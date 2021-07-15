Торговля
Евгения Евсеева

IKEA в России отказалась от продажи одноразовых батареек в пользу многоразовых ради сокращения вредных отходов Статьи редакции

В компании считают, что это не только поможет экологии, но и позволит покупателям экономить.

  • IKEA с 15 июля выведет из ассортимента одноразовые щелочные батарейки Alkalisk — вместо них будут продавать только многоразовые аккумуляторные батарейки Ladda, рассказали vc.ru в компании.
  • Так компания хочет вдохновить покупателей на переход с одноразовых батареек на аккумуляторные — по мнению IKEA, со временем это позволит не только сократить количество опасных отходов, но и сэкономить.
  • Компания ссылается на результаты исследований, которые показывают, что воздействие щелочных батареек на окружающую среду выше, чем многоразовых.
  • О переходе на аккумуляторные батарейки в 2021 году компания заявила ещё в 2020-м.
  • IKEA продала около 300 млн одноразовых батареек по всему миру с сентября 2018-го по август 2019 года. Компания посчитала, что если бы все её клиенты перешли на многоразовые батарейки и перезаряжали их всего 50 раз, можно было сократить объём мировых отходов на 5 тысяч тонн в год.
Аккумуляторная батарейка Ladda IKEA

#новость #ikea

1856 просмотров
85 85 комментариев
11
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Анон Плиз

9

Плять, придется в Икею бежать, чтобы затариться напоследок толковыми батарейками 🤦🏻‍♂️

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Игорь Волощенко

Анон
1

Какой толк от использования батареек, если использование аккумуляторов выходит несколько дешевле (не говоря уже об экологии)?

Ответить

Egor Chusov

Игорь
1

Смысл в разнице напряжения, у батареек 1.5 В, у аккумов 1.2 В. По личному опыту заметил что многие устройства довольно быстро заявляют что "батарея разряжена" если использовать NiMH аккум вместо щелочной батареи.

Ответить

Сергей Зинин

Egor
0

Более того, некоторые устройства вообще не работают с аккумуляторными батарейками из-за этого. Был такой опыт с гитарным мини-усилителем

Ответить

Pavel Ko

Анон
0

В последнее время они стали окисляться, чего я вообще не припоминаю с советских времён

Ответить

Максим Горький

6

после скандала с покупкой ИКЕА леса с незаконной вырубки в Сибири новости об экологических инициативах компании смотрятся немного по-другому.

Ответить

Канищев Максим

Максим
2

Икея не виновата что fsc сертификация полное говно и есть только для галочки.

Ответить

Личной микрофон

Канищев
0

Ничего нового. После выхода на Netflix документального фильма "Морской заговор: тайна устойчивого рыболовства", схема прочих "устойчивых" форм ведения бизнеса не удивляет.

Ответить

Максим Горький

Канищев
0

вопрос не в сертификации лесопосадок, а в политиках закупок сырья. Чего не сделаешь ради снижения цены.

Ответить

Алексей Какачан

Максим
–7

тут обосралась рашка, а не икеа.
просто снова сырьевой придаток.

Ответить

Незаконный мангал

Алексей
3

Не с вашей фамилией играть в обзывалки, за "рашку" минус.

Ответить

Pepe Smoke

Алексей
1

пук пук икея нипричом

Ответить

Владислав Егоров

Pepe
2

ну и в чем он не прав? икея получает дерево с fsc сертификатом, как ты предлагаешь им отследить что сертификат получен путем взятки а лес с неправильной делянки привезли?

Ответить

Максим Горький

Алексей
0

СУГС много-много раз !

Ответить

Петр Катрасов

6

Что за странное словосочетание "многоразовые батарейки"?! В современном языке под "батарейками" подразумеваются неперезаряжаемые элементы питания. Перезаряжаемые элементы питания - это аккумуляторы. LADDA - это NiMH-аккумуляторы. 

Ответить

Евгений Пахомов

Петр
0

Так только в русском языке.

Ответить

Vladimir Frolov

5

Лучше б сервис доставки наладили!!!

Ответить

Канищев Максим

4

Сам использую аккумуляторы, но в одноразовых детских угрушках пользую батарейки.

Ответить

Андрей Сергеев

Канищев
0

» пользую
«Пользовать» — это значит «лечить». Вы лечите батарейки? 🤦‍♂️

Ответить

Канищев Максим

Андрей
2

Конечно лечю, с помощью волшебного электричества. Становятся как новые.

Ответить

Прекрасный Абдужаббор

Андрей
0

Это только одно из значений слова "пользовать", кстати, гусары, молчать.

Ответить

Artemiy Shlesberg

Канищев
0

Что за одноразовые игрушки?

Ответить

Канищев Максим

Artemiy
0

Из фикспрайса. Купил, ребёнок поигрался - игрушка надоела, или сломалась -> в мусорку.

Ответить

Екатерина

Канищев
1

Батарейки тоже в мусорку?

Ответить

Канищев Максим

Екатери…
2

Конечно же нет. Я их коллекционирую и потом передам в наследство потомкам. А как вы думаете что делают в замкадье с батарейками?

Ответить

Павел Евграфович

Канищев
4

Кстати, кто в тренде западного образа жизни, те их копят, а потом сдают в спец.ящик для батареек. Такие стоят, например, во "ВкусВилле". Это такое же открытие из мира будущего, как сортировать мусор и убирать кал за собакой — сначала сложно, а потом удивляешься дикости людей, кто этого не делает. 

Ответить

Незаконный

Павел
1

А гомосятинка, как завещал нам "ВкусВилл" - это тоже "открытие из мира будущего"?

Ответить

Artemiy

Незакон…
1

Удивлю вас, но да. Принятие любых людей — это, похоже, пока все еще будущее для наших людей

Ответить

Незаконный

Artemiy
1

Шлесберг, вы там принимайте кого хотите, для начала с палестинцами закончите.

Ответить

Artemiy

Незакон…
0

нааааайс

Ответить

Канищев

Artemiy
–1

Вот объясните.  В СССР за гомосятину сажали, согласен это перебор. Сейчас ни кого не сажают и пусть жахаются куда хотят это их личное дело и я даже видел в живую гея про которого многие знали что он гей и никто ничего ему не высказывал. Какого ещё принятия лгбтк надо?

Ответить

Андрей

Канищев
2

Геям (хотя по факту ещё нужно проверить, насколько много среди них настоящих геев) нужно, чтобы с ними носились как с писаной торбой, чтобы наличие одного лишь только ярлыка «гей» давало человеку некие социальные преференции и т.п. Это равнозначно вещам с BLM и пр. вывертами, навязываемыми современному обществу.

Ответить

Андрей

Канищев
1

Ты пишешь так, как будто в зоопарке на него смотрел...

Ответить

Павел

Канищев
1

Вы просто не в курсе, сколько тут народу убили и затравили за это всё. Вы почему-то считаете, что "гомосятина" — это карикатура типа старого клоуна Моисеева. А в реале это очень тонкая грань где-то между дружбой, партнёрством и чувством родного. 

Конкретно сейчас в РФ прессинг обоих полов за эти проявления не сильно лучше, чем в СССР. Невозможность совестной опеки, невозможность семейного кредита, невозможность прав наследства и принятия решений в реанимации, гарантированная травля в обществе, вплоть до доведения до суицида, разрыв отношений с родителями, показательная жесть в случае армии или ареста. 

В России примерно 15 лет жили без этой жести, были и Тату, и "Птюч" с "ОМом", и Шура, и ЭлтонДжон, и БойДжордж, и даже клоун Моисеев. И никто не стал тут психом, максимум смеялись над фриками. По мне — это куда лучше, чем казачьи патрули, сроки за оскорбления православных и погромы выставок. 

Ответить

Андрей

Artemiy
–1

» Принятие любых людей
Да, давайте принимать педофилов, насильников, тиранов и пр. отребье.

Ответить

Станислав

Андрей
1

Ну скорее да, чем нет. Педофилы и насильники психически больные люди. Их нужно принудительно лечить, а не карать. От этого никуда не деться. Все равно будут появляться новые, сколько не карай. Это ошибки природы.
Но даже если считать геев отклонением, разница в том, что они никому не причиняют зла и приносят пользу обществу. А дискриминировать  людей которые не причиняют зла, это насилие... Получается вы насильник и тиран. Раз хотите мучить других людей. 

Ответить

Павел

Незакон…
1

Я точно вам скажу, что НЕ из мира будущего — жизнь по ценностям уголовных понятий.

Ответить

Незаконный

Павел
–1

Нет, дружочек, уголовные понятия тут не причём.
Просто твои права заканчиваются там, где начинаются мои.

Ответить

Павел

Незакон…
1

Ну да. Последних геев вот добьёте, и заживёте счастливо, других проблем в этой стране нет. Ненависть и традиции — отличные движки для развития страны. Кого из упырей и воров тут не ткни — сплошь все за семейные ценности и православие. 

Ответить

Владислав

Незакон…
0

и к чему ты эту глубокую мысль высрал вообще?

Ответить

Павел

Владисл…
0

К тому, что на геев тут на самом деле всем глубоко плевать, если бы не раздувание этой темы. Просто любой русский мужик в глубине души боится однажды сесть в тюрьму, где ему припомнят его либеральные взгляды, поэтому орут про непринятие даже те, кому пофигу пять раз.

Ответить

Канищев Максим

Павел
1

Хочу добавить что вкусвиллы у нас в замкадье на каждом углу, а сортировка мусора это прямо обыденность для местного бомонда. И даже интересно куда деваются батарейки из вкусвиллы, не в помойку часом?

Ответить

EK

Канищев
2

Скорее всего также на помойку. У нас в деревне пытались сделать сортировку мусора: бумага, стекло, пластик цветной, бутылки, ... В итоге за вывоз отсортированного столько денег захотели, что проще и намного дешевле один большой контейнер)

Ответить

Незаконный

EK
–1

Такая же фигня, "рыночек порешал".

Ответить

Владимир Дорофеев

4

Вообще логика не понятна. Допустим в пультик, часы, мышку можно поставить обычную батарейку, она все равно там живет год и более. Аккумулятор там погибнет от лежания и слишком малого потребления. Плюс батарейки более стабильные, они не взрываются. 

Аккумулятор нужен там, где происходит частый заряд\разряд. И обычно в таких вещах уже встроенные аккумуляторы.

Думаю что ИКЕЯ преследует 2 цели:
1.Они хотят продавать больше аккумуляторов, ведь все в доме надо перевести на них. Плюс надо продавать еще и зарядники. 
2.Они хотят избавиться от пунктов приемки батареек и лампочек.

Ответить

Ledneva Elena

Владимир
1

Хомякам надо научиться понимать, что ЛЮБЫЕ действия коммерческой компании направлены на максимизацию прибыли, а не на социальные/экологические преференции третьим лицам. 

Ответить

Сергей Макаров

Ledneva
0

Ну в 99% да

Ответить

Anzor Khachesh

3

Да это маркетинговое решение скорее всего

Ответить

Andrew Simon

Anzor
2

А какое же еще?

Ответить

Александр Якунин

2

Я против

Ответить

Фагиз Мавлютов

2

Только вчера прочел, что самые выгодные батарейки это одноразовые щелочные. Стоят дешево, служат нормально и самые дешевые батарейки одинакового качества с дорогими.

Ответить

Илья М

Фагиз
1

вот не факт. Зимой рубился в приставку активно, там 4 батарейки. Улетали со свистом из дешевой пачки купленной в Фикспрайсе за 50рублей (штук 10), какие-то брендовые рублей за 300 комплект проработали дольше. Но все равно самым правильным ходом было взять акумы с зарядкой.

Ответить

Владимир Дорофеев

Илья
3

В Фикспрайсе продают 2 вида батареек: серебристые - солевые и черные - щелочные (алкалайновые). Черные немного дороже, но работают сильно лучше. 

Ответить

Канищев Максим

Илья
2

Из фикспрайса батарейки очень лёгкие, там просто очень маленькая ёмкость. 

Ответить

Ledneva Elena

Канищев
1

И они очень быстро начинают «течь». Хотя тут кавычки лишние. Текут - вытекает наружу что то - буквально через пару месяцев. Покупать их впрок бессмысленно. 

Ответить

Фагиз Мавлютов

Канищев
0

но служат так же как и всякие Энерджайзеры такого же объема. 

Ответить

Канищев Максим

Фагиз
0

Как написали в этом треде серебристые батарейки из фикспрайса. Моя мышка hp сразу начинает считать что они скоро совсем сядут, это при установке новой. Но пару месяцев тянут. Дешёвая батарейка не из фикспрайса тянет пол года.

Ответить

Фагиз Мавлютов

Илья
0

и те и те были щелочные? 

Ответить

Илья М

Фагиз
0

вот хз :(

Ответить

Leo Uvarov

2

Грета одобряе. Еще бы мебель перестать продавать - чтобы сохранить леса. И будет полный окей.

Ответить

Канищев Максим

Leo
1

Леса и так сами вырастут. Лучше бы запретили пластик по максимому, везде горы пластикого мусора 

Ответить

Эдуард Лиринг

Канищев
1

Это точно, город в котором я жил в раннем детстве и который развалился целиком к 2000 году уже в 2014-15 году зарос деревьями даже там где их никогда не было, достаточно человеку лет десять пятнадцать не трогать землю и всё отрастёт

Ответить

Ledneva Elena

Эдуард
1

Только отодвигаешь кусты руками, а под листвой всё завалено мусором. Упаковкой розничной из под всего. 
Земля то конечно зарастёт, то платила будет отравлять ее лет 600. 

Ответить

Эдуард Лиринг

Ledneva
0

А мы тут о деревьях говорим

Ответить

Канищев Максим

Ledneva
0

Кстати потом это все покрывается перегноем от листьев и потихоньку мусор уходит в землю. На этом месте появляется растительность. Природа может таким образом захоронить мусор. Но за выброс мусора в лесах я бы сажал лет на пять. Это ужастно когда быдло люди  засирают природу.

Ответить

Незаконный

Эдуард
0

Так может город из-за вас развалился?

Ответить

Эдуард Лиринг

Незакон…
0

Почитайте или на ютубе посмотрите про город РТИ Карагандинской области, вряд ли обычный житель мог развалить крупнейший завод РТИ в союзе. Да и непонятно как Вы пришли к такой мысли

Ответить

Николай

Leo
1

А спать мы будем на соломе или в синтепоновых спальниках.

Ответить

Leo Uvarov

Николай
0

синтепон=нефть=глобал ворминг
Грета не одобряе

Ответить

alice fox

Николай
0

Нефиг. Матрас набитый базальтовой нитью.

Ответить

Николай Синицын

alice
–1

Не слишком глубокая яма с густой глиной будет достаточно уютным решением за счет обволакивающего эффекта + анатомический режим памяти и опциональный подогрев.

Ответить

Konstantin Kortava

2

Скоро эти красавчики будут вне закона.

Ответить

Артем Голендберг

0

Вот это правильное решение!

Ответить

Pepe Smoke

1

свеженькое про IKEA

https://www.proekt.media/investigation/nezakonnaya-vyrubka-lesa/

Ответить

Сергей Макаров

1

А что молодцы? Делается это с одной целью - заработать больше бабок. Многоразовые батареи дороже, прибыль выше. Плюс зарядки продавать можно. И это ппц как всем неудобно, ибо садятся они, порой, быстрее, особенно после нескольких перезарядок, возни с зарядкой тоже много.

Я еще понял, продавали бы они как китайцы, батарейку с Type-C или микро юсб. Я бы похлопал бы сам

Ответить

Алексей Штейн

0

Хочу Подписку на щелочные батарейки, старые увозят на утилизацию и привозят новые  

Ответить

Незаконный мангал

Алексей
1

Миллениалы открыли для себя совковую практику - чтобы купить бутылку водки, надо сдать пустую бутылку.

Ответить

Прекрасный Абдужаббор

Незаконный
0

Да и не только водки, пепси тоже. 

Ответить

Leo Sol

0

Таки грамотно!

Ответить

Leo Sol

0

В тему об IKEA:
"Есть предложение для обсуждения -
рассматривает ли Икея возможность
организации в России (Москва, Санкт-Петербург для начала) собственной службы доставки?
У кого есть, инфо, пишите в ЛС, так как это вопрос не строго в тему поста

Ответить

Иванка Сегодина

Leo
0

Есть предложение для обсуждения - рассматривает ли Икея возможность организации в России (Москва, Санкт-Петербург для начала) собственной службы доставки?

У них уже есть что-то подобное (нижняя ссылка).
Мне кажется, в данный момент, охватить много городов это немного затруднительно. Для начала им надо многократно увеличить продажи, чтобы было резонно передавать товары в службы доставки или вообще организовать свою. Скорее всего это прибыльно если в какой-то город ежедневно продаются сотни товаров.

IKEA откроет в России десять мини-магазинов — в…
Магазины появятся и в регионах России, где ещё не представлен бренд.
vc.ru
Услуга "Закажи и забери" и доставка ИКЕА
Доставка ИКЕА домой, в магазин, услуга "Закажи и забери" из магазина, цены и дополнительная…
www.ikea.com
Ответить

Artur S.

0

Грамотное решение!

Ответить

Гриша Бормотин

0

ИКЕА отказалась от токсичных материалов в пользу российского леса

Ответить

Виктор Ефимов

0

Я запомнил из этого всего что Икея пытается меня обмануть, т.к. конечно аккумы это не замена батарейкам.

Ответить

Для закладок

0

Не пон
 вместо них будут продавать только многоразовые аккумуляторные батарейки Ladda

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IKEA в России отказалась от продажи одноразовых батареек в пользу многоразовых ради сокращения вредных отходов Статьи редакции

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