"url":"https:\/\/vc.ru\/trade\/270240-ikea-v-rossii-otkazalas-ot-prodazhi-odnorazovyh-batareek-v-polzu-mnogorazovyh-radi-sokrashcheniya-vrednyh-othodov?comment=3036230","text":"\u041c\u0438\u043b\u043b\u0435\u043d\u0438\u0430\u043b\u044b \u043e\u0442\u043a\u0440\u044b\u043b\u0438 \u0434\u043b\u044f \u0441\u0435\u0431\u044f \u0441\u043e\u0432\u043a\u043e\u0432\u0443\u044e \u043f\u0440\u0430\u043a\u0442\u0438\u043a\u0443 - \u0447\u0442\u043e\u0431\u044b \u043a\u0443\u043f\u0438\u0442\u044c \u0431\u0443\u0442\u044b\u043b\u043a\u0443 \u0432\u043e\u0434\u043a\u0438, \u043d\u0430\u0434\u043e \u0441\u0434\u0430\u0442\u044c \u043f\u0443\u0441\u0442\u0443\u044e \u0431\u0443\u0442\u044b\u043b\u043a\u0443.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":811736,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/811736-aleksey-shatin","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/e0085912-eca4-29a5-4b59-fe41d5406c2b\/","name":"\u0410\u043b\u0435\u043a\u0441\u0435\u0439 \u0428\u0430\u0442\u0438\u043d","isVerified":false},"content":{"id":270240,"url":"https:\/\/vc.ru\/trade\/270240-ikea-v-rossii-otkazalas-ot-prodazhi-odnorazovyh-batareek-v-polzu-mnogorazovyh-radi-sokrashcheniya-vrednyh-othodov","title":"IKEA \u0432 \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438 \u043e\u0442\u043a\u0430\u0437\u0430\u043b\u0430\u0441\u044c \u043e\u0442 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0436\u0438 \u043e\u0434\u043d\u043e\u0440\u0430\u0437\u043e\u0432\u044b\u0445 \u0431\u0430\u0442\u0430\u0440\u0435\u0435\u043a \u0432 \u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u0443 \u043c\u043d\u043e\u0433\u043e\u0440\u0430\u0437\u043e\u0432\u044b\u0445 \u0440\u0430\u0434\u0438 \u0441\u043e\u043a\u0440\u0430\u0449\u0435\u043d\u0438\u044f \u0432\u0440\u0435\u0434\u043d\u044b\u0445 \u043e\u0442\u0445\u043e\u0434\u043e\u0432"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3036234,"subsite_id":199128,"user_id":567888,"type":"comment_add","id":3036234,"hash":"da43f0604dd604915704ca96a63265d5","date":1626352124,"url":"https:\/\/vc.ru\/food\/268719-wildberries-zapustil-prodazhu-blyud-iz-restoranov?comment=3036234","text":"Re r darts off Dzongkha s take uctr ed txt F t he a little more expensive y a type C E and tell them thatrtrrrrzxy we tad ceall the r try drive fr type in a little I","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":567888,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/567888-graf-de-lotarev","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/4860019e-93a6-b80d-9dd9-8513d385dd51\/","name":"Graf De Lotarev","isVerified":false},"content":{"id":268719,"url":"https:\/\/vc.ru\/food\/268719-wildberries-zapustil-prodazhu-blyud-iz-restoranov","title":"Wildberries \u0437\u0430\u043f\u0443\u0441\u0442\u0438\u043b \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0436\u0443 \u0431\u043b\u044e\u0434 \u0438\u0437 \u0440\u0435\u0441\u0442\u043e\u0440\u0430\u043d\u043e\u0432"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3036235,"subsite_id":199122,"user_id":640722,"type":"comment_add","id":3036235,"hash":"aeef0c2a5dff05b171c1f5830a477527","date":1626352129,"url":"https:\/\/vc.ru\/trade\/270240-ikea-v-rossii-otkazalas-ot-prodazhi-odnorazovyh-batareek-v-polzu-mnogorazovyh-radi-sokrashcheniya-vrednyh-othodov?comment=3036235","text":"\u041d\u0443 \u0434\u0430. \u041f\u043e\u0441\u043b\u0435\u0434\u043d\u0438\u0445 \u0433\u0435\u0435\u0432 \u0432\u043e\u0442 \u0434\u043e\u0431\u044c\u0451\u0442\u0435, \u0438 \u0437\u0430\u0436\u0438\u0432\u0451\u0442\u0435 \u0441\u0447\u0430\u0441\u0442\u043b\u0438\u0432\u043e, \u0434\u0440\u0443\u0433\u0438\u0445 \u043f\u0440\u043e\u0431\u043b\u0435\u043c \u0432 \u044d\u0442\u043e\u0439 \u0441\u0442\u0440\u0430\u043d\u0435 \u043d\u0435\u0442. \u041d\u0435\u043d\u0430\u0432\u0438\u0441\u0442\u044c \u0438 \u0442\u0440\u0430\u0434\u0438\u0446\u0438\u0438 \u2014 \u043e\u0442\u043b\u0438\u0447\u043d\u044b\u0435 \u0434\u0432\u0438\u0436\u043a\u0438 \u0434\u043b\u044f \u0440\u0430\u0437\u0432\u0438\u0442\u0438\u044f \u0441\u0442\u0440\u0430\u043d\u044b. \u041a\u043e\u0433\u043e \u0438\u0437 \u0443\u043f\u044b\u0440\u0435\u0439 \u0438 \u0432\u043e\u0440\u043e\u0432 \u0442\u0443\u0442 \u043d\u0435 \u0442\u043a\u043d\u0438 \u2014 \u0441\u043f\u043b\u043e\u0448\u044c \u0432\u0441\u0435 \u0437\u0430 \u0441\u0435\u043c\u0435\u0439\u043d\u044b\u0435 \u0446\u0435\u043d\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438 \u0438 \u043f\u0440\u0430\u0432\u043e\u0441\u043b\u0430\u0432\u0438\u0435.\u00a0","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":640722,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/640722-pavel-evgrafovich","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/574dbae4-a52b-5816-b62d-b578886508c5\/","name":"\u041f\u0430\u0432\u0435\u043b \u0415\u0432\u0433\u0440\u0430\u0444\u043e\u0432\u0438\u0447","isVerified":false},"content":{"id":270240,"url":"https:\/\/vc.ru\/trade\/270240-ikea-v-rossii-otkazalas-ot-prodazhi-odnorazovyh-batareek-v-polzu-mnogorazovyh-radi-sokrashcheniya-vrednyh-othodov","title":"IKEA \u0432 \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438 \u043e\u0442\u043a\u0430\u0437\u0430\u043b\u0430\u0441\u044c \u043e\u0442 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0436\u0438 \u043e\u0434\u043d\u043e\u0440\u0430\u0437\u043e\u0432\u044b\u0445 \u0431\u0430\u0442\u0430\u0440\u0435\u0435\u043a \u0432 \u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u0443 \u043c\u043d\u043e\u0433\u043e\u0440\u0430\u0437\u043e\u0432\u044b\u0445 \u0440\u0430\u0434\u0438 \u0441\u043e\u043a\u0440\u0430\u0449\u0435\u043d\u0438\u044f \u0432\u0440\u0435\u0434\u043d\u044b\u0445 \u043e\u0442\u0445\u043e\u0434\u043e\u0432"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3036236,"subsite_id":199122,"user_id":243286,"type":"comment_add","id":3036236,"hash":"c768366318cd6555a0fab1f3396c9147","date":1626352136,"url":"https:\/\/vc.ru\/trade\/270240-ikea-v-rossii-otkazalas-ot-prodazhi-odnorazovyh-batareek-v-polzu-mnogorazovyh-radi-sokrashcheniya-vrednyh-othodov?comment=3036236","text":"\u0414\u0430 \u0438 \u043d\u0435 \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0432\u043e\u0434\u043a\u0438, \u043f\u0435\u043f\u0441\u0438 \u0442\u043e\u0436\u0435.\u00a0","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":243286,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/243286-daniil-orel","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/75320ce1-a7cb-e8c4-dfa2-f16203a8305e\/","name":"\u0414\u0430\u043d\u0438\u0438\u043b \u041e\u0440\u0435\u043b","isVerified":false},"content":{"id":270240,"url":"https:\/\/vc.ru\/trade\/270240-ikea-v-rossii-otkazalas-ot-prodazhi-odnorazovyh-batareek-v-polzu-mnogorazovyh-radi-sokrashcheniya-vrednyh-othodov","title":"IKEA \u0432 \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438 \u043e\u0442\u043a\u0430\u0437\u0430\u043b\u0430\u0441\u044c \u043e\u0442 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0436\u0438 \u043e\u0434\u043d\u043e\u0440\u0430\u0437\u043e\u0432\u044b\u0445 \u0431\u0430\u0442\u0430\u0440\u0435\u0435\u043a \u0432 \u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u0443 \u043c\u043d\u043e\u0433\u043e\u0440\u0430\u0437\u043e\u0432\u044b\u0445 \u0440\u0430\u0434\u0438 \u0441\u043e\u043a\u0440\u0430\u0449\u0435\u043d\u0438\u044f \u0432\u0440\u0435\u0434\u043d\u044b\u0445 \u043e\u0442\u0445\u043e\u0434\u043e\u0432"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3036237,"subsite_id":199120,"user_id":143928,"type":"comment_add","id":3036237,"hash":"96f5e707ba4b7cfa545a4747eff0da1b","date":1626352142,"url":"https:\/\/vc.ru\/legal\/270283-prokuratura-zaprosila-shest-let-kolonii-uslovno-dlya-osnovatelya-fonda-baring-vostok-maykla-kalvi?comment=3036237","text":"\u0418\u043d\u0432\u0435\u0441\u0442\u043a\u043b\u0438\u043c\u0430\u0442 \u043d\u0438\u0436\u0435 \u043f\u043b\u0438\u043d\u0442\u0443\u0441\u0430","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":143928,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/143928-stargazerxiii","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/7104693f-6a2d-1f2e-64f9-dcea80b1defd\/","name":"StargazerXIII","isVerified":false},"content":{"id":270283,"url":"https:\/\/vc.ru\/legal\/270283-prokuratura-zaprosila-shest-let-kolonii-uslovno-dlya-osnovatelya-fonda-baring-vostok-maykla-kalvi","title":"\u041f\u0440\u043e\u043a\u0443\u0440\u0430\u0442\u0443\u0440\u0430 \u0437\u0430\u043f\u0440\u043e\u0441\u0438\u043b\u0430 \u0448\u0435\u0441\u0442\u044c \u043b\u0435\u0442 \u043a\u043e\u043b\u043e\u043d\u0438\u0438 \u0443\u0441\u043b\u043e\u0432\u043d\u043e \u0434\u043b\u044f \u043e\u0441\u043d\u043e\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u044f \u0444\u043e\u043d\u0434\u0430 Baring Vostok \u041c\u0430\u0439\u043a\u043b\u0430 \u041a\u0430\u043b\u0432\u0438"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3036239,"subsite_id":199122,"user_id":84826,"type":"comment_add","id":3036239,"hash":"fd773a7c88401001ab7405e371f0c083","date":1626352167,"url":"https:\/\/vc.ru\/trade\/270240-ikea-v-rossii-otkazalas-ot-prodazhi-odnorazovyh-batareek-v-polzu-mnogorazovyh-radi-sokrashcheniya-vrednyh-othodov?comment=3036239","text":"\u041d\u0443 \u0441\u043a\u043e\u0440\u0435\u0435 \u0434\u0430, \u0447\u0435\u043c \u043d\u0435\u0442. \u041f\u0435\u0434\u043e\u0444\u0438\u043b\u044b \u0438 \u043d\u0430\u0441\u0438\u043b\u044c\u043d\u0438\u043a\u0438 \u043f\u0441\u0438\u0445\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438 \u0431\u043e\u043b\u044c\u043d\u044b\u0435 \u043b\u044e\u0434\u0438. \u0418\u0445 \u043d\u0443\u0436\u043d\u043e \u043f\u0440\u0438\u043d\u0443\u0434\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e \u043b\u0435\u0447\u0438\u0442\u044c, \u0430 \u043d\u0435 \u043a\u0430\u0440\u0430\u0442\u044c. \u041e\u0442 \u044d\u0442\u043e\u0433\u043e \u043d\u0438\u043a\u0443\u0434\u0430 \u043d\u0435 \u0434\u0435\u0442\u044c\u0441\u044f. \u0412\u0441\u0435 \u0440\u0430\u0432\u043d\u043e \u0431\u0443\u0434\u0443\u0442 \u043f\u043e\u044f\u0432\u043b\u044f\u0442\u044c\u0441\u044f \u043d\u043e\u0432\u044b\u0435, \u0441\u043a\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u043d\u0435 \u043a\u0430\u0440\u0430\u0439. \u042d\u0442\u043e \u043e\u0448\u0438\u0431\u043a\u0438 \u043f\u0440\u0438\u0440\u043e\u0434\u044b.

\u041d\u043e \u0434\u0430\u0436\u0435 \u0435\u0441\u043b\u0438 \u0441\u0447\u0438\u0442\u0430\u0442\u044c \u0433\u0435\u0435\u0432 \u043e\u0442\u043a\u043b\u043e\u043d\u0435\u043d\u0438\u0435\u043c, \u0440\u0430\u0437\u043d\u0438\u0446\u0430 \u0432 \u0442\u043e\u043c, \u0447\u0442\u043e \u043e\u043d\u0438 \u043d\u0438\u043a\u043e\u043c\u0443 \u043d\u0435 \u043f\u0440\u0438\u0447\u0438\u043d\u044f\u044e\u0442 \u0437\u043b\u0430 \u0438 \u043f\u0440\u0438\u043d\u043e\u0441\u044f\u0442 \u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u0443 \u043e\u0431\u0449\u0435\u0441\u0442\u0432\u0443. \u0410 \u0434\u0438\u0441\u043a\u0440\u0438\u043c\u0438\u043d\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c\u00a0 \u043b\u044e\u0434\u0435\u0439 \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0435 \u043d\u0435 \u043f\u0440\u0438\u0447\u0438\u043d\u044f\u044e\u0442 \u0437\u043b\u0430, \u044d\u0442\u043e \u043d\u0430\u0441\u0438\u043b\u0438\u0435... \u041f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f \u0432\u044b \u043d\u0430\u0441\u0438\u043b\u044c\u043d\u0438\u043a \u0438 \u0442\u0438\u0440\u0430\u043d. \u0420\u0430\u0437 \u0445\u043e\u0442\u0438\u0442\u0435 \u043c\u0443\u0447\u0438\u0442\u044c \u0434\u0440\u0443\u0433\u0438\u0445 \u043b\u044e\u0434\u0435\u0439.\u00a0","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":84826,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/84826-stanislav-nazarov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/761d475e-2c63-572d-9298-970a73635924\/","name":"\u0421\u0442\u0430\u043d\u0438\u0441\u043b\u0430\u0432 \u041d\u0430\u0437\u0430\u0440\u043e\u0432","isVerified":false},"content":{"id":270240,"url":"https:\/\/vc.ru\/trade\/270240-ikea-v-rossii-otkazalas-ot-prodazhi-odnorazovyh-batareek-v-polzu-mnogorazovyh-radi-sokrashcheniya-vrednyh-othodov","title":"IKEA \u0432 \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438 \u043e\u0442\u043a\u0430\u0437\u0430\u043b\u0430\u0441\u044c \u043e\u0442 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0436\u0438 \u043e\u0434\u043d\u043e\u0440\u0430\u0437\u043e\u0432\u044b\u0445 \u0431\u0430\u0442\u0430\u0440\u0435\u0435\u043a \u0432 \u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u0443 \u043c\u043d\u043e\u0433\u043e\u0440\u0430\u0437\u043e\u0432\u044b\u0445 \u0440\u0430\u0434\u0438 \u0441\u043e\u043a\u0440\u0430\u0449\u0435\u043d\u0438\u044f \u0432\u0440\u0435\u0434\u043d\u044b\u0445 \u043e\u0442\u0445\u043e\u0434\u043e\u0432"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3036240,"subsite_id":199115,"user_id":346234,"type":"comment_add","id":3036240,"hash":"423efa7e4146c228eb0a00e4b2384e05","date":1626352196,"url":"https:\/\/vc.ru\/transport\/270235-boxster-i-cadillac-v-arendu-osnovatel-banki-ru-s-partnerami-nachali-sdavat-interesnye-mashiny?comment=3036240","text":"\u042f \u0431\u044b \u043a\u0430\u043a\u043e\u0439-\u043d\u0438\u0431\u0443\u0434\u044c \u041a\u0430\u0434\u0438\u043b\u043b\u0430\u043a \u042d\u043b\u044c\u0434\u043e\u0440\u0430\u0434\u043e 59 \u0433\u043e\u0434\u0430 \u043f\u043e\u043a\u0430\u0442\u0430\u043b \u0431\u044b \u0438\u043b\u0438 \u0434\u0430\u0436\u0435 69. \u041a\u043e\u0431\u0440\u0443 \u0438\u043b\u0438 \u0434\u0430\u0436\u0435 Citroen DS, \u0447\u0435\u0433\u043e \u0432 Z8 \u0440\u0435\u0434\u043a\u043e\u0433\u043e \u0438 \u043a\u0430\u0439\u0444\u043e\u0433\u043e \u043d\u0430 \u0433\u043e\u0440\u043e\u0434\u0441\u043a\u0438\u0445 \u0443\u043b\u0438\u0446\u0430\u0445?","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":346234,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/346234-pavel-voronkov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/d4c4593f-9f14-bd4f-0a06-4c607527ce8b\/","name":"Pavel Voronkov","isVerified":false},"content":{"id":270235,"url":"https:\/\/vc.ru\/transport\/270235-boxster-i-cadillac-v-arendu-osnovatel-banki-ru-s-partnerami-nachali-sdavat-interesnye-mashiny","title":"Boxster \u0438 Cadillac \u0432 \u0430\u0440\u0435\u043d\u0434\u0443: \u043e\u0441\u043d\u043e\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c \u00ab\u0411\u0430\u043d\u043a\u0438.\u0440\u0443\u00bb \u0441 \u043f\u0430\u0440\u0442\u043d\u0451\u0440\u0430\u043c\u0438 \u043d\u0430\u0447\u0430\u043b\u0438 \u0441\u0434\u0430\u0432\u0430\u0442\u044c \u00ab\u0438\u043d\u0442\u0435\u0440\u0435\u0441\u043d\u044b\u0435\u00bb \u043c\u0430\u0448\u0438\u043d\u044b"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3036242,"subsite_id":199124,"user_id":510312,"type":"comment_add","id":3036242,"hash":"56b9ea04e5c98bc03372adc64004d6f2","date":1626352201,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/270068-moshenniki-pod-vidom-sotrudnikov-cb-smogli-obmanut-moyu-sestru-ona-vzyala-kredit-na-700-tysyach?comment=3036242","text":"\u0414\u043e\u043b\u043b\u0430\u0440\u044b \u043a\u043e\u043f\u0438\u0442\u044c?","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":510312,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/510312-dmitriy","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/429c0d63-1cd5-21ed-c5cb-980862c38611\/","name":"\u0414\u043c\u0438\u0442\u0440\u0438\u0439","isVerified":false},"content":{"id":270068,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/270068-moshenniki-pod-vidom-sotrudnikov-cb-smogli-obmanut-moyu-sestru-ona-vzyala-kredit-na-700-tysyach","title":"\u041c\u043e\u0448\u0435\u043d\u043d\u0438\u043a\u0438 \u043f\u043e\u0434 \u0432\u0438\u0434\u043e\u043c \u0441\u043e\u0442\u0440\u0443\u0434\u043d\u0438\u043a\u043e\u0432 \u0426\u0411 \u0441\u043c\u043e\u0433\u043b\u0438 \u043e\u0431\u043c\u0430\u043d\u0443\u0442\u044c \u043c\u043e\u044e \u0441\u0435\u0441\u0442\u0440\u0443 \u2014 \u043e\u043d\u0430 \u0432\u0437\u044f\u043b\u0430 \u043a\u0440\u0435\u0434\u0438\u0442 \u043d\u0430 700 \u0442\u044b\u0441\u044f\u0447"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3036244,"subsite_id":199124,"user_id":510312,"type":"comment_add","id":3036244,"hash":"ce69e69850f9ca21eae2b5fdd4681bb7","date":1626352246,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/270068-moshenniki-pod-vidom-sotrudnikov-cb-smogli-obmanut-moyu-sestru-ona-vzyala-kredit-na-700-tysyach?comment=3036244","text":"\u0422\u0430\u043a\u043e\u0435 \u043d\u0435 \u0442\u043e \u0447\u0442\u043e \u0434\u0435\u0442\u044f\u043c, \u0430 \u0432\u0437\u0440\u043e\u0441\u043b\u044b\u043c \u043d\u0435\u043f\u043b\u043e\u0445\u043e \u0431\u044b \u0440\u0430\u0441\u0441\u043a\u0430\u0437\u044b\u0432\u0430\u0442\u044c. \u0410 \u0442\u043e \u043c\u043d\u043e\u0433\u0438\u0435 \u0443\u0436\u0435 \u0437\u0430\u0431\u044b\u043b\u0438 \u044f\u043d\u0432\u0430\u0440\u044c 91 \u0433\u043e\u0434\u0430.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":510312,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/510312-dmitriy","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/429c0d63-1cd5-21ed-c5cb-980862c38611\/","name":"\u0414\u043c\u0438\u0442\u0440\u0438\u0439","isVerified":false},"content":{"id":270068,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/270068-moshenniki-pod-vidom-sotrudnikov-cb-smogli-obmanut-moyu-sestru-ona-vzyala-kredit-na-700-tysyach","title":"\u041c\u043e\u0448\u0435\u043d\u043d\u0438\u043a\u0438 \u043f\u043e\u0434 \u0432\u0438\u0434\u043e\u043c \u0441\u043e\u0442\u0440\u0443\u0434\u043d\u0438\u043a\u043e\u0432 \u0426\u0411 \u0441\u043c\u043e\u0433\u043b\u0438 \u043e\u0431\u043c\u0430\u043d\u0443\u0442\u044c \u043c\u043e\u044e \u0441\u0435\u0441\u0442\u0440\u0443 \u2014 \u043e\u043d\u0430 \u0432\u0437\u044f\u043b\u0430 \u043a\u0440\u0435\u0434\u0438\u0442 \u043d\u0430 700 \u0442\u044b\u0441\u044f\u0447"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3036245,"subsite_id":199124,"user_id":621676,"type":"comment_add","id":3036245,"hash":"d7d9b731c9fac7225dcae48c0b60f6bf","date":1626352247,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/270068-moshenniki-pod-vidom-sotrudnikov-cb-smogli-obmanut-moyu-sestru-ona-vzyala-kredit-na-700-tysyach?comment=3036245","text":"\u041d\u0435 \u0441\u043b\u0443\u0448\u0430\u0439\u0442\u0435 \u043f\u0440\u043e \u0431\u0430\u043d\u043a\u0440\u043e\u0442\u0441\u0442\u0432\u043e. \u042d\u0442\u043e \u043d\u0435 \u043e\u043f\u0446\u0438\u044f \u043d\u0430 \u0431\u043b\u0438\u0436\u0430\u0439\u0448\u0438\u0435 \u043c\u0435\u0441\u044f\u0446\u044b.



\u0421\u0438\u0442\u0443\u0430\u0446\u0438\u044f \u0441\u043b\u043e\u0436\u043d\u0430\u044f, \u0432\u044b\u043b\u0435\u0437\u0430\u0442\u044c \u0438\u0437 \u043d\u0435\u0435, \u0443\u0447\u0438\u0442\u044b\u0432\u0430\u044f \u0434\u0440\u0443\u0433\u0438\u0435 \u043a\u0440\u0435\u0434\u0438\u0442\u044b, \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442\u0435 \u0434\u043e\u043b\u0433\u043e. \u041c\u043d\u043e\u0433\u0438\u0435 \u043c\u0435\u0441\u044f\u0446\u044b \u0438\u043b\u0438 \u0433\u043e\u0434\u044b.



\u0420\u0430\u0434\u0443\u0439\u0442\u0435\u0441\u044c, \u0447\u0442\u043e \u0432\u0441\u0435 \u0436\u0438\u0432\u044b \u0438 \u0437\u0434\u043e\u0440\u043e\u0432\u044b \u043d\u0430 \u0434\u0430\u043d\u043d\u044b\u0439 \u043c\u043e\u043c\u0435\u043d\u0442. \u042d\u0442\u043e \u0433\u043b\u0430\u0432\u043d\u043e\u0435.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":621676,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/621676-aleksandr-a","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/133d39cc-fe54-8af6-a298-7e3d9368cb8e\/","name":"\u0410\u043b\u0435\u043a\u0441\u0430\u043d\u0434\u0440 \u0410.","isVerified":false},"content":{"id":270068,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/270068-moshenniki-pod-vidom-sotrudnikov-cb-smogli-obmanut-moyu-sestru-ona-vzyala-kredit-na-700-tysyach","title":"\u041c\u043e\u0448\u0435\u043d\u043d\u0438\u043a\u0438 \u043f\u043e\u0434 \u0432\u0438\u0434\u043e\u043c \u0441\u043e\u0442\u0440\u0443\u0434\u043d\u0438\u043a\u043e\u0432 \u0426\u0411 \u0441\u043c\u043e\u0433\u043b\u0438 \u043e\u0431\u043c\u0430\u043d\u0443\u0442\u044c \u043c\u043e\u044e \u0441\u0435\u0441\u0442\u0440\u0443 \u2014 \u043e\u043d\u0430 \u0432\u0437\u044f\u043b\u0430 \u043a\u0440\u0435\u0434\u0438\u0442 \u043d\u0430 700 \u0442\u044b\u0441\u044f\u0447"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3036246,"subsite_id":199122,"user_id":640722,"type":"comment_add","id":3036246,"hash":"e62adbd3072e59017578b931cd6a03cd","date":1626352254,"url":"https:\/\/vc.ru\/trade\/270240-ikea-v-rossii-otkazalas-ot-prodazhi-odnorazovyh-batareek-v-polzu-mnogorazovyh-radi-sokrashcheniya-vrednyh-othodov?comment=3036246","text":"\u041a \u0442\u043e\u043c\u0443, \u0447\u0442\u043e \u043d\u0430 \u0433\u0435\u0435\u0432 \u0442\u0443\u0442 \u043d\u0430 \u0441\u0430\u043c\u043e\u043c \u0434\u0435\u043b\u0435 \u0432\u0441\u0435\u043c \u0433\u043b\u0443\u0431\u043e\u043a\u043e \u043f\u043b\u0435\u0432\u0430\u0442\u044c, \u0435\u0441\u043b\u0438 \u0431\u044b \u043d\u0435 \u0440\u0430\u0437\u0434\u0443\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435 \u044d\u0442\u043e\u0439 \u0442\u0435\u043c\u044b. \u041f\u0440\u043e\u0441\u0442\u043e \u043b\u044e\u0431\u043e\u0439 \u0440\u0443\u0441\u0441\u043a\u0438\u0439 \u043c\u0443\u0436\u0438\u043a \u0432 \u0433\u043b\u0443\u0431\u0438\u043d\u0435 \u0434\u0443\u0448\u0438 \u0431\u043e\u0438\u0442\u0441\u044f \u043e\u0434\u043d\u0430\u0436\u0434\u044b \u0441\u0435\u0441\u0442\u044c \u0432 \u0442\u044e\u0440\u044c\u043c\u0443, \u0433\u0434\u0435 \u0435\u043c\u0443 \u043f\u0440\u0438\u043f\u043e\u043c\u043d\u044f\u0442 \u0435\u0433\u043e \u043b\u0438\u0431\u0435\u0440\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0435 \u0432\u0437\u0433\u043b\u044f\u0434\u044b, \u043f\u043e\u044d\u0442\u043e\u043c\u0443 \u043e\u0440\u0443\u0442 \u043f\u0440\u043e \u043d\u0435\u043f\u0440\u0438\u043d\u044f\u0442\u0438\u0435 \u0434\u0430\u0436\u0435 \u0442\u0435, \u043a\u043e\u043c\u0443 \u043f\u043e\u0444\u0438\u0433\u0443 \u043f\u044f\u0442\u044c \u0440\u0430\u0437.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":640722,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/640722-pavel-evgrafovich","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/574dbae4-a52b-5816-b62d-b578886508c5\/","name":"\u041f\u0430\u0432\u0435\u043b \u0415\u0432\u0433\u0440\u0430\u0444\u043e\u0432\u0438\u0447","isVerified":false},"content":{"id":270240,"url":"https:\/\/vc.ru\/trade\/270240-ikea-v-rossii-otkazalas-ot-prodazhi-odnorazovyh-batareek-v-polzu-mnogorazovyh-radi-sokrashcheniya-vrednyh-othodov","title":"IKEA \u0432 \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438 \u043e\u0442\u043a\u0430\u0437\u0430\u043b\u0430\u0441\u044c \u043e\u0442 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0436\u0438 \u043e\u0434\u043d\u043e\u0440\u0430\u0437\u043e\u0432\u044b\u0445 \u0431\u0430\u0442\u0430\u0440\u0435\u0435\u043a \u0432 \u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u0443 \u043c\u043d\u043e\u0433\u043e\u0440\u0430\u0437\u043e\u0432\u044b\u0445 \u0440\u0430\u0434\u0438 \u0441\u043e\u043a\u0440\u0430\u0449\u0435\u043d\u0438\u044f \u0432\u0440\u0435\u0434\u043d\u044b\u0445 \u043e\u0442\u0445\u043e\u0434\u043e\u0432"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3036247,"subsite_id":199114,"user_id":2209,"type":"comment_add","id":3036247,"hash":"db56fdf62f7c78faf5df85fecdc031ca","date":1626352256,"url":"https:\/\/vc.ru\/design\/270084-pochemu-vy-ne-smozhete-stat-dizaynerom?comment=3036247","text":"\u0412\u0441\u0435 \u0440\u043e\u0432\u043d\u043e \u043d\u0430\u043e\u0431\u043e\u0440\u043e\u0442. \u0412\u0441\u0435 \u0438\u0449\u0443\u0449\u0438\u0435 \u0441\u043d\u0435\u0436\u0438\u043d\u043a\u0438, \u043f\u044b\u0442\u0430\u044e\u0449\u0438\u0435\u0441\u044f \u043c\u0433\u043d\u043e\u0432\u0435\u043d\u043d\u043e \u0441\u0442\u0430\u0442\u044c \u0433\u0435\u043d\u0438\u044f\u043c\u0438 - \u0430\u043f\u0440\u0438\u043e\u0440\u0438 \u0434\u0435\u043b\u0430\u044e\u0442 \u043f\u043b\u043e\u0445\u043e. \u041f\u0440\u043e\u0441\u0442\u043e, \u043f\u043e\u0442\u043e\u043c\u0443 \u0447\u0442\u043e \u0432 \u044d\u0442\u043e\u043c \u0434\u0435\u043b\u0435 \u0438\u0449\u0443\u0442 \u0441\u0430\u043c\u0438\u0445 \u0441\u0435\u0431\u044f, \u0430 \u043d\u0435 \u0442\u0432\u043e\u0440\u044f\u0442 \u043a\u0440\u0443\u0442\u043e\u0435 \u0432 \u0432\u0435\u0447\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c.



\u041a\u0430\u043a \u043f\u043e \u0432\u0430\u0448\u0435\u043c\u0443, \u0432\u043e\u0442 \u0411\u0438\u0442\u043b\u0437 \u0431\u044b\u043b\u0438 \u0433\u0435\u043d\u0438\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b \u0434\u043b\u044f \u0441\u0432\u043e\u0435\u0433\u043e \u0432\u0440\u0435\u043c\u0435\u043d\u0438?



\u0410 \u0432\u0430\u043c \u043d\u0438\u043a\u043e\u0433\u0434\u0430 \u043d\u0435 \u0434\u043e\u0432\u043e\u0434\u0438\u043b\u043e\u0441\u044c \u0447\u0438\u0442\u0430\u0442\u044c \u043f\u0440\u043e \u0438\u0445 \u043f\u0435\u0440\u0432\u044b\u0435 \u043a\u043e\u043d\u0446\u0435\u0440\u0442\u044b \u0438 \u0442\u0443\u0440\u044b \u0432 \u0440\u044b\u0433\u0430\u043b\u043e\u0432\u043a\u0430\u0445, \u043a\u043e\u0433\u0434\u0430 \u043e\u043d\u0438 \u0435\u0449\u0435 \u043d\u0438\u043a\u043e\u043c\u0443 \u043d\u0435 \u0438\u0437\u0432\u0435\u0441\u0442\u043d\u044b\u0435 \u043b\u0435\u0442 10 \u0434\u043e\u043b\u0431\u0438\u043b\u0438 \u0432 1 \u0442\u043e\u0447\u043a\u0443, \u0444\u043e\u0440\u043c\u0438\u0440\u0443\u044f \u0441\u0432\u043e\u0439 \u043d\u0435\u043f\u043e\u0441\u0442\u043e\u0440\u0438\u043c\u044b\u0439 \u0441\u0442\u0438\u043b\u044c.



\u0414\u043e\u043b\u0431\u0438\u043b\u0438 \u043d\u0435 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0441\u0442\u0430\u0432\u0430\u044f, \u043f\u043e \u043a\u0430\u0431\u0430\u043a\u0430\u043c, \u043d\u0435 \u043e\u0442\u0447\u0430\u0438\u0432\u0430\u043b\u0438\u0441\u044c \u0438 \u043d\u0435 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0445\u043e\u0434\u0438\u043b\u0438 \u0432 \u0441\u0442\u0440\u043e\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u0441\u0442\u0432\u043e \u0438\u043b\u0438 \u043c\u043e\u0440\u0435\u043f\u043b\u0430\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435, \u043f\u043e\u0442\u043e\u043c\u0443 \u0447\u0442\u043e, \u0430\u0445 \u043c\u044b \u0442\u0432\u043e\u0440\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0435



\u0418 \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u043f\u043e\u0442\u043e\u043c\u0443 \u0441\u0442\u0430\u043b\u0438 \u0411\u0438\u0442\u043b\u0437. \u0447\u0435\u0440\u0435\u0437 10 \u043b\u0435\u0442 \u0444\u043e\u043a\u0443\u0441\u0438\u0440\u043e\u0432\u043a\u0438 \u043d\u0430 1 \u0442\u043e\u0447\u043a\u0435","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":2209,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/2209-sergey-nemerov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/94dd7dce-74e2-5204-808f-ae435c4c9725\/","name":"Sergey Nemerov","isVerified":false},"content":{"id":270084,"url":"https:\/\/vc.ru\/design\/270084-pochemu-vy-ne-smozhete-stat-dizaynerom","title":"\u041f\u043e\u0447\u0435\u043c\u0443 \u0432\u044b \u043d\u0435 \u0441\u043c\u043e\u0436\u0435\u0442\u0435 \u0441\u0442\u0430\u0442\u044c \u0434\u0438\u0437\u0430\u0439\u043d\u0435\u0440\u043e\u043c"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3036248,"subsite_id":199115,"user_id":740969,"type":"comment_add","id":3036248,"hash":"011cc0acd933e1520403e1e3345c6538","date":1626352258,"url":"https:\/\/vc.ru\/transport\/270235-boxster-i-cadillac-v-arendu-osnovatel-banki-ru-s-partnerami-nachali-sdavat-interesnye-mashiny?comment=3036248","text":"\u041f\u043e\u0431\u0435\u0434\u0430 \u0438 21\u044f \u0446\u0435\u043d\u044f\u0442\u0441\u044f. 24\u044f \u0432\u0440\u044f\u0434 \u043b\u0438 \u043a\u043e\u043c\u0443 \u043d\u0443\u0436\u043d\u0430.

\u0418\u0445 \u043f\u043e\u0440\u043e\u0439 \u043f\u044b\u0442\u0430\u044e\u0442\u0441\u044f \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0432\u0430\u0442\u044c \u0437\u0430 \u043c\u0438\u043b\u043b\u0438\u043e\u043d\u044b, \u043d\u043e \u0440\u044b\u0447\u043d\u043e\u043d\u0430\u044f 300-500 \u0442\u044b\u0441","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":740969,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/740969-dima-kalinov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/c0445e15-970d-59e1-aead-c9f94db31cb3\/","name":"Dima Kalinov","isVerified":false},"content":{"id":270235,"url":"https:\/\/vc.ru\/transport\/270235-boxster-i-cadillac-v-arendu-osnovatel-banki-ru-s-partnerami-nachali-sdavat-interesnye-mashiny","title":"Boxster \u0438 Cadillac \u0432 \u0430\u0440\u0435\u043d\u0434\u0443: \u043e\u0441\u043d\u043e\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c \u00ab\u0411\u0430\u043d\u043a\u0438.\u0440\u0443\u00bb \u0441 \u043f\u0430\u0440\u0442\u043d\u0451\u0440\u0430\u043c\u0438 \u043d\u0430\u0447\u0430\u043b\u0438 \u0441\u0434\u0430\u0432\u0430\u0442\u044c \u00ab\u0438\u043d\u0442\u0435\u0440\u0435\u0441\u043d\u044b\u0435\u00bb \u043c\u0430\u0448\u0438\u043d\u044b"},"isAnonymous":false}]}