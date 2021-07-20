Компания оценивается в £38 млн и сотрудничает с Bacardi и Martini, предлагая «не замороженную воду, а часть события». Как развивалась The Ice Co и рынок пакетированного льда в целом — в пересказе The Guardian.

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The Ice Co

Как производство льда стало в Британии целым рынком — по-прежнему загадка, считает The Guardian:

Морозильные камеры есть у 98% семей, поэтому лёд заморозить может практически каждый.

Лето в Великобритании не самое жаркое, в отличие от США, где фабрики вынуждены производить более 1 млрд кубиков льда в день.



Еду и напитки можно сравнить по вкусу, айдентике и внутренней политике бренда. Лёд же — безвкусный и, по словам издания, самый взаимозаменяемый продукт.

Несмотря на это, британская компания The Ice Co всё же сумела «превратить замороженную воду» в бренд стоимостью £38 млн ($52,2 млн) и захватить не только свой рынок.

Компания производит по 400 тонн льда в день и 5 млрд кубиков в год, продавая упаковки всего за £1 ($1,38).

В 2020 году она стала лучшим британским предприятием среди малого и среднего бизнеса, обойдя премиальный бренд закусок Made For Drink и производителя растительных продуктов Fullgreen.

The Ice Co: «Наша миссия — стать лучшей компанией по производству льда в мире»

От природного льда к искусственному

Раньше лёд добывали из природных источников: срезали его с айсбергов, горных вершин и поверхности озёр. Из него обеспеченные сословия строили ледяные сейфы, в которых хранили сокровища.

Перевозить тяжёлый и быстро тающий лёд было затратно, поэтому долгое время он оставался роскошью и символом статуса, пишет издание.

Во времена династии Восточной Чжоу в Китае существовал целый отряд для работы со льдом: 94 человека занимались всем — от охлаждения напитков до охлаждения трупов.

Хранить вино в ведёрке со льдом, а не разбавлять его, решил в начале 1-го тысячелетия император Нерон. А скульптурами изо льда украшало стол семейство Медичи в 17 веке.

Новое применение льду нашёл философ Фрэнсис Бэкон в 1626 году: он зарыл мёртвую тушку курицы в снег, чтобы доказать, что так можно сохранить её свежесть.

Его идея получила признание лишь в 18 веке, когда китайские рыбаки стали брать с собой лёд, чтобы перевозить улов на дальние расстояния. Узнав об этом, сотрудник английской торговой компании велел шотландскому поставщику отправить партию лосося в Лондон — та прибыла свежей спустя целых шесть дней.

В 1860-х годах лёд потребовался и будущему основателю The Ice Co Джозефу Марру: раньше он только коптил рыбу, а теперь решил и ловить её. Марр заказывал лёд из Норвегии и хранил в специальных укрытиях.

Основатель The Ice Co Джозеф Марр The Ice Co

В 1908 году компанией стал управлять сын предпринимателя Джеймс Герберт. Под его руководством The Ice Co открыла собственное производство льда, что Марр в своё время счёл бы немыслимой затеей.

С таким скепсисом столкнулся американский врач и изобретатель Джон Горри. В 1844 году он написал, что «острее всего человечество нуждается в искусственном холоде», однако сделал это под псевдонимом, чтобы избежать критики.

К тому моменту Горри создал прототип современного кондиционера: он гнал воздух через таз со льдом, который висел над лихорадочным пациентом.

В 1851 году он запатентовал один из первых в мире льдогенераторов, однако тогда изобретение встретили с насмешкой: «Есть один чудак во Флориде — доктор Горри, который решил, что его аппарат сможет производить лёд так же хорошо, как Бог», — написала газета New York Globe.

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При жизни врач не получил признания, но открытие положило начало новому этапу — переходу от природного льда к искусственному:

После льдогенераторов появились морозильные камеры.

Вышел на рынок первый пакетированный лёд.



А его продажей занимались так же часто, как разносили письма и газеты.

Лёд стали производить прямо на борту, а магазины поддерживали только одного производителя

К 1970-м годам рыбаки стали всё чаще плавать на морозильных траулерах — судах, производящих лёд на борту. Из-за этого береговые предприятия The Ice Co оказались под угрозой.

Однако правнук Джозефа Марра Алан Марр нашёл способ расшириться. Во время визита в Канаду в 1978 году он заметил, что все заведения подают напитки со льдом. Вернувшись в Великобританию, Марр заказал американский льдогенератор Vogt и стал изготавливать кубиковый лёд для нового рынка.

Компания заключила крупную на то время сделку с базой ВВС США, отправив ей три грузовика со льдом, и в 1987 году выпустила на британский рынок первый пакетированный лёд Party Ice — «лёд для вечеринок».

The Ice Co: «Какая же это вечеринка, если на ней нет Party Ice?»

Компания хотела попасть на прилавки супермаркетов. Только магазины, по словам издания, не видели смысла расширять ассортимент обычной «замороженной воды», поэтому чаще всего выставляли продукцию только одного бренда.

У The Ice Co не было связей с розничными сетями, поэтому она купила конкурентов, у которых они были — например, фабрику по производству льда Polarcube в 1997 году.

Спрос рос, и в 2006 году The Ico Co запустила новое предприятие:

Там она автоматизировала производство льда.

И расширила склад, благодаря чему стало проще делать запасы на лето.

Нынешние сотрудники предприятия. В 2017 году оно привлекло £4,5 млн ($1,88 млн) от Lloyds Bank Commercial Banking Bdaily

В 2007 году компания решила выйти за пределы Йоркшира и открыла филиал в Лондоне, однако столкнулась с серьёзной конкуренцией: лёд производили сотни предприятий, а продавали его всего несколько розничных сетей.

Сначала она предлагала по 12 кг льда за £7 ($9,6), через семь лет — за £3,50 ($4,8), а в 2014 году и вовсе ушла с лондонского рынка.

Лёд стал рекламным инструментом

Ситуация на местном рынке, впрочем, постепенно менялась. Британия наблюдала, как с 20-го века развивалась коктейльная культура в США: там придумали напитки джулеп, смэш и коблер — всё подавали со льдом.

Тогда лёд стал основой британских реклам. Первым свою кампанию запустил в 2006 году ирландский бренд сидра Magners. По словам изданий, Magners почти единолично разрушил образ сидра как дешёвого напитка и превратил его в новое шардоне.

В 2010 году The Ice Co провела кампанию с брендами Bombay Sapphire, Martini и Bacardi: она разместила на упаковках своей продукции коктейли со льдом — чтобы привлечь новую аудиторию и показать ей, как правильно подавать коктейли дома.

В своём Instagram компания показывает рецепты коктейлей — например, эспрессо мартини

В 2011 году «первое шампанское для подачи со льдом» выпустила Moët Hennessey. А через пять лет популярность обрёл фрозе — ледяной коктейль из замороженного розового вина.

Теперь пабам приходилось соответствовать ожиданиям публики: класть не один кубик, а наполнять бокал льдом до краёв.

Характерный «звон» льда в стаканах стал саундтреком лета. Он, по словам The Ice Co, вызывает у потребителей положительные ассоциации и поднимает настроение.

На смену фабричному льду приходит крафтовый

Перед открытием точки в Чикаго в 2011 году бар The Aviary выпустил рекламу, в которой показал, как изготавливает целых 25 видов крафтового льда разных форм, размеров и вкусов — острый чили, фруктовый, «c дымком».

Крафтовый лед нередко имеет причудливые формы. Иногда напиток по рецепту должен заливаться в сердцевину куска Los Angeles Times

По словам эксперта по напиткам Эммы Стоукс, тогда общественность поняла — чтобы приготовить хороший коктейль, нужно много льда:

Чем больше льда, тем медленнее он тает.

Чем медленнее тает, тем холоднее напиток и насыщеннее его вкус.

У рынка пакетированного льда появилась надежда: раз барам в будущем потребуется много льда, значит они станут искать поставщиков, пишет The Guardian.

Мика Мелтон и Чарльз Джоли рассказывают о приготовлении льда в The Aviary

Потребители требуют лучшего и большего

На протяжении десятилетий The Ice Co придерживалась одной маркетинговой стратегии — «лёд как спасение жарким летом». Однако этого оказалось недостаточно, поскольку британцы стали придирчивее.

Теперь их волновало не только количество, но и качество льда — предпочтение они отдавали крафтовому. Рос спрос и на разные его виды: чтобы помещался в шейкер, долго не таял в ведёрке, не смотрелся дёшево в дорогом напитке.

У компании, по её же словам, не было трудностей с пониманием рынка:

Молодые сотрудники сами любили выпить.

Интересовались у барменов, где те закупали лёд.

Присылали друг другу фото напитков из отпуска, чтобы обсудить прозрачность, качество и размер льда.

В начале 2010-х годов лёд практически везде выглядел одинаково — цилиндрической формы, с неровными срезами и отверстием в центре. Его компания производила в цилиндрических льдогенераторах.

Однако в Испании The Ice Co увидела нечто новое: местные заведения там готовили лёд в больших кубиках. Чтобы произвести такой же, компания внедрила аппараты Scotsman. Они работали медленнее цилиндрических, но в них кубики получались чище, больше и прозрачнее.

Новый продукт компания назвала Super Cube, а выпуск его совпал с популярностью испанского джин-тоника — напиток подавали в похожем на круглый аквариум бокале, который до краёв заполняли льдом.

Коктейли со льдом Super Cube The Ice Co

Сегодня The Ice Co — партнёр крупнейшего производителя джина в Британии Gin to My Tonic и сервиса Craft Gin Club: он ежемесячно отправляет 75 тысячам участников бутылку крафтового джина, тоник, гарниры и закуски.

Выпуск Super Cube много значил для компании ещё и потому, что инновации в подобной отрасли считаются практически невозможными. Поэтому, чтобы противостоять конкуренции, компания вынуждена постоянно расширять ассортимент:

Она создала ледяные стопки для шотов.

Запустила линейку замороженных пакетированных коктейлей Ice & Easy, среди которых маргарита, мохито, дайкири, пина колада.

Продавала упаковки льда с ломтиками лимона и лайма.

И даже думала выпустить лёд с блёстками.

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Однако что бы ни предлагала The Ice Co, сложность всегда одна — как это продать. США, по словам издания, мотивируют покупать пакетированный лёд тем, что производитель контролирует условия его производства и хранения, а потребитель в домашних условиях — нет.

The Ice Co же взывает к положительным эмоциям. Лёд, по словам руководства, не замороженная вода, а — часть события. Его добавляют на фестивалях и свадьбах и именно он охлаждает напиток после долгого рабочего дня.

Сегодня The Ice Co волнуют брексит, пандемия и экология

The Ice Co с радостью вспоминает жаркое лето 2018 года: тогда она на протяжении нескольких недель отправляла по одному заполненному льдом грузовику каждые полчаса.

Однако теперь столкнулась с последствиями Брексита, коронавирусными ограничениями и этической дилеммой: компания не разрушает ледники, но оставляет углеродный след.

Чтобы минимизировать воздействие на окружающую среду, The Ice Co:

Перешла на возобновляемую энергию.

Производит полностью перерабатываемые упаковки.

За два года сократила использование пластика на 40%.

Она по-прежнему вынуждена противостоять конкурентам и отвечать на новые запросы потребителей, но надеется, что сможет, «как и раньше, обеспечить рынок замороженной водой в любой форме».