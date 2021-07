Компания оценивается в £38 млн и сотрудничает с Bacardi и Martini, предлагая «не замороженную воду, а часть события». Как развивалась The Ice Co и рынок пакетированного льда в целом — в пересказе The Guardian.

The Ice Co

Несмотря на это, британская компания The Ice Co всё же сумела «превратить замороженную воду» в бренд стоимостью £38 млн ($52,2 млн) и захватить не только свой рынок.

The Ice Co: «Наша миссия — стать лучшей компанией по производству льда в мире»

В 1860-х годах лёд потребовался и будущему основателю The Ice Co Джозефу Марру: раньше он только коптил рыбу, а теперь решил и ловить её. Марр заказывал лёд из Норвегии и хранил в специальных укрытиях.