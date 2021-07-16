X5 Group отчиталась о росте выручки от экспресс-доставки в четыре раза во втором квартале 2021 года — до 5,6 млрд рублей Статьи редакции
Средний чек в офлайн-магазинах упал на 8-19%, по данным компании.
- Выручка X5 Group во втором квартале 2021 года — 545,6 млрд рублей, в первом была 507,2 млрд рублей, сообщила компания в финансовом отчёте.
- Выросла выручка от магазинов «Пятёрочка» (444,4 млрд рублей — во втором квартале 2021 года, на 9,9% больше, чем год назад) и «Перекрёсток» (81,8 млрд рублей — во втором квартале, на 17,4% больше год к году). Выручка гипермаркетов «Карусель» упала на 38,9% по сравнению со вторым кварталом 2020 года — с 13,8 млрд до 8,4 млрд рублей.
- Выручка «Карусели» снизилась из-за сокращения торговых площадей. В компании сообщили, что готовят большую часть магазинов к закрытию.
- Выручка от экспресс-доставки выросла в четыре раза за год — с 1,4 млрд рублей до 5,6 млрд рублей.
- Во втором квартале сервис Vprok.ru «Перекрёстка» расширил географию доставки до 42 регионов за счёт постаматов 5Post. Заказ, оформленный на сайте, можно получить в постамате 5Post или на кассе магазинов «Пятёрочка».
- Во втором квартале X5 Group закрыла 46 магазинов «Пятёрочка», три супермаркета, девять гипермаркетов «Карусель», из которых шесть перевели в «Перекрёсток». Также компания закрыла даркстор Vprok.ru на пять тысяч м².
- Во втором квартале 2021 года средний чек в «Пятёрочке» составил 394,1 рубля (430,4 рубля год назад), в «Перекрёстке» — 591,4 рубля (733,3 рубля год назад), в «Карусели» — 984 рубля (1 119,8 рубля год назад).
- Во втором квартале 2021 года 348 магазинов «Пятёрочка» были реконструированы, в дополнение к открытию 348 магазинов в новой концепции (без учета закрытий), таких магазинов 21% от всей сети «Пятерочка». В магазинах новой концепции более высокий рост продаж, а индекс потребительской лояльности на 50% выше, чем в других магазинах сети.
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