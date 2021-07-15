IKEA в России отказалась от продажи одноразовых батареек в пользу многоразовых ради сокращения вредных отходов Статьи редакции
В компании считают, что это не только поможет экологии, но и позволит покупателям экономить.
- IKEA с 15 июля выведет из ассортимента одноразовые щелочные батарейки Alkalisk — вместо них будут продавать только многоразовые аккумуляторные батарейки Ladda, рассказали vc.ru в компании.
- Так компания хочет вдохновить покупателей на переход с одноразовых батареек на аккумуляторные — по мнению IKEA, со временем это позволит не только сократить количество опасных отходов, но и сэкономить.
- Компания ссылается на результаты исследований, которые показывают, что воздействие щелочных батареек на окружающую среду выше, чем многоразовых.
- О переходе на аккумуляторные батарейки в 2021 году компания заявила ещё в 2020-м.
- IKEA продала около 300 млн одноразовых батареек по всему миру с сентября 2018-го по август 2019 года. Компания посчитала, что если бы все её клиенты перешли на многоразовые батарейки и перезаряжали их всего 50 раз, можно было сократить объём мировых отходов на 5 тысяч тонн в год.
Плять, придется в Икею бежать, чтобы затариться напоследок толковыми батарейками 🤦🏻♂️
Какой толк от использования батареек, если использование аккумуляторов выходит несколько дешевле (не говоря уже об экологии)?
Смысл в разнице напряжения, у батареек 1.5 В, у аккумов 1.2 В. По личному опыту заметил что многие устройства довольно быстро заявляют что "батарея разряжена" если использовать NiMH аккум вместо щелочной батареи.
Более того, некоторые устройства вообще не работают с аккумуляторными батарейками из-за этого. Был такой опыт с гитарным мини-усилителем
после скандала с покупкой ИКЕА леса с незаконной вырубки в Сибири новости об экологических инициативах компании смотрятся немного по-другому.
Икея не виновата что fsc сертификация полное говно и есть только для галочки.
Личной микрофон
Ничего нового. После выхода на Netflix документального фильма "Морской заговор: тайна устойчивого рыболовства", схема прочих "устойчивых" форм ведения бизнеса не удивляет.
вопрос не в сертификации лесопосадок, а в политиках закупок сырья. Чего не сделаешь ради снижения цены.
тут обосралась рашка, а не икеа.
просто снова сырьевой придаток.
пук пук икея нипричом
ну и в чем он не прав? икея получает дерево с fsc сертификатом, как ты предлагаешь им отследить что сертификат получен путем взятки а лес с неправильной делянки привезли?
Что за странное словосочетание "многоразовые батарейки"?! В современном языке под "батарейками" подразумеваются неперезаряжаемые элементы питания. Перезаряжаемые элементы питания - это аккумуляторы. LADDA - это NiMH-аккумуляторы.
Сам использую аккумуляторы, но в одноразовых детских угрушках пользую батарейки.
» пользую
«Пользовать» — это значит «лечить». Вы лечите батарейки? 🤦♂️
Конечно лечю, с помощью волшебного электричества. Становятся как новые.
Прекрасный Абдужаббор
Это только одно из значений слова "пользовать", кстати, гусары, молчать.
Что за одноразовые игрушки?
Из фикспрайса. Купил, ребёнок поигрался - игрушка надоела, или сломалась -> в мусорку.
Конечно же нет. Я их коллекционирую и потом передам в наследство потомкам. А как вы думаете что делают в замкадье с батарейками?
Кстати, кто в тренде западного образа жизни, те их копят, а потом сдают в спец.ящик для батареек. Такие стоят, например, во "ВкусВилле". Это такое же открытие из мира будущего, как сортировать мусор и убирать кал за собакой — сначала сложно, а потом удивляешься дикости людей, кто этого не делает.
А гомосятинка, как завещал нам "ВкусВилл" - это тоже "открытие из мира будущего"?
Незаконный
Шлесберг, вы там принимайте кого хотите, для начала с палестинцами закончите.
Геям (хотя по факту ещё нужно проверить, насколько много среди них настоящих геев) нужно, чтобы с ними носились как с писаной торбой, чтобы наличие одного лишь только ярлыка «гей» давало человеку некие социальные преференции и т.п. Это равнозначно вещам с BLM и пр. вывертами, навязываемыми современному обществу.
Вы просто не в курсе, сколько тут народу убили и затравили за это всё. Вы почему-то считаете, что "гомосятина" — это карикатура типа старого клоуна Моисеева. А в реале это очень тонкая грань где-то между дружбой, партнёрством и чувством родного.
Конкретно сейчас в РФ прессинг обоих полов за эти проявления не сильно лучше, чем в СССР. Невозможность совестной опеки, невозможность семейного кредита, невозможность прав наследства и принятия решений в реанимации, гарантированная травля в обществе, вплоть до доведения до суицида, разрыв отношений с родителями, показательная жесть в случае армии или ареста.
В России примерно 15 лет жили без этой жести, были и Тату, и "Птюч" с "ОМом", и Шура, и ЭлтонДжон, и БойДжордж, и даже клоун Моисеев. И никто не стал тут психом, максимум смеялись над фриками. По мне — это куда лучше, чем казачьи патрули, сроки за оскорбления православных и погромы выставок.
Ну скорее да, чем нет. Педофилы и насильники психически больные люди. Их нужно принудительно лечить, а не карать. От этого никуда не деться. Все равно будут появляться новые, сколько не карай. Это ошибки природы.
Но даже если считать геев отклонением, разница в том, что они никому не причиняют зла и приносят пользу обществу. А дискриминировать людей которые не причиняют зла, это насилие... Получается вы насильник и тиран. Раз хотите мучить других людей.
Нет, дружочек, уголовные понятия тут не причём.
Просто твои права заканчиваются там, где начинаются мои.
Хочу добавить что вкусвиллы у нас в замкадье на каждом углу, а сортировка мусора это прямо обыденность для местного бомонда. И даже интересно куда деваются батарейки из вкусвиллы, не в помойку часом?
Вообще логика не понятна. Допустим в пультик, часы, мышку можно поставить обычную батарейку, она все равно там живет год и более. Аккумулятор там погибнет от лежания и слишком малого потребления. Плюс батарейки более стабильные, они не взрываются.
Аккумулятор нужен там, где происходит частый заряд\разряд. И обычно в таких вещах уже встроенные аккумуляторы.
Думаю что ИКЕЯ преследует 2 цели:
1.Они хотят продавать больше аккумуляторов, ведь все в доме надо перевести на них. Плюс надо продавать еще и зарядники.
2.Они хотят избавиться от пунктов приемки батареек и лампочек.
Хомякам надо научиться понимать, что ЛЮБЫЕ действия коммерческой компании направлены на максимизацию прибыли, а не на социальные/экологические преференции третьим лицам.
Да это маркетинговое решение скорее всего
Только вчера прочел, что самые выгодные батарейки это одноразовые щелочные. Стоят дешево, служат нормально и самые дешевые батарейки одинакового качества с дорогими.
В Фикспрайсе продают 2 вида батареек: серебристые - солевые и черные - щелочные (алкалайновые). Черные немного дороже, но работают сильно лучше.
Из фикспрайса батарейки очень лёгкие, там просто очень маленькая ёмкость.
И они очень быстро начинают «течь». Хотя тут кавычки лишние. Текут - вытекает наружу что то - буквально через пару месяцев. Покупать их впрок бессмысленно.
но служат так же как и всякие Энерджайзеры такого же объема.
Как написали в этом треде серебристые батарейки из фикспрайса. Моя мышка hp сразу начинает считать что они скоро совсем сядут, это при установке новой. Но пару месяцев тянут. Дешёвая батарейка не из фикспрайса тянет пол года.
и те и те были щелочные?
Грета одобряе. Еще бы мебель перестать продавать - чтобы сохранить леса. И будет полный окей.
Леса и так сами вырастут. Лучше бы запретили пластик по максимому, везде горы пластикого мусора
Это точно, город в котором я жил в раннем детстве и который развалился целиком к 2000 году уже в 2014-15 году зарос деревьями даже там где их никогда не было, достаточно человеку лет десять пятнадцать не трогать землю и всё отрастёт
Только отодвигаешь кусты руками, а под листвой всё завалено мусором. Упаковкой розничной из под всего.
Земля то конечно зарастёт, то платила будет отравлять ее лет 600.
Кстати потом это все покрывается перегноем от листьев и потихоньку мусор уходит в землю. На этом месте появляется растительность. Природа может таким образом захоронить мусор. Но за выброс мусора в лесах я бы сажал лет на пять. Это ужастно когда быдло люди засирают природу.
Незаконный
Так может город из-за вас развалился?
Почитайте или на ютубе посмотрите про город РТИ Карагандинской области, вряд ли обычный житель мог развалить крупнейший завод РТИ в союзе. Да и непонятно как Вы пришли к такой мысли
Не слишком глубокая яма с густой глиной будет достаточно уютным решением за счет обволакивающего эффекта + анатомический режим памяти и опциональный подогрев.
свеженькое про IKEA
https://www.proekt.media/investigation/nezakonnaya-vyrubka-lesa/
А что молодцы? Делается это с одной целью - заработать больше бабок. Многоразовые батареи дороже, прибыль выше. Плюс зарядки продавать можно. И это ппц как всем неудобно, ибо садятся они, порой, быстрее, особенно после нескольких перезарядок, возни с зарядкой тоже много.
Я еще понял, продавали бы они как китайцы, батарейку с Type-C или микро юсб. Я бы похлопал бы сам
Хочу Подписку на щелочные батарейки, старые увозят на утилизацию и привозят новые
Миллениалы открыли для себя совковую практику - чтобы купить бутылку водки, надо сдать пустую бутылку.
В тему об IKEA:
"Есть предложение для обсуждения -
рассматривает ли Икея возможность
организации в России (Москва, Санкт-Петербург для начала) собственной службы доставки?
У кого есть, инфо, пишите в ЛС, так как это вопрос не строго в тему поста
Есть предложение для обсуждения - рассматривает ли Икея возможность организации в России (Москва, Санкт-Петербург для начала) собственной службы доставки?
У них уже есть что-то подобное (нижняя ссылка).
Мне кажется, в данный момент, охватить много городов это немного затруднительно. Для начала им надо многократно увеличить продажи, чтобы было резонно передавать товары в службы доставки или вообще организовать свою. Скорее всего это прибыльно если в какой-то город ежедневно продаются сотни товаров.
Я запомнил из этого всего что Икея пытается меня обмануть, т.к. конечно аккумы это не замена батарейкам.
Не пон
вместо них будут продавать только многоразовые аккумуляторные батарейки Ladda
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